19 фамилий, которые добавляют щепотку перца в жизнь людей

Самое немыслимое сочетание имени и фамилии было у одной знакомой. То есть собственно имя то её, а фамилия её мужа. В русском неадаптированном переводе её имя и фамилия звучат как

"Ридольфия Букет Галилеи". Ридольфия- это такой дикий желтый цветок. В оригинале всё конечно намного благозвучней. Таких супер смысловых совпадений на самом деле не так много. И в этом разделе собственно ad me их успешно привела.