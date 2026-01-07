20+ трогательных доказательств того, что доброта у людей в ДНК

Добрые поступки — как зарядка по утрам: все знают, что надо, но многие почему-то ждут «понедельника». А ведь никто не запрещает просто так сказать приятное коллеге, уступить бабушке место в автобусе или подарить кров уличному питомцу. Чтобы сделать чей-то день чуть светлее, повод не нужен. Иногда это даже проще, чем сварить кофе.

«Я 6 лет отращивала волосы, чтобы пожертвовать их на парики для детей, страдающих от выпадения волос»

© ***boompop / Reddit Шуршилла 15 минут назад "Я шесть лет просто ходила с длинными волосами, а потом решила сделать стрижку покороче и ОБЯЗАТЕЛЬНО прилепить к ней социально значимое действие". - - Ответить

«Пошла на мусорку, услышала тихий писк из бака, достала оттуда кису. Мы не давали ей имя, потому что не были уверены в том, что она выживет. Но она справилась!»

«В 2018 году я сдала костный мозг для 14-летнего мальчика из Германии. А сегодня мы впервые встретились! Парень вырос, он чувствует себя отлично, планирует стать врачом»

Чудеса случаются, даже когда их совсем не ждешь

Я был в небольшом групповом путешествии. И была одна экскурсия, на которую я не собирался идти, потому что она оказалась для меня очень дорогой, а мне скоро пора было платить за учебу. Но один пожилой джентльмен из нашей тургруппы оплатил мою экскурсию. Это был полет на воздушном шаре в Кении над саванной, поэтому я был вне себя от радости и благодарности! Когда группа узнала о поступке этого мужчины, все скинулись, чтобы вернуть ему деньги, так что в итоге все заплатили примерно поровну. Я никогда не перестану быть благодарным за то, что мне удалось увидеть восход солнца с воздушного шара над стадом африканских буйволов. И никогда не забуду доброту этих незнакомых людей! © NefariousnessLost876 / Reddit

«Спасибо тебе, „просто добрый человек“, который не поленился, добрался до моего дома и бросил флешку в почтовый ящик. Пусть жизнь тебя вознаградит!»

«Нашел твою флешку на улице, будь аккуратнее... И еще удачи тебе в суде, я верю, что все получится. Всего наилучшего, пусть удача не покидает тебя.

Просто добрый человек»

«Моя невестка — ветеринар. И вот что постоянно случается с ней дома!»

Я ей так завидую! © ILIEKDEERS / Reddit

Добро возвращается

Летом одна бабулька попросила скамейку на кладбище поставить, самую дешевую. А до кладбища этого ехать 30 км в одну сторону, из них треть — по грунтовке разбитой... Заработок нулевой, а драть с нее за дорогу не хотелось. Делать нечего, клиент есть клиент. Потратил полдня, получил благодарность за скамейку и двойную — за ветки обрезанные.

Прошел месяц — звонок от нее... Ну, думаю, все, попал я на эксплуататора-манипулятора... Но не тут-то было — эта бабулька соседку ко мне привела, а та благоустройство на миллион двести заказала! Правильно говорят: делай добро и бросай его в воду... © dmitrykryukov87 / Pikabu

«Пожилой мужчина замер наверху эскалатора, боясь встать на него. Этот молодой человек протянул ему руку и спросил: „Могу ли я вам помочь, сэр?“»

«У родителей появился новый сосед. Подружились. Он иногда помогает бате, поэтому я помог ему вскопать и выровнять огород. Просто так. Но он меня отблагодарил!»

Не все герои носят плащи

За день до того, как у меня должен был родиться второй ребенок, в моей машине вышел из строя генератор. Мы с мужем сидели в комнате ожидания в автомастерской, пока авто ремонтировали. Я разговаривала по телефону с мамой, просила просила её забрать нашего двухлетнего ребенка до того, как мы поедем в роддом. Мы с мужем обсуждали, насколько сейчас не к месту эти неожиданные расходы по ремонту машины (его уволили три недели назад). У нас были сбережения на черный день, но мы не планировали, что он наступит так скоро. Когда машина была готова, мы пошли платить, а мастер просто улыбнулся и сказал: «Кое-кто уже оплатил ваш счет». Я огляделась вокруг и увидела несколько сотрудников, которые вышли, чтобы посмотреть на нашу реакцию. Оказалось, кто-то в комнате ожидания подслушал наши разговоры и решил помочь. Я была по-настоящему тронута щедростью этого человека и постараюсь поступить так же, когда смогу. © Feiron05 / Reddit

«Гуляли с парнем в парке, увидели симпатичного, но уставшего голубя. В руки дался без проблем. При осмотре на лапе было обнаружено колечко с номером телефона»

«Решились позвонить — и не зря. Хозяин сказал, что голубь пролетел больше 70 километров, наверняка обезвожен и устал. Подождали его часок, приехал мужчина и забрал своего путешественника. Такие дела. Делать добро — приятно».

«Мой муж вяжет крючком зимнюю одежду для детей и бесплатно отдает ее в благотворительный центр»

Делать добро просто

Ехал недавно в метро. Ехать долго, в плеере батарейка села, сижу, скучаю, разглядываю пассажиров. На очередной станции заходит девушка, этакая фифа, глянула на меня мельком и села рядом. Достает планшет, заводит какую-то киношку. Я сижу, от скуки поглядываю в планшет, там что-то комедийное. Деваха сидит похихикивает. В какой-то момент она отрывается от фильма, замечает, что я пялюсь в ее планшет, и — барабанная дробь! — включает мне субтитры!

В общем, девушка, добра тебе, мужа хорошего, и пусть душа твоя всегда улыбается! © riol78 / Pikabu

«Стук в дверь. Открываю, а там соседка: „На, сынок, угощайся“»

Ты, главное, потом зайди к ней и спроси: может, ей чего помочь по дому надо или продукты купить? © dimako / Pikabu

«Мы с сыном сделали маленькую библиотеку и подарили ее нашему городку. Сегодня она была установлена!»

Для доброго дела иногда достаточно даже двух минут

Коллега рассказал: «Стою у метро, жду товарища. И вдруг рядом появляется щенок, совсем мелкий. Жалко его стало, погладил, взял на руки. И вдруг подходит женщина:

— Почем щенка продаете?

— А сколько дадите?

— Ну, вот максимум тысячу, а то у меня денег мало. Но дочь давно о собачке мечтает — вот, хочу порадовать.

— Ну, раз так, то берите за 600 — да и все!

Женщина радуется, начинает немного суетиться, хочет уже щенка взять, а я говорю:

— Да я вижу, что человек вы хороший, добрый, берите так. Ничего не надо.

Женщина счастливая, берет щенка, благодарит, уходит.

Так щенка и пристроил за пару минут». © lipton36 / Pikabu

«Я написала в интернете, что сломалась моя кассетная магнитола. И какой-то незнакомец прислал мне другую! Я теперь могу слушать свои любимые старые мелодии»

«Я сегодня долго спал, и уличные коты были недовольны поздним завтраком. Вот как они ждали меня с утра»

Доброта спасет мир. И карпов

Мы карпов с мужем и дочкой ловили на территории базы отдыха. Поймали штук 10 зеркальных с ладошку. Что с ними делать? Выпускать назад их запрещено. Жарить особо нечего, да и оказалось, что у нас в домике нет масла, соли — вообще ничего. Местный магазин уже закрылся. Посадили их в кастрюлю и сели искать подходящее озеро на карте. Нашли. И вот в ночи под проливным дождем около моста через озеро останавливается внедорожник, три чудика в дождевиках тащат кастрюлю под мост. Карпов выпустили, велели расти большими и здоровыми. © Kortikarte / ADME

«Мой сосед организовал пункт раздачи бесплатной еды нуждающимся по принципу: «Возьми, что нужно. Отдай, что можешь»

«Эту собаку в приюте считали агрессивной. Я спасла ее за 2 дня до усыпления. Теперь она — свет моей жизни!»

«Я месяц пыталась купить швейную машинку с рук. И вот одна женщина взяла и подарила мне свою! Она сказала, что просто рада видеть, как люди увлекаются шитьем»

Когда хорошие люди встречают друг друга

Ехали с женой в такси, слышим — телефон гудит. Глянул под ноги — лежит дорогущая мобила. Я взял трубку, а там сразу с наездом: «Ты кто такой? Где она?!» Я максимально вежливо объяснил. На другом конце секунд 10 тишины, а потом вдруг: «Мужик, сорян, попутал. Моя опять посеяла трубку. Можешь подвезти на адрес?» Отвечаю, что передам телефон таксисту, и если он захочет — привезет. Отдаю телефон таксисту, они там что-то порешали, а мы как раз уже к дому подъехали.

Утром вижу в приложении, что таксист мои контакты ищет, меня спрашивают, можно ли ему мой номер передать. Я думал, он перезвонит. А тут — бац! — 5 косарей мне на карту прилетает и комментарий к переводу: «Спасибо, что телефон отдали. Мне тот мужик 15 тысяч скинул за то, что привез трубку. Делюсь».

Я обалдел тогда знатно, конечно, ведь таксист легко мог оставить всю сумму себе. © Di.Shiper / Pikabu

Доброта рядом

«Возьми колечко и не грусти!»