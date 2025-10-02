Обнять? Да бедной заказчице это просто неприятно: незнакомый мужчина с женой и детьми говорит, что думал о ней 2 дня и теперь просит обняться. Фу
15 женщин честно рассказали о том, как решились вызвать «мужа на час» и что из этого вышло
Есть в жизни женщины два вечных вопроса: «Что надеть?» и «Кто починит кран?» И если с первым как-то можно справиться самостоятельно, то второй нередко превращает реальность в квест. И если в собственном доме не находится того, кто мог бы решить эту проблему, на горизонте появляется он — загадочный «муж на час». Женщины, которые решились обратиться за помощью к этому супергерою с дрелью и гаечным ключом, рассказали нам, что из этого вышло.
- Вызвала «мужа на час». Мы разговорились, он начал рассказывать про себя: два брака, семеро детей! В первый день он работу не закончил. Приехал сегодня и сразу с порога: «Блин, я чуть прожил этих два дня — ты не выходила из головы! Можно, я хотя бы тебя обниму?» Мужик, ты в своем уме? У тебя дома вторая жена с пятью детьми, а ты держишь в голове какую-то заказчицу? Слов нет. © sekretik_555
- Сейчас вызвала «мужа на час», чтобы стол письменный собрать. А он говорит: «Я еще и перманентный макияж женщинам делаю!» Прикольный «муж на час»: сейчас стол сделает, начнем брови рисовать. © olgakosharnaia
- Первый мой гражданский муж не умел вообще ничего делать руками. Более того, позже выяснилось, что он еще и жуткий жмот. Мы снимали однушку в хрущевке, где искрили все розетки, не работал слив унитаза, форточка на кухне не закрывалась, поэтому в квартире всегда стоял свежак, особенно актуальный в −30, и еще много чего было по мелочи. Мои попытки разговоров о том, что, если сам не хочешь чинить, давай мастера вызовем, пресекались железным аргументом — дорого, и вообще, мне это все не мешает жить, тебе мешает — ты и вызывай.
Апофеозом всему стала наша кошка-альпинистка, забравшаяся в один прекрасный день по шторе до потолка. Гардина, на которую была повешена штора, походу только и ждала своего звездного часа, чтобы оторваться прямо с болтами и шлепнуться на пол. Неделю мы жили без штор, как на витрине — напротив стоял дом впритык к нашему, буквально окна в окна. Меня это в корне не устраивало, гражданскому мужу было пофиг. И я нашла выход.
В общем, приходит мой мужчина вечером после работы, а я хожу по комнате в чем мать родила, свет включен, штор на окне нет. Он как начал орать: «Что ты что творишь? Тебя же все видят!» На следующее же утро после моего дефиле был вызван «мужа на час», который не только гардину повесил, но и унитаз, и розетки, и форточку починил. © Marisolb / Pikabu
- Мне один тип унитаз ставил. Часа 4 он это делал, но, в основном, трепался. Умничал чего-то, нравоучения читал. Хвост распушал, как мог. Унитаз, дескать, — это ваза, она так-то выпекается, на нее нельзя вставать ногами. «Вы же бумагу туда не кидаете, надеюсь?» — спрашивает. Ну и я, конечно, отвечаю: «Вы не представляете: мы туда даже по-большому ходим». © lenahelp.ru
- Муж 3 года не мог ни сам починить балконные двери, ни найти того, кто смог бы это сделать. Закончилось тем, что двери вовсе перестали закрываться. Я нашла мастера, который все сделал за один вечер. И еще полгода выслушивала, что потратила очень много, а ведь можно было решить вопрос дешевле. © Оксана Буцулина / Dzen
- Сломалась у знакомых стиральная машина, вызвали мастера. Он приезжает, смотрит на машинку, говорит: «Я такую модель чинить не умею. С вас 2 тысячи за вызов». Хозяйка отдает деньги, а «мастер» берет их и уезжает. Конец. © alissenko / Pikabu
- У дочки муж умница и вообще «хорошо одевается», но с руками беда — ничего не умеет. Вот дочка и наняла «мужа на час». Купили они кровать, да не простую, а крепящуюся к стене хитрым образом. Зять может гвоздь забить и даже два, но сей девайс не осилил, тогда дочь и вызвала подмогу, озвучив запрос: " Мне нужен мужчина с умелыми руками, чтобы с кроватью мне помог«. А зять побоялся оставить жену с этим мастером тет-а-тет, еще и друга пригласил.... Короче, картина маслом! Приходит смазливый мальчик лет 20 и в дверях его встречает девочка-блондиночка, щебеча про то, что кровать вон там и надо все сделать умело. Пацан потирая ручонки и покровительственно ухмыляясь идет в спальню, а там сидят 2 бугая. Дочка показывает агрегат, мужики мрачно молчат и прицельно контролируют «мужа». Парень трясущимися руками монтирует и от волнения пробивает стену насквозь дрелью... Зять (мрачно): «Штукатурить умеешь?». Его друг (спокойно): «Сейчас научим!» Парень все заштукатурил, собрал и даже сказал «спасибо» за то, что ему заплатили за 40 минут. Когда он ушел, зять выдал: «Если бы мы еще минут 10 тут посидели, то он и сам бы нам заплатил». © Жанна К. / Dzen
- Как-то пару лет назад у меня холодильник начал подтекать: вода скапливалась на нижней полке и вытекала. Нахожу номер мастера, звоню, описываю ситуацию. Он такой: «За выезд 5 тысяч!» Спрашиваю, сколько по времени займет ремонт, а он, мол, недолго, меньше получаса. Я засомневалась. Полезла в интернет, наткнулась на видео аналогичной ситуации, где девушка рассказывала, что нужно сделать. Оказалось, что нужно просто прочистить сток по задней стенке. Знаете, сколько я потратила? Одну ушную палочку и ровно 2 секунды! © zelenooglaz
- Привезли детские шкафы, которые я долго ждала, а супруг был в отъезде. Я решила не ждать его и начать собирать — уж очень хотелось скорее вещи разложить. Вызвала «мужа на час». Мало того, что мне пришлось ему помогать, — то держать, то подавать что-то, — так он еще задавал тупые вопросы а-ля «А где же ваш супруг?» А в конце за то, что я ему помогала, он выставил счет намного больше первоначальной договоренности, потому что — цитирую — «рассчитывал закончить быстрее». © mentehelth
- У моей двоюродной сестры муж сам ничего не делает. Но когда она на свои деньги пригласила «мужа на час», чтобы повесить бра на стену, он устроил ей грандиозный скандал. Закончилось тем, что муж полез все делать сам и устроил замыкание, светильник оказался на помойке. Теперь к мастерам спокойно относится. © Татьяна Т. / Dzen
- Я вызвала «муж на час», чтобы повесить рулонные шторы на два окна, и ко мне приехала мастер-девушка. Я могу сама, инструмент есть, но пусть лучше сделает умеющий профессионал — это не так дорого. Я испекла печеньки с черной смородиной, мы попили чая, и девушка еще бесплатно поправила замок на двери ванной в благодарность за насыпанные в пакетик свежие печеньки. Мы обе остались довольны друг другом. Она рассказала, что иногда ее выгоняют или не пускают в дом, особенно молодые мужчины. Мужчины постарше бормочут отговорки, типа, да я могу сам, но вот спину повредил. Им явно стыдно и неудобно за происходящее.
По мне так то, что может сделать только женщина, но не может мужчина — это выносить и родить ребенка и кормить его грудью. Остальное на ваше человеческое усмотрение, а на стереотипы мне давно уже плевать. © calesco / Pikabu
- В чате с подругами обсуждаем «мужей на час». Одна рассказала историю, как ее подруга заказала такого рукастого, чтобы повесить полку. Муж, к слову, год не мог ее повесить. Естественно, мужу это не понравилось, были разборки, подозрения, скандалы, что это не «муж на час», а любовник. И даже после всех доказательств, что «муж на час» — это официальная услуга с сайта, супруг все еще был уверен, что ох, не для полочек приходил этот человек в его дом! © anna_ilyakova
- Сразу после переезда в трубе образовался засор. Финансы пели романсы, но пришлось вызывать мастера. А он уже на месте намекнул, что и кран бы мне еще поменять, пока не сорвало. Я уже собралась бежать в магазин, как вдруг он достает из штанов б/у кран и говорит: «Вот хороший „люкс“, для вас берег». Ну, я обрадовалась, думаю: «Хотя бы по цене скинет, повезло». А он наоборот — заломил, как за новый. Пришлось отказаться. А кран старый потом еще года 3 исправно работал. Получается, сорвала продажу хитрюге.
- Надо было окна мыть, а у меня радикулит. Вызвала мастера. Приехал мужичина, делал все аккуратно. Вспомнила я, что и люстру надо протереть, говорю: «Уважаемый, а не помо...» А он поворачивается ко мне с глазами бешеной селедки и как заорет: «Нет! Я этим не занимаюсь!» Я аж офигела. Говорю: «Чем? Люстры не протираете?» Он расслабился: «Ах, люстру... Люстру протру». И одарил меня улыбкой. В три зуба. Я вот его не спросила, в чем он меня заподозрил... В раздумьях прямо. © Елена Афонина / Dzen
- Сломался у меня на днях унитаз, причем в ночи, поэтому перекрыла воду, велела детям смывать за собой ковшиком и уехала на работу. Я наивно решила, что смогу заказать сантехника в интернете и решить проблему. Все сантехники, которых я нашла, оказались не частными мастерами, а из компании, и им починка моих пластмассок в бачке была совершенно не интересна. Скорая коммунальная помощь от местной управляйки могла найти для меня окошко лишь в середине месяца. Приехав домой, я пошла в стройматериалы, в отделе сантехники взяла у продавца визитку с нужными мне услугами. Веселый парень с визитки сказал, что они легко решат мою проблему за 5-6 тысяч (3-4 тысячи будет стоить работа и 2,5 — материал). В общем, психанула я и полезла в бачок сама. Мысль о том, что прямо сейчас я экономлю пять косарей, придала мне сил. И у меня все получилось! Оказалось, там надо было просто все промыть, заново собрать и поставить на свои места. И мне интересно до сих пор: а какие материалы на 2,5 тысячи мне хотели втюхать веселые сантехники с визитки? © LuckyPhoenix / Pikabu
Мне просто интересно, где находят таких мастеров? Приходилось вызывать сантехников, электриков, мастеров по ремонту холодильников, плотников, ремонтников стиральных машин и квартир - все всё делали качественно и хорошо.
Я как-то вызвала сантехника, по телефону обговорили цену: 1000. В итоге он сказал: 2000 :( облапошили Кота
Я вызывала грузчиков - для ремонта перенести мебель из одной комнаты и прихожей в другую. Было страшно - ну, мало ли кто приедет. Бывший муж вызвался прийти на всякий случай поприсутствовать (перенести с друзьями мебель он при этом отказался). Приехали два прикольных парнишки, с мебелью закончили быстро, а вот бойлер....Мы (они) только час сливали с него воду. Но они не ругались, как-то со смехом все, с шутками. Получилось дольше, чем они планировали, но запросили столько же, сколько по телефону. Когда надо было нести все обратно, снова вызвала их. Тут уже управились быстро, но заплатила как за полный час, потому что в прошлый раз они уже все отработали)