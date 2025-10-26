20+ фамилий, которые будто придуманы комиками, но они самые настоящие

1 час назад
Фамилия — это не просто набор букв, это своего рода визитная карточка, которая может вызывать в нас чувство гордости, а может и ощущение неловкости. В этой статье мы поговорим о фамилиях, которые подарили людям много поводов для смеха и комичных ситуаций.

  • Надо было бумаги в одной конторе подписать у человека по фамилии Царь. Захожу, значит, в отдел: «День добрый, я тут Царю документы на согласование принес». Девчонки ржут: «Царя нет, он в отпуске, иди к его заму, кабинет такой-то». Ладно, нашел я этот кабинет, а там табличка: «Заместитель начальника отдела... Князь!» Вот такая история.... Кто бы рассказал — я б не поверил. © Albo87 / Pikabu
  • Секретарь при мне отвечает на звонок, переспрашивает, включает громкую связь, а там женский голос уже на взводе: «Это Уши Рауля, что непонятного?!» Вроде на шутку не похоже, но что за Уши, а мы не в курсе? А потом мы рыдали от смеха: это оказалось ИП Ушараули — мы через 1С посмотрели, реально был наш клиент — очень известная пиццерия в городе. © IChungaChanga / Pikabu
Я уже рассказывал, первый начальник после вуза у меня был полковник Султан. Имя Цезарь. Правда, отчество Николаевич. Замечательный человек!

  • Шеф у нас с юмором. Пришел к нему на собеседование паренек — программиста мы искали. Через 5 минут шеф с горящими глазами и улыбкой до ушей вылетает из кабинета: «С такой фамилией — берем! Оформляйте!» Думаем, что там за чудо-фамилия? Оказалось фамилия у паренька вполне простая — Мамкин. Но шеф очень хочет, чтобы у нас в компании был Мамкин программист!
  • Я — учитель. Был у меня в классе Мирон по фамилии Лев. Его задолбали вопросом: «Что из этого имя, а что фамилия?», и он мечтал жениться и взять фамилию супруги. Встретила его недавно с женой. Спрашиваю: «Фамилию-то сменил?» А он мне со смехом: «Нет, со старой хожу. И Алина с моей ходит... Знаете, какая у нее девичья фамилия была? Зоя! Алина Зоя, прикиньте!» И Алина такая: «Всю жизнь мечтала от нее избавиться, а то задолбали спрашивать, что из этого имя, а что фамилия!» © NaginiSnake / Pikabu
  • На одном из моих прошлых мест работы была девушка, очень симпатичная, кстати. И фамилия у нее была Вшивкова. Очень хотела сменить ее. Сменила: вышла замуж и стала Паскудиной. © Semenov Semenov / Dzen
  • У невестки есть родственница — Долгая Любовь. © Марина New / Dzen
  • По молодости работала в журнале «Изобретения стран мира». Каких фамилий только не встречала. Часто, чем проще фамилии, тем вычурнее имена. Например: Аполлон Иванович Чурбан, Гильотина Петровна Гусева, Стрекопытов, Ян Полуян. Встречала еще Елену Прекрасную. Она вышла замуж, так ее муж Родькин взял ее фамилию. © Лада Малышева / Dzen
  • У моего дядьки фамилия Белоконь. Все бы ничего, но он огненно-рыжий. Вся деревня его зовет Рыжеконь и не иначе. © AlvaDonna / Dzen
  • Училась с девочкой по фамилии Лысых. В школе ее дразнили. Как-то в классе зашел разговор про девичьи фамилии мам. Спрашиваем, мол, чего мама-то твоя решила взять фамилию папы, могла бы свою оставить и проблем бы меньше. А она: «Так у мамы фамилия тоже не очень». Пытаемся расколоть, отказывается называть. В итоге сдалась, когда пообещали, что ржать не будем. Свинкина! Ну как тут сдержать смех подросткам?
  • У меня в начальной школе были одноклассники — Боря Король и Толя Кот. С последним я дружила, а маман подтрунивала надо мной: «Вот выйдешь за него замуж и станешь Кошка Люся». © Люсиль Юрьева / Dzen
  • Пришла к нам устраиваться женщина по фамилии Кабанова. Большая такая. Мы пообсуждали, что внешность подходит к фамилии. А примерно через год узнали, что в девичестве она была Подопригора. © Ал-др Кв-н / Dzen
  • У меня от рождения фамилия говорящая — Малыш (с ударением на второй слог). Тем более, что и росточком я не особо вышел — 165 см. У нас высоких в роду вообще нет. Так что фамилия в точку, и я ею очень доволен. Если кто-то пытался меня дразнить за маленький рост, я делал невинно-нахальное лицо и спокойно заявлял: «А че? Я по фамилии расту!» Сразу же оставляли в покое. © Юрий Малыш / ADME
  • Директор отправляет на совещание Клименко, Гундарева и Селищева с ночевкой. «Почему с ночевкой?» — спрашивает новый начальник отдела, который работает вторую неделю. Потому что Александра Петровна Ночевка — главный бухгалтер. © Ирина Гри / Dzen
  • В институте со мной училась девушка по фамилии Зелепукина, мечтала выйти замуж и сменить фамилию. Стала встречаться с парнем, любовь-морковь. И все бы ничего, но фамилия у него была Пупыкин. Любовь победила, они поженились и взяли себе фамилию его матери, стали Волковы. © ИРИНА МАЗАНОВА / Dzen
  • Когда я работала в библиотеке, к нам как-то раз пришел читатель — молодой человек с отчеством Львович. С ну очень пышной гривой рыжих волос. © Ольга Б. / Dzen
  • У нас в классе учился мальчик по фамилии Любимов. Когда он отсутствовал, а учитель спрашивал: «Кого сегодня нет?», то все девочки хором кричали: «Любимого!» © Софи / Dzen
  • Был у меня друг школьный. Якуб Якубович Якубов. Кликуха у него была «Кубик». © Радик Хабибуллин / Dzen
  • Была у меня подруга в молодости. Угорала над ее семейством. Мама — девичья фамилия Баранова, сын от первого брака — Конев, две дочери от второго брака — Быковы. И только третий брак удался: младшая дочь — Шепель. © Людмила Исакова/ Dzen
  • Одна моя дальняя родственница носила фамилию Килевая по первому мужу. А по второму стала Береговая. © Валерий Олейников / Dzen
  • Была одна знакомая с фамилией Косоногова, мечтала выйти замуж и сменить фамилию. Вышла замуж и сменила фамилию на Криворучко. © Наталья Балашова / Dzen
  • У меня две соседки по этажу однофамилицы — Соловьевы. А до замужества одна была Сорокина, а другая — Воробьева. © Елизавета Мочалкина / ADME
  • В молодости работала инженером. Однажды нам вернули чертежи с грозным требованием прекратить хамить и издеваться! В рамках чертежей было написано:
    Разработал: Миленький
    Проверил: Беленький
    Утвердил: Хвостик
    После скандала этих конструкторов развели по разным группам. © Елена Гаврилова / Dzen
  • Подруга работала в серьезной конторе. К ним пришел устраиваться на работу парень Константин Взяткин (кто не знает, имя Константин означает «постоянный»). Ему сказали, что его возьмут только, если он поменяет фамилию. Так этот Костя женился на девушке с фамилией Гладкова, взял фамилию жены и снова пришел к ним. © Ольга Б / Dzen
  • Кассирша во время считывания штрихкода порвала мне журнал. Я потребовала убрать стоимость журнала из чека: мне брак не нужен. Она фыркнула и отправила разбираться к менеджеру, но вся при этом покраснела. Глядя в чек, я увидела ее фамилию и просто оторопела, когда прочитала: Гадюка. Даже жалко ее стало.
    Не представляю причину, чтобы не сменить такую фамилию. Думаю, либо над ней смеялись всю жизнь и характер испортили, либо в роду все такие злые и фамилия говорящая.
    Допущение, что она взяла ее в браке, на мой взгляд, нереально! © Ирина Салтыкова—Гавриш

Комментарии

Муся
21 час назад

Надо было Константину с женой обе фамилии оставить. И были бы взятки гладки

