Нейросеть сделала 19 пугающих мультгероев милыми — и они покорили наши сердца
Интересное
только что
Мы решили побороть детские страхи с помощью нейросети и немного поколдовали над пугающими героями мультфильмов нашего детства. И теперь нам не страшна ни Баба Яга, ни Кентервильское привидение, ведь даже они, оказывается, могут вызывать умиление.
Волк, «Ну, погоди!»
Фрекен Бок, «Малыш и Карлсон»
Сыщик — «По следам бременских музыкантов»
Госпожа Белладонна — «Приключения поросенка Фунтика»
Заяц-робот — «Ну, погоди!»
Сэр Саймон Кентервиль — «Кентервильское привидение»
Баба Яга — «Приключения домовёнка»
Бармалей — «Доктор Айболит»
Атаманша — «Бременские музыканты»
Мультфильм наш, атаманша наша, и никакие азиатки нам не надобны.
Совсем чокнулись со своими китайцами-корейцами
Грабители — «Малыш и Карлсон»
Волк — «Дед Мороз и Серый волк»
Рашпиль — «Приключения Васи Куролесова»
Людоед — «Кот в сапогах»
Чудище — «Аленький цветочек»
Логика видимо такая что если персонаж печальный/не улыбается то злой
Глот — «Тайна третьей планеты»
Гингема — «Волшебник Изумрудного города»
Карабас-Барабас — «Приключения Буратино»
Весельчак У — «Тайна третьей планеты»
Змей Горыныч — «Межа»
А если вы любите рассматривать нетривиальные картинки, то вот вам наши свежие комиксы о том, как семейные отношения меняются с годами.
Фото на превью Ну, погоди! / Союзмультфильм, AI-generated image, Малыш и Карлсон / Союзмультфильм, AI-generated image
Зачем, они лишились своего характера и смысла в сказках и мультиках
