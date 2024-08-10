15 женщин, которые носят всякое «старье немодное», а выглядят круче, чем модели в брендах

Чтобы выглядеть круто, необязательно надевать трендовые вещи. Многие женщины отлично усвоили это правило и не стесняются носить наряды, которые сшили еще тогда, когда их мамы пешком под стол ходили. Согласитесь, винтажные вещи — это круто!

«Эти шлепки на деревянной платформе из 1970-х. Долго их не проносишь, конечно, — ногам хана, шлепки в них врезаются»

«У меня есть шерстяной купальник 1930-х»

Крой плавок спереди — огонь! Сейчас таких не отыщешь! © lizardgal10 / Reddit

«Сегодня было много встреч с клиентами, ну я и решила одеться понаряднее. На мне платье и перчатки прямиком из 50-х»

«Не могу поверить своей удаче: это платье годов 70-х сшил один очень крутой портной»

«Я долго искала идеальное винтажное платье 30-х или 40-х годов, и вот оно нашлось. А уж воротник — мечта!»

«Моя новая гавайская рубашка 70-х годов, сохранилась безупречно»

«Странновато выгляжу на этой фотке, но все вещи на мне когда-то принадлежали моей бабуле»

«Великолепная находка в комиссионке! На бирке было написано, что это ручная работа 1970-х годов. Платье просто идеально»

«А я прикупила платье из 80-х на днях. Обожаю юбки, которые так выглядят, когда кружишься»

«Нашла и купила эти милые винтажные платьица вчера, придется теперь придумывать, куда их надевать»

«Сегодня надела на работу винтажное платье 60-х»

«Кажется, я купила самый потрясающий купальник из 60-х, но как же долго я пыталась его найти»

Умоляю, будьте осторожны. В бассейне он может повести себя очень неожиданно из-за того, что хранился так долго. © Reddit

«Сорвала джекпот в комиссионке, когда купила там кучу платьев 60-х и 70-х годов»

«Случайно купила детское платье в комиссионке, потому что оно было в женском отделе. Пришлось его немного перешить»

«Сначала я нашла эту рубашку 1930-х годов, а спустя несколько месяцев мне посчастливилось еще и брюки подходящие отыскать»