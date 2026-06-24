20+ забавных комплиментов, которые бодрят лучше ледяного кваса в июньскую жару

Искренние слова восхищения и от близких, и от совершенно незнакомых людей способны моментально поднять настроение и остаться в памяти на долгие годы. Иногда для доброй улыбки достаточно узнать, что кого-то восхищают ваши уши, а кому-то вы напоминаете популярную певицу. Наша новая подборка — о ярких ситуациях, когда неожиданные комплименты становятся теми самыми маленькими радостями, которые согревают сердце.

Наша главбух — дама весьма колоритная и с очень пышным бюстом. Поехала она в Египет. Идет по улице, а ей все машут, улыбаются. Подходит молодой полицейский и спрашивает, можно ли с ней сфоткаться? Она, мол, зачем? А он: «Покажу маме, чтобы видела, какая красивая женщина со мной рядом стояла!» iamjreggy Dissent только что Показать маме образец, чтобы с Ханумой такую же сыскала для него. Ответить

Иду я летом, а навстречу мне два работника ЖЭКа в спецовках. Один кричит мне: «Девушка, у вас самая прекрасная фигура! Это я вам как художник говорю». Второй поворачивается к нему и такой: «Саня, вообще-то ты — маляр!» Это так смешно прозвучало! Но за фигуру было приятно. nastassia_contentphoto Dissent только что Каждый маляр немножко художник и наоборот Ответить

«Мне сказали, что хозяева очень похожи на своих собак. Если это так, я сочту это за комплимент!»

Недавно садился на электричку и вижу, как бабулечка лет под 90, метр с кепкой ростом, никак забраться не может с перрона в вагон. Подошел, взял ее подмышки, поставил на верхнюю ступеньку и сам следом пошел место занимать. И слышу, как бабулька своим подружкам рассказывает: «Ой, вообще ноги не ходят, ладно вон мальчик меня поднял в поезд. Ой, хороший такой мальчик!» Ну, и так далее. Подняла мне бабушка настроение на весь день. Мальчик Дима, 41 годик. © Sublustris / Pikabu Oblaka_v_reke только что В 90 сорокалетний и есть мальчик. В 14 мне мальчики 16 лет казались ух камими взрослыми, а сейчас и 14 и 16 и 18 всё детишки. И это мне всего 40. Ответить

Лежу на пляже с закрытыми глазами и слышу, как какой-то мужчина восхищенно цокает: «Ах, какая прекрасная русалка! Тебя случайно выбросило на берег? Такой красоты я еще не видел!» Думаю: ух ты, надо глянуть на это чудо! Приоткрываю глаз, а мужик-то надо мной склонился и продолжает свою оду. Оказалось, чаровница — это я! Тут возвращается моя мама и застает картину: незнакомый мужчина склонился надо мной и вдохновенно вещает про русалку. Мы переглянулись и едва сдержали смех. Но, честно говоря, было чертовски приятно. До сих пор считаю это одним из самых неожиданных и запоминающихся комплиментов в своей жизни. mary.green9 Dissent только что Ага, все мы помним: ".. вещуньина с похвал вскружилась голова.."

Лесть ,оружие донжуанов, не расслабляйся, детка! Ответить

Лучший комплимент в моей жизни я получила от друга братишки. Он спросил:

— Ты же своего братишку воспитывала?

— Да.

— Воспитай моих детей, пожалуйста. © Zaikinzai / Pikabu Dissent только что -Которых ты мне родишь. - Ответить

«Сшила наряд в виде платья-комбинезона для поездки в Турцию. Я получила кучу комплиментов, когда пошла в нем танцевать после ужина!»

Вспомнила, как один прораб со стройки мне прислал видео с обмерами: ходил по дому и показывал пальцем, где они выключатели и розетки поставили. Расстояния розеток от проемов, углов и пола, надо сказать, он не мерил. Я даже не знала, что ему на это ответить, чтобы не обидеть. По манере разговора чувствовалось, что человек мягкий и приятный. Я подозреваю, что заказчики его поэтому и наняли. И я написала ему: «Хорошая новость — у вас красивый голос. А не очень хорошая — то, что вы прислали, это не совсем обмеры». Он так проникся, что сразу было понятно: комплименты человек получает почему-то не часто. В итоге он прислал нужные данные на еще паре десятков видео с розетками. Но на них уже были нарисованы размеры прямо на стенах. © 58474632839 / Pikabu

В детстве мечтала о карьере примы, но не сложилось, и в 35 пошла учиться в балетную школу Лиепы. Когда мы после месяцев плие и батманов дошли до прыжков, я услышала: «Какой у вас роскошный балон! Поразительно!» Так я узнала, что скрывала от мира свою невероятную балетную прыгучесть и способность буквально зависать в воздухе. Горжусь очень, хоть и непонятно, где применять. nata.bergman Dissent только что Балету, как любви, все возрасты покорны! Ответить

15 лет назад я зашел в лифт с пузатым компьютерным монитором. За мной в лифт забежала молодая девушка. Она посмотрела на меня и сказала: «Вы такой сильный!» Я помню это постоянно! Она сделала счастливыми следующее мои 15 лет. © zatulinka / Pikabu Dissent только что - И все 15 лет несу эту ношу. - Ответить

«На День матери моя шестилетняя дочь сказала: „Моя мама добрая, как медведь в свитере!“ Это лучший комплимент в моей жизни, и я увековечила его в вышивке»

Было мне лет 18. Ехала в троллейбусе, подошла к двери, жду остановки. Тут троллейбус тряхнуло, я подпрыгнула и от неожиданности взвизгнула! У двери сидел мужчина, глянул на меня и говорит: «Девушка, вы такая невозможно симпатичная, что я прямо язык прикусил от неожиданности!» inessa.le Dissent только что - Я вся такая внезапная, такая противоречивая вся! - Ответить

Шла по брусчатке, а навстречу мужчина. Ну и естественно, я каблуком попала между кирпичиков и начала падать. Да так эффектно! Еле устояла и не шмякнулась плашмя. Мужичок бросился мне на помощь, а я не нашла ничего лучше, чем сказать: «Ну, вы прямо сногсшибательный мужчина! Я еле устояла». И мужик засветился от счастья. И каждый раз при виде меня улыбается уже второй год. elena_sergeevna.sh Olga Dubrowski только что У меня с точностью наоборот. Когда я открывала дверь, а за ней стоял собирающийся эту дверь открыть человек, он обычно вздрагивал от неожиданности, и я говорила : "Теперь я знаю, как я ужасно выгляжу". Ответить

Работала когда-то давно на позиции, когда стоишь и встречаешь покупателей у входа в магазин. В один из рабочих дней заходит мужчина и, увидев меня у входа, начинает кричать на весь магазин:

— Боже мой, ты послал мне ее — мою Аллегрову! Милая моя, я ж тебя с молодости ждал!

— Я не Аллегрова.

— Да прям! Вы одно лицо.

Я так смеялась, ибо из сходств с Аллегровой у меня только буквы И и А в имени. amaliya_ush

«Встретил неподалеку от своего дома симпатичного джентльмена. Не мог не сделать ему комплимент по поводу его усов!»

Есть у меня аккаунт в соцсетях с моими акварельными иллюстрациями, чисто галерея рисунков. Зарегистрировала я, значит, маму, а через время она приходит ко мне, показывает мне мой же аккаунт с рисунками и говорит: «Наткнулась на художника. Глянь, как красиво рисует!» У меня что-то вроде синдрома самозванца, и мне сложно понять, знакомые хвалят мои работы, потому что они хорошие или потому что меня не хотят обидеть. И этот комплимент стал прямо бальзамом на душу. © Unknown author / Pikabu Olga Dubrowski только что Как я это понимаю! У меня старшая дочь оооочень критично относится к моим картинам. Недавно была у меня и вдруг задержала взгляд на одной новой. Сказала, что понравилось, даже захотела её взять. Это этюд к чему-то, что будет висеть у меня в гостиной. Ответить

Пару лет назад сестренка проспорила мне желание. Пошли мы с ней в магазин за едой, и я увидела там парнишку за прилавком. Совсем юный, лет 20 максимум — видимо, подрабатывал. И такой он прямо застенчивый был... И я сказала сестренке, что мое желание — чтобы она подошла к нему и сделала комплимент. Она, конечно, сначала в отказ, но потом подумала, подошла к нему на кассу с продуктами, заглянула прямо в глаза и сказала: «Молодой человек, какие у вас красивые глаза!» Боже, надо было видеть, как он засмущался и одновременно расцвел. У него улыбка прямо до ушей была, и кажется даже уши засветились от радости! © ari6ka / Pikabu

«Работаю учителем. Я никогда раньше не получала столько комплиментов по поводу своих ногтей, сколько мне их сказали дети и коллеги сегодня!»

Пошли с подругами в ресторан на корпоратив. Уже конец вечера, куча мужчин вокруг, все пялятся, но никто не подходит. И вот стою я возле зеркала в гардеробной, поправляю прическу, и сзади ко мне на цыпочках подходит девушка и тихо мне в ухо говорит: «Весь вечер за вами наблюдаю. А вы знаете, что вы здесь самая офигенная?!» Искренне считаю, что комплименты от женщин намного дороже. cosmetologyzk

Мне тогда было уже под 60. Я делала обзвон руководителей организаций. Один из директоров восхитился моим голосом и пригласил на кофе. Помню, как покраснела и ответила, типа, «возраст не позволяет» и трубку бросила. Смутилась от такого комплимента, как девчонка! Татьяна Б. / Dzen Людмила только что Возраст голосу не помеха. Ответить

«Вышла на новую работу, всю одежду купила в секонд-хенде. Сегодня мне сделали комплимент и по поводу рубашки, и по поводу обуви»

Работала в магазине. Однажды показывала одному мужчине товар, а он воскликнул: «У вас такие длинные пальцы! Они длиннее, чем у моей жены, а она пианистка и всю жизнь играет на фортепиано. Можно, я поцелую вашу руку?» Я разрешила. © Ольга Курпякова / ADME

Были мы как-то в Тунисе, поплыли кататься на кораблике. И был там один аниматор — вылитый Тарзан в его лучшие годы, кудри золотистее, чем у меня. Я смотрела на него и думала: «Эх, такие мужчины на меня не смотрят!» Правда, я была замужем, и поэтому это было не горькое сожаление, а просто констатация факта.

Вот морская прогулка закончилась, спускаемся по трапу, и тут этот Тарзан хватает меня на руки и несет на берег со словами, что такую женщину готов нести на край света! coralinejones5 Людмила только что Унёс? Ответить

«Незнакомые люди постоянно просят разрешения потрогать или сфотографировать мои волосы. Воспринимаю это как комплимент»

Мне на первом курсе заочник, с которым мы пересеклись на экзамене, дал прозвище на все последующие 5 лет универа. Имя мое он не знал, и когда искал меня после пар, сказал однокурсникам, что у меня красивые глаза, как у коровы — больше ничего не помнит. Я в то время была еще стройная и звонкая, поэтому для однокурсников стала Бемби. tanyaboluts Людмила только что А у коровы глаза👀 и правда красивые. Ответить

Было это 35 лет назад. Ехали с мамой и бабушкой в электричке, сидели в одном ряду, а напротив — женщина лет 40-45. Эта дама в упор пялилась на бабушку — той аж неудобно было. На своей остановке эта попутчица встала, подошла к бабушке и сказала: «Вы — о-о-очень красивая женщина!» Прошло столько лет, а тот бабушкин королевский взгляд на нас с мамой после этих слов я помню до сих пор. kukuvagia71

«Одна моя подруга назвала мою бегонию „абсолютно величественной“, и это лучший комплимент, который я когда-либо получала!»

Отдыхали с родителями в Черногории на пляже, мне было лет 20. Как всегда, шутили, смеялись, папа подтрунивал над мамой, я валялась и читала книжку — в общем, вели себя, как мне казалось, совершенно обычно. Потом к нам внезапно подошел молодой парень и на английском так искренне сказал: «Ребята, вы такая крутая семья!» Оказывается, он наблюдал за нами все это время. Почему-то было так приятно это слышать! И надолго запомнилось. chameleonansy

Было мне 18 лет. Я только устроилась кассиром в магазин и, не глядя на людей, пробивала покупки. И тут на всю очередь слышу восхищенный голос: «Девушка, вы обалдеть какая красивая! Вы такая рыжая, как солнце! Вам не здесь надо сидеть, а в дорогом ресторане с каким-нибудь богатым парнем!» Я поднимаю глаза, а там стоят два друга лет по 20, и один смотрит на меня, не мигая, с благоговейным восторгом в глазах, говоря все эти комплименты. Мне уже 45 лет, я дважды была замужем, а такого восхищения в свою сторону никогда больше не видела. moontrac

Маленький сын, когда я сделала высокий хвост, с искренним восторгом заметил: «Мама, ты такая красивая — как конь!» Считаю это одним из лучших комплиментов. galinovskaya.svetlana

«Грумер похвалила меня за то, как я вычесываю пса, и я уже 2 недели улыбаюсь, думая об этом комплименте»

Сижу как-то на приеме у стоматолога, там сложный зуб, нервы удаляют, каналы неровные, все дела. В общем, переживаю. И тут в какой-то момент он останавливается и как будто зависает. Я испуганно смотрю на него, вопрошая глазами: «Все плохо?» А он внезапно выдает: «У вас такие красивые уши!» Это было очень смешно. olga_kokoreva_

Шла с подругой по набережной, а там рабочие укладывали плитку тротуарную. Мы шли по соседней пересекающейся дорожке, которая уже была готова. Один рабочий глянул на нас, бросил свой резиновый молоток и воскликнул: «Нет, ну, невозможно работать!» Второй рабочий у него спрашивает, мол, что случилось? А тот отвечает: «Невозможно работать, когда тут такие красивые девушки ходят!» Мне лет 20 тогда было, сейчас уже 47, а я этот случай до сих пор помню. butina2982