17 случаев, когда реальность подкинула такие ребусы, что без лупы и не разберешься

Мы с пояснительной бригадой — почему под определенным углом любая поверхность превращается в зеркало. Если смотреть на объект почти параллельно его поверхности (физики называют это «скользящим углом»), свет перестает проникать внутрь материала и просто полностью отскакивает от него. В науке этот фокус называется эффектом Френеля.

Проще всего это заметить на озере. Если стоять на берегу и смотреть прямо под ноги, вода кажется чистой и прозрачной. Но если перевести взгляд вдаль, на водную гладь, ты увидишь идеальное отражение неба. И все из-за угла обзора.

Эксперимент: выключите экран телефона и начните медленно наклонять его от себя. В какой-то момент выпоймаете идеальный баланс: из абсолютно черного дисплей вдруг превратится в чистое зеркало, в котором убудут отражаться все цвета комнаты. Вот это оно и есть — эффект Френеля в действии.