Рада за хороших соседей. Очень важно, когда по-соседству живут нормальные адекватные люди, с которыми можно договориться обо всём. Главное, чтобы не мешали друг другу и соблюдали тишину, чистоту и порядок.
15 обнадеживающих историй, которые подтвердят: все, что ни делается, делается к лучшему
Увольнение в никуда, расставание по СМС или проваленное собеседование — такие моменты выбивают почву из-под ног и испытывают нас на прочность. В этой подборке — истории людей, которые в трудную минуту и не подозревали, что жизнь просто расчищает им место для чего-то по-настоящему крутого.
- Коллега такую свинью подложила, что меня уволили одним днем. Вышла из офиса и пошла куда глаза глядят. Зашла в какое-то заведение. Полуподвал, в уголке сидят люди. Слышу обрывок их разговора — во мне что-то щелкает. Дерзко подхожу к ним и говорю, мол, пардон, я тут случайно вас подслушала. С вашим планом наладить продажи почти нереально, попробуйте работать с клиентами напрямую. Они офигели, стали вопросы задавать, а я и рада стараться! Они поблагодарили, один человек взял мой телефон. Через неделю мне позвонили с незнакомого номера — человек просил консультацию за деньги. Я сначала не поняла, а потом как поняла! Короче, это история о том, как я начала работать на себя и зарабатывать намного больше, чем когда пахала на своей старой работе.
- Рассталась с парнем после трех лет отношений, он оказался нехорошим человеком. Последний год он параллельно со мной встречался с еще одной девушкой. Мы с ней нашли друг друга в соцсетях, бросили его и продолжили общаться. И знаете, такого понимающего человека я еще не встречала. Кажется, я нашла новую подругу. Вот уж правда, все, что ни делается, все к лучшему. © Карамель / VK
- Не могу нарадоваться своему переезду. Хотя изначально сама необходимость меня очень расстроила, сейчас я понимаю: все, что ни делается, — к лучшему. У меня просто самые шикарные соседи на свете! Мы устроили выбор своего «представителя» и теперь спокойно улучшаем свои жилища. Облагородили зоны возле подъезда (теперь там прекрасные клумбы), поменяли двери в подъезд, само «фойе» почистили и покрасили, перила некоторые запаяли. Как итог, у нас чудесные отношения друг с другом, мы живем в чистоте и реально наслаждаемся жизнью. Ну не красота ли? © Карамель / VK
- Работал менеджером в ресторане, мне это не очень нравилось. В итоге устроился оператором ввода данных за 6,75 доллара в час. Прошло несколько десятилетий, и теперь я работаю системным архитектором на дому. Даже представить боюсь, в каком хаосе я бы сейчас барахтался, если бы не ушел из общепита. © km_44 / Reddit
- Бежала домой и так пиццы захотелось, что на ходу вытащила телефон и сделала заказ с доставкой. Пока доехала, оказалось, что курьер тоже успел добраться. Вместе в лифте поехали, так как кошелек дома лежал, и застряли. Просидели там больше двух часов, ели пиццу, шоколадку, которая у меня в сумке нашлась, и говорили, говорили. Договорились до того, что завтра у нас свидание. Правду говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. © Палата № 6 / VK
- Мы встречались восемь лет, дело к свадьбе вроде шло. Я планировала всю жизнь провести с этим человеком, но он бросил меня по СМС. Написал и всюду заблокировал. Долго я в себя прийти не могла. Подруга чуть ли не силком затащила на занятие в какой-то театральный кружок, мол, ей такое хобби помогло пережить сложный период. Нехотя пошла раз, потом второй. На третьем занятии препод разделил нас на пары, меня поставили с робким пареньком, который особо не отсвечивал. И он вдруг раскрылся! А после занятия мы говорили так долго, будто все на свете хотели рассказать друг другу. И как-то само собой сложилось у нас: стали встречаться, через год расписались.
- Я изо всех сил пытался уговорить ее не разводиться, но когда понял, что это бесполезно, все неожиданно начало налаживаться. На счету стало больше денег, отношения с детьми улучшились, я встретил свою нынешнюю жену. Бывшая убеждала меня, что все наши финансовые и семейные проблемы — результат моих действий, но, как ни странно, после развода они остались с ней, а не со мной. © MOS95B / Reddit
- Я выбрал колледж, у выпускников которого дела с трудоустройством обстояли неважно. Когда я был на последнем курсе, колледж организовал для меня собеседования в двух хороших компаниях. Меня приняли в одну из них. Я приложил немало усилий, чтобы получить работу, но возможность пройти собеседование была чистой удачей. Мой колледж никогда не делал этого ранее. © praveeja / Reddit
- После расставания с парнем оказалась одна в чужой стране без жилья и с очень скромными денежными средствами. До рейса на родину оставался где-то месяц. Собрала все самое необходимое в рюкзак и отправилась путешествовать! Сколько положительных эмоций, новых знакомств и впечатлений я получила за это время, не передать. Многие, видя, что я путешествую одна, хотели мне чем-то помочь, угостить, подсказать... И жила я в домах местных жителей бесплатно. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Теперь, как только появляется свободное время, беру билеты куда бы то ни было. Я так хочу посмотреть мир! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
Смелая девушка, прямо лягушка-путешественница. "Безумству храбрых поём мы славу".
- Я упустила грант на аспирантуру из-за какой-то глупости и была в полном отчаянии, не понимая, что делать дальше. Но всего через пять дней мне подвернулся курс по копирайтингу. Сейчас я обожаю свою работу и возможность трудиться удаленно. И, честно говоря, я просто счастлива, что не ввязалась в эту историю с докторской степенью. © Unknown author / Reddit
- От отчаянья устроилась работать агентом по продаже недвижимости. К процессу подошла творчески и стала красиво описывать каждый объект, делать хорошие фотографии и максимально вкладывать душу в это дело. Недавно мои посты с объектами заметил директор одного издательства и предложил место редактора. Теперь занимаюсь любимым делом. Не было бы счастья, да несчастье помогло. © Палата № 6 / VK
- Пошла на очень важное собеседование, но так распереживалась, что стала нести какую-то околесицу, путала простые понятия, теряла нить беседы. Вышла красная как помидор, ни на что не рассчитывала. А на следующий день мне вдруг прилетает письмо от эйчара, мол, нам показалось, что у вас есть потенциал для позиции, которая требует более творческого подхода, приглашаем на повторное собеседование. Они меня взяли! На позицию, которую я вообще никогда для себя не рассматривала, а оказалось — это мое.
- Мне сказали уволиться по собственному желанию. Я отказался, в итоге меня все равно уволили, но посоветовали обратиться к другому работодателю. Как выяснилось позже, это увольнение стало лучшим событием в моей жизни. На новое место меня приняли без колебаний, и я наконец-то смог заниматься тем, что умел лучше всего — холодными звонками. Я только что вышел на пенсию, проработав там 35 лет, и теперь в той же компании трудится мой сын. Это определенно было самое правильное решение в моей карьере. © No Name guy Searching / Quora
- Мои родители развелись после 21 года брака, когда мне было пятнадцать. Нам с мамой пришлось оставить наш большой красивый дом и переехать в скромный таунхаус. Но именно благодаря этому переезду и маминой работе в госучреждении я смогла получить грант, о котором раньше и не мечтала. Это открыло мне двери в колледж моей мечты, а после учебы я устроилась в автомобильную компанию, где встретила своего жениха. Он потрясающий, и я понимаю: мы бы никогда не пересеклись, если бы моя жизнь тогда не перевернулась. Бонус: мама тоже нашла своего человека. Они недавно поженились, и он смотрит на нее с любовью. © Emma Yow / Quora
- Пересчитывала на кухне мелочь и понимала: завтра на работу придется идти пешком. Вдруг пикнул телефон — начальник написал, мол, премии снова не будет, войди в положение. И тут у меня в голове будто лампочка зажглась: я почему-то должна входить в чье-то положение, когда самой нелегко. Почему работаю на нелюбимой работе? Почему из глупого упрямства отказываюсь от помощи бывшего мужа? В тот вечер в мозгу будто что-то разблокировалось. Утром я первым делом позвонила бывшему (и он не отказал!), а на работе написала заявление об увольнении. Я полностью пересмотрела отношение к себе, и спустя два года могу сказать: сейчас я живу достойной жизнью, о которой раньше и не мечтала. Нашла дело по душе, работаю теперь на себя и вхожу в положение только по своей воле.
А вы согласны с тем, что жизнь порой ломает наши планы только ради того, чтобы предложить что-то получше? Будем рады, если поделитесь своими мыслями в комментариях. А еще предлагаем почитать парочку статей о людях, которые решились на перемены:
Комментарии
Мужчины пишут, нашел хорошую работу, хорошое занятие, хороших коллег, хорошую машину... А женщины пишут в основном одно, нашла хорошего мужа))
Если бы не было плохого, люди не знали бы что такое "хорошо". После провала в делах, часто следует успех. За неудачами и унынием, появляется надежда и радость. После бури и дождей выглянет солнышко. Главное не отчаиваться и верить, что в конце тоннеля обязательно будет свет.