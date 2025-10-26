15 доказательство того, что на работе бывает такой абсурд — хоть кино снимай
Кто сказал, что работа — это скучно? Стоит только немного приглядеться — и среди рутины вдруг находятся моменты, полные радости, дружбы, креатива или нестандартных ситуаций. Эти 18 снимков доказывают: рабочие будни могут быть не только продуктивными, но и весьма курьезными.
«Вот как мы дурачимся в день ветработника. Это я типа не хочу стричь ногти»
«На работе отключили свет. Хорошо, что я тружусь в мастерской снежных шариков, а они с подсветкой. Офис превратился в сказочное место»
«Шеф купил нам эти наряды и заставил носить их весь день»
- Какой вкусный дуэт! © К8е118 / Reddit
- Где вы взяли такого потрясного шефа? © pastnpending / Reddit
«Начал работать инженером на почте и сразу заметил послание от предыдущих специалистов»
- Такое просто так не пишут. Беги! © nvidia2011 / Pikabu
«Была на ночной смене. Решила вместо просмотра рилсов порисовать немного»
- Эх, я бы доверил тебе эскиз моей татуировки! © SmoothEKang / Reddit
«Работаю грумером. Хозяйка сказала, что у песеля колтуны только на макушке. Но он был весь один сплошной колтун! Пришлось брить, и вот что из этого вышло»
«Один коллега вечно переживает, что в туалете кто-то будет за ним подглядывать. И он каждый раз делает так»
- Это гениально! © Impressive_Western84 / Reddit
«Котейка сам подбежал и залез к нам в машину скорой, поспал на ручках, а на станции был усыновлен коллегой и отправился жить в частный дом»
о, какой чернобурка) У меня кошка была.. Длинношерстная правда с таким же окрасом) Только бантик и трусики белые были
Я купила в секонде меховой полушубок. Мы хотели утеплить куртку для гуляния с собакой, сделав из нее доху. Нашла. Рыженький такой. Мягкий. Потом прочитали бирку - из меха кенгуру.
«Гляньте, какая картошка попалась мне на работе!»
«Понедельник — день тяжелый. Приехал на работу, стал переобуваться, а тут... Как не заметил? Один тряпочный, другой кожаный»
«Так выглядит бесплатный обед в бразильской заводской столовой. Столовка по типу шведского стола — то есть мяса я мог нагрести хоть полную тарелку. Кстати, говядина»
- В сериалах такого не показывают! © kapibara007/ Pikabu
«Не знаю чем занимаются в этом кабинете, но уже хочу там работать»
Тут надо быть острожнее с желаниями. Мало ли что придется делать эти 30 минут...
«Я работаю в инкубаторе. Этот утенок вылупился с четырьмя лапками»
«Коллега сказал, что у него нет праздничного настроения, поэтому я кое-что придумал для него»
