14 случайных открытий, изменивших все
Представьте: вы живете своей обычной жизнью, уверенные в том, что знаете о ней все. Но вдруг одно случайное открытие переворачивает привычный мир с ног на голову и меняет вообще все, что вы знали о себе, своих близких или окружающих. Именно такие моменты, полные потрясений и неожиданных истин, собраны в нашей новой подборке.
- Cделали мы всей семьей новомодные ДНК-тесты. Приходят результаты — а там по процентам родства мы все друг другу как седьмая вода на киселе. Ну все, думаем, приемные мы. Но нет, оказалось, что не приемные, а просто дедушка нам не родня. Они с бабулей расставались в начале их брака на какое-то время, а потом снова сошлись. © InternetImportant253 / Reddit
- Мне всегда было интересно, почему мои родители назвали меня Томила.
Раньше они рассказывали, что долго думали и выбрали то имя, которое им больше всего понравилось. Но недавно, на мой день рождения, мы сидели всей семьей за столом, и папа начал рассказывать о моем детстве — милые и смешные истории о том, как я росла, чудила и радовала родителей. А потом папа случайно открыл мне правду: «А вы знаете, почему она у нас Томила?» Мама пыталась его остановить, но папа продолжил: «А потому что мы с мамой зачали ее в деревне, которая называлась Томиловка. Вот и не думали долго — имя само появилось. Был бы сын, назвали бы Томил!» Так вот оно что. © Палата № 6 / VK
- У меня есть единокровный брат, он на 21 год старше меня. Видела его за всю жизнь раза три — в детстве. Все, что я о нем знала от отца — что он жив, работает на каком-то непонятном заводе, семьи нет, живет бедно. Папа составил завещание, по которому все его имущество (квартира, машина и приличная сумма денег) останется ему. Он же сын, а раз жизнь не удалась — надо поддержать. Меня это не обрадовало — у меня-то тоже ничего нет, но я не стала спорить.
Недавно папа умер. Всю организацию я взяла на себя, а сын приехал только в день похорон. Вот только оказалось, что сынок — генеральный директор завода. И вообще, этот завод принадлежит ему. У него есть красавица-жена, он держит себя в отличной форме и вообще производит очень приятное впечатление. Он мне сказал, мол, что не по-людски будет все себе забирать. Оставил мне отцовские квартиру и машину, а себе — только деньги, которые, как оказалось, он же отцу и посылал. © Подслушано / Ideer
- Я всю жизнь верила, что живу в счастливой, крепкой семье, где любовь — превыше всего. Но три года назад папа изменил маме в одной из своих частых командировок. Семья не распалась, но с тех пор что-то изменилось безвозвратно. Недавно, после ссоры с ним, мама призналась мне, что мечтает, чтобы он поскорее уехал в командировку и подольше не возвращался. Она постоянно рассказывает мне о своих проблемах в отношениях с отцом, делится всеми подробностями их ссор. А я не хочу этого знать! Я уже взрослая, но не хочу выбирать между мамой и папой. Иногда мне кажется, что лучше бы они развелись три года назад. © Подслушано / Ideer
- Я узнала, что я приемный ребенок — меня взяли в роддоме. Мне не 15, мне 40. И все это время я думала, почему у меня нет доверительного общения с мамой, как у других, и нет сходства с родными. Когда мама рассказала мне правду, у меня челюсть чуть не отвисла — неужели это со мной? Как в кино. И все равно, не надо было рассказывать мне об этом сейчас. Я чувствую себя неполноценной, мне интересно, кто мои настоящие родители, живы ли они. Мама говорит: «Не думай, не копайся, ты — моя дочь». Но я не могу не думать об этом. © One Million True Stories / VK
- Сегодня от мамы узнала, что когда мне было три года, мой отец изменил ей. Когда они с ним ругались, дело шло к разводу. Папа тогда сказал: «Как ты скажешь, так и будет». Мама ответила: «Развод ты не получишь. Живи с нелюбимой женщиной и мучайся». С того самого дня она изменила свое отношение к нему. Вот уже 15 лет она все помнит и прощать не собирается. А ведь они вместе уже 22 года! Все с этим ясно — типичные семейные проблемы. Но как теперь после этого общаться с отцом, я не знаю. © Подслушано / Ideer
- Я был молод, пригласили меня на день рождения друзей. Попросил маму прислать мне бабушкин рецепт запеканки. И тут случайно заметил, что на банке покупных консервов написан тот самый «легендарный рецепт». Бабушка, я знаю правду! © Donnie_____Darko / Reddit
Мать держит 15 лет отца в заложниках, но дочь не знает, как общаться с изменившим 15 лет назад отцом? Ну пусть тоже начнет его гнобить, че
- Вечер. Сидим с девушкой, смотрим телевизор. Я устал на работе и был так счастлив просто находиться рядом с ней дома. Переключаю канал на местные новости — сюжет о новом кафе в городе. И вдруг на заднем плане вижу, как моя ненаглядная целуется с каким-то левым типом. Сразу собрал вещи и ушел. Пять лет — в мусорку. © Подслушано / Ideer
- Не могу простить свою маму за то, что она давала деньги моему бывшему парню на проезд, цветы, вкусняшки, подарки, кино. Парень рассказал об этом уже после расставания. Когда он привык к такой помощи, начал сам просить деньги. В кино со мной ни разу не сходил, в кафе не водил, а подарки дарил только на день рождения — и то в лучшем случае. Когда я об этом узнала, долго уговаривала маму сказать мне правду. Она до последнего все отрицала, но в конце концов призналась. Сказала, что хотела как лучше. © Подслушано / Ideer
- Недавно узнал, что у моего деда было две семьи — в одном городе, одновременно.
Переписи населения 1930 и 1940 годов оказались очень интересными. Конечно, вся мамина родня (а это был ее отец) отрицала, что речь идет об одном и том же человеке.
Но это точно был он. © Dangerous_Ant3260 / Reddit
- Недавно моя сестра чуть не довела папу до сердечного приступа. Спросите как? Недавно сестра начала встречаться с парнем. И вот — он делает ей предложение. Она так и не познакомила его с родителями, а тут уже свадьба на носу, тянуть было нельзя. Все вроде шло гладко, пока она не сказала, сколько ему лет. Оказалось, он на 24 года старше нее! Папа тут же схватился за сердце — у него, как и у нас всех, был полный шок. Свадьбу они все же сыграли. Папа, хоть и остался недоволен, смирился. Главное — молодожены любили друг друга. © Палата № 6 / VK
- Был у меня дядька, который приезжал к нам в гости раз в году. Я вырос и начал сомневаться в нашем родстве. Дело в том, что мой батя — старший сын в семье, а тот дядька был явно старше моего отца. Начал копаться в семейном древе и обнаружил, что моя бабушка родила того дядю в юном возрасте и отдала на усыновление. А уже потом они нашли друг друга и возобновили общение. © TheSuspiciousNarwal / Reddit
- Узнала, что у меня дислексия, в 19 лет. Мама просто посчитала, что это неважно: мол, я же ходила в начальной школе к логопеду — сама должна была догадаться. Естественно, учителя ничего не знали, из-за этого у меня постоянно были плохие оценки в школе. В итоге уже в университете, при изучении латыни, преподаватели заподозрили неладное. Мама себя виноватой не считает. © Подслушано / Ideer
- Жил в семье с родителями среднего достатка: одежда — масс-маркет, машина у отца — эконом-класса. Питались стандартно: гречка, макароны, немного мяса. Но когда я поступил в университет на бюджет, родители купили мне квартиру в новом доме в хорошем районе. Не в ипотеку. Папа только пожал плечами: «Копили, сынок, копили». Тихушники, блин. © Подслушано / Ideer
А вот еще истории от пар, чьи отношения внезапно вошли в такую зону турбулентности, что пришлось пристегнуть все ремни. А какие случайные открытия меняли вашу жизнь? Делитесь своими историями в комментариях!
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Комментарии
Парень, которому купили квартиру: ещё и недовольный! Голодом не морили, нормально одевали и потом квартира просто так. Это ж надо быть таким неблагодарным и не стесняться это демонстрировать всем!
А вот интересно было бы понять усыновленных, особенно, кто уже взрослый, отчего они так негодуют. Ладно, подростки могут взбелениться, им положено по гормональному статусу. Но взрослые?
Парень из последней истории "спасибо" бы родителям сказал за квартиру, вместо того, чтобы высказывать свое фе.
Вот что ни делай таким, никогда они довольны не будут...