15 живых историй о людях, которые случайно оказались в нужном месте в нужное время

Может ли природная стихия вернуть потерянную вещь ее владельцу, да еще спустя полторы недели? Реально ли просто пойти вынести мусор и обрести счастье на всю жизнь? Ответы на эти вопросы — да и еще раз да. А следующие истории покажут, что в жизни все возможно, если оказаться в нужное время в нужном месте.

  • Стою на почте и жду своего талона для получения посылки, как вдруг за окном резко начинается ливень. Мужик прямо передо мной открывает только что полученный пакет, достает оттуда зонт, произносит: «Как вовремя», — и выходит на улицу. Его провожала взглядом вся очередь. © sergeivikhanov
про зонт это супер! мы с мужем точно так же пришли забирать посылку с зонтом)))) так что верю))))

  • Когда мне было 12 лет, ездили с родителями на море. Я в первые же дни обгорела и купалась в футболке. И вот как-то ныряла в высоких волнах, и футболку с меня смыло и унесло... Расстроилась очень, так как футболка мне нравилась: желто-оранжевого цвета, на воротнике хаотично пришиты бисеринки и стеклярус в тон. Прошло 1,5 недели. И вот день до отъезда, пасмурно, мелкий дождик, но тепло, и мы все равно пошли искупаться напоследок. Расположились на берегу, я пошла к воде, и вдруг вижу: волна прибивает к берегу что-то знакомое. Футболка!!! Это точно моя футболка была, я ее узнала.
    В общем, мы ее забрали домой, вот только так и не смогли полностью выстирать из нее песок, так что эту футболку я больше не носила... Но зато у кого еще есть вещь, которая полторы недели плавала в море, да еще и сама вернулась?! © trollkvinnan / ADME
  • За свою жизнь я трижды спотыкалась на одном и том же месте на углу возле закусочной Subway. И каждый раз там оказывался один и тот же мужчина, который подхватывал меня как раз в нужный момент, чтобы я не упала. © ouchrobbie / Reddit
  • Мы приехали в отель вовремя, но заселение немного затянулось. Когда мы пришли в номер, то увидели там умную колонку. Мама в шутку ей ляпнула: «Слушай, вот бы ты притащила нам несколько бесплатных шоколадок». Вышли — вернулись в номер, а там лежат шоколадки! У нас было глаза полезли на лоб, но потом мы увидели записку, а там сотрудница ресепшена писала, что оставила нам шоколадки в качестве извинения. Удачно нас задержали, получается. © Unknown author / Reddit
trollkvinnan - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали. Да, история потрясающая! Как интересно, что море решило вернуть Вам Вашу футболку.

  • Однажды я заказала доставку еды из сети супермаркетов и впервые забыла о времени доставки, ушла гулять. Курьер звонит мне, что едет, скоро будет, я не дома, гуляю. И тут рядом со мной на светофоре останавливается машина этой службы доставки. А водитель звонит по телефону. Я в трубку спрашиваю: «Это вы сейчас стоите на светофоре?» Оказалось, что да, он. Так я с курьером и со своими продуктами домой и поехала. © foundmost4
  • В старших классах школы в мой небольшой городок в Аляске приезжала одна группа. Я подружился с одним парнем-техасцем, но потом постепенно потерял связь. А через 4 года я отправился в поездку по Европе. И в Лувре случайно встретил того парня. Это был, пожалуй, единственный раз в жизни, когда я по-настоящему удивился. Я не общался с ним как минимум 2 года, и, тем не менее, мы не только оказались в Париже в одно и то же время, но и случайно встретились в огромном Лувре! © Lumen_Cordis / Reddit
  • «Вдруг судьба? А я не накрашена», — всегда твердила я себе. Пока не сломала ногу, упав в ванной. Поехала в травмпункт с недобритой ногой, с полустертым лаком на ногтях, в бабушкиной кофте и без намека на макияж. Встретила там свою судьбу: парня со сломанной рукой. И недобритой наполовину бородой. Вместе уже 5 лет. © threads__kz
  • Нам с мужем было лет по 20, когда мы поженились и уехали в город, где у нас не было ни друзей, ни родных. Деньгами я распоряжаться тогда не умела. И вот приближается день рождения мужа, а у нас ни денег, ни продуктов. Муж предложил сходить на рыбалку, чтобы хоть рыбы нажарить. Пошли к речке, а на мостике неподалеку нашли скомканные купюры, а вокруг — ни души. Радости не было предела. Хватило денег и день рождения отметить, и до получки дотянуть. © Нина Ершова / Dzen
  • Моя тетя в молодости жила в пятиэтажке. Как-то пошла выносить мусор — тогда его забирала грузовая машина, все люди с округи сбегались с ведрами. Очередь была огромная. И она, пока стояла в очереди, познакомилась с будущим мужем. Скоро 40 лет, как они вместе. © Юлия / Dzen
  • Я упросил друга купить мне маленький горячий шоколад в кофейне. Он купил, а я выиграл еще один. Я обменял его на один большой, а затем умудрился выиграть еще 6 стаканов горячего шоколада подряд, используя этот первый бесплатный. На этом серия прервалась, и я выиграл пончик. © asteroidboy2011 / Reddit
  • Опаздывала на встречу, влетела в кофейню, схватила стакан и вылетела. На бегу столкнулась с представительным мужчиной — и пролила на него половину латте. Извинилась, побежала дальше. А через неделю пришла на собеседование в новую компанию. В кабинет захожу — за столом сидит тот самый мужчина, по глазам вижу, что узнал. Я краснею, а он вдруг как улыбнется. И говорит: «Кофе с собой принести не забыли?» Я вначале еще больше покраснела, а потом как начну смеяться. Он тоже начал ржать. На работу меня в итоге не взял, у них был уже кандидат с большим опытом. Но на свидание с ним идем уже в эту среду.
  • Мне обычно не очень везет по жизни. А тут как-то иду домой и вижу сцену: из дорогой иномарки мужчина с каменным лицом выкидывает огромные пакеты, а из салона на весь двор визжит его девушка что-то вроде: «Не надо, не выкидывай! Игорь для меня ничего не значит!» Закончив, мужчина вдруг резко оборачивается ко мне, сует последний пакет мне в руки и бросает: «Девушка, это вам!» Садится в машину и уезжает. Открываю пакет — а там дорогущая брендовая сумка. Стою посреди улицы и понимаю, что, возможно, удача мне, наконец, улыбнулась.
  • Решила отвезти ненужные вещи в местный приют для животных. Вещей было много, за раз все отвезти не удалось, поехала еще раз. После второй поездки я обнаружила кольцо, позвонила в управляющую компанию и сказала, что если кто-нибудь вспомнит о нем, пусть позвонит мне, и я верну кольцо. Никто не позвонил. Родные сомневались, что оно что-то из представляет из себя, поэтому я отнесла его к ювелиру, который оценил его в $ 5 000. © Unknown author / Reddit
  • Я зашла в универмаг, чтобы купить что-нибудь из одежды внуку на день рождения, решив, помимо денег, вручить ему что-то вещественное. Наткнулась на мягкую синюю футболку с ценником в один цент. Подошла к кассе и спросила, правильная ли это цена. Продавщица сказала, что да, но это очень необычно, так как обычно они снимают такие футболки с продажи, когда цена падает до такой суммы. © Marilyn Zimmerman / Quora
  • Зашла в автобус — народу тьма. Вдруг вижу свободное место, а на нем аккуратно сложенная газета. Люди заходят, выходят, а туда никто не садится. Удивилась еще: надо же, газетой себе место «забили». Я взяла и села прямо на эту газету. Чувствую: на меня как-то странно косятся. Когда собиралась выходить, газета съехала в сторону, а под ней оказалась купюра. Видимо, никто не рискнул занять это место — и деньги в итоге достались мне. А почему косились на меня, я поняла только дома: у меня вся помада на лице размазалась после того как я мороженым на ходу перекусить решила.

Не только деньги, но и такая мелочь, как комплимент или вежливость незнакомца, могут поднять настроение. В этом убедились герои другой нашей статьи о прохожих, у которых талант вызывать улыбку.

