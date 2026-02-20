15 живых историй о людях, которые случайно оказались в нужном месте в нужное время

Может ли природная стихия вернуть потерянную вещь ее владельцу, да еще спустя полторы недели? Реально ли просто пойти вынести мусор и обрести счастье на всю жизнь? Ответы на эти вопросы — да и еще раз да. А следующие истории покажут, что в жизни все возможно, если оказаться в нужное время в нужном месте.