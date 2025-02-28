"Вычухала" - это в переводе na общедоступный язык что значит?
Помыла, вычесала, отвела к грумеру и ветеринару?
16 историй о людях, которые не стали терпеть чужую наглость и показали зубки
Нередко люди интеллигентные или робкие и скромные по природе не умеют давать отпор всяким наглецам и бесцеремонным особам. Однако последних в мире хватает и без умения постоять за себя может прийтись непросто. Всем тем, кто хочет научиться давать отпор всяким нахалам или просто порадоваться случаям, где восторжествовала справедливость, наверняка придутся по вкусу следующие истории.
- Моя подруга-бизнесвумен влюбилась в парня — типичного альфонса. Приодела, вычухала того, а на день рождения и вовсе решила подарить машину и банкет закатить. И тут вдруг прозрела, узнав, что парень ее за спиной очерняет. Что ж, подруга горячиться не стала, а в свое удовольствие отдохнула на дне рождения в дорогом ресторане, ничего не подарив и не оплачивая. А после рассталась с ним. Насколько мне известно, парень уже 3-й месяц рассчитывается за ту гулянку, так как жить по средствам так и не научился. © Рабочие истории / VK
- В выходной день я проходил мимо работы, и тут меня заметила менеджер и стала отчитывать, что я не вышел на смену. Я ей сказал, что у меня выходной, в чем я убедился в пятницу. А оказалось, эта чудила поменяла расписание. В итоге я сделал так, что она зареклась творить такое за спиной людей: я на смену-то вышел, закончил ее около 10 вечера и через 15 минут позвонил на работу, попросив проверить расписание. Ей пришлось подняться из помещения в подвале и подойти к телефону, чтобы посмотреть его. Она подтвердила, что ничего не поменялось. После чего я стал названивать ей каждые 15 минут. В конце концов она сказала, что поняла, что я хочу этим сказать, и попросила больше не названивать. А я заявил, что не хочу опять пропустить смену и звонил еще до самого утра. После этого расписание самопроизвольно не менялось. © cortexstack / Reddit
"Вычухала" - это в переводе na общедоступный язык что значит?
- На днях встретила старую подругу, и она начала расспрашивать, почему я до сих пор не замужем. Сначала я отшучивалась, но потом она начала читать мне лекцию в духе того, что женщины, которые не замужем, несчастны. Тут я уже не удержалась и сказала, что из нас более несчастной выглядит она, которая отчитывается муженьку о каждом шаге и должна в 9 часов уже быть дома. © Карамель / VK
- Встретили с подругой ее родственницу Нaдю c 2-летним сыном. А та, как увидала мое кольцо, заохала и вдруг cтянулa c мoeгo пaльцa и сунула сыну полюбоваться. Малыш ухватил — и давай cлюнявить. Пытаюсь забрать — рeвeт и визжит. А Надя просто ржет и отбирать не собирается. Ну я разозлилась и в ответ выхватила у Нaди из рук тeлeфoн, протянула мaльчику и прeдложила пoмeнятьcя: он мнe эту мaлeнькую штучку — мое кольцо, — a я eму тeлeфoнчик co cтрaзикaми. Нaдя нe cрaзу cрeaгирoвaлa. А кoгдa дoшлo, былo пoзднo. Мaльчишкa мгнoвeннo пeрeключилcя нa нoвую игрушку и кoльцo брocил нa зeмлю. Я взялa eгo в плaтoк, чтобы дoмa oтмыть, и cпрятaлa в cумку. И тут Надя cтaлa вoпить, чтo тeлeфoн нoвый, cтoит мнoгo тыcяч. Тeпeрь ужe она прыгaeт вoкруг рeбeнкa, и пытaeтcя oтнять вещь — а тот ни в кaкую. Рeв и иcтeрикa. Нaдя cтaлa ругaтьcя, кричaть. А cынишкa, нeдoлгo думaя, тeлeфoнчик нa зeмлю шмяк! Аж экрaн трecнул. Тaк этa Нaдя пoтoм пытaлacь c мeня eщe cтряcти ущeрб зa пoчинку тeлeфoнa, кoтoрый ee жe рeбeнoк и cлoмaл. © ksenobianinSanta / Pikabu
- Ехал как-то в такси. Ехать час, в другой город. Всю дорогу таксист рассказывал, как мало стоит поездка, и как ему и его семье не хватает денег на еду. Когда приехали, попросил войти в положение и накинуть денег сверху. В ответ я ему сказал, что мне 3 года не повышали зарплату и попросил войти в положение и сделать скидку. Он почему-то моей просьбы не оценил. Странно. © ZlayaPravda / Pikabu
- В супермаркете кассир отказалась принять надорванную купюру. А я полчаса ходила, собирала продукты! Говорит: «Идите в банк, там поменяют!» Я сопротивляюсь: «Так не сильно же надорвана». А она: «Мы такие не принимаем!» И выкладывает из пакета мои сладости. Я: «Подождите, оставьте, я поменяю купюру — вернусь за ними!» А сама такая ищу в интернете статью закона, по которой такие купюры обязаны принимать. Зову заведущую. Она даже спорить не стала: конечно, все принимается, и в банк не пришлось бежать. © vasilisaPRO / Pikabu
- Купил билет на электричку, с конкретным местом, за неделю до поездки. Сижу у окна в наушниках, смотрю на зимний вокзал, весь в предвкушении от поездки и вида. И тут меня возвращают в реальность: хлопают по плечу и бесцеремонно требуют пересесть. Компания молодежи хочет сидеть вместе. Я сразу понял, что не встану. Почему вы «тыкаете» незнакомым людям? Я просто сказал «нет». И дальше в окно смотрю. Парень из этой компании начал наезжать на меня, требовал освободить место. Смотрю на него, говорю: «Сколько?» У него в глазах вопрос. Я спрашиваю: «Сколько дашь денег за мое место?» Оказалось, что не так уж сильно и нужно им было это место. © SaginArs / Pikabu
- Купил 2-метровый холодильник, заказал подъем на 8-й этаж, все оплатил в магазине, так как понимал, что холодильник не влезет в лифт. В назначенный день приезжает машина, грузчики выгружают перед подъездом холодильник и говорят: «Распишись, что мы привезли, а дальше сам». Я им говорю: «Вам заплатили с доставкой в квартиру». Не расписался. Они сели в машину и собрались уезжать. Я развернулся и ушел, холодильник остался на крыльце. Смотрю из окна — загрузили его в машину и уехали. На следующий день звонок из магазина: «Почему вас не было дома, и вы не приняли товар?» Я объяснил ситуацию и сказал, что покупать ничего у них не буду, завтра приеду за своими деньгами. После этого мне звонил начальник транспортного цеха, начальник грузчиков, и наконец — начальник всех начальников. Предложил бесплатный занос в квартиру и пылесос в подарок. Я согласился. © Vladyagr / Pikabu
- Свекровь постоянно опаздывала. Но я отучила ее от этого. Договариваемся на определенное время — предупреждаю, что ждать буду 10 минут. Один раз она не попала в театр, так как билеты были у меня, и я, пройдя в зал, отключила телефон. Второй раз уехали без нее на дачу, и ей пришлось ехать на электричке. Теперь выходит вовремя, а если что-то случается, то звонит и предупреждает, что задерживается. © nyutik.nag / Pikabu
- Подрабатывала я на упаковке. Потом меня повысили. Как-то прибегает ко мне начальница: «Выручай! Упаковщик заболел, срочно нужно упаковать кое-что». Почему бы не выручить, если просят. Повторялось это несколько раз. И как-то начальница прибежала ко мне и требует: «Горит! Упакуй!» Я:
— Не могу, у меня много работы.
— Но у нас горит!
— Ну так и упакуйте! Это не входит в мои должностные обязанности.
— Но ты же умеешь!
— А вы тогда посидите вечером с моим племянником?
— ???
— Ну, вы раньше в школе работали, с детьми работать умеете. А у меня брат с женой вечером в гости идут, племяша оставить не с кем.
Больше меня упаковывать ничего не просили. © julber / Pikabu
- Дедушка однажды пришел в банк, а там девушки-сотрудницы своими делами неспешно занимаются. На его вопрос одна оценивающе взглянула на него, скривилась и выдала надменным тоном: «Что вам, пенсию выдать? Подождите!» Дед так разозлился, что вывел оттуда все средства. А он директор градообразующего предприятия. Началась беготня, звонки, но было поздно. © Unknown author / Pikabu
- Стою в очереди на кассу, передо мной тетка. Внезапно поворачивается ко мне: «Я пойду займу очередь в соседнюю кассу, но если тут будет быстрее, то я перед вами буду». Я отвечаю: «Нет, не будете. Или тут, или там: встала туда — здесь очередь потеряна». Она начала возмущаться, но потом перешла в соседнюю очередь, недовольно на меня поглядывая. Я расплатился и вышел из магазина раньше, чем она. Очень бесят такие ловкачи. © Unit1976 / Pikabu
- Зашла в магазин одежды, выбираю платье. Рядом возникает девушка-консультант: «Вам помочь?» Спросила ее, есть ли понравившееся платье в размере S, на что она усмехнулась, осмотрела меня и снисходительно проговорила: «Ну что вы, девушка, это явно не ваш размер. Я ношу S, а вы хорошо, если в М влезете». От наглости я на секунду замерла, но потом попросила все же принести. Но не платье, а жалобную книгу. © Подслушано / Ideer
А чего ж платье не поменяла и не доказала, что права. А потом уж жалобная книга.
- – Алло, это курьер. Я внизу, домофон не работает.
– Хорошо, сейчас спущусь и открою дверь.
Это было странно. Полчаса назад домофон работал. Я спустилась, парень сразу протянул мне ручку и накладную.
– Где галочки - фамилия и подпись. Забирайте заказ.
– В смысле? Я на 5-й этаж эту коробку не донесу.
Он фыркнул:
– Что там нести? Она всего 7 кг.
– Извините, мне больше 5-ти поднимать нельзя. Я пользуюсь этим сервисом специально, чтобы мне все приносили домой.
– У нас доставка до двери, а мы перед дверью. Вот она, - он указал на железную дверь подъезда. Я молча развернулась и пошла домой. Он неохотно последовал за мной. Никогда мне еще настолько недовольно не дышали в спину. В прихожей он швырнул с отвращением коробку на пуфик, получил мою подпись и пулей вылетел из квартиры, не ответив ни на "спасибо", ни на "до свидания". Интересно, насколько рабочая эта схема? Сказать, что сломан домофон. Дождаться, что человек спустился вниз. Там быстро вручить коробку и свалить в закат? Сколько людей ведется на это? Судя по недовольному лицу парня, много. Я оставила жалобу. Извинение принесли уже 3 раза. © Nitty.Gritty / Pikabu
- 11-летняя дочка с подружками зашла в супермаркет. Выбирают конфеты, хихикают. Подваливает дядька-охранник: "Быстро сумки показали!" А сам у дочки сумку тянет. Девчонки испугались, звонят мне. Я в бешенстве несусь туда и, даже не разбираясь с охранником, вызываю заведующую. Скандал я там устроила знатный. С каких это пор охране можно в сумки лезть? По какому праву детей в чем-то подозревают?! Заведующая оказалась адекватная тетка - очень извинялась, обещала посмотреть камеры и наказать мужика, чтобы неповадно было! Но мне даже не это важно было, а то, что дочь поняла, что я могу ее защитить в таких ситуациях.
- Бабушка со стороны отца отписала мне свою большую 3-комнатную квартиру. Почему мне, единственной из всех родных? Да потому что я одна с ней общалась и помогала! Характер у нее был не из легких. Язвительная, хамоватая. Все относились к ней с неприятием. А я с детства на нее чем-то была похожа, тоже могла сказануть всякое. И к бабушке всегда относилась тепло, со мной она хорошо общалась. Я убирала квартиру, ходила за продуктами. Когда ее не стало, мои родные активизировались. Считают, что мне надо продать эту квартиру и поделить деньги между родственниками. Мама уже придумала, как на эти деньги они с папой купят новую машину, достроят дачу. Я устала отбиваться. Мама грозит, что они откажутся от меня! Но я не буду ничего продавать. Оформить квартиру на меня было желанием бабушки. Значит, это была ее воля. Почему я должна ее нарушать? © Подслушано / Ideer
Умение быстро находиться с ответом — полезный навык. Люди в этих переписках и историях отточили его почти до совершенства.
Комментарии
Про деда- олигарха не первый раз читаю, ещё забыли про мужика в рваной телогрейке написать, который за наличку крутую машину купил.
Детишки толпой заходят в магазин, и воруют ради развлечения мелкие вещи. Сплошь и рядом. Охранник выполняет свою работу. Не согласна только с принудительным просмотром.
Последняя история:
… Относились с НЕПРИЯЗНЬЮ, блин!
Неприятие из другой оперы😡