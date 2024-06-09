20 доказательств того, что жизнь может измениться к лучшему в любой момент, даже если у вас лапки

Люди, у которых есть пушистые мурлыки, точно знают, что без кота и жизнь не та. Иногда питомцы перед тем, как попасть к любящим хозяевам, проходят длинный и сложный путь, полный лишений и проблем. Но, главное, чтобы в конце их ждали добрые руки и миска любимого корма.

"Мой котейка в тот день, когда его нашли под поддоном на складе, и сегодня"

"Котенок прискакал ко мне боком с вызовом: "Кто тут на меня?" Я забрал себе это чучело. Вот какой пушистый зверь вырос"

"Поехал с родителями на рыбалку. Ноябрь, холодно. Ничего не поймали, стали собираться, и тут на противоположном берегу появился котенок"

«Увидев нас, малыш зашел в ледяную воду и поплыл. Я думал он утонет, но, доплыв до середины реки, котенок вдруг развернулся и поплыл обратно. В итоге мы переехали на ту сторону реки, я позвал котенка, он вышел из камыша. Забрали с собой».

"Подобрали котенка. Он был милый и ласковый ровно 3 дня, пока не понял, что выгонять его не будут"

"Живет с нами пятый год. К нему нельзя без спроса прикасаться. Смотреть тоже нежелательно. Иногда мое сердце не выдерживает такого количества любви к этой твари, и я беру его в охапку и зацеловываю. Терпит, потом смотрит с ненавистью и демонстративно вылизывается. Люблю его".

«Я взял его с улицы несколько месяцев назад. Теперь посмотрите на него — вот на что способны тунец и любовь!»

«Муж подобрал кошечку на стоянке осенью. Вначале она ела все подряд, а сейчас от сухого корма нос воротит»

«Прежние хозяева переехали и бросили ее, но теперь она обрела новый дом»

«На самом деле это он меня спас и с тех пор делает каждый мой день намного лучше»

«1,5 года назад эта маленькая беспризорница подошла к нам и промяукала. Она явно очень нуждалась в доме и теперь у нее есть все, что нужно»

«Я нашла ее на даче в заброшенном сарае. Она была очень слабенькой, но нам удалось ее выходить. Теперь киса живет в любящей семье и обожает коробки»

«Найдена совершенно больной посреди улицы, теперь она здорова и любима»

«Спасли его с улицы. Только посмотрите как он доволен»

«Этот парень поселился в моем сарае. После стоматологической операции и месяцев жизни в доме он выглядит совсем по-другому»

«Я нашла этого кота в парке, где работаю. У него было множество инфекций и дефицит веса. Мы его вылечили и он набрал приличный вес. Теперь это мой мальчик»

«Нашли 4-месячного котенка посреди проселочной дороги. Добро пожаловать в нашу семью»

«Он был абсолютно диким уличным котом, мои родственники забрали его к себе»

«Он превратился из маленького несчастного котенка в счастливого кота»

«Он жил позади телестанции, на которой я работаю. Кот был не очень-то дружелюбен (это видно по его взгляду), в ночь, когда я его взял. Он для меня много значит»

«Моя бабушка нашла его в сарае еще котенком»

«Кот жил в водосточной трубе на обочине дороги. Я подобрала его, отвезла к ветеринару. И тут внезапно выяснилось, что у него кошачья лейкемия»



«Я его оставила себе, а не передала приюту, потому что таким животным бывает сложно найти дом»