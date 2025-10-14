А мне жалко девушку, которой вместо выравнивания кончиков длинных волос сделали каре.
18 случаев, когда поход в салон красоты пошел совсем не по плану
Каждый, кто хоть раз садился в кресло парикмахера, знает: между словами «чуть покороче» и «ой...» проходит всего несколько секунд. Подобное случается и в маникюрных салонах, и у косметолога. В этой подборке — 18 историй о тех, кто хотел просто «освежить образ», а в итоге получил урок смирения и самоиронии.
- Вчера пришла к новому парикмахеру. Салон не новый, достаточно элитный. Одним словом, не шарашкина контора. Так представьте мой шок, когда я хотела просто подровнять кончики и челку, а мне бахнули каре! Волосы были длинные, красивые, не крашеные, любимые. На мой шок девушка-парикмахер просто сказала: «Ой, я люблю работать с ножницами...» Любит она! Я там подняла такой скандал, что у них все клиенты чуть не слиняли. Оказалось, мне попалась просто новенькая сотрудница, не очень опытная. Мне предложили все их процедуры бесплатно. Будто это вернет мне мои волосы, которые я отращивала с 8 класса. © Палата № 6 / VK
- Неделя до свадьбы. Я еду к своей маникюрше. Она молодая мама, принимает на дому. Прихожу, иду в ванну, а мимо пробегает малыш весь в зеленых точках. И мастер мне: «Не обращайте внимания, у нас ветрянка». Я в шоке, бегом оттуда. А вечером приходит смс: «Извините, я забыла вам сообщить заранее». А ведь я ветрянкой не болела! Я тогда в ванной час, наверное, отмывалась. Не заразилась, но очень перенервничала из-за поиска мастера для ногтей накануне свадьбы и из-за вероятности прийти на свадьбу в зеленке. Ну, или вообще не прийти. © biblioMag / Pikabu
«Недавно переехала, искала нового мастера по ногтям. И вот что мне натворили»
- Вам маникюр стоматолог делал, что ли? © SnooSprouts1515 / Reddit
- Знаете, в торговых центрах есть такие маленькие салончики, где можно челку быстро постричь или ногти сделать. Вот я однажды в такой зашла. Попросила девушку убрать 5 сантиметров кончиков. Волосы у меня были по плечи. Надо было мне догадаться, что что-то не так, когда она мое кресло так повернула, что я не могла видеть себя в зеркале... Короче, она меня так постригла, что у меня всего 5 сантиметров волос осталось. По всей голове. Когда я успокоилась, то дозвонилась до менеджера. Девушку, предположительно, уволили, а мне предложили пять бесплатных посещений в их салоне. Очень смешно. © LowkeyPony / Reddit
- Все детство ходила с длинными волосами и очень не любила их. Но мама не разрешала стричься, как я в детстве это называла, «под карате». Годам к 11 я ее все-таки уговорила. Пришли в салон, я сажусь в кресло и очень гордо говорю парикмахеру: «Подстригите меня под карате». Парикмахер говорит: «Может, под каре?». Я говорю: «Да нет, под карате!» Девушка с юмором оказалась и все взмахи ножницами и расческами сопровождала специфическими звуками вроде «кия». © Палата № 6 / VK
«Муж сходил в модный барбершоп»
Смотрю, истории с выравниванием концов волос становятся всё стремнее и стремнее...
- Клиентка рассказала, почему она больше никогда не будет убирать волоски с лица воском. Когда мастер наносил ей воск на брови, то случайно капнул жирную такую каплю на ресницы. Потом целый час реснички от воска отмывали, потому что масла под рукой не оказалось. © Webbigaillafey / Reddit
- У мамы есть клиентка, которая к ней ходит уже лет так 20. И тут уж я не знаю, как так получилось, но мама замешала краску в мисочке, из которой не убрали остатки розовой краски. Заметила только, когда волосы клиентки покрасились в веселый розовый оттенок. Пришлось перекрашивать. © clancythepantsy / Reddit
- Пришла я на маникюр с огромной, ароматной, жирной шаурмой. Пока я поедала шаурму и подавала руки по очереди, все присутствующие, включая мастера, пожирали меня осуждающими глазами. Я очень много раз извинилась, но слишком сильно хотела есть, а времени не было совсем! © nadel_ch
«Как вам такой декор в салоне красоты?»
С шаурмой на маникюр,не искупавшись на массаж,с макияжем к лешмейкеру....А почему нет?Ей же хочется или не хочется.Просто при смерти.🤦
- Со слов клиентки. Пошла к новому мастеру на бразильскую эпиляцию. Она использует пчелиный воск — там полосок нет, руками все отрывается. Начали, вроде все нормально. Продвигаемся глубже, и что-то идет не так: мастер не может оторвать воск. Она решает плюхнуть больше воска сверху — не помогает. Я начинаю паниковать, и в этот самый момент она выдает, что не может закончить процедуру, потому что у меня волос слишком много! Кое-как смыла все это и отпустила меня домой. © regulardashian / Reddit
- Сижу у своего барбера. Он болтает с кем-то, параллельно мне волосы машинкой подравнивая. Одно неловкое движение — и нет у меня волос на голове. Он, оказывается, насадку забыл на машинку надеть. Пришлось лысым какое-то время походить. Денег в тот раз с меня не взяли. © SweatyFeeler / Reddit
- Мастер громко рассказывает, как затусила со своим инструктором. С пикантными подробностями. Другая клиентка слышит все и вдруг краснеет. Отводит своего специалиста в сторонку и шепчет: «Она сейчас рассказывает про мужа моей подруги! Я не расскажу подруге, но, пожалуйста, попроси ее замолчать и никогда не говорить об этом в салоне». © horoshayas
«Открыла груминг-салон. Посмотрите, какой красавчик ко мне пришел одним из первых»
Вы молодчина,несли это конечный результат.Даже не представляете,как мало хороших специалистов среди грумеров.
- Мы решили нашу собачку перед летом немного подстричь, чтобы ей не так жарко было. Отвели к грумеру, оставили там на часик. Приходим... А это не наша собака! Голенькая, лысенькая, страшненькая! Лапки тоненькие, а тельце пухленькое. Ждем теперь, пока все отрастет обратно. © Палата № 6 / VK
- Накануне свадьбы пошла в салон сделать маникюр. Сделала. Пришла домой и помыла голову. Смотрю, а на некоторых ногтях нет лака, а там, где он был, пошел гармошкой. Я в панике, время — ночь. С сестрой стали искать круглосуточные салоны. Записались на 04:00. Поехала с папой. Когда ногти были сделаны и мы сели в машину, у него были огромные глаза, как будто его кто-то напугал. Я спрашиваю, что такое. А он говорит: «Ну я понимаю, у тебя завтра свадьба, но ведь ты там была не одна! Ради каких-то ногтей не спать по ночам...» © Карамель / VK
- Был у меня любимый барбершоп, но его закрыли. Пришлось искать замену. Влез мой батя со своим предложением: «Сходи к тете Наташе, я у нее всегда стригусь, хорошо получается! И недорого!» Послушался... Тетя Наташа взяла и за полчаса бахнула мне горшок и отправила домой. Больше батю слушать я не буду. © Палата № 6 / VK
«Сижу и думаю, как это я умудрилась выйти из салона с вот такими ногтями...»
- Сижу в парикмахерском кресле, меня стригут, все окей. В какой-то момент парикмахер говорит: «Тебе весело?» — и я прям напрягся. Что мне было еще ответить, кроме как «да»? И тогда я в зеркале заметил удивленный взгляд парикмахера. «Странно», — думаю, а потом поворачиваю голову и вижу дочь того самого мужчины, что стрижет меня. Она сидит и рисует. Похоже, вовсе не у меня спрашивали, весело ли мне... © Палата № 6 / VK
- Одна клиентка показала видео, где она и еще одна дамочка на свадьбе в одинаковых платьях. А я заметила знакомое мужское лицо. Сказала, что это ее парень, но они не хотят афишировать отношения. Я подумала, что померещилось, но как-то засело это лицо у меня в голове.... Так засело, что я даже заморочилась и отыскала окошко пораньше для другой клиентки. На маникюр ее привез парень, а я специально встретила ее на улице, чтобы рассмотреть его. Ну, в общем, это один и тот же парень, просто у него две девушки. И обе мои клиентки! © Карамель / VK
- Пришел постоянный клиент, я его себе стригу, все нормально — и тут вдруг с машинки слетает насадка. Я как раз затылок подравнивала. Получилась лысинка. Извинялась, конечно, денег не взяла и еще бесплатную стрижку в будущем обещала. Вернулся через 3 недели. Рассказал, что стрижка в итоге понравилась, потому что все вокруг ему комплименты отвешивали. © pcbzelephant / Reddit
«У подруги свой салон. Приходит клиентка и спрашивает, можно ли с собакой. Пес, мол, воспитанный. Всю процедуру он вот так простоял»
- Пришла девушка на бразильскую эпиляцию и от страха трясется. А мы даже не начали! Вместо 15-30 минут я на нее потратила целый час. После каждой полоски она вскрикивала и садилась на кушетке, пытаясь успокоиться. Потом у нее случился какой-то срыв — она вскочила и заходила по кабинету туда-сюда. Я ее утешала как могла. Когда клиентка ушла, я спряталась в комнате для отдыха и неожиданно сама разрыдалась. © W**IsntTakenYet / Reddit
- Пошла состригать длину в салон. Рядом сидела бабулька, ей обесцвечивание делали. Как только она поняла, что я волосы сильно обрезаю, так насела на меня! Мол, я совершаю ошибку, пожалею об этом и так далее. Так достала, что я психанула и выдала: «Бабуля, у меня эти волосы между ягодицами застревают — неудобно очень!» Сработало — замолчала. © SimilarYellow / Reddit
Страсти могут кипеть не только в салонах красоты, но и в обычной семейной жизни. А уж если пришлось вызвать «мужа на час», то новые впечатления обеспечены всем домочадцам.