17 случаев, когда реальность подкинула такие ребусы, что без лупы и не разберешься
Все мы знаем, что для развития внимательности, нужно решать головоломки. Но бывает так, что сама реальность подкидывает нам такие оптические ребусы и задачки, что иногда мозг отказывается в них верить. Мы собрали 17 кадров, на которых все совсем не то и не так, чем кажется на первый взгляд. Включайте режим детектива и попробуйте отыскать всех потеряшек (честно, на некоторых фото мы сами застряли минут на десять).
«Фильм „Звонок“ — начало»
Присмотритесь к телевизору и хвосту. Задняя часть тела котейки спрятана за его же передней частью.
«Дети выронили игрушечного леопарда на площадке»
Найти-то нашла, но кто ответит за мои почти сломанные при поиске глаза?
Разгадка — леопард слева ближе к середине. С какой попытки вы его нашли? Честно, у нас это заняло не меньше 10-ти минут.
«А вы видите колибри?»
Разгадка
Сначала мы и правда подумали, что это фотошоп
Пояснительная бригада на связи! Вся фишка в ракурсе. На фото — двое мужчин с похожими стрижками, цветом волос и одежды. При этом один из них смотрит в сторону, а другой в более прямом направлении.
«Где-то тут выронила свою резинку для волос»
Разгадка — резинка чуть правее центра
«Если бы не его тень, он был бы профи в прятках!»
Игра: найди третьего кота! Разгадка — котик чуть выше центра фотографии.
«На моем велосипеде невидимые колеса»
Вы думаете у велосипеда нет колес? А они есть! Просто слились с местной грязюкой.
«Чуть не закрыла своего хвостатого друга в холодильнике»
А вот и он!
«Человек-невидимка выгуливает собаку»
Пояснительная бригада! Рука, которую вы видите, — это вообще не правая рука, вытянутая в кадр ради селфи. На самом деле это левая рука, в которой держат поводок, просто она продета сквозь собачью жилетку!
«Тут затерялся мой медиатор»
Он прямо посередине кадра и отливает голубым — заметили?
«Пришлось приблизить, чтобы разглядеть!»
Как выяснилось, все решает пакет с попкорном. Девочка просто держит его в руках.
«Этот грузовик отполирован настолько хорошо, что его даже не сразу замечаешь... И нет, это вообще ни разу не фотошоп!»
Мы с пояснительной бригадой — почему под определенным углом любая поверхность превращается в зеркало. Если смотреть на объект почти параллельно его поверхности (физики называют это «скользящим углом»), свет перестает проникать внутрь материала и просто полностью отскакивает от него. В науке этот фокус называется эффектом Френеля.
Проще всего это заметить на озере. Если стоять на берегу и смотреть прямо под ноги, вода кажется чистой и прозрачной. Но если перевести взгляд вдаль, на водную гладь, ты увидишь идеальное отражение неба. И все из-за угла обзора.
Эксперимент: выключите экран телефона и начните медленно наклонять его от себя. В какой-то момент выпоймаете идеальный баланс: из абсолютно черного дисплей вдруг превратится в чистое зеркало, в котором убудут отражаться все цвета комнаты. Вот это оно и есть — эффект Френеля в действии.
«Попробуйте здесь найти белое мороженое на палочке»
Мы даже не знали, что такое мороженое существует, но вот оно!
Животные — спецы в маскировке, согласны? Тут, кстати, прячется олень
Маскировка — уровень спец!
«Моя черепаховая кошечка Мелиса»
Интересный лайфхак: подбирать полы в цвет шерсти питомца, чтобы она не так сильно бросалась в глаза.
«Объясните мне, где его туловище?»
Все просто: оно буквально скрыто за головой. Конь стоит к нам практически лицом, поэтому часть его тела мы видим лишь как небольшой силуэт с левой стороны, на уровне от уха до глаз.
«На самом деле здесь два кота»
Единственное объяснение, что коты — это жидкость или просто мастера маскировки.
Ну что, сколько потеряшек вы смогли найти и все ли ребусы разгадали? Делитесь результатами в комментариях.
