18 человек, которые уже совсем обалдели от этой жары

У бабушки, которая зашла в жару в автобус в пуховике, скорее всего деменция, к таким следует относиться с пониманием
-
-
Ответить
Лето на исходе, а это значит, что-то можно наконец-то перестать обливаться потом при каждом выходе на улице и отбиваться от вездесущих комаров. А еще наконец-то можно соображать нормально, потому что чего только не начнешь вытворять на этой жаре.
А вот еще несколько статей о том, как жарко нам было эти летом:
У бабушки, которая зашла в жару в автобус в пуховике, скорее всего деменция, к таким следует относиться с пониманием
Новое слово от автора Карамель:
Спаримся вместо запаримся.Теперь только так🤦
Кроме бабушки в пуховике , всё уже было