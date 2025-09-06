Ой, шикарное. У меня давным-давно такой же модели было, только белое в ромашках. Оч его любила.
17 предметов из прошлого, которые модницы теперь носят с гордостью
Когда-то эти вещи пылились в шкафах мам и бабушек и казались чем-то устаревшим. А теперь модницы вытаскивают их на свет, надевают — и выглядят так, будто сошли с обложки журнала. Жизнь снова доказывает нам простую истину: не спешите выбрасывать вещи, которые уже никто не носит. Велика вероятность, что через пару десятков лет в них будут щеголять самые стильные штучки.
«Мама разобрала свой шкаф и отдала мне несколько вещей, в том числе свое винтажное платье с карманами!»
- Кажется, оно создано специально для тебя! А ты просто создана для круиза! © Teddycat99 / Reddit
«Забежала в секонд-хенд на 5 минуточек, и вот результат»
- Вы сорвали джекпот! © Known-Camel5494 / Reddit
«У меня замерло сердце, когда сегодня на помойке я нашла великолепное бархатное пальто 1950-х годов от Marguerite Rubel!»
Нет сил на оригинал сейчас, но всё же думаю, "помойка" тут не совсем то, что мы так называем (особенно, учитывая тележки на фото).
- Винтажное пальто моей мечты! © imaginarysarah / Reddit
«Это я в дизайнерском платье 1950-х годов. Прекрасный крой и глубокие карманы!»
Надо же, какой нежный и красивый сливочно- жёлтый цвет. Это даже несмотря на то, что я в принципе не люблю жёлтый, а всё равно это платье мне нравится.
- Ты похожа на принцессу Диснея! © windrider2 / Reddit
«Нашла классный комбинезон из 70-х. Обожаю вырезы на рукавах — они просто потрясающие!»
И правда шикарная вещица. И цвет, и фасон. И девушке на фото она очень идёт.
«Я купила невероятное винтажное пальто 60-70-х годов у женщины, которая продавала одежду своей мамы»
«Это одна из самых любимых моих винтажных находок — платье из 1960-х годов. Что за бренд — неизвестно»
Платье отпад - но как в нём ходить? Красиво постоять можно, не вопрос
- Если бы у меня было такое платье, я бы никогда его не снимала! © geniebythesea / Reddit
«Мои находки из секонда не понравились мужу... А меня эти винтажные свитера просто покорили!»
- Кажется, это веский повод для развода. © iDidntAsk2behere / Reddit
«Я наткнулась на это платье в местном антикварном магазине. Оно просто валялось в коробке! Состояние отличное, учитывая, что ему 100 лет»
Ей надо сменить причёску или снять очки. Иначе это платье почему то делает её похожей на бабушку, сильно визуально накидывает ей возраста.
«Я просто в восторге от этого платья в стиле 50-х, которое я купила сегодня!»
- О боже, это самое милое из всего, что я когда-либо видела! А ведь у меня три кошки... © Minimum_Leopard_2698 / Reddit
«Купила себе кожаный плащ из 70-х»
По моему я и сейчас такие на улицах нередко вижу. Никакая не редкость.
- Выглядит качественно, стильно и вне времени! © gal_tiki / Reddit
«Мы с коллегой нацепили на вечеринку униформу стюардесс из 60-х годов»
- Божечки, юбки такие короткие!.. © Western_Ring_2928 / Reddit
«Я вышла замуж в платье 1970-х годов»
«Мой бывший торговал винтажными вещичками. Эта ветровка, пожалуй, лучшее, что осталось после наших отношений!»
«Я пошла на выпускной в платье и шляпке 1950-х годов и чувствовала себя такой красивой! Обожаю бархатную отделку на талии и бант — они просто невероятные!»
- Какая чудесная классика! Выглядит просто потрясающе! © mcclone1 / Reddit
«Сегодня на мне мой любимый свитер из 80-х!»
«Я в платье, кажется, 1920-х годов на рождественском балу. Вся вышивка бисером здесь выполнена вручную»
Винтажные вещи на многих смотрятся шикарно. Но внешность порою бывает обманчива. И герои другой нашей статьи убедились в этом на собственном опыте.
Комментарии
Ох, у бабушки был целый сундук платьев, которые носила мама и сестры. Мы в детстве с моими двоюродными сестрами любили в них наряжаться и показ мод устраивать (ничего шикарного - платья, в основном, те, что сами шили мама моя и тетя). А потом дом бабушки достался тете, и они с дочкой, не спросив никого, просто выкинули все эти платья((( До сих пор жалею
Черное платье с выпускного понравилось. Причем, не само по себе, а в комплекте с его хозяйкой. В кои веки девушка весомых достоинств одета стильно и со вкусом