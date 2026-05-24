16 историй о звучных фамилиях, которые добавляют доброго юмора в обычный день

В группе детсада были и Баранов, и Козлов. Но как-то не вызывали усмешек. А вот однажды на коллективной фотографии Баранов встал перед нарисованным на стене зайцем, и на фотке вышел с заячьими ушами. Так отец после этого всё время ошибочно Зайцевым называл. Правда, он об этом не знал.