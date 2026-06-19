20 душевных фото и историй от людей, чьи уютные балконы залиты тем самым светлым июньским солнцем

С приходом тепла балкон для многих превращается в маленький островок отдыха. Кто-то добавляет пару уютных деталей, а кто-то создает пространство, где хочется встречать закаты, пить чай и наслаждаться простыми радостями. Эти идеи дарят теплые впечатления и вдохновляют взглянуть на свой балкон по-новому.

«Сделал себе хорошее рабочее место»

«Мой балкон постепенно превращается в настоящий сад принцессы»

«Преобразила свой балкон на 4 этаже»

Когда ради идеального балкона к лету сплотился весь дом

Делали мы с мужем ремонт на балконе. В процессе так и не смогли договориться, а время уже позднее. Вдруг звонок в дверь. Открываю — стоит сосед снизу. Ну, думаю, все, сейчас будет жаловаться. А он заходит, мужа отодвигает и потом, забрав у него из рук инструмент, как выдает: «Слушайте, у меня жена с детьми хотят спать, а я смотрю, у вас тут вообще ничего не получается. Давайте помогу, чтобы вы быстрее свою лавочку прикрыли». Я обалдела. Втроем мы доделали этот балкон буквально за 20 минут — идеально ровно! На прощание я соседу тихонько предлагаю: «Слушай, давай я тебе заплачу, а ты нам и в комнатах ремонт доделаешь?» Сосед вздохнул, посмотрел на нас и согласился. ADME Нигматулла Абдуллин только что Бред, за двадцать минут ремонт закончили Ответить

Этот балкон выглядит как идеальное место для теплых летних вечеров

Тот самый момент, когда обычный городской балкон легким движением руки превращается в уютную кофейню для двоих

«Мой маленький балкон весь в цветах! Я не так уж часто там сижу — у нас сейчас жара под 32 градуса»

Тот самый случай, когда у балкона появился официальный дизайнер интерьеров с лапками

Ремонтировали балкон: муж утеплял, а я красила. Наш кот ходил кругами и возмущался, что его лишили любимого наблюдательного пункта. В какой-то момент муж ушел в магазин, а я отошла на кухню. Слышу странный шорох со стороны балкона. Захожу и каменею. Барсик, решив, что ремонт окончен, запрыгнул прямо на свежевыкрашенную, еще липкую стену. И, видимо, осознав, что лапы прилипают, в панике проехался по всей длине, оставив идеальные, глубокие следы когтей и шерсти. Сижу на полу, смотрю на этот арт-объект. Тут возвращается муж. Посмотрел на стену, на кота, потом на меня... взял строительный маркер и прямо под следами кошачьих лап каллиграфическим почерком вывел: «Проект утвержден главным инспектором Барсиком». Покрыли это место лаком. Теперь все гости приходят смотреть на наш «дизайнерский» балкон. ADME Геннадий Зинкевич только что Любопытно как кот мог запрыгнуть на стену? Ответить

«Мой крошечный балкончик с фонтаном»

Кажется, идеальное место для ленивых летних дней найдено

«Всем сердцем люблю свой маленький балкон»

Когда твой новый балкон настолько хорош, что перед ним не устоял даже председатель ТСЖ

Решила сделать на балконе остекление в пол. Только мастера закончили, и тут в квартиру влетает председатель нашего ТСЖ: «Вы что творите?! Я на вас управу найду!» Я пытаюсь объяснить, что все безопасно, но она ни в какую. Разворачивается и уходит, а через час возвращается, но уже с мужем и рулеткой. Оказывается, этот суровый мужчина — инженер-строитель. Он минут десять молча ползал по моей лоджии, перепроверял крепления, хмыкал, а потом повернулся к жене и говорит: «Валя, не ори. Сделано на совесть. И вообще, посмотри, как цивильно выглядит». Председательша моментально сдулась, присмотрелась к профилю и шепотом спросила у моих рабочих контакты бригадира. ADME

Тот самый случай, когда балкон стал полноценной и самой уютной комнатой на весь летний сезон

Пример того, как один смелый цветовой акцент может полностью задать характер открытому балкону

Когда умудрился совместить рабочую зону и идеальное место для вечернего релакса

История о том, как одна генеральная уборка сделала счастливыми сразу две квартиры

Решили с мужем устроить на балконе генеральную уборку и наконец-то выбросить «весь этот хлам». Выбросили старую тумбочку, дедушкин сломанный торшер и кучу каких-то досок. Муж гордо вымыл освободившиеся метры и расставил стильные складные стульчики. Вечером выходим пить чай и замираем: на балконе дома напротив сидит сосед. Он посмотрел на нас, поднял кружку в знак приветствия и крикнул через двор: «Ребята, спасибо за тумбочку и торшер! Я их починил, они теперь у меня на балконе идеально стоят. А то у меня там пусто как-то было!» Мы посмеялись, зашли обратно в квартиру, и муж философски заметил: «В природе все-таки существует круговорот хлама на балконах». ADME

Приятно теплыми июньскими вечерами смотреть любимые сериалы практически на свежем воздухе

«Превратил обычную лоджию в место для отдыха»

«Мой маленький зеленый уголок на балконе»

История о том, что для крутого лофт-дизайна иногда нужна не дорогая бригада, а капелька находчивости