Ностальгия
6 минут назад
16 свадебных фото из прошлого, которые доказывают: для счастья фильтры не нужны

Свадебные альбомы прошлых лет хранят особую атмосферу искренности и нежности. В них нет вычурных постановок и фильтров — только настоящие эмоции и радость момента. Эти фотографии напомнят, как трогательно и красиво выглядели свадьбы наших мам и пап.

«Роспись моих бабушки и дедушки, 1956 год»

«Мои родители в день их свадьбы, 1999»

«Любимый снимок моей мамы со свадьбы, 1983 год»

«Свадьба моих родителей в 1978 году»

«Мои родители у алтаря 50 лет назад»

«Мой дедушка и мама, 1972 год»

«Фотография торжества моих бабули и дедули, 1955 год»

«Мама в день свадьбы, в ее потрясающем платье (1989)»

«В наш день, 1977 год»

«Мы с мужем в день нашей свадьбы, 1977 год»

«Свадьба моих родителей. Представляете, они уже отметили 40 лет брак»

«Мои родители в день их свадьбы, 1999 год»

«Родители расписались в 1991. Недавно отмечали годовщину»

«День свадьбы родителей»

«Свадебное фото моих бабушки и дедушки. Они 73 года вместе»

«Торжество моих бабушки и дедушки, 1958 год»

