16 свадебных фото из прошлого, которые доказывают: для счастья фильтры не нужны
Ностальгия
6 минут назад
Свадебные альбомы прошлых лет хранят особую атмосферу искренности и нежности. В них нет вычурных постановок и фильтров — только настоящие эмоции и радость момента. Эти фотографии напомнят, как трогательно и красиво выглядели свадьбы наших мам и пап.
«Роспись моих бабушки и дедушки, 1956 год»
«Мои родители в день их свадьбы, 1999»
«Любимый снимок моей мамы со свадьбы, 1983 год»
- Сразу видно, кто в семье будет главным! © Far-Environment-7358 / Reddit
«Свадьба моих родителей в 1978 году»
- Мама будто с полотна Россетти сошла! © hellolovely1 / Reddit
«Мои родители у алтаря 50 лет назад»
«Мой дедушка и мама, 1972 год»
«Фотография торжества моих бабули и дедули, 1955 год»
«Мама в день свадьбы, в ее потрясающем платье (1989)»
«В наш день, 1977 год»
«Мы с мужем в день нашей свадьбы, 1977 год»
- Ну чисто кинозвезды! А фата — настоящая магия! © theyarnllama / Reddit
«Свадьба моих родителей. Представляете, они уже отметили 40 лет брак»
«Мои родители в день их свадьбы, 1999 год»
«Родители расписались в 1991. Недавно отмечали годовщину»
- Обалдеть! Впервые вижу, чтобы пары так красиво старели! © Altruistic_Roll6738 / Reddit
«День свадьбы родителей»
«Свадебное фото моих бабушки и дедушки. Они 73 года вместе»
«Торжество моих бабушки и дедушки, 1958 год»
Фото на превью Drop****Fredidit / Reddit, Drop****Fredidit / Reddit
