20+ бабушек и дедушек, которые шутят получше комиков

Многие уверены: чем старше человек, тем меньше в нем и юмора и позитива. Отсюда и легенды про грозных дедов и недовольных бабуль в автобусах, которые одним взглядом могут отменить хорошее настроение всему салону. Но правда в том, что возраст тут вообще ни при чем. Среди пожилых людей полно таких харизматичных хулиганов и весельчаков, которые могут одной фразой превратить в комедию даже самый хмурый день.