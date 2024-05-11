15+ счастливчиков, которые однажды плюнули на нелюбимую работу и теперь живут в свое удовольствие

Каждому из нас хоть раз в жизни хотелось все бросить и в один день уйти с нелюбимой работы. Вот несколько историй от людей, которые воплотили эту мечту в жизнь. Кто-то отправился в путешествие, а кто-то наконец сделал свое хобби источником дохода.

Иногда лучше никакой работы, чем такая...

Директор у нас любила за полчаса до конца рабочего дня начать что-то важное обсуждать. Я сначала намекала, что поздновато и что такими темпами муж со мной разведется. Она на это радостно ответила, мол, ну и славно, ведь будет одной проблемой меньше. Однажды я набралась наглости и посреди разговора выключила комп, накинула плащ. На вопрос «Куда это ты?» спокойно выдала: «Мне пора». И ушла. © Селебная пятка / ADME

«Год назад бросил работу и полностью посвятил себя творчеству. И вот я держу в руках ключи от своей собственной студии»

Один день, одно решение

Казалось бы, обычный день, но сегодня утром я вдруг решил, что пора что-то менять. Уволился с работы, продал свою однушку какому-то риелторскому агентству за смешную цену, купил новые шлепанцы, чемодан и билет в Таиланд. Сейчас сижу и жду посадки на рейс. Позади у меня престижная работа и стабильность, впереди — пустота и неизвестность, но впервые за 26 лет я по-настоящему счастлив. © Подслушано / Ideer

«Мне понадобился год, чтобы подкопить денег и решиться на то, чтобы бросить работу. Теперь я художник, и постепенно все налаживается»

О пассивном доходе и человеческой зависти

От бабушки мне достались 2 квартиры. Решила я их сдавать. Уволилась из школы, для удовольствия взяла несколько учеников на репетиторство и сижу дома. Высыпаюсь, съездила на море, записалась на массаж. И знаете что? Мои друзья и коллеги шепчутся о том, что меня рано или поздно обманут квартиранты. Просто ядом изошли, мол, ни за что повезло, как она могла бросить работу, деньги с неба падают... А я почувствовала себя живым человеком, а не загнанной лошадью, работающей на износ. За меня порадовались только 2 человека — моя мама и не самая близкая подруга. Сказали: «Кайфуй». Мол, раз со стороны той родни не было ни внимания, ни денег, ни помощи, когда ты тяжело болела, то пусть это будет компенсацией за все. © Подслушано / Ideer

«После того как я уволилась с работы, у меня появилось время на то, чтобы находить разные цветы. Это, например, суперблум»

Суперблум — это редкое явление, характеризующееся обильным цветением диких цветов.

Кондиционер — камень раздора

Когда работала в офисе, мне постоянно в спину дул кондиционер. Уже и просила выключить, и меняла направление, все равно фигачит. Я пошла писать заявление на увольнение. Начальник меня выслушал и говорит: «Маша, отпускаю тебя с тяжелым сердцем, но как же я рад, что твоим коллегам будет спокойно и они перестанут бесконечно на тебя жаловаться».

«7 месяцев назад я уволился из супермаркета и стал ювелиром. Я просто чувствовал, что у меня есть талант и что будет неправильно оставаться там. На фото моя самая сложная работа»

Из маникюрного салона в реставраторы

Моя жена — многократная чемпионка конкурсов по маникюру. В маленьком городке с населением в 300 тысяч человек имела зарплату 100+ тысяч чистыми. Проработала 12 лет, а потом сказала: «Не могу уже смотреть на эти ногти». И ушла в сферу, где оказывают услуги по уходу за автомобилем. Сейчас реставрирует кожу в салонах авто. © Unknown author / Pikabu

«3 месяца назад ушел с работы и посвятил себя искусству. На этот набор шахмат, которые я вырезал вручную, ушло около 150 часов»

Иногда смена работы — это решение буквально всех проблем

В 25 лет вышла замуж. Наверное, потому что было «пора», а не по любви. Поначалу все шло хорошо, любовь-морковь. Потом он уволился с работы и сел на полтора года за компьютер. Все наши расходы (коммунальные, ипотека, одежда, продукты) легли на мои плечи. Я разрывалась между работой и подработкой, а он — между выбором танка и холодильником. Уволилась. Он закатил истерику, мол, как мы будем жить... Я нашла работу вахтой. По приезде узнала, что муж живет с другой девушкой в нашем доме. Развод. И я счастлива! © Подслушано / Ideer

«Мне почти 40, был фронтенд-разработчиком. Работа хорошая, но в какой-то момент я понял, что она угнетает меня. 4 года назад решил уйти и заняться фотографией»

Кругосветка вместо офиса

Уволилась с престижной работы, продала все ценные вещи и уехала в кругосветку. Спустя 2 месяца пути у меня позади уже 8 стран Африки. Еще полгода назад я бы рассмеялась, если бы кто-то сказал мне, что я буду писать этот пост, находясь в Мозамбике. Мечты сбываются! Все, что нужно, — это решиться сделать шаг навстречу им. Не бояться, не паниковать, следовать голосу сердца. И мне кажется, что я встретила свою любовь. © Подслушано / Ideer

«Жена буквально светится от счастья. Она решила уйти с работы, чтобы полностью посвятить себя своему делу — мыловарению»

Из воспитателей в стилисты

Когда-то работала в садике. Родители, забирая своих детей, всегда удивлялись их разнообразным прическам. Через полгода уволилась и ушла в свободное плавание. Сейчас в своем городе я известный стилист, делаю свадебные и вечерние прически, очередь ко мне на 2–3 месяца вперед расписана. Хочу сказать огромное спасибо своим маленьким моделям, без которых этого всего, наверное, и не случилось бы. © Подслушано / Ideer

«4 года я потратил на разработку этой настолки. Было непросто отказаться от стабильной зарплаты, но я понял: или сейчас, или никогда. И пошел ва-банк»

Сменить профессию страшно, но ужасно интересно

В следующем месяце мне будет 30 лет. Практически всю жизнь я проработала в сфере управления и юриспруденции, но давно хотелось попробовать себя в кулинарии. Меня отговаривали, я слушалась и боялась. А потом обнаружила, что каждое утро начинается с проклятий и нервно трясущихся частей тела. Завтра мой последний рабочий день. Неожиданно мое резюме (рассматриваю вакансию повара) оказалось весьма популярным, несмотря на отсутствие опыта работы. Ставку сделала на небольшое заведение, где меня готовы сразу трудоустроить. С детства мечтала носить китель служителя закона — не срослось. И тогда меня это очень сильно подкосило. Китель повара? А почему бы нет? © Riful / Pikabu

«Бросил работу в большой компании и продал свой стартап. А сейчас запускаю сбор средств на выпуск первой настолки»

Когда начальнику везде мерещатся завистники и сплетники