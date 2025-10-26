20+ фамилий, которые будто придуманы комиками, но они самые настоящие

Я уже рассказывал, первый начальник после вуза у меня был полковник Султан. Имя Цезарь. Правда, отчество Николаевич. Замечательный человек!
Фамилия — это не просто набор букв, это своего рода визитная карточка, которая может вызывать в нас чувство гордости, а может и ощущение неловкости. В этой статье мы поговорим о фамилиях, которые подарили людям много поводов для смеха и комичных ситуаций.
Надо было Константину с женой обе фамилии оставить. И были бы взятки гладки