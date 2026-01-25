20+ бабушек и дедушек, которые шутят получше комиков

1 час назад
20+ бабушек и дедушек, которые шутят получше комиков

Многие уверены: чем старше человек, тем меньше в нем и юмора и позитива. Отсюда и легенды про грозных дедов и недовольных бабуль в автобусах, которые одним взглядом могут отменить хорошее настроение всему салону. Но правда в том, что возраст тут вообще ни при чем. Среди пожилых людей полно таких харизматичных хулиганов и весельчаков, которые могут одной фразой превратить в комедию даже самый хмурый день.

  • Зашли с дочерью (четыре года) в маршрутку. Напротив нас сидел дед с густой седой бородой. Дочь спрашивает:
    — Пап, смотри! Это Дед Мороз?
    Я говорю, что нет, просто обычный дедушка.
    Тут у этого деда звонит телефон, он берет трубку и таким басистым голосом отвечает:
    — Дед Мороз слушает.
    Дочь поворачивается ко мне и с довольным от счастья лицом говорит:
    — Я же тебе говорила! © momenti_istorii
  • Бабушка хранила в комоде лаковую шкатулку и говорила: «Тут лежит то, на чем держится наш с дедом брак уже 50 лет!» Мы были уверены, что там фамильные ценности. Вчера бабуля забыла убрать шкатулку, и любопытство взяло верх. Открыли ее, а там две пары берушей. Бабушка зашла в комнату, увидела наши вытянутые лица и невозмутимо выдала: «А вы думали, что там миллионы и бриллианты? Главное сокровище жены — это умение вовремя „оглохнуть“, когда дед начинает спорить с телевизором!»
  • Сижу в очереди к гинекологу, передо мной бабуля лет 75 зашла в кабинет. В приоткрытую дверь слышу охи, ахи, суета какая-то начинается, и гинеколог такая: «Ну как же вы могли забеременеть в таком возрасте?» А бабуля в ответ: «Ой, дочка, да я не знаю. Деда-то нет у меня. Не иначе как ветром надуло! Я слышала, бывают такие случаи». И смеется... Потом выяснилось, что карточки перепутали, и бабушка не беременна. Но посмеялись все от души.
  • Помню, пришли к папиным родителям, дедушка засобирался на рынок за мясом. Бабушка выглянула в окно и говорит ему: «Сань, шапку надень. Все парни в шапках». Дедушка засмеялся: «Ну, раз парни...» Я глянула в окно. Парни были под стать дедушке. Бабушка пошла на кухню готовить, а папа ответил на мой удивленный взгляд: «Понимаешь, человек не чувствует свой возраст. Ты — это просто ты. Всегда». В тот момент мне было 14. Папе было 43. Бабушке и дедушке — 69. Но парни все в шапках! © slumspy
Про случай у гинеколога полная ерунда.Гинеколог совсем без мозгов,а женщина 75 лет вполне адекватная.Проработав 30 лет в женской консультации могу только удивляться фантазиям некоторых ,, писателей,,

  • Бабушка постоянно что-то нажимает и отправляет мне шаблонные сообщения типа: «Не могу говорить, позвоните позже» или «Мне сейчас некогда, обсудим завтра». Сейчас прислала: «Извините, я на совещании». Звоню ей, смеюсь. А она мне говорит: «Я не отправляла, это случайно, но знаешь, я действительно была на совещании. Приносила твоей маме пирожки на работу и забрела в какой-то зал. Там обсуждали сорта помидоров, ну я и высказалась про плохую рассаду». © Палата № 6 / VK
  • Моя бабушка смотрела по телевизору передачу о здоровье, хотя в ней и шла речь о болезнях. Услышав слово «климакс», она обратилась к моей сестре: «А это о чем?» Моя сестра, которая училась в пятом классе, с готовностью объяснила: «Это когда человеку не подходит климат и он болеет». С тех пор бабушка при любом недомогании говорит, что у нее климакс. © Палата № 6 / VK
  • Отдыхаю с мамой в санатории и поняла, что люди после 60 хуже и страшнее подростков в детском лагере! Маме 40, мне 20, в 19.00, после ужина и всех процедур за целый день, мы валимся с ног! А пенсионеры ходят, бродят, дверьми хлопают, музыку слушают — складывается ощущение, что мы в пионерском лагере! Шалят старички! Откуда в них столько энергии и сил?! Приятно посмотреть, что после 60 жизнь продолжается, и обидно, что до 60 в 19:00 валишься с ног без сил! © Подслушано / Ideer
  • Стою в магазине на кассе самообслуживания. За такой же соседней — бабушка с дедушкой. Бабушка пробивает покупки, и дед на каждый «пик» говорит «Пук». Бабулька заливисто смеется на весь магазин. Надеюсь, когда мы вырастем, будем такими же. © xzengmariex
  • Когда тесть узнал, что у нас с его дочкой будет ребенок (его первый внук), он поздравил нас, а потом серьезно сказал: «Пора» и ушел. Мы так и не поняли, куда он, но жена заверила, что местами он еще более странный, и сказала, чтобы я не обращал внимание. Когда мы с женой уже шли к себе, то тестя увидели недалеко от подъезда — играл там в шахматы в компании дедов, которые, кажется, в любую погоду всегда играют там. Я спросил у него: «Что ж вы так внезапно ушли-то?», на что ответ: «Не терпелось приступить к дедовским делам». Интересно, что у него там еще в списке этих «дедовских дел»? © Палата № 6 / VK
  • Однажды я ехала в автобусе и туда зашла пожилая пара. Бабушка была полуслепая, дедушка помогал ей подняться по ступенькам, а потом сказал: «Уровень 1 пройден». Потом он довел ее до сиденья: «Уровень 2 пройден». А когда они выходили: «Игра окончена. Вы победитель». © Подслушано / Ideer
  • Когда моя тетя знакомила семью со своим парнем, она отдельно дала указания моему дедуле, чтобы он не мучил человека расспросами. Дескать, не спрашивай о семье, работе, хобби. В итоге, когда этот мужчина пришел, дедушка пожал ему руку и спросил: «Ну... Это... Ну что, ты с законом в ладах?» Обожаю эту историю. © sons_of_mothers / Reddit
  • Еду в автобусе. Одна бабуля, лет 75, общается с гуглом (весь автобус слышит эту вежливую беседу): «Покажите мне, пожалуйста, цветение роз такого-то сорта» — «Показываю цветение роз». Пауза, бабушка внимательно изучает экран, поднося его близко к лицу. «Большое спасибо, это не те розы. Могли бы вы показать другой сорт?» — «Существует множество видно сортов роз, показываю». Бабушка очень грустно, но так же вежливо отвечает: «Извините, здесь нет того, что мне нужно. Я вас выключаю, извините». © milapti
  • Бабуля сидела на диване, а рядом мы с подругой детства смотрели мультфильмы по телевизору. Но тут началась реклама, там девушки танцевали канкан. Бабушка где-то с минуту смотрит на это, на их движения, ноги, перья. И своим грубоватым тоном говорит: «А я бы их всех переплюнула». Мы с моей подругой сидим в шоке. © daedalus1982 / Reddit
  • Как-то я ехал в автобусе и на остановке зашел очень пожилой мужчина. Какой-то парень рядом со мной вскочил с места и предложил сесть старику. Тот аж взорвался: «Да ни за что!» И потом всю дорогу бурчал, что эта молодежь совсем не знает как проявить уважение к старшим. © friis76 / Reddit
  • Мои бабушка с дедушкой прожили в браке 60 лет. Поэтому, естественно, я в какой-то момент поинтересовалась их мнением о том, в чем секрет счастливого 60-летнего брака. Бабуля спокойненько ответила: «Я не могу тебе сказать. 59 лет из этих 60 я злилась на мужа». Я не смогла сдержаться и расхохоталась. © xGiraffex / Reddit
  • Приехала я как-то к бабуле в модных дырявых джинсах. А она за голову схватилась, мол, бедная студентка, давай я зашью, дам денег на новые. А я объясняю, что это мода такая, так и должно быть. Она посмотрела на меня с сомнением, но кивнула. И ушла в шкафах копаться, дескать, есть кое-что для меня. Возвращается и с ехидным выражением лица протягивает мне постельное белье со словами: «Держи, я отложила починить его, но раз модно, застилай себе кровать, а то что ты будешь на не модном целом спать». Обожаю, что ее ехидство мне передалось.
  • Моя бабушка старается избегать своего соседа, который влюблен в нее. Этот разговор произошел только что. Он: «Вы не хотите пообедать со мной?» Она: «Я не ем». © sssergeevna___
  • Пришла к бабушке с дедушкой в гости. Бабуля меня сразу на кухню отвела, чтобы накормить. «Бабушка, а дед где?» «Он ушел в небытие, растворился в звуке эха утекающей воды, его здесь нет...» — тихо ответила старушка и опустила взгляд в пол. Я растерялась, задрожала вся, неужели... И тут из туалета послышался голос деда: «Старуха, я тебе щас напридумываю! Я в небытие уйду только после тебя!» © Палата № 6 / VK
  • Моему папе лет 70. Он недавно купил футболку с английской надписью, но перевода не знает. А теперь с гордостью носит, ведь там написано «Я встречаюсь только с топ-моделями». © vietnanna_
  • Мой дедушка обожает коллекционировать очень старые вещи. Антиквариатом это не назовешь, как правило, эти вещи ценности никакой не представляют. Как-то раз где-то дед нашел в старом гараже своего друга какую-то древнюю газету начала 1900-х годов. Едет домой в метро, открывает ее, читает. Случайно заметил, что им заинтересовалась женщина, ехавшая рядом. Молодая еще совсем, смотрела то на газету, то на моего дедушку, а он еще тот шутник. Воспользовался моментом и спросил у нее: «Ой, а какой сейчас год, барышня?» © Палата № 6 / VK
  • Мой дед в детстве рассказывал мне всякие небылицы. Про волшебных ежей, которые ночью проверяют порядок в лесу, про воробьев-шпионов, которые передают все бабушкам на лавочках, и даже про секретные туннели под городом, где мыши устроили свою цивилизацию. Теперь он уже прадед, но фантазия его никуда не делась. Недавно мой племянник, которому семь, получил «двойку» по окружающему миру. В учебнике спрашивали, почему листья осенью желтеют. А он уверенно написал: «Потому что ночью приходит Листопадный Гном и красит их волшебной кисточкой. А самые упрямые листья он уносит в мешке, чтобы не мешали зиме». Учительница в родительском чате чуть инфаркт не схватила, а я сразу понял — это снова дед постарался. Теперь учим ботанику всей семьей, а деду официально запрещено давать научные комментарии. © Палата № 6 / VK
  • Сижу в автобусе, парень подсаживается и выдает стандартное пикаперское: «Девушка, вашей маме зять не нужен?» Ну я ему: «Не нужен, спасибо». Сидим, молчим. Вдруг сзади чей-то голос басом: «А муж?» Поворачиваюсь, мужик сидит лет 40. Улыбнулась, ему тоже говорю: «спасибо, моя мама занята». Собираюсь уже наушники достать, и тут с переднего сидения ко мне оборачивается дед лет 65-ти и спрашивает: «А бабушка занята?» © mysteryytaless

