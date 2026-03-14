19 историй от учителей, чьи рабочие будни полны таких сюжетов, что нарочно не придумаешь

Отдыхала на море. До пляжа надо было идти минут 15 полевой тропинкой, дальше шоссе и пляж. Почти в конце дороги, перед шоссе, был магазинчик, где можно было купить води, перекусить. Стою я возле магазинчика, отовариваюсь. Тут останавливается кабриолет и из него:"Людмила Николаевна, добрый день!" Оказалось, мои студенты. Кто на что учился...