17 человек, которые любого Супермена уделают по набору добрых поступков

Всякое бывает, но если мама говорит ребёнку, что у неё нет денег на игрушку, не факт, что это так на самом деле. Может, от игрушек скоро пол к соседям провалится, и мама не хочет приближать этот момент. (У нас было классическое: - Мама, купи ЧТО-НИБУДЬ...)