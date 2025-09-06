17 предметов из прошлого, которые модницы теперь носят с гордостью

Когда-то эти вещи пылились в шкафах мам и бабушек и казались чем-то устаревшим. А теперь модницы вытаскивают их на свет, надевают — и выглядят так, будто сошли с обложки журнала. Жизнь снова доказывает нам простую истину: не спешите выбрасывать вещи, которые уже никто не носит. Велика вероятность, что через пару десятков лет в них будут щеголять самые стильные штучки.

«Мама разобрала свой шкаф и отдала мне несколько вещей, в том числе свое винтажное платье с карманами!»

Кажется, оно создано специально для тебя! А ты просто создана для круиза! © Teddycat99 / Reddit

«Забежала в секонд-хенд на 5 минуточек, и вот результат»

«У меня замерло сердце, когда сегодня на помойке я нашла великолепное бархатное пальто 1950-х годов от Marguerite Rubel!»

«Это я в дизайнерском платье 1950-х годов. Прекрасный крой и глубокие карманы!»

© BabydollMitsy / Reddit Анастасия 3 часа назад Надо же, какой нежный и красивый сливочно- жёлтый цвет. Это даже несмотря на то, что я в принципе не люблю жёлтый, а всё равно это платье мне нравится. - - Ответить

Ты похожа на принцессу Диснея! © windrider2 / Reddit

«Нашла классный комбинезон из 70-х. Обожаю вырезы на рукавах — они просто потрясающие!»

«Я купила невероятное винтажное пальто 60-70-х годов у женщины, которая продавала одежду своей мамы»

«Это одна из самых любимых моих винтажных находок — платье из 1960-х годов. Что за бренд — неизвестно»

Если бы у меня было такое платье, я бы никогда его не снимала! © geniebythesea / Reddit

«Мои находки из секонда не понравились мужу... А меня эти винтажные свитера просто покорили!»

Кажется, это веский повод для развода. © iDidntAsk2behere / Reddit

«Я наткнулась на это платье в местном антикварном магазине. Оно просто валялось в коробке! Состояние отличное, учитывая, что ему 100 лет»

© Glass-Butterfly- / Reddit Анастасия 2 часа назад Ей надо сменить причёску или снять очки. Иначе это платье почему то делает её похожей на бабушку, сильно визуально накидывает ей возраста. - - Ответить

«Я просто в восторге от этого платья в стиле 50-х, которое я купила сегодня!»

О боже, это самое милое из всего, что я когда-либо видела! А ведь у меня три кошки... © Minimum_Leopard_2698 / Reddit

«Купила себе кожаный плащ из 70-х»

Выглядит качественно, стильно и вне времени! © gal_tiki / Reddit

«Мы с коллегой нацепили на вечеринку униформу стюардесс из 60-х годов»

«Я вышла замуж в платье 1970-х годов»

«Мой бывший торговал винтажными вещичками. Эта ветровка, пожалуй, лучшее, что осталось после наших отношений!»

«Я пошла на выпускной в платье и шляпке 1950-х годов и чувствовала себя такой красивой! Обожаю бархатную отделку на талии и бант — они просто невероятные!»

Какая чудесная классика! Выглядит просто потрясающе! © mcclone1 / Reddit

«Сегодня на мне мой любимый свитер из 80-х!»

«Я в платье, кажется, 1920-х годов на рождественском балу. Вся вышивка бисером здесь выполнена вручную»