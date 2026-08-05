Знаем такое. Стоит один раз начать играть с детьми на пляже — и все. И вроде аниматором тебя никто не назначал, но спокойно уйти не получится 😂
20+ жизненных историй от людей, которые выбрали внутренний туризм и просто светятся от счастья
Каждому из нас знакомо то самое светлое чувство, когда наступает лето и мы с улыбкой на лице и сумкой наперевес едем отдыхать к морю или просто в незнакомый уголок рядом с домом. Ведь иногда самые запоминающиеся моменты случаются не за тысячи километров, а совсем неподалеку. Родные просторы могут подарить не только яркие и красивые виды, но и маленькие радости, колоритные знакомства и искренние эмоции. Перед вами истории про людей, которые выбрали для отдыха внутренний туризм и получили море радости и хорошее настроение.
- Отдыхаем двумя семьями на Азовском море. У нас с женой двое детей, у друзей — трое. Возраст детей — от 3 до 9 лет. А я ж отец, мне же с детьми играть надо! И вот беру я свою дочку под мышки и подбрасываю ее в теплую набежавшую волну. Дочка счастливо взвизгивает и хочет повторения. Через минуту в процесс включается и трехлетний сын, а еще через пару минут все пятеро детей уже спорят за право отправиться в непродолжительный полет. Спустя некоторое время, чувствуя, что подустал, говорю соискателям:
— Братва, еще по одному разу каждого подброшу — и хватит!
При этом оглядываюсь на очередь и вижу в ней двух совершенно незнакомых детей! В памяти сразу всплыл мультик «Каникулы Бонифация»: «А дети хлопали в ладоши и кричали: „Еще! Еще!“»
- Отдыхал с семьей на море дикарями, с палаткой. Подальше от всех отдыхающих. И тут на второй день приезжают еще две разные семьи и располагаются метрах в двадцати от нас, по разные стороны. Ну не хотелось соседей, а что делать — имеют право. Просыпаюсь в четыре утра, солнышко встает, красота! И как взвою! Да так протяжно, да так долго, да еще и с потягушечкой (забыл про соседей). В общем, они уже в десять утра съехали. А до нас только вечером дошло, из-за чего.
Я помню такое, пару раз выбирались в лес. И вот специально перлись в глушь подальше, устроились с палатками, и тут внезапно появлятся "соседи". Обязательно с магнитофоном и мелкой собакой, которая лает на все подряд
Первый раз приехал на море и так устал с дороги, что уснул прямо на теплом песочке
Дорогие читатели, вы снова можете добавлять картинки в комментарии, мы все починили ❤️
- Собрались мои коллеги Сергей и Дима в командировку в Сочи. Мне поручили забронировать гостиницу. Главные критерии: дешево-сердито и хороший вайфай. Девушка заверила, что все будет на высшем уровне! Через пару дней рано утром коллеги отправились в командировку на авто, а еще через несколько часов — звонок на мой мобильный. Звонил Сергей и рассказал: заехали в гостиницу, оформили заселение и с мечтами принять душ и поспать пару-тройку часов перед встречей с клиентом потопали в номер. А в номере... всюду большие и маленькие плюшевые сердечки, лебеди, голуби и прочее. И как апофеоз — огромная круглая кровать на подставке под огромным зеркалом на потолке!
Позвали администратора. Вопрос:
— Бронь на двух взрослых мужиков.
— Просили хороший вайфай, а он только в номере для новобрачных...
В результате переговоров коллег поселили в соседний стандартный номер.
Представила лица коллег, которые после восьми часов дороги заходят в номер, а там романтик на максималках...
- Долгожданный отпуск, махнула в Туапсе. Лежу на пляже, глаза закрыла, греюсь на солнышке. Вдруг прямо под ухом раздается мужской голос: «Вах, какая женщина! Какая грация! Просто богиня!» Я аж дышать перестала. Медленно сдвигаю шляпу, открываю один глаз, а там пляжный фотограф наряжает макаку в крошечный леопардовый купальник, а рядом уже очередь из желающих сфотографироваться.
Девушка пришла на пляж, а там вот такое пушистое создание. Она села рядом и они вместе стали любоваться морем
- Работаю гидом в саамской деревне под Мурманском. Приехала семья с мальчишкой, после экскурсии обед, а он все: «Кашу не буду, рыбу не хочу!» Подаем нашу уху с морошкой, пацан заглядывает в тарелку и как зашепчет:"Мамочка, смотри, они суп с желтой малиной сварили!" Все засмеялись. Но повар спокойно дал ему попробовать ложку. Тот от удивления даже забыл как капризничать и всю тарелку съел.
Я в детстве тоже был уверен, что киви — это заморская картошка с волосами 😂
- Как-то летом отдыхала в Тульской области. Было тепло, я загулялась в одиночестве и присела отдохнуть на лавочку напротив центрального пруда. Ко мне подсел старичок. Ну, думаю, сейчас начнет беседу, а я не очень люблю общение с незнакомцами. Он помолчал с минуту, потом спросил:
— Милая фройлен, разрешите прочесть вам стихи?
Дед говорил с сильным немецким акцентом, и я от удивления кивнула. Целый час я наслаждалась стихами, рассказанными на чистом немецком языке. Я не понимала, о чем они, но интонация, тембр, выражение эмоций — все это было настолько потрясающим для моего слуха, что я сидела, открыв рот. Потом старичок поблагодарил за компанию и ушел. Я еще долго сидела в летней тишине, а в голове звучали неведомые поэмы на чужом мне языке.
Однажды в автобусе сел рядом с пожилой женщиной. Она сначала молчала, смотрела куда-то вдаль, а потом спросила: "Молодой человек, вы верите, что люди встречаются не просто так?" И начала рассказывать историю своей любви, которая началась 45 лет назад в этом же автобусе.
Южные курорты — это не только море, но и удивительные истории и креативность
— Я не был на море…
— Ладно, не заливай… Ни разу не был на море?
— Не довелось. Не был.
— Уже постучались на небеса, накачались текилой, буквально проводили себя… в последний путь. Хм. А ты на море-то не побывал.
— Не успел, не вышло.
— Не знал, что на небесах никуда без этого?
- Мы с родителями и их друзьями по горным рекам сплавлялись, в тайгу ходили и прочими сибирскими развлечениями увлекались. Нас с детства брали с собой. И вдруг — море! Мне тогда было 17 лет. На юге у нас жила родня, в нескольких часах езды от Сочи. Засобиралась родня в гости «на юга». А у нас хозяйство свое, огород. Кто-то должен присматривать. Стали решать, что делать. И как же я был рад, когда было решено оставить дома именно меня! Родители оставили денег бабушке с расчетом, что я буду к ней за продуктами приезжать, и поехали отдыхать на пару недель. Каждый день полный дом друзей или сам где-то пропадаю хоть на сутки — главное, скотину покормить, и свободен. В общем, родителей не было дома четыре недели. Для меня, как для 17-летнего парня, лучшего отпуска и не придумаешь! До сих пор вспоминаю этот месяц! Лучшая поездка на море в моей жизни!
Эх, в 17 лет свобода даже на несколько дней — это был курорт покруче любого Сочи. Помню молодость, когда мы с ребятами хотели куда-то уйти и побыть в тишине
- Вот уже 7 лет стабильно раз в год езжу отдыхать в Анапу. И нет, отель мне не нравится, город тоже, да и отдых так себе. Просто у меня там есть друг. Кот. Да-да, именно кот. Каждый раз, как приезжаю туда, со мной большую часть времени проводит кот хозяйки гостевого дома. Мы с Томасом можем прогуляться по улочкам без поводка, погреться на веранде, почитать, позагорать у бассейна. Я всегда говорю рядом с ним, а он слушает и понимает меня. Может приласкаться, может прикусить, когда я рассказываю истории, где вел себя плохо, может вздохнуть. И всегда после этого становится легче. А в мой последний день он долго смотрит на такси, ждет, когда я кивну, и уходит. И мы расстаемся на год.
Когда нашел идеальное место для отпуска: телефон не ловит, никто не пишет и можно наконец просто отдохнуть
- Помню, в детстве отец подарил мне воздушного змея, и я пытался запустить его в небо на пляже. Отец не смог пойти со мной, поэтому я бегал сам, но змей не поднимался выше моей головы. Какой-то мужик, увидев это, подошел помочь, но у него тоже не получилось — змей по-прежнему не хотел взлетать. Тогда он кому-то позвонил. Через пятнадцать минут приехал мужчина, поздоровался с мужиком, потом пожал руку мне, взял змея — и спустя минуту тот уже оказался в небе. К тому времени мне уже конкретно надоело, и я хотел уйти домой. Но, видя, как два взрослых человека едва ли не прыгают от счастья, я из вежливости разрешил им еще немного поиграться и позволил думать, что счастливыми они делают меня, а не себя.
Ну и что такого? Все мы в душе немножко дети и порой хочется простого счастья
- Лет 15 назад получилось отправить сына в летний лагерь на побережье Черного моря. Вернулся он в полном восторге, довольный и загорелый. По прошествии лет узнаю подробности. Заселились, разместились, огляделись — обычная тоска: ходить строем, купание раз в день — по грудь и не глубже, нырять нельзя, через 10 минут раздается свисток, и все идут на берег. Утром второго дня на построении зам. по спорту кидает клич:
— Нужны два крепких парня на хозработы.
Сын прикинул: хуже не будет, хоть какое-то разнообразие. Шагнул вперед. И еще один нашелся доброволец. Работа оказалась несложная: донести до пляжа мотки «волчатника», которым коридор огораживают для входа в воду.
На пляже спрашивают:
— Плавать умеете? Тогда обозначьте поплавками зону буйков.
Пацаны и рады! Набарахтались вволю в море, все как нужно сделали. Тут-то и поперло у них: каждый день растянуть-собрать волчатник и поплавки, свисток уже у них появился, купание без ограничений, свободный вход и выход за забор. Сильно не зарывались и без залетов шиковали до самого конца смены.
"На пляже спрашивают:
— Плавать умеете? Тогда обозначьте поплавками зону буйков."
Станиславский.вав
Выходишь утром из дома, а там вот такая красота
- Когда дочь отвозила к бабушке, очень просила, чтобы ее там не баловали и не потакали всем капризам.
— Ну что ты, Оленька, — сказала свекровь, — не переживай, у меня с дисциплиной строго.
Через неделю получаю видео. В кадре на морском побережье двое: дочь и Алексей. Алексей — это ее двоюродный дедушка. Серьезный и степенный мужчина. Преподавал химию в профильном московском вузе, в технике разбирается. Никогда никуда не спешит, разговаривает крайне спокойно. Все 6 лет, что мы знакомы, обращается исключительно на «вы». Так вот, в кадре их двое.
— Выступает группа Ф! — объявляет дочь.
А потом забирается ему на спину. Алексей на четвереньках галопом по пляжу скачет, потом обливается, сползающие штаны ловит и хохочет так, что аж очки падают. Дочь машет рукой в кадр и кричит:
— Быстрее, Йося, быстрее! Бабушка, а ты пой!
И бабушка, она же оператор, начинает петь. Дочь будем забирать через 2 недели. С интересом жду, что будет дальше.
Самые строгие родственники обычно сдаются первыми 😂 У меня тетя была. Ее все боялись, говорили, что лучше не пытаться что-то сделать ей наперекор. Оказалась такой душкой, что я навсегда запомнил ее. И всегда просился к ней на дачу
- Повез как-то дедулю с бабушкой на море. У нас это уже какая-то традиция. Почти каждое лето ездим на две недельки к морю. Каждый раз — в то самое место. Мне там нравится, да и дедушка с бабушкой радуются. Уже изучили местность от и до. Но каждый поход на пляж начинается с того, что дедуля находит девушку и изящно спрашивает ее:
— Извините, а не подскажете, как мне пройти к морю?
Бабушка сначала злится, но потом начинает кокетничать с продавцами кукурузы и креветок. К вечеру бабушка с дедушкой не разговаривают друг с другом. Но ночью я слышу их разговор.
— Доброй ночи.
— Доброй ночи... Люблю тебя.
Пауза несколько секунд. И бабушка добавляет:
— И я тебя люблю.
40 лет они уже вместе. Фантастические цифры!
Эта парочка вышла на берег, когда мужчина готовил мясо. Они остановились рядом и стали наблюдать за процессом приготовления
- Школьный друг пригласил меня к себе на родину — в Пермский край. Я не раздумывая рванул к нему. Неделю мы гуляли, смотрели город. Выехали к его бабушке с дедушкой, которые жили в 590 км от Перми. По приезде нас выпарили в бане с настоящим пихтовым маслом. Отдохнули денек и поехали в тайгу на недельку. Разбили палатку, начали обустраивать быт. Рыбалка — просто сказка, грибов море, ягод — просто ковер. Ходили мы, бродили и наткнулись на мужичка. У него был небольшой лагерь на берегу. После недолгого разговора узнали, что он занимается заготовкой боровиков и попутно может покупать их у нас. Смекнув, что такой вид заработка нам будет только в радость, мы договорились. Каждое утро мы приносили ему по мешку боровиков и столько же вечером. А через пару дней я нашел отличную поляну брусники. Чтобы вы себе представляли: с участка примерно 3 на 3 метра за час набиралось 10-литровое ведро. Поскольку ягоду он тоже согласился принимать, нам ничего не стоило набрать по два ведра каждому. За неделю отдыха мы заработали по 15 тысяч каждый.
- Отдыхаем с родней в Анапе, в Джемете. Сегодня на пляже объявилась очень занятная особа. Женщина в пляжном платье пришла, воткнула в песок раскрытый зонт, поставила рядом свою обувь и ушла. Пока ее не было, зонт сдуло. Кто-то его поймал и воткнул обратно, но уже другой стороной. Она вернулась, уже с рюкзаком, подняла кипиш по поводу своего зонта. Вытащила его из песка, сложила и так пошла в воду. В платье, с рюкзаком за спиной и зонтом в руках.
Обратно вернулась? Или так, с рюкзаком и пляжным зонтом, по морю, аки посуху, до Турции дошла?
Раз нет возможности поехать полюбоваться великими пирамидами вживую, они построили свой Египет на родном балтийском берегу
- Поехал на Черное море отдыхать. У моего хорошего друга родители держат домик, который используют как гостиницу. Я приезжаю к нему, мы тусим, и мне хочется прямо свободы. Поэтому приходит в голову идея — спать на пляже! Тепло, лето, почему бы нет? Оставил ему все деньги и телефон и попрощался. Достал лежак, поставил поудобнее, лег и заснул. Но не успел я толком задремать, как меня будит какой-то мужик с фонарем:
— Молодой человек, лежаки платные, нужно заплатить.
— Сколько?
Он называет какую-то несущественную для меня сумму, и я уже спросонья собираюсь заплатить, как вспоминаю, что у меня с собой нет ни копейки денег. Говорю:
— Завтра завезу. Деньги у друга, друг живет в своей гостинице, может, слышали название? У меня с собой ничего нет.
Мне, естественно, не верят. Говорят, что уже 30 лет работают и таких как я, которые обещают завтра принести деньги, было огромное количество. И ни один ни разу не заплатил.
— Мужик, я буду спать здесь, потому что ты меня не прогонишь. У тебя глаза добрые. А завтра я тебе принесу денег. А теперь дай, пожалуйста, поспать!
Мужик немного растаял после фразы про глаза и, недовольно что-то бурча, ушел. На следующий день нашел его. Отдал ему тройную оплату. Этой ночью я пришел на пляж как в свою гостиницу: взял оплаченный мною лежак и лег спать. Через полчаса меня будит молодой парень с фонариком. Светит в лицо, смотрит, думает и говорит:
— Простите, а вы — тот самый?
— Да. Тот самый, — говорю я. — Дай поспать.
- Лежу на пляже, наблюдаю за парой по соседству. Она — влюбленная, нежная и прекрасная. Он — недовольный и уставший. Она подходит к нему и говорит:
— Милый, я нашла тебе подарок... Чтобы ты всегда мог слушать море. И протягивает ему огромную ракушку. Он рассматривает подарок, целует ее в щеку и отвечает:
— Спасибо, родная... Но мы же, блин, и так на море...
Мужчина выбрался на выходных на Волгу отдохнуть. И привез вот такие вкусные гостинцы
- Какой-то курортный городок возле моря. Брату 8 лет. Он с крокодильими слезами упрашивает взять с собой мягкую игрушку на пляж, чтобы «показать коровке море».
Последние аргументы:
— Я положу ее в пакет, она не испачкается и посмотрит на море.
— Коровка не сможет без воздуха.
— Кать... Не хочу тебя расстраивать, но она же игрушечная. Она не умеет дышать.
- Поехали с подругой в Карелию на ретро-поезде. Вагон, атмосфера — шик! Вдруг в вагон заходит колоритный дедуля и объявляет: «Кому свежих карельских драконов?» Мы переглянулись, а дед достает из корзины нечто чешуйчатое и прямо нам в руки сует! Мы взизгнули, а он смеется. Смотрим, а это всего лишь копченая рыбища, пахнет, кстати, нереально! Не купить было невозможно, а вкус незабываемый.
А потом этот дед достает следующую корзину: "Есть еще русалки копченые, сегодня они по акции" 😂
А вот еще летняя подборка про людей, которые хотели отдохнуть, а привезли целый чемодан светлых историй и ярких впечатлений: