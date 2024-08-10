15 женщин, которые носят всякое «старье немодное», а выглядят круче, чем модели в брендах
Чтобы выглядеть круто, необязательно надевать трендовые вещи. Многие женщины отлично усвоили это правило и не стесняются носить наряды, которые сшили еще тогда, когда их мамы пешком под стол ходили. Согласитесь, винтажные вещи — это круто!
«Эти шлепки на деревянной платформе из 1970-х. Долго их не проносишь, конечно, — ногам хана, шлепки в них врезаются»
«У меня есть шерстяной купальник 1930-х»
- Крой плавок спереди — огонь! Сейчас таких не отыщешь! © lizardgal10 / Reddit
«Сегодня было много встреч с клиентами, ну я и решила одеться понаряднее. На мне платье и перчатки прямиком из 50-х»
Мне кажется для встреч с клиентами перчатки излишни. Кто бы эти клиенты ни были.
«Не могу поверить своей удаче: это платье годов 70-х сшил один очень крутой портной»
«Я долго искала идеальное винтажное платье 30-х или 40-х годов, и вот оно нашлось. А уж воротник — мечта!»
Ох!!! Прямо Марлен! Девушка! Ну почему я в вас такой влюбленный.
«Моя новая гавайская рубашка 70-х годов, сохранилась безупречно»
Рубашка отличная. Сохранилась хорошо. Только завязывать её так, лучше не надо.
«Странновато выгляжу на этой фотке, но все вещи на мне когда-то принадлежали моей бабуле»
Выглядишь совсем не странно. Вполне нормально. Только майку, наверное, надо не заправлять в джинсы, чтобы рисунок был весь виден.
«Великолепная находка в комиссионке! На бирке было написано, что это ручная работа 1970-х годов. Платье просто идеально»
«А я прикупила платье из 80-х на днях. Обожаю юбки, которые так выглядят, когда кружишься»
«Нашла и купила эти милые винтажные платьица вчера, придется теперь придумывать, куда их надевать»
«Сегодня надела на работу винтажное платье 60-х»
«Кажется, я купила самый потрясающий купальник из 60-х, но как же долго я пыталась его найти»
«Сорвала джекпот в комиссионке, когда купила там кучу платьев 60-х и 70-х годов»
«Случайно купила детское платье в комиссионке, потому что оно было в женском отделе. Пришлось его немного перешить»
Очень милое платьишко, и совсем не выглядит детским. Я бы такое носила, как домашнее.
«Сначала я нашла эту рубашку 1930-х годов, а спустя несколько месяцев мне посчастливилось еще и брюки подходящие отыскать»
Можно взять хоть сотню модных вещей, но если носить их неправильно, то выглядеть круто не получится. А вот если выучить несколько модных приемов, то можно выглядеть прекрасно и в вещах, которым уже не один десяток лет.
Комментарии
“Сoглaситeсь, винтaжныe вeщи — этo крутo!”
Нeт, aвтoр Eлизaвeтa, нe сoглaшусь. Винтaжныe вeщи пoрoй мoгут быть пoтрясaющими, нo чaщe этo или хлaм, кoтoрoму мeстo нa пoмoйкe, или устaрeвшee/нeкрaсивoe/нeудoбнoe, чeму мeстo, нaпримeр, в музee.
Чтo крутoгo в урoдливых шлeпaнцaх нa плaтфoрмe, дa eщe и с плaстикoм, кoтoрыми мoжнo былo бы бeтoн мeшaть? A в шeрстянoм купaльникe, кoтoрый мaлo тoгo, чтo будтo у Кaрлсoнa укрaдeн, тaк eщe и сoхнуть будeт долгo, a, мoжeт, и пaхнуть сырoстью?
Из всeгo в стaтьe клaсснoe тoлькo плaтьe нa тoй дeвушкe, кoтoрую мы ужe рaз 10 видeли в рaзных пoдбoркaх. И рaз дeсять писaли, чтo с тaкoй рoскoшнoй фигурoй нa нeй и мeшoк бы прeкрaснo сидeл, a уж нaряды 50-60х тaк и пoдaвнo.
Одежда красивая. Интересно, как вещи сохранились такое долгое время. Будут ли они носиться, хоть сколько нибудь времени, или расползуться после первой стирки.
Винтажные вещи, ящитаю, нужно уметь интересно обыгрывать - например, платье 50-х сочетать с современной обувью и аксессуарами, чтобы не выглядеть путешественником во времени.