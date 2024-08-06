Сейчас бы так страдать в эпоху популярного модного оверсайза...
17 летних фото, в которых запечатлелась вся жара этого сезона
Фотоподборки
52 минуты назад
Сначала ты весь год ждешь лета, а потом готов продать душу за кондиционер. И пока те, кто обожает лето за солнце и тонны фруктов, спорят с теми, кто уже видеть не может эту жару, ясно одно: летом действительно живется по-другому.
"Ну что ж, пришло время летних платьишек и ответа на извечный вопрос: горячая штучка или баба на чайнике?"
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«Брату было просто лень надевать плавки»
«Думал, что неплохо загорю, помогая клиенту на ферме. Ага, я сжег все так, что даже спать на спине не мог»
«Каким-то образом эта улитка добралась до моей кровати»
По моей кровати один раз проползла двухвостка. В итоге я ушла спать к брату
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«Польский перекус для жарких дней — холодные макароны с клубникой»
- Я думаю, в Италии за такое и отхватить можно. © RaZoRFSX / Reddit
«Оставили мы, значит, свечки на улице»
«А мои мишки остались на жаре в машине»
«Курица моей подруги обожает дремать вот в таком джакузи»
«Жара отлично отремонтировала машину моей девушки»
- А я, блин, отдал 250 долларов в сервисе за то же самое. © The_Tooz / Reddit
«Вот так загорел мой друг, пока таскал тележки для гипермаркета»
Как будто ложь. Либо он таскал тележки пару месяцев недалеко от Экватора)
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«А мой муж загорел так, будто у него вообще чужие руки»
«У нас от жары аж жалюзи поплавились»
«А у нас не выдержали дворовые фонарики»
«У нас тоже было жарковато»
- Божечки, это один из моих самых больших страхов. © CRE8TE1 / Reddit
«Что ж, сегодня я узнал, что не стоит оставлять в машине прозрачную бутылку с водой в жаркий солнечный день»
Вспомнила историю из интернета:
При покупке стеклянного шара продавец сказала мне:
- Уходя из дома, накрывайте шар тканью.
- Это из-за ду́хов? 👻
- Это, чтобы квартира не сгорела. ☀️🔮🔥
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«А я оставил в машине ноутбук. Урок усвоен»
«Просто хотела вкусного арбузика, называется»
А вот еще несколько доказательств того, что лето — это маленькая жизнь:
- 11 правдивых комиксов о том, что лето — это не всегда морское побережье и отель «все включено»
- 20+ фото, которые мигом объяснят, почему одни от лета без ума, а другие ждут не дождутся, когда оно уже закончится
- 15 доказательств того, что лето у бабушки и дедушки в деревне — это то, что навсегда останется у нас в памяти
Фото на превью Markery / Reddit
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