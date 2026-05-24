Анекдот. Большой начальник садится в машину:
— Вы мой новый водитель? Как ваша фамилия?
— Меня зовут Сергей.
— Водителей я зову по фамилии, и спрашивал я ФАМИЛИЮ!
— А фамилия моя — Любимый.
— Ну… поехали, Сергей!
16 историй о звучных фамилиях, которые добавляют доброго юмора в обычный день
Иногда достаточно одной примечательной фамилии, чтобы добавить в будни ярких красок. Возможно, с вами в отделе работают Данил Иванов и Иван Данилов и их постоянно путают? А, может, у вас была знакомая по фамилии Онегина, которая вышла замуж за.... тут, пожалуй, сохраним интригу. Мы собрали фамилии людей, вокруг которых постоянно случаются какие-то комические истории и курьезы.
- Есть у нас покупатели — муж с женой. Платят наличными. Разговорились мы как-то, и я спросил, почему бы им не оформить ИП. Платить удобнее. На что Ирина с улыбкой отвечает: «Да с моей-то фамилией покупатели далеко побегут. Представьте: ИП
Шарашкина». Весь офис взорвался смехом, только ее муж не смог поддержать общую веселость.
- У папы в вузе была однокурсница, которую профессора звали Буся. Только Буся. Остальных вызывали отвечать по фамилии. А тут — по имени. Все потому, что фамилия у Буси была — Гробокопатель.
Анекдот. Большой начальник садится в машину:
- Я когда-то работала на шахте телефонисткой, и приходилось объявлять по громкой связи разное начальство, которое ищет директор. Так вот, были фамилии Сорока (главмех), Ворона (начальник ОТК) и Лисица (начальник участка). Когда приходилось объявлять всех вместе, диспетчер всегда звонил, ржал и спрашивал, весь я зверинец собрала или нет.
Странно, что главмех не Лисица. Механик тут явно не вписывается, воображение так и вырисовывает мех.)
- У меня была цепочка из четырех одноклассников: Андрей Михайлов, Михаил Данилов, Данил Иванов, Иван Петров. Учительница географии вечно путала у всех имя с фамилией, непонятно было, к кому она обращается, а пальцем показывать и обращаться: «Эй, мальчик на третьей парте в среднем ряду» как-то не пристало учительнице.
- Узнала, что я больше года называла своего студента не по имени, а по фамилии. Он из Венгрии, и когда он впервые подключился к уроку, я увидела такое имя: Mángo Lászlo. Логически я подумала, что то, что стоит на первом месте — это имя, но решила уточнить, как правильно произносить, спросив: «Как я могу вас называть?» На что он ответил: «Да просто по буквам, как есть». «Значит, прямо Манго?» «Ну...да». И все. Почему он не сказал ничего за все это время, прошел год! Вот стыдоба-то!
Так он сам же был не против, мог бы уточнить, если его не устраивает. А раз промолчал, то и нечего себя винить..
- Была у меня родственница по фамилии Онегина. И вот, она вышла замуж и стала Есенина. Что могло пойти не так? А то, что она овдовела, вышла снова замуж и взяла фамилию мужа — Бардадым.
И попробуй она заикнуться, что не хочет менять фамилию на Бардадым - кровная обида всей родни до пятого колена)
- У меня фамилия Бобоед. Зовут Олег. И каждый второй человек, который видит меня или узнает мою фамилию, сразу начинает: как-как? Бабаед? Бабоед? Бобаед? Вынесло с последних двух раз, когда назвали «Подобедом» и «Победом». Хотя четко всем представляешься, особенно при заполнении чего-либо, — Бо-Бо-Ед. А они тебе: «Бобаед?»
- Над моей фамилией Синицына медик хихикнул, что, мол, «не время для синиц летом, хехе». У самого же фамилия Лизун! Я чуть от смеха не треснула.
- У нас на заводе были стропальщики по фамилии Криворуков и Косолапов. Когда оформляла их на работу, угорал весь отдел кадров. Вскоре бригадира им прислали. По фамилии Медведев.
- У меня птичья фамилия, ушла в 11 классе в другую школу, а в моем родном некогда классе сменилась куратор, и всех наших — Галкину, Сорокину, Уточкину, Гусева — она звала просто: «семейство птичьих». Мне, получается, повезло. Зато в университете была однокурсница тоже с птичьей фамилией, нас некоторые преподы на перекличке вместе отмечали: «Тааак, обе прилетели, можно начинать».
- У меня знакомая женщина работала в общежитии на вахте, так вот, там интересный случай был. Девушка по фамилии Жижа вышла замуж, взяла фамилию мужа и стала Гуща.
- К нам на погрузку как-то приехали ребята из Казахстана. У водителя фамилия — Закривидорога. Ну поржали при оформлении документов и ладненько. Но он же не на тот КПП на границе приехал. Его не пускают. Заблудился, бедолага.
- У меня фамилия Слышко. И все, кого я находила, так или иначе мои родственники. А еще забавный факт: у нас по стороне папы — Слышко, а по стороне мамы — Глушко. Получается, свела судьба для равновесия.
- В автобусе на работу несколько раз видела парня-курсанта, у которого нашивка с фамилией. Он Чесноков-Посадский. Очень мне нравится. Он же типа посадил чеснок, прикольно.
- Папа — учитель. Говорит, приходит в новый класс и читает фамилии по списку: Баранов (усмехнулся), Козлов (про себя посмеялся), Пастухов (уже в голосину ржал).
В группе детсада были и Баранов, и Козлов. Но как-то не вызывали усмешек. А вот однажды на коллективной фотографии Баранов встал перед нарисованным на стене зайцем, и на фотке вышел с заячьими ушами. Так отец после этого всё время ошибочно Зайцевым называл. Правда, он об этом не знал.
- Знакомая моей подруги была Эльжбета Вишневецкая. Стала Эльжбета Козлова. Моя челюсть упала на грудь. Как это вообще возможно.
А как же иначе-то? Папа Козлов, дедушка Козлов и прадедушка Козлов обидятся, если какая-то Эльжбета не возьмет их гордую фамилию)
Комментарии
С моей фамилией в России проблем не было. Только один раз меня записали Бобровской. А вот в Германии... Обзывали по-всякому, но чаще была Фрау Дубровник.
У моей соседки-отделочницы была напарница Олеся. До замужества была Забелина, вышла замуж -- стала Сухотерина. Прям техпроцесс по малярке.)