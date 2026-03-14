Никогда не понимала родителей, которые делают домашнее задание за ученика. Объяснить, помочь - да. Но задание дано ученику, а не родителю. Если ребёнку что-то не совсем (или совсем) не понятно, нужно сесть рядом и, задавая наводящие вопросы, подтолкнуть ребёнка к нужному решению проблемы.
19 историй от учителей, чьи рабочие будни полны таких сюжетов, что нарочно не придумаешь
Быть учителем и репетитором — задача со звездочкой. Им то и дело приходится находить подход к самым строгим родителям, ладить со своенравными учениками и мастерски выходить из курьезных ситуаций, в которые они попадают сами. Эти 19 историй доказывают, что преподаватели — это люди со стальными нервами и бесконечным запасом самоиронии.
- На торжественной линейке мне подарили огроменный кактус. Посажен он был в ржавую кастрюлю небывалых размеров, а мамочка ученика с трудом переставляла сие чудо. На мою попытку отказаться, родительница ухватила меня за руку и с широкой улыбкой произнесла: «Да что ж вы? Вы сами говорили, что любите кактусы. Вот наш Сеня и заставил нас переть эту громадину от бабушки, в машине, за 800 километров отсюда. Так что, пожалуйста...» Поэтому пришлось подарок принять. И взять на заметку, что с Сенечкой лучше слов лишних не произносить, а то мало ли, ведь я еще и о медведе говорила.
- Сегодня на занятие пришла одна ученица. Начала рассказывать, что у нее заболело много подруг. Ну, окей. Спустя время продолжила:
— Да и я сегодня в школе не была.
— Почему?
— Я заболела, горло болит. Мама не пустила. А к вам я пришла, потому что мне нравится, теперь хочу учиться... К прошлому репетитору мне не хотелось ходить, она была скучная.
Двоякое чувство возникло. С одной стороны, радостно, что ты пробудила желание к знаниям, а с другой — недоумение. Почему в школу идти нельзя, а к репетитору — можно? У репетиторов иммунитет крепче?
- Ситуация. Бабушка пришла на урок вместе с внуком. Ярослав в седьмом классе, а бабушке уже за шестьдесят. После урока написала мне: «Я наконец-то поняла про причастие и деепричастие». За всю жизнь не понимала, просто угадывала и получала твердую четверку. Вот так иногда один урок закрывает то, что висело пятьдесят лет.
- Ученик 2 класса заявляет: «Простите, пожалуйста, я не сделал домашнее задание, не успел». Ну я ему ответила, что ничего страшного, и попросила, чтобы он его выполнил к следующему уроку. Но тут он открывает тетрадь и такой: «О! Ничего себе! Сделано упражнение. Мама, наверное, сделала».
- Первый год работы в школе. Преподавала математику. Был один класс, где дети плохо учились. Однажды я расстроенно им сказала: «Что же делать? Учу вас, учу, и все впустую. Может, мне бросить все?» В классе стало тихо, а потом шестиклассник Андрей выдал: «Не надо бросать. Вы же не бросаете мыть посуду, зная, что она снова станет грязной». Вот так одной фразой выразил всю бесконечность и безысходность учительского труда. Такой вот философ.
«Любовь учеников к своему учителю временами принимает причудливые формы»
«Однажды мой родной 11 „Б“ поздравил меня с днем рождения, вот так украсив асфальт у подъезда моего дома. До тех пор, пока я оттуда не переехала, соседи здоровались со мной только так: „Добрый день, Татьяночка Витальевночка“»
- Работаю в школе. Пришла в столовую попить чай, взяла булочку. Зазвенел звонок на урок. Дежурные по школе (ученики старших классов) начинают всем раздавать приказы идти на урок. Все выходим, идем на урок. И тут ко мне подходит девчонка и говорит: «Что ты тут сидишь? Ну-ка, быстро на урок!» Я удивленно смотрю на нее, не веря своим ушам. Отвечаю: «Не поняла?» Она повторяет: «Иди на урок, что сидишь!» Я, конечно, опешила, но спокойно говорю: «Я, вообще-то, учительница!» И тут у нее лицо меняется: глаза расширяются, а потом она, буквально за секунду, становится вся красная: «Ой, простите, пожалуйста! Я думала, вы ученица», — лепечет она и тут же скрывается, как мышка, в коридоре, оставив меня с моей булочкой и чайком, но теперь уже с приподнятым настроением.
Помню, проходила практику в школе на 4-ом курсе, так я выглядела моложе многих учениц. Поэтому не удивляюсь, что учительницу спутали с ученицей.
- Работала в школе, в один из дней заходит завуч, всех подняла форму проверить, волосы, ногти. А я в то время сидела на месте другого ученика, который стоял, отвечал возле доски. Все встали, я тоже встала. Ко мне подходит и говорит:
— А ты что с распущенными волосами? Где твоя форма?!
Я аж растерялась на минуту, а ученики из класса начали смеяться и хором:
— Она наша учительница!
«Сегодня у нас на обед в школе была лазанья. Кое-кто, кажется, захотел взять остатки домой. Ну и вот его рюкзак в конце дня»
- Подрабатываю репетитором. Подтягиваю знания у одного восьмиклассника. Он живет с бабушкой и дедушкой далеко за городом: два раза в неделю я добираюсь туда с пересадками 2,5 часа. И каждый раз его дед после занятия кормит меня ужином, отказов не принимает. Сегодня сразу предупредила, что задержаться не смогу, так он собрал мне еду с собой! Бутерброд, глазированный сырок и сок. Готова работать без денег, просто за такое отношение к моему труду.
- Работаю учителем истории в обычной общеобразовательной школе. Был у меня один восьмиклассник — парень сообразительный, но поразгильдяйничать не прочь. То ручку потеряет, то тетрадь с домашкой у него «собака съела».
В какой-то момент мое терпение лопнуло, и я в сердцах выдала: «Морозов, еще раз придешь без тетради — будешь писать на обоях, специально для тебя из учительской принесу». На следующий урок этот деятель заходит в класс с загадочной ухмылкой и... достает из пакета рулон старых обоев, у моей бабушки еще такие были. Под мой немой вопрос он с грохотом раскатывает их чуть ли не всю ширину парты, достает ручку и совершенно серьезно спрашивает: «А с какого угла писать начинать? От окна или от двери?» На провокацию я, конечно, не повелась, двойку за отсутствие тетради ставить не стала — вместо этого вызвала его к доске рассказывать параграф.
«Иногда у старшеклассников слишком много свободного времени»
- Моя мать — учитель начальных классов. По окончании учебного года на месяц уехала из нашего маленького городка в Мурманской области в солнечную и теплую Анапу. Жили мы там всегда в одном и том же дворике на самообслуживании. Вот и в этот раз, когда заехали новые жильцы, она занималась готовкой на кухне и не обратила на них особого внимания. И тут сзади раздается радостный детский крик: «Здравствуйте, Наталья Павловна!»
Отдыхала на море. До пляжа надо было идти минут 15 полевой тропинкой, дальше шоссе и пляж. Почти в конце дороги, перед шоссе, был магазинчик, где можно было купить води, перекусить. Стою я возле магазинчика, отовариваюсь. Тут останавливается кабриолет и из него:"Людмила Николаевна, добрый день!" Оказалось, мои студенты. Кто на что учился...
- Учила ребенка игре на виолончели. Перед этим побрызгалась духами, а он мне потом говорит: «Когда от вас так пахнет, то вкусно играть».
- Работаю репетитором английского языка в группе для дошкольников. Сегодня на уроке проходили тему «Семья», спрашиваю Машеньку шести лет от роду, как по-английски звучит это слово, она отвечает. Затем, в течение занятия еще несколько раз задаю этот же вопрос другим ученикам, чтобы проверить, как усвоился новый материал. И тут возмущенная Маша не выдерживает и выдает: «Вам уже шесть раз повторили! Неужели трудно запомнить?»
«Похохотала я сегодня над этим подарком от моего ученика, который иногда давал жару своим поведением»
«Последний нерв учителя. Ой... кажется, он догорает»
- Ходил один мальчик в группу. Хороший такой мальчик, смышленый, но прямо посреди занятия ему могла позвонить мама, а он — ответить ей. И вот мы всей группой сидим ждем, когда завершится этот невероятно важный звонок, который нельзя отложить до конца занятия. Поначалу я тактично делала «кхм», но тонкий намек понят не был. Во время очередного такого звонка я решила сообщить мальчику, что телефон на занятии необходимо выключать. Видимо, это услышала и его мама. После этого мальчик на занятия больше не приходил — ушли с английского по-английски.
- Я репетитор по английскому языку, учу в основном детей. Родители — обычно доброжелательные люди, но иногда попадаются со странностями. Они хотят, чтобы ребенок за пару недель заговорил на английском, как британская королева. Или чтобы дитя, которое букв не знает, вдруг начало учиться на одни пятерки. Но апогеем стало заявление одной мамы: «Я требую от вас прекратить выспрашивать у ребенка информацию о нашей семье!»
А вот еще несколько статей, но уже с воспоминаниями учеников и родителей:
- 18 душевных историй о первой учительнице, чей голос мы помним до сих пор
- 20+ смешных историй из школ, которые оставили у родителей впечатлений на годы вперед
- 20 школьных историй, которые врезались людям в память, как дважды два четыре