20+ винтажных вещей, которые явно подписали контракт с вечностью

Говорят, ничто не вечно. Но, похоже, некоторые вещи не в курсе этой истины. Проходят годы, десятилетия и даже столетия, а некоторые из них все так же продолжают радовать владельцев. Герои нашей статьи похвастались вещицами, которые далеко не новы, но это не мешает им быть по-настоящему крутыми.

«Обеденному гарнитуру, доставшемуся мне от бабушки и дедушки, в прошлую пятницу исполнилось 75 лет. Возможно, он и меня переживет»

«Этот подсвечник — моя лучшая винтажная находка на барахолке!»

Это так мило! Думаю, тебе сейчас весь интернет завидует. © Unlucky-Captain1431 / Reddit

«Купил письменный стол с выдвижной крышкой 1880-х годов за $ 100 и отреставрировал его немного»

Боже, какая находка! Я так рада, что вам досталась такая прекрасная вещь! © ohwellitsaghost / Reddit

«Мне только что подарили на день рождения кольцо моей прабабушки. Ему 100 лет!»

Это так сочно и красиво! © Evergreenvelvet / Reddit

«Обожаю свою машину. Она в нашей семье с 1962 года. Мне удалось ее отреставрировать, и теперь она на ходу»

Этот автомобиль, возможно, самая крутая семейная реликвия из всех когда-либо существовавших. © newpthankstho / Reddit

«Этот столовый сервиз из 40 предметов мне подарила бабушка!»

«Мои родители разводятся, и мама хочет знать: сумка Gucci, которую папа подарил ей 19 лет назад, оригинал или жалкая копия?»

Вы что, реально думаете, что это подделка, которая продержалась 19 лет? Тогда респект ей! © blergAndMeh / Reddit

Даже если это подделка, ваш папа мог купить ее, думая, что это оригинал, поэтому какой смысл выяснять? Усилить драму от развода? Я бы посоветовала маме отдать сумку на проверку специалисту — и все. © MyFavoriteInsomnia / Reddit

Дали новую жизнь холодильнику ЗИЛ 1966 года

Блин, да он даже новый не был таким офигенным! © Sit****eR / Pikabu

«Винтажная гитара моего семейства. Папин Gibson 1969 года»

«Викторианское свадебное платье 1970-х годов и набор посуды середины ХХ века. Я довольна!»

«Моя подруга нашла коллекцию украшений своей бабушки, которая хранилась в подвале более 40 лет»

«Вы только взгляните на эту винтажную шубу от Oscar De La Renta!»

«Дедушкина коллекция самого 1-го издания книг о Гарри Поттере в твердом переплете. Стоит более $ 100 000»

«Мое уникальное обручальное кольцо из 1960-х, которое принадлежало бабушке»

«Этот винтажный диван, кажется, был создан для нашей гостиной»

Добро пожаловать в 1975-й! Этот диван — сокровище. © YourDimeTime / Reddit

«Моя коллекция платьев из 70-х»

«Этот шикарный стол перешел мне по наследству от богатой бабушки»

«Винтажные карманные часы конца 1800-х годов. Принадлежали 4 поколениям моей семьи»

«Винтажный холодильник отлично дополнил нашу кухню»

«Сережки, которые моя мама купила 60 лет назад, когда ей было 13»

«Позолоченная бритва 1940-х годов, доставшаяся по наследству от деда. В детстве любил наблюдать, как он бреется»

«Ей уже 101 год, а она пишет все лучше и лучше. Нет ничего прекраснее старинной перьевой ручки»

«Урановое ожерелье из прошлого столетия. Светится под лампой»

«Спустя 50 лет платье до сих пор в идеальном состоянии»

«Семейная реликвия. Часы моего деда. Мама говорит, что он очень дорожил ими»

«Моя бабушка носила эти очки 36 лет. Оказалось, что это золото и рубины»