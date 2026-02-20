15 живых историй о людях, которые случайно оказались в нужном месте в нужное время

про зонт это супер! мы с мужем точно так же пришли забирать посылку с зонтом)))) так что верю))))
Может ли природная стихия вернуть потерянную вещь ее владельцу, да еще спустя полторы недели? Реально ли просто пойти вынести мусор и обрести счастье на всю жизнь? Ответы на эти вопросы — да и еще раз да. А следующие истории покажут, что в жизни все возможно, если оказаться в нужное время в нужном месте.
trollkvinnan - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали. Да, история потрясающая! Как интересно, что море решило вернуть Вам Вашу футболку.
Не только деньги, но и такая мелочь, как комплимент или вежливость незнакомца, могут поднять настроение. В этом убедились герои другой нашей статьи о прохожих, у которых талант вызывать улыбку.