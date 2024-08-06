17 летних фото, в которых запечатлелась вся жара этого сезона

Сначала ты весь год ждешь лета, а потом готов продать душу за кондиционер. И пока те, кто обожает лето за солнце и тонны фруктов, спорят с теми, кто уже видеть не может эту жару, ясно одно: летом действительно живется по-другому.

"Ну что ж, пришло время летних платьишек и ответа на извечный вопрос: горячая штучка или баба на чайнике?"

«Брату было просто лень надевать плавки»

«Думал, что неплохо загорю, помогая клиенту на ферме. Ага, я сжег все так, что даже спать на спине не мог»

«Каким-то образом эта улитка добралась до моей кровати»

«Польский перекус для жарких дней — холодные макароны с клубникой»

Я думаю, в Италии за такое и отхватить можно. © RaZoRFSX / Reddit

«Оставили мы, значит, свечки на улице»

«А мои мишки остались на жаре в машине»

«Курица моей подруги обожает дремать вот в таком джакузи»

«Жара отлично отремонтировала машину моей девушки»

А я, блин, отдал 250 долларов в сервисе за то же самое. © The_Tooz / Reddit

«Вот так загорел мой друг, пока таскал тележки для гипермаркета»

«А мой муж загорел так, будто у него вообще чужие руки»

«У нас от жары аж жалюзи поплавились»

«А у нас не выдержали дворовые фонарики»

«У нас тоже было жарковато»

Божечки, это один из моих самых больших страхов. © CRE8TE1 / Reddit

«Что ж, сегодня я узнал, что не стоит оставлять в машине прозрачную бутылку с водой в жаркий солнечный день»

«А я оставил в машине ноутбук. Урок усвоен»