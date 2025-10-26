Нейросеть сделала 19 пугающих мультгероев милыми — и они покорили наши сердца

Мы решили побороть детские страхи с помощью нейросети и немного поколдовали над пугающими героями мультфильмов нашего детства. И теперь нам не страшна ни Баба Яга, ни Кентервильское привидение, ведь даже они, оказывается, могут вызывать умиление.

Волк, «Ну, погоди!»

Фрекен Бок, «Малыш и Карлсон»

Сыщик — «По следам бременских музыкантов»

Госпожа Белладонна — «Приключения поросенка Фунтика»

Заяц-робот — «Ну, погоди!»

Сэр Саймон Кентервиль — «Кентервильское привидение»

Баба Яга — «Приключения домовёнка»

Бармалей — «Доктор Айболит»

Атаманша — «Бременские музыканты»

Татьяна Тиванова
4 часа назад

Мультфильм наш, атаманша наша, и никакие азиатки нам не надобны.
Совсем чокнулись со своими китайцами-корейцами

Грабители — «Малыш и Карлсон»

Волк — «Дед Мороз и Серый волк»

Рашпиль — «Приключения Васи Куролесова»

Людоед — «Кот в сапогах»

Чудище — «Аленький цветочек»

Alice Demenz
4 часа назад

Логика видимо такая что если персонаж печальный/не улыбается то злой

Глот — «Тайна третьей планеты»

Гингема — «Волшебник Изумрудного города»

Карабас-Барабас — «Приключения Буратино»

Весельчак У — «Тайна третьей планеты»

Masik2
2 дня назад

Э, зачем Говоруну перья с головы общипали и нa .опу приклеили?🧐

Змей Горыныч — «Межа»

