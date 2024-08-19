20+ человек, которые думали, что просто подобрали кота с улицы, но приобрели нечто большее

Людям, неспособным пройти мимо несчастного животного, коты-найденыши в буквальном смысле валятся на голову или же влетают в жизнь, оседлав ветки падающего дерева. Но если вам кажется, что хвостатые попы готовы пойти на все, чтобы улучшить свою жизнь — послушайте их хозяев. Их истории быстро докажут, что в конечном счете неизвестно, кому повезло больше.

«Нашел 4-недельного котенка возле продуктового магазина. Мой кот услышал, как малыш плачет в нашей ванной, и решил его «усыновить»

Порой перемены к лучшему буквально сваливаются нам на голову

Утро не задалось, проспала семь будильников и жутко опаздывала на работу, на важное совещание. Вылетаю на бешеной скорости из подъезда, а мне на голову падает кот! Огромный черный кот! Испугалась ужасно. Кот тоже испугался, поэтому сильно расцарапал мне лицо и шею. Понятное дело, что на работу я уже не пошла. Взяла кота и давай ходить по подъезду в поисках хозяина пушистого хулигана.

Не нашла, но соседка рассказала, что знает, чей он. И что котяра часто огребает от «хозяина». Ну и не в первый раз эвакуируется через окно. Привела кота к себе домой, обработала, накормила. И так жалко его стало, что решила забрать себе. Ну и, конечно, переехать, чтобы «добрый» бывший владелец нас не нашел, если что. Позвонила на работу, сказала, что увольняюсь. Сняла нам с котиком квартиру в Питере, давно мечтала там пожить, благо, накопления позволяют. Завтра вечером у нас со Счастливчиком поезд. © Палата № 6 / VK

«Познакомьтесь с Морковкой. Она скиталась по стройке. Жених решил, что не может ее там оставить, и я тоже не устояла»

А за ним бежали тридцать три его кошки

Брату 36 лет. Огромный, под два метра, детина. Шарит в компах, разбирает «железо» — технарь до мозга костей. Живет один. Ну, как один — с котами. Сначала их было два, потом 8. Брат стерилизовал кошку. Плодиться она прекратила, а котов прибавилось. Непонятно, откуда взялся рыженький, потом пестренький. А вчера узнала, что он, оказывается, еще трех желто-рыже-белых котят взял. «Подкинул кто-то. Не выбрасывать же! А разноцветные к счастью», — объяснил брат. Боюсь, он с этими котами так никогда и не женится. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

«Год назад я пошла в продуктовый, и женщина у входа попросил меня взять котенка»

«Я потащила малышку с собой в магазин и купила ей одеялко, чтобы закутать. Ее зовут Нала Берри, и она милая, но пугливая девочка».

Любовь лечит немоту

Принес как-то муж домой кошку с помойки. Кашляла, полудохлая была, вшивая. Видно, что с балкона выпала и долго на улице голодала. На следующий день ударил мороз — не выгонишь. И кошка прижилась у нас. Отъелась, похорошела и распушилась. Только молчала всегда. Я полгода учила ее мяукать: «Маруся, скажи мяу-мяу!» Молчит. Наверное, немая, решил муж. Но я продолжала ей мяукать. А в один день я наконец-то в ответ я услышала от кошки тоненькое «миу...» Ура! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

«Подруга нашла эту кошку у мусорного контейнера. Теперь она моя. Познакомьтесь с Зираэль»

Там, где неделя, там и вся жизнь

Сын прибежал с котенком. Я не знаю, где он его взял, но начал просить, чтобы оставили у нас. Я знала, что муж не захочет, но он был в недельной командировке. А потом... ой, ну что потом? Муж приехал раньше, чем планировал. Отругал меня. А когда малыш вернулся из школы и начал рассказывать, как он нашел нового друга и как мы с Томом классно провели эту неделю, мужа как подменили: мне даже не верилось, что этот человек так на меня сердился из-за кота 5 минут назад. Оставили. Живет с нами Том. И неплохо живет, я вам скажу. © Мамдаринка / VK

«Друг нашел кошку под машиной, очень голодную и блохастую»

«Мы ее помыли и отвезли к ветеринару, но в его квартире не разрешалось держать домашних животных. Так что теперь у меня есть кошка. И не позволяйте ее глазкам обмануть вас. После того как мы ее покормили и привели в порядок, она решила выпустить на волю своего внутреннего ретривера и начала носиться повсюду и требовать внимания».

Когда жадность чуть под монастырь не подвела

У моего приятеля был такой случай с котом. Он просто подобрал этот пушистый писклявый комочек, а тот превратился в настоящего британского красавца. И живет этот кот в загородном доме. Каждое утро он просыпается, зевает, потягивается, завтракает и уходит по своим котовским дела. Где он бывает весь день — загадка. Но вечером появляется, чтобы воспользоваться своим правом на еду, поудобнее устроиться на хозяйском диване и позволить чесать себе за ухом.



Однажды приятель решил выяснить, что же творится в жизни его пушистого друга в течение дня. Оказалось, что кот отправляется к соседям, у которых есть для него своя миска, лоток и даже домик с матрасом. Там его кормят, гладят, играют с ним, и, о чудо, у него там есть своя кличка, на которую он иногда даже откликается. Но самое смешное в том, что эти замечательные люди планировали отвезти котика к ветеринару на кастрацию, чтобы он не уходил никуда на ночь. © Real Story / VK

«Маленькую Магнолию я нашла на дороге, прямо посреди оживленного перекрестка возле моего дома»

«Огромный грузовик поворачивал и поехал прямо на нее — к счастью, она проскользнула между колес, и ее не задело. Увидев это, я схватила кроху и срочно отвезла к ветеринару. У нее не было никаких серьезных болячек, и я сразу взяла ее к себе. Пока кроха отсиживалась в карантине, мой большой мальчик Макс торчал у двери 24/7. С того дня, как они наконец-то встретились, они неразлучны и обожают друг друга. Макс следит за кошечкой, ухаживает за ней, и я даже видела, как он „учит“ ее пользоваться лестницей! Магнолия — самая милая малышка на свете и любит поцелуи, а Макс — хороший мальчик, про которого даже ветеринары говорят, какой он воспитанный»

История про тяжелые испытания, которые заставила ценить то, что имеешь

У меня жила кошка, я подобрала ее котенком на улице. Она была очень напугана, агрессивна, шипела на всех, на руки не шла. Потом немного оттаяла, но вела себя очень отстраненно — не подходила, не мурчала, не ласкалась, сидела в углах, спала где-то вдалеке, на меня — ноль внимания. Я расстраивалась, потому что мечтала о ласковой кошечке, но нашла эту дикарку. Подумала, что это судьба, но кошка вообще не по душе мне была. Я ее, конечно, не отдала бы, но и восторгов и любви к ней не было. Уж и так ее, и сяк, и играла, и кормила лакомствами, и гладить пыталась — она уворачивалась и все. Смирилась. Жили так больше трех лет. Как-то поехала я на дачу к друзьям на выходные. Кошке оставляла кучу корма, воды много в разных местах, три лоточка.



Уезжали с дачи, попали в аварию. Лежала в больнице, вообще ничего не помнила и не осознавала. Когда пришла в себя, меня как током прошибло — там же кошка в квартире одна больше недели! Упросила, чтобы меня отпустили домой, поехала, открываю дверь, а она там, живая и невредимая, да мурчит как трактор, когда меня увидела. Ласкается, обтирается. Вода была, корм закончился. Я ее покормила, она поела — и ко мне на руки. Трется, мурчит. И с тех пор ручная стала, спит со мной, топчет меня, тарахтит постоянно. Куда я иду, туда и она. Я в душ, она на краю ванной сидит. Я в туалет, она на стиральную машинку прыгает и сидит. Я работаю за столом, она на стул за мою спину садится. Я готовлю, она на табуретке сидит. Ночами спит под боком. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

«4 года назад в подброшенной к зоомагазину коробке мы нашли вот эти 300 грамм. Сейчас это почти семикилограммовый котяра, которого в семье очень любят»

Когда приходится брать судьбу в свои лапки

Какая-то зараза вечером подкинула нам под двери котишку. Дети притащили ее в дом: не бросать же малыша на улице. А у нас и так две своих кошки и полный сад соседских. Покормили и решили: дадим объявление, будем искать хозяев. Ничего такой котишка: окрас — чисто снежный барс, только маленький. Пузико как теннисный мячик, сзади хвост как антенна торчит, а спереди два больших уха.



На другой день уже по квартире шарится, кошка Ася на него поурчала и давай ухо вылизывать. Я после обеда завалился на диван — что это сбоку щекочет? А это он улегся. Говорю: «Кыш отсюда, Аська увидит — получишь». Дети забрали его к себе наверх, а вечером у него уже и свой лоток, и плошки, и корм невестка купила. Все, укотерили. Лежит такой наглый на кресле, и это уже его кресло. Говорят, искусственный интеллект захватит мир. Какой ИИ?! Кошки правят миром! © WitKu / Pikabu

«Как-то на даче были подобраны два котика, два братика. Порой они удивляют нас своей синхронностью»

Для бывалого кота — сто верст не крюк

Было мне 5 лет, когда дед с бабушкой дом купили в селе. Живности не было, поэтому пригласили к себе жить взрослого кота с вокзала. Назвали Базилио. Котик был хороший, не пакостил, мышей и крыс ловил. Потом состарился, ему на смену взяли котенка, назвали Черныш. А Базилио поехал к старшей дочке в городскую квартиру, на пенсию. Сбежал кот в городе, потерялся. Горевали, думали, что погиб. А он через 2 месяца пришел в сельский дом как не бывало! Идти далековато для кота — 100 километров. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

«Нашли нашего малыша на дороге, блохастого и в клещах»

«Теперь его зовут Уинстон. Он счастлив и здоров у себя дома»

Котораспределительная система никогда не ошибается

Прошлым летом мы думали завести котенка, чтобы было с кем поиграть нашему котику. После нескольких недель обсуждений, хотим ли мы взять котишку по объявлению или из приюта, ночью я сидел на крыльце и услышал, как кто-то царапает дверь. Это был котенок, месяцев двух от роду. Он был таким маленьким, что сердце разрывалось. Я хотел покормить его на улице, но как только открыл дверь, малыш сразу вошел внутрь. Он был таким дружелюбным, а после еды прошелся по дому, как будто он тут хозяин. В конце концов я разбудил свою партнершу и показал ей нашего гостя. Она сказала, что мы можем оставить котенка себе, если уж мне так хочется. © WildBadger / Reddit

«Этого кота нашли в 2020 году в пластиковом пакете. Он немного злой и асоциальный, но отличный вратарь. Обожаю его»

Сколько нужно времени, чтобы полюбить кошек

У нас была автомастерская с огромным складом. Однажды утром я услышал, как будто кто-то играет с детским световым мечом. Вжух-вжух. Я подумал, что это один из моих сотрудников-юмористов балуется, и сказал, что не готов к такой фигне в такую рань. Но он сказал, что тут ни при чем, а через две минуты он вошел в мой офис с месячным черным котенком. Истощенным и обезвоженным. Я думал, подлечу его и пристрою. Никогда особо не любил кошек. Четыре дня мне понадобилось на то, чтобы влюбиться в него. Он со мной уже четыре года и помог пережить семейные неурядицы и одиночество. Надеюсь, мы будем вместе еще долго. © treetrunk53 / Reddit

«Мне 36, и это моя первая кошка. В мою жизнь она ворвалась вместе с деревом, которое упало на наш забор»

Кошка с «прицепом»