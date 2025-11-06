15+ эпичных случаев из магазинов, которые можно пересказывать годами
Истории
39 минут назад
Есть места, где разыгрываются настоящие драмы, комедии и детективы — и это вовсе не кинотеатр. Это обычный супермаркет за углом. Здесь люди находят свою любовь, устраивают скандалы и проявляют небывалую доброту. Мы собрали курьезные случаи из магазинов, о которых можно рассказывать друзьям долгими зимними вечерами.
- Ко мне на кассах самообслуживания в магазине подошла бабуся и попросила помочь пробить ей две большие шоколадки. Ну, мне не трудно: помогла пробить, пошла свои продукты забирать. И бабулька как заорет: «А вы что, разве не оплатите?» Мы с девочкой-сотрудницей магазина обалдели просто. © alina101aya / Pikabu
- Работала в магазине администратором. Я очень строгая была. И вот поехали мы в отпуск к родственникам мужа. Пошли в магазин нашей сети, только в другом городе. Муж умчался по своим интересам, я рванула к молочке. И тут подруга звонит, на жизнь жалуется. Я в наушниках, увлекаюсь разговором, и тут взгляд падает на тележку с молочкой. Мысленно ругаюсь на продавца, подкатываю тележку к холодильнику и начинаю выкладку, причем, по всем стандартам. Выгребаю товар с полки, разбираю сроки, свежее — к стене, подходящий срок — к краю, просрочку в тележку, ценники стопами выгребаю из ценикодержателя. А сама тем временем с подружкой: «Ага-ага, вот гад!»
Товар заканчивается, я собираюсь увезти тележку с коробками и просрочкой из зала, и вдруг понимаю, что не знаю, куда. Застыла в ступоре, и вдруг слышу смех мужа. Он стоит с администратором магазина и наблюдает за мной. До меня доходит, как это выглядит со стороны. Я начинаю хохотать, хватаю мужа и утаскиваю из магазина. Он, отсмеявшись, говорит: «Тетка тебя не забудет! Пришла какая-то ненормальная, товар выставила, посмеялась и ушла». © Царевна Будур / Dzen
- Подхожу к кассе в магазине. На 4 метра позади меня идет девушка лет 35 с огромной тележкой и кричит мне: «Мужчина, вы за мной будете!» Спрашиваю, мол, почему это? Ответ гениальный: «Потому что я сюда уже ехала!» Я заметил, что приехала дамочка на кассу уже после меня, но та не унималась: «Вот тоже мне настоящий мужчина! Нет бы пропустить». Я сказал, что я не настоящий. И не пропустил. © bigyellowstar / Pikabu
- У меня раньше срока начались месячные, и мы с мамой зашли в магазин за прокладками. Маман их пробила и зависла на кассе с другими покупками, а я взяла прокладки и рванула в туалет. И за мной прямо к туалету побежал охранник! В итоге он схватил меня уже у самой дамской комнаты. Не поверил, когда я объяснила, что это пробитый товар. Заставил вернуться к кассе, где понял, что ошибся, и прокладки реально уже оплачены. Естественно, никто не извинился. © nicole_obolenskaya
- Захожу в обувной, выбираю туфли. Продавщица с кислым лицом: «Размер какой? Быстрее, у меня скоро обед». Улыбаюсь широко: «38-й. Наверняка вы отлично разбираетесь в трендах — и это видно! Что посоветуете?» И тут эта продавщица буквально за 10 минут принесла мне 5 пар обуви, рассказала про качество кожи, посоветовала, с чем что лучше носить. Покупаю туфли, она упаковывает их красиво, дает визитку: «Если что-то не подойдет — звоните лично мне». На выходе говорю: «Спасибо за сервис!» Возвращаюсь через месяц за сапогами. Она встречает как родную: «А, наша постоянная клиентка! Что на этот раз ищем?» Понимаю: я продала ей важность, а купила отличное обслуживание на годы вперед. © baym_evgenia
- Очаровательный мальчик лет 4-х со своим отцом стояли передо мной в очереди на кассу. Ребенок о чем-то шептался с отцом и тут папа сказал громким голосом, глядя на меня: «Я не знаю, почему бы тебе самому не спросить ее об этом?». После этого мальчуган спросил как меня зовут. Мы с ним познакомились, затем он повернулся к отцу и заявил: «Когда-нибудь я женюсь на ней!» © NolaJen1120 / Reddit
- Недавно по супермаркету бродил какой-то тип с очень важной физиономией: директор мира, не иначе. Я за ним долго так наблюдал, в итоге не выдержал, подошел к нему и спрашиваю: «Где у вас лежит лапша по акции?» Когда он запротестовал, я извинился, конечно, будто нечаянно принял его за работника магазина. Вы бы видели его глаза.
- Утро, 8 часов. Стою в очереди на кассе в магазине. Передо мной бабуля — божий одуванчик. Выкладывает на ленту одну единственную слоечку и дает кассиру крупную купюру. Та пробивает и начинает отсчитывать сдачу. Бабушка удивленно спрашивает: «У вас есть сдача»? Кассир: «Конечно, есть». Бабушка: «Тогда сделайте мне отмену товара, пойду в другой магазин, поскандалю по поводу отсутствия сдачи». © Палата № 6 VK
- В цветочном магазине передо мной стоял мальчишка лет восьми. Попросил у продавца маленький букетик. Дал денег, но у него чуть-чуть не хватило. Он подумал и говорит: «Давайте я вам полы помою, а вы мне букет продадите». Продавец улыбнулся, а мы всей очередью добавили молодому романтику на букетик. © Подслушано / VK
- Мы с моим молодым человеком ходили по магазину и перекидывались покупками, прежде, чем положить их в тележку. И тут он бросает мне пачку бумажных полотенец, а из-за моей спины взыскивает какой-то парень, перехватывает их и кладет обратно на полку. После этого он продемонстрировал победный танец в проходе. © No_Cricket808 / Reddit
- Я учился в школе и ходил с мамой в магазин за продуктами, когда у меня вдруг началась икота. Она все никак не останавливались и какой-то пожилой мужчина решил помочь мне. Сказал, что он врач и заставил меня дышать вместе с ним, пока икота не прекратилась. Он бы очень добрым и терпеливым! Было забавно, что я наделал столько шума и он почувствовал необходимость вмешаться. © happyklam / Reddit
- Набрал в супермаркете корзину, пошел за помидорами, а они через одного мятые и лопнувшие. Аккуратно кладу те, что выбрал, в пакет. Тут подбегает тетка в жилетке магазина и начинает повышенным тоном высказывать, мол, не на рынке и нечего выбирать, надо брать все подряд! Спокойно попросил ее набрать килограммчик. Она небрежно высыпала все выбранные мной помидоры из пакета обратно в лоток, накидала всего подряд и гордо протянула мне. Я попросил ее подержать корзину, сделав вид, что нужно достать телефон, она взяла ее второй рукой, а я развернулся и молча ушел. © Subjectiviy / Pikabu
Странно, никогда, ни в одном супермаркете сотрудники магазина не озвучивали мысль, что нужно брать все подряд.
-
-
Ответить
- Примеряю ботинки в обувном, мимо идет бабулька и так презрительно кидает: «Какие огромные, у вас что, 39 размер?» Я растерялась и говорю: «Нет, 40-й. Она картинно закатила глаза и пошла со словами: «Какой кошмар, ну как так можно!» Это она еще моего сына не видела, он в 7 лет носит 36 размер обуви. © Мама Дорогая / ADME
- Муж ростом под два метра и умеет выглядеть внушительно, хотя в душе он плюшевый мишка. Мы в супермаркете с нашим шестимесячным малышом закупаемся едой. Я с ребенком на руках, а муж бегает между рядов, выискивал нужные продукты. Вдруг перед нами возникает бешеная дамочка ростом метр шестьдесят и принимается орать на мужа: «Ты возишься с этой женщиной целую вечность, теперь помогай мне!» Муж спокойным тоном: «Я здесь не работаю». Дама: "Не ври, ты только что помогал ей с покупками, теперь моя очередь! «Муж видит, что я уже закипаю и и жестом показывает мне, что разберется с этим сам. Потом спокойно на нее посмотрел и улыбнулся. Она победно: «Молодец! Так, помоги мне достань вон ту последнюю приправу с верхней полки». Муж достал пакетик, но вместо того, чтобы отдай его ей, держал его так, чтобы она не могла дотянуться сама. Потом посмотрел на меня: «Солнышко, нам не нужна приправа?» Я: «Знаешь, вообще-то, да, нужна!» Бешеная дама: «Почему ты отдаешь ей мою приправу?!» Муж очень медленно наклоняется к ней и говорит с улыбкой: «Повторюсь, я здесь не работаю, но спасибо вам за то, что показали, где приправа, мы о ней чуть не забыли». И мы идем дальше, а за спиной дамочка осыпает нас проклятиями. © poweredbyweirdhumor / Reddit
- Стою в очереди в магазине, начала шарить в кармане в поисках мелочи. Тут из кармана раздается писк. И все вопросительно смотрят на меня. И что они хотят услышать, что у меня выводок резиновых утят в кармане? Так это правда. © PinocchioSeKwon / X
- Забираю на кассе продукты, подходит бабушка, прижимая к груди упаковку бекона с чеком. Кассирша: «Что-то с ценой не так?» Бабушка: «Нет, посмотрите, вроде бы вы бекон не пробили?» Протягивает чек. Кассирша аж растерялась, проверила, говорит: «Да, не пробила». Бабушка радостная: «Я его в корзине с краю положила, вы не заметили, пробивайте». Я ушел из магаза с улыбкой. Здоровья бабуле. © velkoldin / Pikabu
- Стоим на кассе супермаркета. На соседней кассе папа с маленьким сыном подходят к кассиру. Когда отец начинает расплачиваться, сын наклоняет голову, вытягивает язык и облизывает ленту, которая в этот момент двигалась. Видимо решил посмотреть на длинный мокрый след. Когда папа повернулся, мальчуган перестал облизывать ленту и никто кроме нас этого не видел. © Подслушано / VK
А вот еще наши недавние статьи, глядя на которые невозможно не улыбнуться:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20 человек рассказали, какие сюрпризы их ждали после выхода на пенсию
15+ неловких историй из кабинета врача, которые захочешь забыть, да не получится
Истории
3 дня назад
19 историй из лифта, которые начинались как обычно, а потом пошло-поехало
17 снимков, доказывающих, что в семейной жизни без чувства юмора никак
16 свадеб, которые стали источником семейных легенд
Народное творчество
1 месяц назад
15+ уморительных переписок в групповых чатах, от которых хочется купить билет на другую планету
14 историй о столкновении с жадностью, финал которых — просто бальзам на душу
Народное творчество
1 месяц назад
15 человек, чей день не задался, но зато теперь есть что вспомнить с улыбкой
15 женщин, которые в один прекрасный день разрешили себе быть неидеальными и стали неотразимыми
20 пап и дедушек, которые с блеском выходят из каверзных ситуаций
Истории
1 месяц назад
16 примеров того, как лихо может изменить внешность хорошо подобранная стрижка
15 человек, чьей выдержке позавидует даже тибетский монах
Народное творчество
1 неделя назад