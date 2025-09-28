20+ винтажных вещей, которые явно подписали контракт с вечностью
Говорят, ничто не вечно. Но, похоже, некоторые вещи не в курсе этой истины. Проходят годы, десятилетия и даже столетия, а некоторые из них все так же продолжают радовать владельцев. Герои нашей статьи похвастались вещицами, которые далеко не новы, но это не мешает им быть по-настоящему крутыми.
«Обеденному гарнитуру, доставшемуся мне от бабушки и дедушки, в прошлую пятницу исполнилось 75 лет. Возможно, он и меня переживет»
«Этот подсвечник — моя лучшая винтажная находка на барахолке!»
- Это так мило! Думаю, тебе сейчас весь интернет завидует. © Unlucky-Captain1431 / Reddit
«Купил письменный стол с выдвижной крышкой 1880-х годов за $ 100 и отреставрировал его немного»
- Боже, какая находка! Я так рада, что вам досталась такая прекрасная вещь! © ohwellitsaghost / Reddit
«Мне только что подарили на день рождения кольцо моей прабабушки. Ему 100 лет!»
- Это так сочно и красиво! © Evergreenvelvet / Reddit
«Обожаю свою машину. Она в нашей семье с 1962 года. Мне удалось ее отреставрировать, и теперь она на ходу»
- Этот автомобиль, возможно, самая крутая семейная реликвия из всех когда-либо существовавших. © newpthankstho / Reddit
«Этот столовый сервиз из 40 предметов мне подарила бабушка!»
«Мои родители разводятся, и мама хочет знать: сумка Gucci, которую папа подарил ей 19 лет назад, оригинал или жалкая копия?»
- Вы что, реально думаете, что это подделка, которая продержалась 19 лет? Тогда респект ей! © blergAndMeh / Reddit
- Даже если это подделка, ваш папа мог купить ее, думая, что это оригинал, поэтому какой смысл выяснять? Усилить драму от развода? Я бы посоветовала маме отдать сумку на проверку специалисту — и все. © MyFavoriteInsomnia / Reddit
Дали новую жизнь холодильнику ЗИЛ 1966 года
- Блин, да он даже новый не был таким офигенным! © Sit****eR / Pikabu
«Винтажная гитара моего семейства. Папин Gibson 1969 года»
«Викторианское свадебное платье 1970-х годов и набор посуды середины ХХ века. Я довольна!»
«Моя подруга нашла коллекцию украшений своей бабушки, которая хранилась в подвале более 40 лет»
«Вы только взгляните на эту винтажную шубу от Oscar De La Renta!»
«Дедушкина коллекция самого 1-го издания книг о Гарри Поттере в твердом переплете. Стоит более $ 100 000»
«Мое уникальное обручальное кольцо из 1960-х, которое принадлежало бабушке»
«Этот винтажный диван, кажется, был создан для нашей гостиной»
- Добро пожаловать в 1975-й! Этот диван — сокровище. © YourDimeTime / Reddit
«Моя коллекция платьев из 70-х»
«Этот шикарный стол перешел мне по наследству от богатой бабушки»
«Винтажные карманные часы конца 1800-х годов. Принадлежали 4 поколениям моей семьи»
«Винтажный холодильник отлично дополнил нашу кухню»
«Сережки, которые моя мама купила 60 лет назад, когда ей было 13»
«Позолоченная бритва 1940-х годов, доставшаяся по наследству от деда. В детстве любил наблюдать, как он бреется»
«Ей уже 101 год, а она пишет все лучше и лучше. Нет ничего прекраснее старинной перьевой ручки»
Две китайские ручки с золотыми перьями (писали удивительно красиво) свистнули ещё в школе !
-
-
Ответить
«Урановое ожерелье из прошлого столетия. Светится под лампой»
«Спустя 50 лет платье до сих пор в идеальном состоянии»
«Семейная реликвия. Часы моего деда. Мама говорит, что он очень дорожил ими»
«Моя бабушка носила эти очки 36 лет. Оказалось, что это золото и рубины»
