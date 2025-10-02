15 женщин честно рассказали о том, как решились вызвать «мужа на час» и что из этого вышло

Я вызывала грузчиков - для ремонта перенести мебель из одной комнаты и прихожей в другую. Было страшно - ну, мало ли кто приедет. Бывший муж вызвался прийти на всякий случай поприсутствовать (перенести с друзьями мебель он при этом отказался). Приехали два прикольных парнишки, с мебелью закончили быстро, а вот бойлер....Мы (они) только час сливали с него воду. Но они не ругались, как-то со смехом все, с шутками. Получилось дольше, чем они планировали, но запросили столько же, сколько по телефону. Когда надо было нести все обратно, снова вызвала их. Тут уже управились быстро, но заплатила как за полный час, потому что в прошлый раз они уже все отработали)