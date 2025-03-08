17 познавательных фото, которые покажут знакомые и не очень вещи так, будто вы видите их впервые
Что, если бы листья деревьев были не зелеными или желтыми, а прозрачными, а огонь — фиолетовым? Может показаться, что это невозможно, но следующие фото, выложенные обычными людьми, доказывают: иногда вполне обычные предметы приобретают непривычные формы, цвета или открываются по-новому с другого ракурса.
«Дружбану захотелось чего-то эдакого, и он раздобыл страусиное яйцо. 1,5 часа пыхтел над ним, а итог — вот: фаршированное яйцо страуса»
«Кстати, на вкус от куриного оно не отличается. А вот как отличается в размерах»
«Я сделал это фото красной дорожки „Золотого глобуса“ с ракурса, с которого большинство людей ее не видели»
«Я нашел лист дерева прозрачный, словно призрак»
- Ничего себе, потрясающе! Но должен вас предупредить: похоже, что у вас завелись вредители растений. © Excellent_Yak365 / Reddit
«Я собирала крошечные комочки смолы во время прогулки по пляжу, и их хватило на вот такой шар»
- Почему на пляже есть смола? © Waste_Diet_9334 / Reddit
- Смола естественным образом просачивается со дна океана. © shaggy_bannana / Reddit
Это клубника в шоколаде без клубники. Вид изнутри
«Такое странное яйцо снесли мои куры»
кормят курицу плохо, вот и несёт кривые яйца. Недостаток кальция и витаминов
«Замерзший снег на парковке похож на цветы»
«Вот как оранжевые угли выглядят через камеру телефона»
Ну да. Таким способом впотьмах можно находить камеры ночного видения: телефон покажет и сфоткает их светящимися сиреневым.
- Некоторые цифровые и видеокамеры и телефоны могут это: они улавливают инфракрасное излучение. © ledow / Reddit
Извержение вулкана Этна похоже на птицу Феникс
Так выглядит декоративная капуста. Она тоже съедобна, но может быть не очень приятна на вкус
«Отражение моего геля для стирки похоже на Сатурн»
«Эти грибы мы собрали для шотландского ресторана, где я работаю. Из-за алых шляпок они кажутся несъедобными, хотя это не так»
[Это саркоcцифа алая — прим. ADME.]
«Вот как этим утром задний фонарь автомобиля преломил солнечный свет»
«У артишока, который я ела, были свои зубы»
- Похоже, что кончики лепестков следующих слоев артишока просто направлены внутрь, а не наружу, и поэтому он такой странный. © icantswim2 / Reddit
Разметку на дорогах все видели тысячи раз. А вот как выглядит улица, где рабочие практикуются в нанесении линий
Рабочие практикуются в нанесении линий?😳😂.
Агонь)). Я без сарказма абсолютно, но факт забавный.
Предупреждая пояснения- я вижу что это Реддит)
«Решила почистить старую лейку для душа, замочила в уксусе. Да и забыла о ней на несколько месяцев. А сегодня нашла и так и офигела от того, что увидела: уксус стал бирюзовым и блестящим»
- Наука в действии: уксус снял блестки с лейки, а медь в составе лейки вступила в химическую реакцию с уксусом, создав вот такой красивый бирюзовый цвет. © StarsofSobek / Reddit
Не только вещи вокруг, но и человеческое тело может подкинуть немало сюрпризов.