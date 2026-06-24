20+ забавных комплиментов, которые бодрят лучше ледяного кваса в июньскую жару
Искренние слова восхищения и от близких, и от совершенно незнакомых людей способны моментально поднять настроение и остаться в памяти на долгие годы. Иногда для доброй улыбки достаточно узнать, что кого-то восхищают ваши уши, а кому-то вы напоминаете популярную певицу. Наша новая подборка — о ярких ситуациях, когда неожиданные комплименты становятся теми самыми маленькими радостями, которые согревают сердце.
- Наша главбух — дама весьма колоритная и с очень пышным бюстом. Поехала она в Египет. Идет по улице, а ей все машут, улыбаются. Подходит молодой полицейский и спрашивает, можно ли с ней сфоткаться? Она, мол, зачем? А он: «Покажу маме, чтобы видела, какая красивая женщина со мной рядом стояла!»
- Иду я летом, а навстречу мне два работника ЖЭКа в спецовках. Один кричит мне: «Девушка, у вас самая прекрасная фигура! Это я вам как художник говорю». Второй поворачивается к нему и такой: «Саня, вообще-то ты — маляр!» Это так смешно прозвучало! Но за фигуру было приятно.
«Мне сказали, что хозяева очень похожи на своих собак. Если это так, я сочту это за комплимент!»
- Недавно садился на электричку и вижу, как бабулечка лет под 90, метр с кепкой ростом, никак забраться не может с перрона в вагон. Подошел, взял ее подмышки, поставил на верхнюю ступеньку и сам следом пошел место занимать. И слышу, как бабулька своим подружкам рассказывает: «Ой, вообще ноги не ходят, ладно вон мальчик меня поднял в поезд. Ой, хороший такой мальчик!» Ну, и так далее. Подняла мне бабушка настроение на весь день. Мальчик Дима, 41 годик.
В 90 сорокалетний и есть мальчик. В 14 мне мальчики 16 лет казались ух камими взрослыми, а сейчас и 14 и 16 и 18 всё детишки. И это мне всего 40.
- Лежу на пляже с закрытыми глазами и слышу, как какой-то мужчина восхищенно цокает: «Ах, какая прекрасная русалка! Тебя случайно выбросило на берег? Такой красоты я еще не видел!» Думаю: ух ты, надо глянуть на это чудо! Приоткрываю глаз, а мужик-то надо мной склонился и продолжает свою оду. Оказалось, чаровница — это я! Тут возвращается моя мама и застает картину: незнакомый мужчина склонился надо мной и вдохновенно вещает про русалку. Мы переглянулись и едва сдержали смех. Но, честно говоря, было чертовски приятно. До сих пор считаю это одним из самых неожиданных и запоминающихся комплиментов в своей жизни.
Ага, все мы помним: ".. вещуньина с похвал вскружилась голова.."
Лесть ,оружие донжуанов, не расслабляйся, детка!
- Лучший комплимент в моей жизни я получила от друга братишки. Он спросил:
— Ты же своего братишку воспитывала?
— Да.
— Воспитай моих детей, пожалуйста.
«Сшила наряд в виде платья-комбинезона для поездки в Турцию. Я получила кучу комплиментов, когда пошла в нем танцевать после ужина!»
- Вспомнила, как один прораб со стройки мне прислал видео с обмерами: ходил по дому и показывал пальцем, где они выключатели и розетки поставили. Расстояния розеток от проемов, углов и пола, надо сказать, он не мерил. Я даже не знала, что ему на это ответить, чтобы не обидеть. По манере разговора чувствовалось, что человек мягкий и приятный. Я подозреваю, что заказчики его поэтому и наняли. И я написала ему: «Хорошая новость — у вас красивый голос. А не очень хорошая — то, что вы прислали, это не совсем обмеры». Он так проникся, что сразу было понятно: комплименты человек получает почему-то не часто. В итоге он прислал нужные данные на еще паре десятков видео с розетками. Но на них уже были нарисованы размеры прямо на стенах.
- В детстве мечтала о карьере примы, но не сложилось, и в 35 пошла учиться в балетную школу Лиепы. Когда мы после месяцев плие и батманов дошли до прыжков, я услышала: «Какой у вас роскошный балон! Поразительно!» Так я узнала, что скрывала от мира свою невероятную балетную прыгучесть и способность буквально зависать в воздухе. Горжусь очень, хоть и непонятно, где применять.
- 15 лет назад я зашел в лифт с пузатым компьютерным монитором. За мной в лифт забежала молодая девушка. Она посмотрела на меня и сказала: «Вы такой сильный!» Я помню это постоянно! Она сделала счастливыми следующее мои 15 лет.
«На День матери моя шестилетняя дочь сказала: „Моя мама добрая, как медведь в свитере!“ Это лучший комплимент в моей жизни, и я увековечила его в вышивке»
- Было мне лет 18. Ехала в троллейбусе, подошла к двери, жду остановки. Тут троллейбус тряхнуло, я подпрыгнула и от неожиданности взвизгнула! У двери сидел мужчина, глянул на меня и говорит: «Девушка, вы такая невозможно симпатичная, что я прямо язык прикусил от неожиданности!»
- Шла по брусчатке, а навстречу мужчина. Ну и естественно, я каблуком попала между кирпичиков и начала падать. Да так эффектно! Еле устояла и не шмякнулась плашмя. Мужичок бросился мне на помощь, а я не нашла ничего лучше, чем сказать: «Ну, вы прямо сногсшибательный мужчина! Я еле устояла». И мужик засветился от счастья. И каждый раз при виде меня улыбается уже второй год.
У меня с точностью наоборот. Когда я открывала дверь, а за ней стоял собирающийся эту дверь открыть человек, он обычно вздрагивал от неожиданности, и я говорила : "Теперь я знаю, как я ужасно выгляжу".
- Работала когда-то давно на позиции, когда стоишь и встречаешь покупателей у входа в магазин. В один из рабочих дней заходит мужчина и, увидев меня у входа, начинает кричать на весь магазин:
— Боже мой, ты послал мне ее — мою Аллегрову! Милая моя, я ж тебя с молодости ждал!
— Я не Аллегрова.
— Да прям! Вы одно лицо.
Я так смеялась, ибо из сходств с Аллегровой у меня только буквы И и А в имени.
«Встретил неподалеку от своего дома симпатичного джентльмена. Не мог не сделать ему комплимент по поводу его усов!»
- Есть у меня аккаунт в соцсетях с моими акварельными иллюстрациями, чисто галерея рисунков. Зарегистрировала я, значит, маму, а через время она приходит ко мне, показывает мне мой же аккаунт с рисунками и говорит: «Наткнулась на художника. Глянь, как красиво рисует!» У меня что-то вроде синдрома самозванца, и мне сложно понять, знакомые хвалят мои работы, потому что они хорошие или потому что меня не хотят обидеть. И этот комплимент стал прямо бальзамом на душу.
Как я это понимаю! У меня старшая дочь оооочень критично относится к моим картинам. Недавно была у меня и вдруг задержала взгляд на одной новой. Сказала, что понравилось, даже захотела её взять. Это этюд к чему-то, что будет висеть у меня в гостиной.
- Пару лет назад сестренка проспорила мне желание. Пошли мы с ней в магазин за едой, и я увидела там парнишку за прилавком. Совсем юный, лет 20 максимум — видимо, подрабатывал. И такой он прямо застенчивый был... И я сказала сестренке, что мое желание — чтобы она подошла к нему и сделала комплимент. Она, конечно, сначала в отказ, но потом подумала, подошла к нему на кассу с продуктами, заглянула прямо в глаза и сказала: «Молодой человек, какие у вас красивые глаза!» Боже, надо было видеть, как он засмущался и одновременно расцвел. У него улыбка прямо до ушей была, и кажется даже уши засветились от радости!
«Работаю учителем. Я никогда раньше не получала столько комплиментов по поводу своих ногтей, сколько мне их сказали дети и коллеги сегодня!»
- Пошли с подругами в ресторан на корпоратив. Уже конец вечера, куча мужчин вокруг, все пялятся, но никто не подходит. И вот стою я возле зеркала в гардеробной, поправляю прическу, и сзади ко мне на цыпочках подходит девушка и тихо мне в ухо говорит: «Весь вечер за вами наблюдаю. А вы знаете, что вы здесь самая офигенная?!» Искренне считаю, что комплименты от женщин намного дороже.
- Мне тогда было уже под 60. Я делала обзвон руководителей организаций. Один из директоров восхитился моим голосом и пригласил на кофе. Помню, как покраснела и ответила, типа, «возраст не позволяет» и трубку бросила. Смутилась от такого комплимента, как девчонка!
«Вышла на новую работу, всю одежду купила в секонд-хенде. Сегодня мне сделали комплимент и по поводу рубашки, и по поводу обуви»
- Работала в магазине. Однажды показывала одному мужчине товар, а он воскликнул: «У вас такие длинные пальцы! Они длиннее, чем у моей жены, а она пианистка и всю жизнь играет на фортепиано. Можно, я поцелую вашу руку?» Я разрешила.
- Были мы как-то в Тунисе, поплыли кататься на кораблике. И был там один аниматор — вылитый Тарзан в его лучшие годы, кудри золотистее, чем у меня. Я смотрела на него и думала: «Эх, такие мужчины на меня не смотрят!» Правда, я была замужем, и поэтому это было не горькое сожаление, а просто констатация факта.
Вот морская прогулка закончилась, спускаемся по трапу, и тут этот Тарзан хватает меня на руки и несет на берег со словами, что такую женщину готов нести на край света!
«Незнакомые люди постоянно просят разрешения потрогать или сфотографировать мои волосы. Воспринимаю это как комплимент»
- Мне на первом курсе заочник, с которым мы пересеклись на экзамене, дал прозвище на все последующие 5 лет универа. Имя мое он не знал, и когда искал меня после пар, сказал однокурсникам, что у меня красивые глаза, как у коровы — больше ничего не помнит. Я в то время была еще стройная и звонкая, поэтому для однокурсников стала Бемби.
- Было это 35 лет назад. Ехали с мамой и бабушкой в электричке, сидели в одном ряду, а напротив — женщина лет 40-45. Эта дама в упор пялилась на бабушку — той аж неудобно было. На своей остановке эта попутчица встала, подошла к бабушке и сказала: «Вы — о-о-очень красивая женщина!» Прошло столько лет, а тот бабушкин королевский взгляд на нас с мамой после этих слов я помню до сих пор.
«Одна моя подруга назвала мою бегонию „абсолютно величественной“, и это лучший комплимент, который я когда-либо получала!»
- Отдыхали с родителями в Черногории на пляже, мне было лет 20. Как всегда, шутили, смеялись, папа подтрунивал над мамой, я валялась и читала книжку — в общем, вели себя, как мне казалось, совершенно обычно. Потом к нам внезапно подошел молодой парень и на английском так искренне сказал: «Ребята, вы такая крутая семья!» Оказывается, он наблюдал за нами все это время. Почему-то было так приятно это слышать! И надолго запомнилось.
- Было мне 18 лет. Я только устроилась кассиром в магазин и, не глядя на людей, пробивала покупки. И тут на всю очередь слышу восхищенный голос: «Девушка, вы обалдеть какая красивая! Вы такая рыжая, как солнце! Вам не здесь надо сидеть, а в дорогом ресторане с каким-нибудь богатым парнем!» Я поднимаю глаза, а там стоят два друга лет по 20, и один смотрит на меня, не мигая, с благоговейным восторгом в глазах, говоря все эти комплименты. Мне уже 45 лет, я дважды была замужем, а такого восхищения в свою сторону никогда больше не видела.
- Маленький сын, когда я сделала высокий хвост, с искренним восторгом заметил: «Мама, ты такая красивая — как конь!» Считаю это одним из лучших комплиментов.
«Грумер похвалила меня за то, как я вычесываю пса, и я уже 2 недели улыбаюсь, думая об этом комплименте»
- Сижу как-то на приеме у стоматолога, там сложный зуб, нервы удаляют, каналы неровные, все дела. В общем, переживаю. И тут в какой-то момент он останавливается и как будто зависает. Я испуганно смотрю на него, вопрошая глазами: «Все плохо?» А он внезапно выдает: «У вас такие красивые уши!» Это было очень смешно.
- Шла с подругой по набережной, а там рабочие укладывали плитку тротуарную. Мы шли по соседней пересекающейся дорожке, которая уже была готова. Один рабочий глянул на нас, бросил свой резиновый молоток и воскликнул: «Нет, ну, невозможно работать!» Второй рабочий у него спрашивает, мол, что случилось? А тот отвечает: «Невозможно работать, когда тут такие красивые девушки ходят!» Мне лет 20 тогда было, сейчас уже 47, а я этот случай до сих пор помню.
А если вы хотите оставаться на позитивной и веселой волне, то вот вам 19 светлых историй из магазинов, от которых на сердце радостно, как от черешни по акции.