20 душевных фото и историй от людей, чьи уютные балконы залиты тем самым светлым июньским солнцем
Истории
19.06.2026
С приходом тепла балкон для многих превращается в маленький островок отдыха. Кто-то добавляет пару уютных деталей, а кто-то создает пространство, где хочется встречать закаты, пить чай и наслаждаться простыми радостями. Эти идеи дарят теплые впечатления и вдохновляют взглянуть на свой балкон по-новому.
«Сделал себе хорошее рабочее место»
«Мой балкон постепенно превращается в настоящий сад принцессы»
«Преобразила свой балкон на 4 этаже»
Когда ради идеального балкона к лету сплотился весь дом
- Делали мы с мужем ремонт на балконе. В процессе так и не смогли договориться, а время уже позднее. Вдруг звонок в дверь. Открываю — стоит сосед снизу. Ну, думаю, все, сейчас будет жаловаться. А он заходит, мужа отодвигает и потом, забрав у него из рук инструмент, как выдает: «Слушайте, у меня жена с детьми хотят спать, а я смотрю, у вас тут вообще ничего не получается. Давайте помогу, чтобы вы быстрее свою лавочку прикрыли». Я обалдела. Втроем мы доделали этот балкон буквально за 20 минут — идеально ровно! На прощание я соседу тихонько предлагаю: «Слушай, давай я тебе заплачу, а ты нам и в комнатах ремонт доделаешь?» Сосед вздохнул, посмотрел на нас и согласился.
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Этот балкон выглядит как идеальное место для теплых летних вечеров
Тот самый момент, когда обычный городской балкон легким движением руки превращается в уютную кофейню для двоих
Какое-то все слишком белое и пинтерестно-пресное. Не удивлюсь, если хозяйка за просыпавшиеся крошки убьет.
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«Мой маленький балкон весь в цветах! Я не так уж часто там сижу — у нас сейчас жара под 32 градуса»
Тот самый случай, когда у балкона появился официальный дизайнер интерьеров с лапками
- Ремонтировали балкон: муж утеплял, а я красила. Наш кот ходил кругами и возмущался, что его лишили любимого наблюдательного пункта. В какой-то момент муж ушел в магазин, а я отошла на кухню. Слышу странный шорох со стороны балкона. Захожу и каменею. Барсик, решив, что ремонт окончен, запрыгнул прямо на свежевыкрашенную, еще липкую стену. И, видимо, осознав, что лапы прилипают, в панике проехался по всей длине, оставив идеальные, глубокие следы когтей и шерсти. Сижу на полу, смотрю на этот арт-объект. Тут возвращается муж. Посмотрел на стену, на кота, потом на меня... взял строительный маркер и прямо под следами кошачьих лап каллиграфическим почерком вывел: «Проект утвержден главным инспектором Барсиком». Покрыли это место лаком. Теперь все гости приходят смотреть на наш «дизайнерский» балкон.
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«Мой крошечный балкончик с фонтаном»
Кажется, идеальное место для ленивых летних дней найдено
«Всем сердцем люблю свой маленький балкон»
Когда твой новый балкон настолько хорош, что перед ним не устоял даже председатель ТСЖ
- Решила сделать на балконе остекление в пол. Только мастера закончили, и тут в квартиру влетает председатель нашего ТСЖ: «Вы что творите?! Я на вас управу найду!» Я пытаюсь объяснить, что все безопасно, но она ни в какую. Разворачивается и уходит, а через час возвращается, но уже с мужем и рулеткой. Оказывается, этот суровый мужчина — инженер-строитель. Он минут десять молча ползал по моей лоджии, перепроверял крепления, хмыкал, а потом повернулся к жене и говорит: «Валя, не ори. Сделано на совесть. И вообще, посмотри, как цивильно выглядит». Председательша моментально сдулась, присмотрелась к профилю и шепотом спросила у моих рабочих контакты бригадира.
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Тот самый случай, когда балкон стал полноценной и самой уютной комнатой на весь летний сезон
Пример того, как один смелый цветовой акцент может полностью задать характер открытому балкону
Когда умудрился совместить рабочую зону и идеальное место для вечернего релакса
История о том, как одна генеральная уборка сделала счастливыми сразу две квартиры
- Решили с мужем устроить на балконе генеральную уборку и наконец-то выбросить «весь этот хлам». Выбросили старую тумбочку, дедушкин сломанный торшер и кучу каких-то досок. Муж гордо вымыл освободившиеся метры и расставил стильные складные стульчики. Вечером выходим пить чай и замираем: на балконе дома напротив сидит сосед. Он посмотрел на нас, поднял кружку в знак приветствия и крикнул через двор: «Ребята, спасибо за тумбочку и торшер! Я их починил, они теперь у меня на балконе идеально стоят. А то у меня там пусто как-то было!» Мы посмеялись, зашли обратно в квартиру, и муж философски заметил: «В природе все-таки существует круговорот хлама на балконах».
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Приятно теплыми июньскими вечерами смотреть любимые сериалы практически на свежем воздухе
«Превратил обычную лоджию в место для отдыха»
«Мой маленький зеленый уголок на балконе»
История о том, что для крутого лофт-дизайна иногда нужна не дорогая бригада, а капелька находчивости
- Решили с мужем покрасить лоджию в модный сейчас графитовый цвет. Купили дорогую краску, муж часа два работал, выравнивал все, в итоге покрасил стену. Ушли на кухню попить чаю, возвращаемся — а на самом видном месте краска пошла жуткими пузырями и местами вообще сползла. Оказалось, стену плохо прогрунтовали. Муж расстроился: «Теперь все сдирать, зачищать и заново делать». Стою я, смотрю на эти разводы и косяки, и тут меня осенило. Взяла обычную губку для посуды, макнула в остатки белой краски и начала просто шлепать по этим пузырям. И знаете, все эти подтеки и неровности прямо на глазах превратились в такой классный рельеф, ну один в один как дорогая декоративная штукатурка под камень!
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