20+ историй о материнской любви, которая живет в мелочах и деталях
Где можно почувствовать себя на 100% в безопасности? Наверное, в объятиях мамы. Героини нашей статьи — яркое доказательство того, как сильна материнская любовь. Они ради своего чада и в канаву рванут, и с любым обидчиком разберутся.
- Читала книгу в школе на переменах, и ее у меня отобрала учитель физкультуры со словами, что я «срам» читаю. А потом пошла и отнесла ее завучу, мол, меня проучить. Я со слезами пошла домой к маме, рассказала ситуацию, а она как обняла меня и говорит: «Они там с ума сошли, что ли? За чтение книг уже выговоры устраивать?» Она позвонила нашей классной и устроила ей разнос, сказав, чтобы никто из учителей больше не смел трогать мои вещи, а иначе она с ними будет разбираться с помощью закона. На следующий день книжку вернули как миленькие. Самое смешное, что в этой книге ничего неприличного не было. Даже классная руководительница удивилась и сказала: «Да, я сама этого автора читаю. Что там такого?»
- Решили отметить мой день рождения с мамой в Египте. И вот сидим мы за праздничным ужином с ней и подружками. Вдруг мама говорит, что отойдет. Минут десять ее нет. Мы уже переживать стали. Оказалось, что все это время она бегала по ресторану и пыталась выбить обещанное поздравление для меня у персонала ресторана — с тортиком, барабанами и песнями. Подходила то к одному менеджеру, то к другому, а они все не могли понять, что она пытается им объяснить. На ресепшене пообещали все сделать, а в ресторан, видимо, просьбу так и не передали. В итоге официанты быстренько побежали репетировать игру на барабанах и искать мне свечи. Тортик в итоге был со столовыми свечами. Но как же я была в этот день счастлива. Такое приятное воспоминание.
- Мне 48 лет. Но когда мне плохо (а мне бывает плохо, несмотря на то, что я психолог), я звоню маме. И мама просто говорит мне, что все мои обидчики мне завидуют, а я роза среди сорняков. Иногда она может сказать, что если нужно, придет и всем покажет за свою дочку. И что я молодец, умница и всем все докажу. И я успокаиваюсь, вытираю слезы и верю, что так и сделаю. Мама, люблю тебя сильно-сильно. © t.a.a.s.ya.a
- Сегодня мне написала женщина — заказывала шары для своего сына. Ему исполняется 18. Она рассказала, что он уже выше нее на голову, говорит как взрослый, строит планы, но все равно остается для нее тем самым мальчиком, который когда-то просил шарики с машинками. Долго выбирала цвета. Говорит: «Хочу, чтобы он почувствовал, что я его люблю, но без вот этого „мамского“ перебора, а то будет смеяться». В итоге собрали набор: черные, серебряные, немного синих и один шар в форме звезды. Мамочка выбрала звездочку со словами: «Ну пусть будет. Он у меня всегда был звездой, просто теперь звезда уже взрослая». © qazaq_shar_01
- В детстве, когда болела, любила ходить с мамой в районную больницу. Мне нравилось наблюдать, как врачи перебирают стопки небрежных амбулаторных карт пациентов и выписывают талончики. Особенно мне нравилось ходить на разные лечебные процедуры, вроде электрофореза или прогрева носа. Там врачи распределяли провода, в которых я ничего не понимала, работали с техникой, прикрепляли присоски, а рядом ставили песочные часы. Я смотрела на это, мама сидела рядом и гладила мне ноги, чтобы я не боялась. И я действительно не боялась — теперь это одни из лучших воспоминаний моего детства. Сейчас я студентка медицинского университета и пишу лекцию на тему: «Электрофорез и кардиограмма сердца. Учимся работать с проводами». Пишу и понимаю, что моя детская мечта сбылась. © Подслушано / Ideer
- Мой первый день в общаге, вдали от дома и родителей, дался мне очень непросто. Я была тихой, домашней девочкой, и такая смена обстановки радости не вызвала. Ждала вечера, чтобы скорее уснуть, и утром бежать на занятия. Внезапно просыпаюсь в общаге от знакомого голоса и понимаю, что моя мама записала мне вместо будильника свой голос. Даже на расстоянии ей удалось передать мне свою любовь. © Не все поймут / VK
- Мне 29 лет, взрослый дядя уже, есть любимая жена и маленькая дочь. У моей мамы еще два сына — мои старшие братья. Были недавно на семейном празднике у родителей. Все сидят в беседке и общаются, а моя жена и мама готовят. Захожу на кухню, мама делает салат. И тут подзывает меня к себе. Смотрю, а она протягивает мне одну крабовую палочку, которая ну никак не помещается в салат. Сколько бы мне ни было лет, а у мамы всегда есть что-то «лишнее» для своего любимого и «самого младшенького». © Палата № 6 / VK
- Помню момент, когда на улице очень сильно похолодало. Мороз стоял градусов 25-30. Пришла на работу, сильно замерзла, пока бежала. Коллеги тоже только с улицы пришли, замерзли. Решили мы сначала чай горячий попить и согреться перед рабочим процессом. Заварили, разлили по чашкам, сели. Пьем. И вдруг начальница говорит: «Мне мама рано утром позвонила и сказала, мол, Аня, сегодня похолодало, не забудь штаны теплые надеть». Я чуть чаем не поперхнулась, ведь начальнице в тот момент было 76 лет. Я не удержалась и спросила: «Анна Ивановна, а маме сколько же лет?», а она в ответ: «95 уже. Но как хорошо иногда почувствовать себя ребенком». © baskakovame / Pikabu
- В старших классах моя дочь частенько приходила поздно домой из-за того, что ее вместе с остальным классом оставлял после уроков учитель. Из-за этого она опаздывала на автобус. Мне это конкретно надоело, поэтому я решила вмешаться и поговорила с учителем. Сказала, что если моя дочь не нарушает дисциплину, то ее не имеют права задерживать. Учитель сказал, что виной всему плохое поведение всего класса. Я еще раз повторила, что моя дочь не будет наказана за чужие проступки и будет уходить после звонка. Учитель пригрозил, что тогда это может повлиять на ее оценку. Но я стояла на своем и сказала дочери, чтобы никого не слушала. Что произошло дальше? У дочери были хорошие оценки, и она стала молекулярным биологом. © Marilyn Wolfe / Quora
- Сейчас вспоминаю свое детство и понимаю, что моя мама была по-настоящему сильной женщиной. Когда нас бросил отец, мы жили очень бедно. До сих пор помню, как в школе мне предложили талоны на бесплатное питание, а я расплакалась и разорвала их, крикнув директору: «Мы не бедные!» В октябре я ходила в осенних туфельках, и мама, устроившись на третью работу, купила мне новые сапожки. Помню, как ночью она шила мне платье на новогодний вечер, распоров свое свадебное. Помню ее исхудавшую, но всегда улыбающуюся мне после тяжелого рабочего дня. А когда у моей подруги не стало мамы, то моя мама приютила ее у нас и в итоге вырастила как свою дочь, отдавая нам по возможности все самое лучшее. Она научила меня смотреть на все невзгоды с гордо поднятой головой, никогда не опуская руки, и помогать людям даже тогда, когда тебе самому нужна помощь. © Подслушано / Ideer
- Недавно гуляли семьей в парке. Мы с женой идем не спеша, а сын впереди бегает. Говорю: «Как же быстро он вырос, уже не угнаться за ним». И только я закончил говорить это, как сын оступился и одной ногой провалился в какую-то канаву. У меня внутри все сжалось, рванул к нему. И тут понимаю, что жена уже впереди меня бежит, да еще на каблуках. В итоге с сыном все нормально. Сам он даже не испугался. Я в отличной форме, занимаюсь спортом, бегаю каждый день, но все равно не смог догнать супругу. Вот так сработал материнский инстинкт.
- Живу отдельно от родителей в другом городе, учусь, работаю, обеспечиваю себя. Как-то раз приехала к маме, залезла к ней на колени и заревела навзрыд: пожаловалась на друзей, коллег, преподов, которые порой плохо ко мне относятся. Так мамуля вытерла мне слезы и выдала: «Я обязательно приеду, и у них будут проблемы, накажу их, уши им надеру и их родителям позвоню!» На душе сразу так легко и спокойно становится. Лучшая психотерапия. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз мне пришлось наказать дочь-подростка и забрать ее телефон. В какой-то момент позвонил неизвестный номер, я ответила. Какой-то мальчик на том конце начал грубо высказываться в адрес моей дочери, думая, что разговаривает с ней. Я терпеливо выслушала все, а потом сказала, что узнаю, где он живет, поговорю с его родителями и добьюсь того, чтобы его исключили из школы. Он тут же понял, что разговаривает с мамой, испугался и повесил трубку. Позже я увидела сообщение от подруги дочери о том, что этот мальчик донимал многих девочек в школе. Я ответила, что уже разобралась с ним. Моя дочь в школе стала известной благодаря «маме, которая очень напугала парня». © Noha Farahat / Quora
- Мама вырастила меня одна. Она всегда помогала и поддерживала. Уже 5 лет живем отдельно, но в одном городе. Недавно была в командировке на другом конце страны, возвращалась домой, но опоздала на самолет. Написала маме, чтобы не переживала, так как прилечу на следующем. Вернулась домой глубокой ночью без сил. Хотелось просто свалиться спать в одежде. Продуктов в холодильнике нет, решила хоть чай попить. Захожу на кухню, а там записка на столе: «Знаю, как ты устала. Котлеты с картошкой в холодильнике. Заправь салат сама. Приятного аппетита! Люблю, мама». Оказалось, что она приехала ко мне через весь город, чтобы приготовить еду и оставить продукты в холодильнике. Не пожалела времени и сил, хотя ей уже тяжело ходить. Всю мою усталость как рукой сняло, и я прям почувствовала тепло внутри.
- Я очень благодарна своей маме за многое. К примеру, за то, что она не ругала меня за оценки, а сначала пыталась узнать их причину. На все мои подростковые комплексы она находила аргументы, помогающие понять ситуацию. Моя мама не сделала чего-то выдающегося или героического, но она сидела со мной до ночи, делая разные проекты и задания. Не устраивала меня в престижный институт, не пыталась направить по более «денежной», но скучной профессии. Я люблю ее! Благодарна ей. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз я гуляла со своей мамой и детьми в парке. Я несла своего двухлетнего ребенка, а другая дочка шла чуть дальше. Внезапно какая-то машина начала выезжать с парковки. Я успела только увидеть отражение красных огней на щеке дочки. И тут моя мама мгновенно закрыла собой дочку и ударила рукой по багажнику машины так сильно, что водитель тут же остановился. Это было очень круто! © Ashley Haugen / Quora
- Мне почти 41 год. Но так уж вышло, что готовлюсь к переезду домой. И тут мама начала: «А ты носочки взял? А теплое белье? А куртку? А ботинки?» Я уже взрослый мальчик, сам умею все планировать, но мама — это мама! Сказала, что уже накупила продуктов в холодильник, чтобы сыночка было чем накормить. А переезжаю я с маленькой такой собачкой, поэтому собачке тоже накупила мяса. Берегите мам, ведь только они будут заботиться о вашем носовом платке, даже если вы уже способны сами высморкаться. © kscorp / Pikabu
- Когда мама уходила на работу по утрам, то всегда целовала меня, и я это чувствовала сквозь сон. На протяжении всей жизни она так делала. Сейчас я переехала, потому что семья за это время увеличилась на 3 сестры. Так сейчас по утрам матушка пишет смс: «Целую!» Не могу без этого проснуться. © Подслушано / Ideer
- У меня живы оба родителя, но по сути — есть только мама. Они развелись, когда мне было 7, а сестре — 10. Отец как-то не рвался с нами видеться и общаться. Несмотря на это, мама отдавала нам столько тепла и заботы, что ни разу в жизни не промелькнуло мысли о том, что мы какие-то неполноценные. Сейчас мама борется с тяжелой болезнью, поэтому настала наша с сестрой очередь заботиться, поддерживать и помогать. Да вот только мама ругается иногда на наше рвение, мол, сама может справиться. Я очень люблю маму, и всегда гордилась ее стойкостью и силой характера. Но сейчас просто стократно горжусь! © Anastomus / ADME
- Помню, когда еще жил у родителей, то часто смотрел фильм или играл в игры, а в этот момент подходила мама и давала яблочко или черешню. Как же было классно! Мальчик Сережа, 46 лет. © SNeron / Pikabu
- В 10 лет у меня не стало папы. Мы с мамой жили одни. Сейчас мне 26 лет. И за все эти годы в нашем доме не было ни одного мужика, ни одного дяди Васи, Пети, Леши. Ни одного отчима, ни одного ухажера. Мама всю себя посвятила мне. И это подвиг, достойный уважения. Я мечтаю, чтобы моя дочь знала только одного отца и никаких «заменителей папы» в ее жизни не было. Я благодарна маме за достойное моральное воспитание. © Подслушано / Ideer
Для своих родителей мы всегда дети. И как же приятно на душе от мысли, что в любом возрасте можно прийти к маме и получить поддержку! Это очень ценно. А у вас есть теплые истории про ваших мам?
У меня очень заботливая и любящая мама. Очень ей благодарна за всё.