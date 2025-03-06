14 загадочных штуковин, предназначение которых неочевидно, но очень интересно

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28 минут назад

В мире множество удивительных изобретений, созданных талантливыми людьми для упрощения жизни себе и близким. Но иногда эти предметы выглядят настолько необычно, что без контекста трудно догадаться, для чего они предназначены.

"Большая металлическая вилка с четырьмя зубцами"

  • На вилке нет никаких маркировок. Судя по всему, ее изготовили где-то между 1950 и 1980 годами. Она довольно массивная и тяжелая, но без потемнений. Так что это точно не серебро. Возможно, какой-то предмет для сервировки? © penguintummy / Reddit
  • Cтарая вилка для нарезки мяса. © dvdmaven / Reddit

"Пластиковая штуковина с резьбой и двумя батарейками внутри"

  • Очень похоже на светодиодный элемент, который крепится к шнуркам детской обуви. Если поменять батарейки, скорее всего, снова начнет мигать. © DamiNThorne / Reddit

"Загадочная упаковка"

  • Сверху – прозрачный пластик, снизу – белый слой. А внутри что-то матовое, напоминающее воск с фольгированной подложкой. Запах довольно резкий, химический, похож на парфюм. © wakonda_auga / Reddit
  • Скорее всего, это сменный картридж для освежителя воздуха. Например, для тех, что крепятся к вентиляционным решеткам в автомобиле. © Gamemassa / Reddit

"Маленький, но тяжелый металлический диск золотистого цвета"

  • Диаметр – около 5 см. На поверхности нет никаких надписей. Нашли его под кухонной раковиной. Два месяца назад меняли кран, но эта штука обнаружилась только сейчас, причем возле мусорных баков. Что это такое? Загадка. © hella__coo / Reddit
  • Это C-образная скоба для того, чтобы крепить одинарный кран к нижней части раковины. Если у вас кран не болтается, то она старая. © jackrats / Reddit

"Странный кобальтово-синий пластиковый предмет с металлическим элементом"

  • Купили в комиссионке. Сделан из прозрачного пластика или акрила. Имеет волнистую форму и две плоские стороны. В центре – блестящий металлический элемент – судя по всему, выполняет роль ручки. Что это может быть? © rileys888 / Reddit
  • Это подъемник для матраса! © YoghurtWithHoney / Reddit

"Металлическая палочка с пробковой ручкой и полостью на конце"

  • Длина – около 20 см. Внутри что-то может находиться, наконечник откручивается. На нижней стороне есть маленький винт, который освобождает внутренний металлический элемент. © schlomokomo / Reddit
  • Cъемная ручка для удочки! © Wulfgarthump / Reddit

"Деревянная мебель с полуоткидной столешницей"

"Пластиковая ручка, а на конце веер из металлических зубцов"

"Две торчащие из пола ножки в старом доме"

  • Это ножки, которые могут вращаться и быть использованы в качестве подставки для зеркала. © BigConsequence9840 / Reddit

"Металлический предмет в форме ручки с петлей и шариком на конце"

  • Это нужно для того, чтобы доставать инородные предметы из глаза при помощи магнита и петли. © TagUit / Reddit
  • Этой штукой многие мужчины достают частицы, которые попадают в глаза во время сварки. © humanish-lump / Reddit

"Тяжелая позолоченная штуковина с крючком на основании"

  • Разбирается, но обратно собирается не очень хорошо. Найдена в старом доме. © davyvc / Reddit
  • Это миниатюра стула от французского дизайнера D.L. Depose © Suzo8 / Reddit

"Проволочная клетка на палочке с деревянной ручкой"

  • Оказывается, это не просто мыльница, а старинное приспособление для мытья посуды! В нее клали кусок мыла, встряхивали в воде, и получался мыльный раствор. Такие штуки использовали на кухне – и они до сих пор работают! © Jacinda-Muldoon / Reddit

"Легкий латунный аппарат на зажиме, похожий на миниатюрные очки"

  • Это увеличительное стекло, которое крепится к очкам и позволяет менять уровень увеличения. © wackyvorlon / Reddit

"Нашел этот синий диск в пакете чипсов со сметаной. На нем какая-то надпись"

  • Это тестовый чип. Он проходит через металлодетекторы, чтобы убедиться, что они работают. © death_by_chocolate / Reddit

Если загадки показались вам увлекательными, то можно взглянуть еще и на эти подборки!

Фото на превью southernbelle_13 / Reddit

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