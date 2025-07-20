я бы не сменила! да что я? я и оставила свою фамилию! ща я в 30 лет буду доки все менять, мне больше делать нечего!
19 фамилий, которые добавляют щепотку перца в жизнь людей
Жизнь людей с небанальными фамилиями полна ярких красок. То в документах неправильно напишут, то жена может приревновать к коллеге без повода или друг придумает какую-нибудь шутку. Герои нашей статьи запоминаются людям уже с порога — стоит им только представиться по полному имени.
- Звонил телефон моего мужа, а он его дома забыл. Пока я собиралась, он перестал звонить. Всё бы ничего, но на экране высветился контакт, подписанный как «Котенок». Спустилась в машину, люлей мужу за «Котенка» вставила. Ну и поехали мы, значит, знакомиться с ним. Оказался лейтенант Котенок. Потом с другими парнями долго ржали — им тоже прилетало от жен. С тех пор «Котенок» стал записываться с полным ФИО и званием. © Дело Тонкое / Dzen
- А я как-то лежала в стационаре, и вскоре в палату подселили женщину. Спустя какое-то время она вышла в коридор. В это время заглядывает в дверь медсестра и спрашивает: «Где Соседка?» Естественно, я подумала, что она имела в виду мою соседку по палате. Чуть позже оказалось, что у этой женщины фамилия — Соседка! © Наталья Котельникова / Dzen
- Есть знакомые, которые очень дорожат своей фамилией. До такой степени дорожат, что заставили невестку сменить фамилию на фамилию мужа. Но больше всего не повезло их внуку, ведь теперь, когда у него спрашивают полное имя, ему приходится представляться, как Иван Тупица. © Андрей Свиридов / Dzen
- Устраивалась на работу. Сижу возле кабинета отдела кадров. Там стоит большой аквариум, на нем табличка: «Рыбок не кормить!» и подпись «Рыбка». Позже выяснилось, что это фамилия завхоза. Хорошая, добрая женщина такая. © Маруся Мусина / Dzen
- У нас в поликлинике работали два врача: Мудрая и Терпеливая. Ежедневно случались забавные сценки, когда пациента спрашивали: «Вас к кому записать, к Мудрой или Терпеливой?» © Эльфи.Ника / Dzen
- У моих однокурсниц были фамилии Школа и Книга. Училась в педвузе. © Фиалка / Dzen
- Этой зимой сижу в очереди на рентген, подозрение на бронхит. Периодически выходит медсестра и забирает направления у вновь пришедших. Я подошла, уже человек семь передо мной, сидим. Тут выходит сам врач с чьим-то направлением и называет фамилию: «Павлик». Мужчина лет 50, с волосами до плеч, колоритный такой, отзывается. Врач задает ему вопрос: «Имя?» Мужчина отвечает: «Павлик». Врач тут же удаляется в кабинет. Я сначала ничего не поняла, но в очереди другой мужчина, видимо, знал товарища и поясняет со смехом рядом сидящей женщине: «У него фамилия Павлик и имя Павлик». До меня дошло: доктор вбивал данные с направления и подумал, что это ошибка, поэтому вышел уточнить. © Ежа П / Dzen
Немного странно, что мужчина Павликом врачу представился, а не Павлом.
- Был у меня коллега, акушер-гинеколог со звучной фамилией Рождественский. Пациентки его обожали, коллеги иногда подшучивали, мол, с такой-то фамилией далеко пойдет. Как-то на корпоративе мы с ним разговорились, и он признался, что перед поступлением на работу взял фамилию матери. Я удивилась: «А до этого какая была?» Коллега потупился и стыдливо так сказал: «Женский». А имя, кстати, у него Алексей Дмитриевич. Так и вижу на кабинете надпись: Женский А.Д.
- Знаете, многие люди, в фамилии которых есть буква «ё», злятся, когда вместо нее пишут «е». Так вот, у моей подруги по имени Вика фамилия — Королёва. Но когда пишут: «Королева Виктория», она ничуть не расстраивается. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Собиралась замуж знакомая с красивой фамилией МузЫка. Говорю ей: «Не меняй фамилию». Она отвечает: «А знаешь, какая у жениха? Скрипкин». Советовала ей, мол, бери двойную фамилию — Музыка-Скрипкина. Но нет, просто сменила на фамилию мужа. © светлана / Dzen
А мне больше нравится фамилия МузЫка. Я б не стала менять.
Но Женский АД - эпично.
- А у нас был студент по фамилии Кот. Звали его Вася. Как-то наткнулась на его характеристику, которая начиналась так: «Кот Василий родился и вырос в хорошей семье...» © Наташа Шутова / Dzen
- У моей подруги сокурсницу звали Марина КАрова. Когда мы познакомились, я сказала ей, что у нее красивая фамилия. На что она улыбнулась и ответила, что с первого раза ее фамилию все произносят с другим ударением — КарОва. © Лариса Рахматуллина / Dzen
В характеристике обычно указывают ФИО, а не только фамилию и имя. Тем более если такое необычное сочетание, как Кот Василий.
- На работе сдаем сигнализацию. Наши девочки звонят: «Поставьте на сигнализацию». На том конце отвечают: «Принято. Сковорода». Так наши красотки на полном серьезе думали, что это такой пароль — дескать, «шнурки в стакане». И только спустя время сопоставили, что им не всегда говорят про сковородку, а иногда просто называют какую-то фамилию. На работе сдаем сигнализацию. Наши девочки звонят: «Поставьте на сигнализацию». © Павел И. / Dzen
- У моего шефа фамилия Заяц, но почему-то многие посетители думали, что это не фамилия, а просто прозвище. Однажды пришла дама, очень злая, и решила написать на него грозное заявление. Она кричала: «Где этот заяц? Как его фамилия?» © Елена Николаева / Dzen
"Депутат Заєць, не стрибайте по сесійній залі, ви ж не в лісі!"
- У подруги фамилия Вода, в компании ее ласково прозвали «полторашка». Просто она еще и младше всех. И вот собрались с мужем и подругами в кино. А одна из них спрашивает: «А полторашка где?» Я плечами пожала, хотела уже ей позвонить. Муж не растерялся, говорит: «Не волнуйтесь, сейчас в магазин зайдем». Как же мы ржали!
- На заре карьеры я работала в отделе кадров одного госучреждения. Вечер какого-то напряженного дня, голова кругом. Тут открывается дверь кабинета, и мужчина говорит: «Здравствуйте, я Барсук». Я думаю: ну все, финиш, вызывайте санитаров. А он вдогонку: «Да, Барсук я, на собеседование пришел». © Лиана Косачева / Dzen
Самое немыслимое сочетание имени и фамилии было у одной знакомой. То есть собственно имя то её, а фамилия её мужа. В русском неадаптированном переводе её имя и фамилия звучат как
"Ридольфия Букет Галилеи". Ридольфия- это такой дикий желтый цветок. В оригинале всё конечно намного благозвучней. Таких супер смысловых совпадений на самом деле не так много. И в этом разделе собственно ad me их успешно привела.
- Я жила в общежитии, у моей соседки была сестра. Она вышла замуж за молодого человека по имени Вася, с фамилией Петя. © Просто Ирина / Dzen
- Моя фамилия — Огородник. У моего парня фамилия — Садовник. Когда мы поженимся и у нас родятся дети, они могут взять двойную фамилию и стать Садовниками-Огородниками. Эта мысль не дает мне покоя. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- У меня есть друг Женя, фамилия у него Онегин. У него есть девушка Таня, с которой он уже четыре года встречается и не делает предложения, на все вопросы отвечая цитатами из Пушкина: «Я, сколько не любил бы вас, привыкнув, разлюблю тотчас». Я сам женат на сестре его Тани — Оле. Вообще я — Витя Смирнов, но Женя упорно зовут меня Ленским и просит не вызывать его на дуэль. Такой вот у нас тут роман в стихах. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
Каких только фамилий в мире ни бывает! В том, чтобы иметь необычную фамилию, есть свои плюсы. Например, вы всегда будете в центре внимания: знакомые будут рассказывать о вас байки своим близким, а вы сможете практиковать свое чувство юмора на тех, кто неправильно произнес вашу фамилию. К неловким ситуациям лучше относиться с долей иронии.
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