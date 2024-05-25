Страшно представить, какую ещё помощь могут предложить сердобольные соседки, когда жена свалила аж на два месяца!
17 человек, которые любого Супермена уделают по набору добрых поступков
В череде будничных дней очень легко упустить простое проявление человеческой доброты. И как же хорошо, что вокруг есть не только люди, которые готовы на такие поступки, но и те, кто может поведать о них в сети.
- Я учился в младших классах, только что родилась моя сестра. Все внимание, естественно, было только ей. Как-то в школе достал пакет с обедом, в котором лежал сэндвич, а внутри... ничего нет, просто два куска хлеба. Стало очень обидно, но буквально в ту же минуту все мои соседи по столу начали отдавать мне часть своих продуктов. И в итоге получился самый потрясающий сэндвич, который я когда-либо ел! С тех пор я гонялся за этим вкусом, но уверен, что мне тогда понравилась именно отзывчивость ребят, а не ингредиенты. © I_Am_The_Grapevine / Reddit
- Ребенок открыл дверь машины. Пподул ветер, и сын не удержал дверь и задел соседний Porsche. Не помял - там остался небольшой след, похожий на потертость. Ну, я думаю, все, попал на деньги. Попробовал постучать по колесам - не сработала сигнализация, оставил записку. Человек перезвонил и сказал: "Не парься, у меня пленка, все окей". Но ему тоже было приятно, что я не просто сбежал. © Unknown author / Pikabu
- Мы с мужем сидели на крыльце, держась за руки и плакали. В страхе от того, какой диагноз мне может прийти из больницы. Сосед увидел нас, когда возвращался домой. Через полчаса он принес свежеиспеченных печенюшек. И даже ничего не сказал. Просто улыбнулся, протянул их нам и пошел домой. Как вспомню о его поступке - сразу в слезы. И да, со мной все в порядке. © Reflection_Secure / Reddit
- Жена уехала на два месяца в командировку. Соседи, узнав, что живу на даче один, начали подкармливать меня огурчиками, помидорчиками, пирожками, пирогами. Вчера заехал к другу на работу, а он говорит: "Пойдем, колбаски тебе отрежу. Пока жена в отъезде, сам себе все равно не купишь". © papazov1 / Pikabu
- Папа доживал свой век в больнице последние две недели. Я почти ничего не ела и сильно похудела. По дороге в отделение меня остановила медсестра. Отвела меня в кабинет, приготовила чай с бутербродом и просто посидела со мной. Дала мне поплакать. Это было много лет назад. Недавно я получила должность медсестры. Этот чай с бутербродом изменил мою жизнь. © GingerbreadMary / Reddit
- Ездили с дочкой (3 года) по ее делам и стали свидетелями цепочки добра. Сначала к пешеходному переходу мужчина привез парня на инвалидном кресле и тут же ушел в противоположном направлении: он помог парню побыстрее проехать какой-то промежуток снеговой каши. Следующая картина: парень на кресле переезжает пешеходный переход, и к нему подбегает уже другой парнишка и тоже помогает преодолеть промежуток снежной каши. Мир не без добрых людей. © opanana / Pikabu
- Нам с женой было лет по 20, у нас было пятеро детей и мало денег, но мы неплохо справлялись. Как-то решили пойти с детьми на ужин в кафе. Сидя там, я заметил пару (на вид лет 30 каждый) напротив нас. Они оба посмотрели в нашу сторону, я в ответ просто улыбнулся.
Чуть позже они встали, начали уходить, но женщина остановилась между женой и мной, наклонилась и сказала: "Мы оплатили ваш счет. Ваши ребятишки так хорошо себя ведут". © Bro-KV / Reddit
- Бежал на маршрутку и по ходу выронил телефон, заметил это только внутри такси. Вышел на следующей остановке, но когда добежал, телефон не нашел. Дома позвонил на свой номер с телефона супруги. Ответила женщина и пообещала вернуть. Так вот, она не просто вернула, а приехала к супруге на работу и отдала телефон. © romzes.fire / Pikabu
Простите за пошлость - в 15 начали размножаться, чтобы к 20 было 5 детей?
- Была в магазине с маленькой дочкой, она начала просить купить ей куклу. А денег у меня не было. Какая-то женщина услышала наш разговор и дала мне купюру. Дочь до сих пор об этом помнит, хотя прошло 30 лет. Недавно я был в том же магазине и маленькая девочка попросила у мамы игрушку, а мама сказала, что у нее нет денег. Я рассказал ей о своей дочери и дал денег на игрушку. © eeyorex / Reddit
- Спускалась в метро вечером. Около эскалатора заметила грустную леди, которая выкинула в мусорку слетевший с пятки пластырь и медленно поковыляла дальше по маршруту. Ждать поезда пришлось долго, с грустной леди мы оказались в одном вагоне.
Откопала в запасах пластырь и вручила страдалице. Возможно, ничем он и не поможет. Но она хотя бы улыбнулась.© Aichka / Pikabu
- Я шел на одно из своих первых собеседований, одетый в пиджак и галстук, которые на мне, длинноволосом ботанике, скорее всего, выглядели странно. Встретился с одной женщиной в вестибюле здания. Она посмотрела на меня и сказала: "Ты отлично выглядишь!" Удивленный, я ответил: "Спасибо! Я иду на собеседование". Она кивнула и сказала: "Ты обязательно получишь эту работу". Больше никогда ее не видел. А сам я поднялся наверх, прошел собеседование и действительно получил это место. © ratbastid / Reddit
- Последние пару дней мимо нас постоянно мотается экскаватор. И каждый раз, когда он едет, он набирает старый асфальт, который лежит у дороги в городе, в ковш и засыпает у нас большие ямы. Мы и сами их засыпали где могли, но в багажнике пару ведер всего помещается, а он за пару дней засыпал уже кучу больших ям. © Zampo / Pikabu
Всякое бывает, но если мама говорит ребёнку, что у неё нет денег на игрушку, не факт, что это так на самом деле. Может, от игрушек скоро пол к соседям провалится, и мама не хочет приближать этот момент. (У нас было классическое: - Мама, купи ЧТО-НИБУДЬ...)
- Был в отпуске во Франции. Поднимались на лифте. Зашел маленький мальчик с мамой, в руке у него был маленький цветок. Он очень стеснялся и прятался за мамой, шепча ей что-то. Прямо перед тем, как я вышла, он остановил меня, протянул цветок, сказал:
"Ты самая красивая девушка, которую я когда-либо видел!" - и слегка обнял меня. Наверное, это самое милое и приятное, что когда-либо со мной случалось. © Unknown author / Reddit
- Стояла на остановке, автобус ждала. Куча людей, среди них два парня разговаривают на незнакомом мне языке. Ну, думаю, грязь всякую обсуждают. И тут подходит ко мне женщина и говорит: "Девушка, я понимаю их язык. Они хотят у вас телефон украсть, закройте сумку". Спасибо, женщина! © Подслушано / Ideer
- Однажды ехали с мужем в автобусе. Стоим в давке, в духоте, уставшие после работы. Замечаю, что на меня поглядывает молодой человек. Мне стало неловко, я спряталась за мужа. И тут этот парень одергивает моего супруга и выдает: "Ребята, возьмите вот два билета в кино. У меня сегодня не сложилось, а вам пусть приятно будет". Мы опешили, поблагодарили, предлагали и деньги за билеты - он не взял. Сказал, что хочет, чтобы мы просто время хорошо провели. © Подслушано / Ideer
- Когда оканчивала школу, мою маму вызвали к директору. В панике думала, что же я натворила. А он дал ей 3 тыс. рублей на мое выпускное платье и сказал: "Мне жаль, что я не могу дать больше!" А позже я узнала, что директор помог всем девочкам из малообеспеченных семей. © Подслушано / Ideer
- Ехала сегодня в трамвае на максимальной скорости. Вдруг он резко тормозит - люди чуть не высыпались вперед. Водитель вышла из трамвая и через несколько секунд зашла. Все начали расспрашивать, мол, что случилось. А она отвечает: "Котенок сидел на рельсах, убрала". Ни у кого возражений не было. © Подслушано / Ideer
А если вам не хватило светлых эмоций, то держите подборку историй о предложениях руки и сердца, которые давно пора экранизировать.
Комментарии
Людям 20 лет и у них 5 детей? Не то что бы я против детей. Но когда дети делают детей...
Интересно, а почему мужик, у которого жена уехала в командировку, не может сам себе купить колбасу? Или огурцы и помидоры, которыми его соседи прикармливают?
Я бы поняла, если бы борщ или суп - ну лень варить, это понятно, но в чём проблема просто купить колбасу??
"Зашел маленький мальчик с мамой, в руке у него был маленький цветок. ........Ты самая красивая девушка, которую я когда-либо видел!" - и слегка обнял меня. "
К пубертатному периоду жизни этот будет такой любимец дам .)))