15 человек, которые этот свой отпуск еще на пенсии в кресле-качалке вспоминать будут

Если это не месть бросившему подонку, а искренние чувства и оба свободны, тогда можно понять. Из истории, странный отец ребёнка, если бы дочь не родилась, он бы не вспомнил о сыне? Заблокировать и отвергнуть узнав, что родится твой ребёнок, это паскудство, от нации не зависит.