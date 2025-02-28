16 историй о людях, которые не стали терпеть чужую наглость и показали зубки

Нередко люди интеллигентные или робкие и скромные по природе не умеют давать отпор всяким наглецам и бесцеремонным особам. Однако последних в мире хватает и без умения постоять за себя может прийтись непросто. Всем тем, кто хочет научиться давать отпор всяким нахалам или просто порадоваться случаям, где восторжествовала справедливость, наверняка придутся по вкусу следующие истории.