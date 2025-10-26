Нейросеть сделала 19 пугающих мультгероев милыми — и они покорили наши сердца

Мы решили побороть детские страхи с помощью нейросети и немного поколдовали над пугающими героями мультфильмов нашего детства. И теперь нам не страшна ни Баба Яга, ни Кентервильское привидение, ведь даже они, оказывается, могут вызывать умиление.