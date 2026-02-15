15 обнадеживающих историй, которые подтвердят: все, что ни делается, делается к лучшему

Если бы не было плохого, люди не знали бы что такое "хорошо". После провала в делах, часто следует успех. За неудачами и унынием, появляется надежда и радость. После бури и дождей выглянет солнышко. Главное не отчаиваться и верить, что в конце тоннеля обязательно будет свет.