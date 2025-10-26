15 доказательство того, что на работе бывает такой абсурд — хоть кино снимай

Кто сказал, что работа — это скучно? Стоит только немного приглядеться — и среди рутины вдруг находятся моменты, полные радости, дружбы, креатива или нестандартных ситуаций. Эти 18 снимков доказывают: рабочие будни могут быть не только продуктивными, но и весьма курьезными.

«Вот как мы дурачимся в день ветработника. Это я типа не хочу стричь ногти»

«На работе отключили свет⁠⁠. Хорошо, что я тружусь в мастерской снежных шариков, а они с подсветкой. Офис превратился в сказочное место»

«Шеф купил нам эти наряды и заставил носить их весь день»

«Начал работать инженером на почте и сразу заметил послание от предыдущих специалистов»

«Была на ночной смене. Решила вместо просмотра рилсов порисовать немного»

«Работаю грумером. Хозяйка сказала, что у песеля колтуны только на макушке. Но он был весь один сплошной колтун! Пришлось брить, и вот что из этого вышло»

«Один коллега вечно переживает, что в туалете кто-то будет за ним подглядывать. И он каждый раз делает так»

«Котейка сам подбежал и залез к нам в машину скорой, поспал на ручках, а на станции был усыновлен коллегой и отправился жить в частный дом»

«А я на работе однажды встретил детеныша кенгуру. Он дал себя погладить. Меня поразило, насколько он мягкий на ощупь!»

«Гляньте, какая картошка попалась мне на работе!»

«Понедельник — день тяжелый. Приехал на работу, стал переобуваться, а тут... Как не заметил? Один тряпочный, другой кожаный»

«Так выглядит бесплатный обед в бразильской заводской столовой⁠⁠. Столовка по типу шведского стола — то есть мяса я мог нагрести хоть полную тарелку. Кстати, говядина»

«Не знаю чем занимаются в этом кабинете, но уже хочу там работать»

«Я работаю в инкубаторе. Этот утенок вылупился с четырьмя лапками»

«Коллега сказал, что у него нет праздничного настроения, поэтому я кое-что придумал для него»