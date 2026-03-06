Слышала такую поговорку "Если хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах". Вот и здесь, Судьба сыграла с ней по-своему. Хорошо что по-доброму.
20+ случаев, когда встреча с бывшими одноклассниками оказалась похожей на сцену из ситкома — 6.03.26
Некоторые люди не теряют связь с одноклассниками и после окончания школы, других же настолько увлекает новая жизнь, что они не встречаются с однокашниками годами, а то и десятилетиями. Но порой судьба сталкивает бывших школьных товарищей в самых непредсказуемых местах, и это приводит к забавным ситуациям. Мы решили собрать истории о людях, которые не скоро забудут встречу со своими бывшими одноклассниками.
- Всегда старалась четко планировать все в своей жизни: чем я буду заниматься, за кого и когда выйду замуж. Но год назад встретила своего одноклассника. Мы не виделись около 12 лет, не общались, даже слухов друг о друге не слышали. После четырех вечеров, проведенных вместе, моя жизнь перевернулась с ног на голову. Сейчас я мама маленькой принцессы. И вот только теперь начинаю понимать, что, может, судьба сама знает, что для нас лучше? © Не все поймут / VK
- Копалась я как-то по весне на придомовой клумбе, устала от трудов праведных. Иду, значит, домой — видок колоритный: шапка набекрень, вся в трухе от листьев, в комочках земли (даже тоненькая веточка, как потом в зеркале увидела, присутствовала). Довершали образ чумазые фиолетовые калоши с подкладкой из искусственного меха, на размер больше, шлепавшие при каждом шаге. А навстречу мне — бывший одноклассник: в черном пальто с иголочки, ни соринки, аккуратно прилизан, причесан, туфли начищены. В руках — кожаная сумка для документов. Вот за что всегда любила этого товарища, так это за чувство юмора. Поржали, обменялись новостями. © Lerliklilu / Pikabu
- Нашел меня бывший одноклассник в соцсетях и позвал в кафешку посидеть. Вручил шикарный букет, всю дорогу бросал одобрительные взгляды. Ну, думаю, сейчас подкатывать будет. А он вдруг смотрит на меня с хитринкой и говорит: «А ты знаешь, что Колька из параллельного класса до сих пор по тебе сохнет?» И давай дальше про Колю рассказывать: какой он замечательный, как у него все хорошо с деньгами и с работой. Только минут через двадцать смогла вставить, что я замужем и все у меня хорошо. Тогда он встречу как-то быстро завершил и больше я его не видела.
- В сильные холода я обычно бесплатно подвозил людей, стоящих на остановках. Как-то подобрал четырех дам. Только начал спрашивать, кому куда, как вдруг меня хлопают по плечу, и радостный голос восклицает: «Привет! Это ты, что ли?» Оказалось, это моя одноклассница. В школьные годы она была «звездой» — к ней и на хромой кобыле не подъедешь. А я был невзрачным, обычным мальчишкой из небогатой семьи. Зато теперь я езжу на внедорожнике. © samsar_kz
- В школе я была такой правильной девочкой — длинные волосы, коса. Не красилась, одевалась простенько. Через пять лет встретила одноклассника, на бегу поздоровались. В этот раз я была с модной стрижкой и при макияже. Он даже не успел ответить. Но по его лицу было видно, что мой вид очень его удивил. © ai_korpe80
- Недавно встретилась с одноклассницей — не виделись около шести лет. А тут она гостила в городе, куда я переехала. Выбрали кафешку, и только я рот открыть хотела, как она начала трещать. На протяжении двух часов упоительно вещала о том, как они с мужем несколько раз теряли деньги. Между этими историями мелькали негативные вставки о ее муже, семье и общих знакомых. И так она радостно про все это щебетала, что мне только и оставалось, что обалдевать. Перед тем, как расходиться, она, хихикая, посетовала, что даже не успела спросить, как у меня-то дела: мол, время быстро пролетело. В общем, я так и не поняла, что это было. © marzipani / Pikabu
- На встрече выпускников был один парень, который рассказывал, что мы с ним в школе были лучшими друзьями. Вспомнил пару историй, о которых только несколько самых близких людей знали. А я не то что имени его вспомнить не мог — вообще было ощущение, что я этого человека в первый раз в жизни вижу. Рассказал об этом чуваке другим ребятам, с которыми плотно общался в старших классах. Но никто из них его тоже не знал. © Teomalan / Reddit
- Вчера бывший одноклассник признался мне в любви. Оказалось, он ждал подходящего момента целых 15 лет. © liza.kartasheva
- Год назад стоял в шаурмячной, ждал заказ. Подходит бородатый мужик и давай рассказывать, как у него жизнь идет, где двигается. Потом спрашивает, как у меня дела. Решил, что мне просто попался очень общительный человек: скучно ему было, вот и захотелось с незнакомцем поболтать. А он спустя 10 минут монолога спрашивает: «А помнишь нашу училку по географии?» И тут я прозрел. © reboost / Pikabu
- Столкнулась со своей бывшей одноклассницей на улице. Я ее поначалу даже не узнала, очень удивилась, когда незнакомка меня по имени окликнула. Девушка быстро закидала меня кучей вопросов, а потом унеслась в закат, прежде чем я ее даже рассмотреть успела. Да я, в общем-то, и не была настроена на общение в тот день. © Jinkiesfairy / Reddit
- Как-то встретилась с одноклассником. Мы с этим парнем никогда особо не общались, но и не ссорились. В школе он был молчаливым и учился не очень хорошо. А тут я узнала, что товарищ устроился на классную работу, женился, и у него две доченьки. Он с таким восторгом мне все это рассказал — просто совершенно другой человек. © Kimmie_Nick / YouTube
- Живу в частном секторе, рядом есть озеро. Я там иногда чищу пляж от всякого мусора. Пришла в очередной раз — народу было много. И вот собираю в мешок пластик, тут меня окликает отдыхающая женщина: «Девочка, держи стеклотару!» Поворачиваюсь — дама странно на меня смотрит и называет меня по имени. Оказалось — моя одноклассница.
Дальше последовал изумительный диалог:
— Что ты здесь делаешь?
— Бутылки еду сдавать.
— Нет, в смысле, как ты тут оказалась?
— Ну, я живу тут.
Глаза бывшей одноклассницы наполнились вселенской тоской, и она стала предлагать покормить меня. Я, ничего не понимая, сконфуженно отказалась, начала ретироваться, а дама спрашивает про карточку. Тут уж я совсем запуталась: какая еще карта? А одноклассница сказала, что хочет мне денег на еду перевести. Решила, что я в лесу живу и промышляю сдачей мусора. Объяснила, что просто об экологии забочусь, а живу неподалеку и работаю на удаленке. Пока одноклассница все это переваривала, я быстро сбежала. © user7184895 / Pikabu
Мне кажется, одноклассница, которая хотела помочь, неплохой человек. Откуда она могла знать, что собирание мусора - это хобби?
- Решил сходить сегодня в баню. И встретил там одноклассника. Это и не удивительно — у нас город небольшой, около 340 тысяч жителей. Прикол в другом: я его случайно встретил в 2001 году в Москве, в магазине; в 2016-м — в отеле Шарм-эль-Шейха; в 2018-м — на другом курорте. Следит, что ли? Он, видимо, так же подумал, так как обменялись мы подозрительными взглядами. © Pikabu
- Когда написал первую картину, выложил фотографию работы в своем Живом Журнале. Ее увидел мой бывший одноклассник Вадим и попросил меня нарисовать его девушку по фотографии. Об оплате сказал: «Не обижу». Через неделю портрет был готов. Вадим его забрал, а заплатить обещал позже. Но время идет, а денег нет. Я расстроился и попросил Вадима вернуть хотя бы картину, но безрезультатно. Тогда я нашел в сети ту самую девушку, которую рисовал, и написал ей, объяснив ситуацию. И, о чудо, через пару дней примчался Вадим и привез деньги! © governorv
- Люблю в гараже помастерить что-нибудь для души. Как-то закончились у меня электроды — накинул на робу потрепанную гаражную куртку и поехал в ближайший строймагазин. И в очереди к кассе встречаю одноклассницу. Ту самую, по прозвищу «Принцесса»«. Я, к слову, в школе относился к разряду «неинтересных ботаников». Разговор у нас особенно не сложился. Но надо было видеть глаза барышни, когда она увидела, как я укладываю покупки в багажник своего новенького джипа. © aglotkov / Pikabu
- Иду домой после заката по трассе: машин нет, а в наушниках надрывно играет музыка. Вокруг ни души — вдруг появляется машина, замедляется и прямо рядом со мной останавливается. Я порядком испугалась. Пока опускали стекло, продумывала стратегии отступления. А потом услышала голос водителя и узнала его! Оказалось, это мой бывший одноклассник. © alla.pokrovskaya
- Поехала на свадьбу к дальней сестренке, а женихом оказался мой бывший одноклассник. Самое забавное — мы с ним когда-то встречались, а наше первое свидание проходило в семь утра на стадионе. © 1aigerims
- Приехали с женой в супермаркет. Она пошла за покупками, а я сижу на поребрике — в шортах и шлепках — и читаю газетку. Идет одноклассница, которая меня в школе на дух не переносила. С высокомерным видом предложила мне денег, дескать, я как был разгильдяем, так и остался. Тут из магазина выходит жена. Одноклассница поинтересовалась, что это за дама. Я сказал, что это моя супруга. Удивлению барышни не было предела. © scanc / Pikabu
- Пошел тут с родителями в супермаркет. Брожу между рядами, вдруг вижу: моя бывшая одноклассница стоит и с коллегами общается. Наверное, она работала в этом магазине. И вот она меня увидела, наверное, узнала, но, не прерывая разговора, просто ушла. © DiligentRope / Reddit
- Я тогда еще монтажил и после работы был грязноват. Встретил одноклассника — он в приличном костюме и с портфелем. Пообщались, выяснилось, что товарищ работает в крупном банке. Лет через пять снова его встретил — было время поболтать подольше. Я за это время купил машину и влез в первую ипотеку, закончил пару проектов и получил хорошие деньги. А он поменял пару банков и все так же ездил по клиентам выдавать зарплатные карты. © kobarty / Pikabu
- Зашли с сестрой в кафешку, и первым человеком, которого я увидела, была бывшая одноклассница, которая в школе житья мне не давала. Барышня стояла за кассой. Надо ли говорить, что сделать заказ я попросила сестру. © g_h_tehrani25 / Reddit
- Ехала с бывшим одноклассником в автобусе. Он мне всю дорогу рассказывал, что машину продал, а новую еще не привезли в салон, поэтому приходится ездить на общественном транспорте. За полчаса поездки поведал мне про свои успешные бизнесы и дорогущую квартиру в центре. Под конец поездки спросил, чем я по жизни занимаюсь. А как услышал ответ, сразу же поник и примолк. Все дело в том, что я в городе занимаюсь банкротством граждан, а мой одноклассник как раз оформлял документы у нас в конторе.
А вы ходите на встречи одноклассников или стараетесь держаться от них подальше? Делитесь в комментариях.
А вот еще несколько свежих подборок историй, от которых улыбка на лице сама появляется:
Комментарии
Как можно уйти, не прерывая разговора? Если только повышая голос?