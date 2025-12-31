17 людей показали крутые прибамбасы, которые спасают от холода

Пока одни мерзнут, другие нашли гениальные, а порой и невероятно простые решения, которые превращают лютый мороз в легкое дуновение ветерка. Мы собрали вещички, которые люди по всему миру реально используют, чтобы спасаться от холода.

«Хочу эти теплые носки из овечьей шерсти»

Это удобные носки с подогревом, батарейка расположена сверху, где икры, управление по Bluetooth удобное, так что не нужно раздеваться, чтобы изменить температуру или включить/выключить. Они не толще других моих шерстяных носков. © Docrandall / Reddit

«Эти колготки — просто мое спасение зимой! А все благодаря их флисовой подкладке»

Такие колготки состоят из капроновой основы любого цвета и вшитых флисовых леггинсов телесного оттенка. На теле они смотрятся естественно, создавая иллюзию просвечивающей кожи. И тепло, и красиво.

«Купила себе вот такой подарок на Новый год»

Купила этот переносной чайник, потому что по учебе приходится бывать в разных местах и здорово, если всегда есть возможность выпить горячего чая. Хотя у него нет шкалы для регулировки температуры, он имеет 4 предустановленных режима, в комплекте были также два чистящих пакета с лимонной кислотой, зарядное устройство и инструкция. © AbbreviationsFew0 / Reddit

Подарила мужу точно такой же, чтобы он мог побаловать себя чашкой чая в любой момент. © pixienightingale / Reddit

Несколько месяцев назад я купила себе такой же для поездки за город. И это было лучшим решением! © Lachesis_Decima77 / Reddit

«Грелки для рук»

«Самодельный размораживатель лобового стекла, сделанный с помощью вакуумной насадки и фена»

Почему автопроизводители еще не сделали такого? © Euchre / Reddit

«Скребок для льда с защитой для пальцев»

«Перчатки с маленьким резиновым скребком»

Это помогает мне избавится от снега на очках. © ServiceOverCandidacy / Reddit

«Лучшие варежки на свете. Я в них работал на горнолыжном курорте. Внешние варежки защищают от холода и химикатов, а подкладку я заменил на более теплую»

«Перезаряжаемые грелки для рук. У меня их два вида»

Автор этой статьи пользуется такими грелками зимой. Это очень приятно — засунуть руки в карман, гуляя или стоя на остановке, и согреть руки об эти портативные утеплители. Согреваются за пару минут, хватает на 4-5 часов активного использования.

«Когда становится немного прохладнее, я предпочитаю носки из шерсти альпаки. Стоят каждой потраченной копейки!»

Носки из шерсти альпаки не имеют запаха, хорошо согревают ноги, не давая им перегреться и вспотеть. © rockstarentrepreneur / Reddit

«Сделала заглушку от сквозняков из старой наволочки»

«Теплое одеяло в виде хвоста русалки для дочери и еще одно маленькое для ее любимого плюшевого мишки»

«Одеяло с подогревом не только спасло от холода дома, но и помогло мне с готовкой. Засунула тесто для хлеба в него, и оно поднялось»

«Когда мерзну, приклеиваю грелку на пальцы ног»

Одноразовые грелки состоят из смеси порошкообразного железа, активированного угля, соли и воды, при соприкосновении с воздухом начинается реакция окисления железа. В результате этого выделяется тепло. Грелка работает несколько часов, после чего остывает, и ее утилизируют.

«Когда выпадает снег, сразу достаю вязаные леггинсы! Это их третий зимний сезон, но они отлично выглядят»

«Когда зима возвращается, достаю их»

«Электрическая подставка для кружек согревает мой кофе больше 5 лет. Он выдержал и пролитый на нагревательную пластину кофе, и то, что его оставляли включенным на всю ночь»