18 душевных историй о семейных традициях, которые обволакивают теплом как июльский вечер

В нашем бесконечно меняющемся мире всегда должно оставаться место для чего-то уютного, знакомого и неизменного. Именно поэтому мы так трепетно бережем фамильные украшения, до слез смеемся над старыми домашними шутками и с удовольствием следуем семейным традициям, особенно если они забавные. Какими бы чудаковатыми ни казались эти обычаи со стороны, именно из них складываются самые теплые воспоминания, от которых на душе становится так хорошо, будто котик в ухо помурчал.