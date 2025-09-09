Если это не месть бросившему подонку, а искренние чувства и оба свободны, тогда можно понять. Из истории, странный отец ребёнка, если бы дочь не родилась, он бы не вспомнил о сыне? Заблокировать и отвергнуть узнав, что родится твой ребёнок, это паскудство, от нации не зависит.
15 человек, которые этот свой отпуск еще на пенсии в кресле-качалке вспоминать будут
Забудьте о стандартных маршрутах и туристических путеводителях. Герои нашей подборки доказали, что лучшие приключения начинаются там, где кончаются планы.
- Поехали в отпуск с подругой. Нашли местную барахолку и решили купить себе по старому чемодану. Погуляли, и настало время возвращаться в гостиницу. Зашли в вагон метро и почувствовали жуткий запах. Пытались дышать через раз. Когда перешли на другую ветку, запах перешел туда же. В какой-то момент я догадалась понюхать свой чемодан. В общем, это мы воняли. © Подслушано / Ideer
- 10 лет назад после тяжелого развода коллега поехала на недельку в Турцию и там влюбилась в парня на 10 лет младше. Вернулась беременная. Сообщила ему, а он заблокировал ее везде. Посмеялась и забыла. Год назад парень захотел познакомиться с сыном. Он, оказывается, женился и у него родилась дочка. И то чувство любви и умиления к малышке, которое в нем проснулось, заставило его вспомнить о своем первенце. Они пригласили коллегу с сыном в гости. И случился «поворот в сюжете»: коллега очень понравилась отцу парня, и он начал ухаживать за ней. Скоро свадьба. © Карамель / VK
- Отпуск в отеле, народ расслабленно зависает в зоне отдыха. И тут раздаются громкие всхлипы — к администратору бежит мужик в слезах. Кричит: «Увольте его! Теперь никакой свадьбы из-за него не будет!» Прислушиваюсь. Оказывается, его невеста была на массаже, а массажист осыпал ее комплиментами. Жених посчитал это оскорблением, чуть ли не изменой.
«Уехал в отпуск, котов оставил с котоняней. В первый же день шлет она мне это фото»
- На отдыхе в отеле были девушки из Амстердама. И устроили они соревнование по соблазнению местного аниматора. После третьего дня активных попыток парень придумал самый гениальный ход отпора. На все вечерние программы стала приходить его бабушка. © Злобный_суслик / AdMe
- Мне было 19 лет. Мама дала денег на поездку к морю. У меня там случился курортный роман. Через 2 месяца поняла, что беременна. Так 10 лет назад в моей жизни появилась дочка. Все эти годы я выдумывала, что ее папа то моряк, то летчик. А недавно нашла его в соцсетях и шокировала признанием. Так он в ответ сказал, что мечтает о детях и с радостью признает дочку. © Мамдаринка / VK
- Были с папой в Китае, сидели в ресторане. Поели, расплатились, и отец оставил чаевые. Мы уже вышли, и тут видим: за нами несется официант с деньгами в руках, крича, чтобы мы свои чаевые забрали. © LeavesItHanging / Reddit
«Как мой сын расслабляется в отпуске. Да, это салями»
Слушайте, вот эти все, которые беременеют от левых мужиков нa отдыхе, они заболеть вообще ничем не боятся, да?
- Греция, остров Родос. Стою в очереди в местную пекарню и вдруг замечаю, как рядом припаркованная машина слегка трясется. Подумал, что зажигание забыли выключить. А тут вдруг — крики, шум, гам, продавщица выскочила из пекарни и побежала! Я — за ней. Смотрю на проселочную дорогу, а она волнами идет! Как море. Так выглядело землетрясение. © wcrucre / Reddit
- В Египте по совету местных решила сэкономить на такси и сесть на маршрутку. Дошла до поворота, и ко мне сбегается группа мужиков. Один хватает чемодан, другой звонит кому-то, остальные улыбаются. Тут подъезжает шикарный минивэн, и меня усаживают в машину, где уже сидят местные женщины с детьми. Оказалось, это и есть та самая маршрутка. © stupina2132
- Мне под 50. Сменила работу и влюбилась в шефа лет на 10 моложе. Он меня даже повысил. На корпоративе я прекрасно провела время с его детьми, а он пригласил меня «на чашку кофе» и предложил вместе поехать на острова, но с нюансом. В качестве няни. «Понимаешь, я давно планировал эту поездку с детьми. А тут как раз познакомился с одной девушкой... Жалко упускать такой шанс. А с детьми — ну какой это отдых? Выручишь?» © Мамдаринка / VK
«Мой отпуск выглядит как-то так»
Не настолько она любит детей значит. Смысл было на корпоративе с ними играть, с чужими. Мужика склеить?
- Сидим в чешском ресторане. Местного языка не знаем, а сотрудники не знают английского. Чтобы объяснить нам, из чего сделано то или иное блюдо в меню, официанты издавали звуки животных. Посмотреть на это шоу собрались все гости ресторана. © Unknown author / Reddit
- В отпуске познакомилась с парнем и закрутился у нас роман. Парень был бородатый, и как в сказке, разрешал мне выдергивать волоски из бороды и загадывать желания. Мы остались в хороших отношениях и переписывались письмами по почте. В одном из таких писем в конверте были рыжие волоски и записка: «Только на самое желанное». Тогда я загадала нашу встречу. Спустя 4 года это желание исполнилось! © Карамель / VK
- Я хотела ровный бронзовый загар, но ноги у меня загорают медленнее торса. Решила первые дни лежать под зонтом и держать только ноги под солнцем. Уснула с книгой на животе, ноги на солнышке. Проснулась через час от того, что стало жарко. Оказывается, мой брат увидел меня наполовину под солнцем и решил убрать зонт, подумав, что тень падает неравномерно. В итоге я сгорела, потому что кремом не намазалась, и у меня белый прямоугольник на животе от книги. Спасибо за заботу. © Подслушано / Ideer
«Заметил во время отпуска эту птицу. Называется скопа»
Странно, мне казалось что в чешских ресторанах всегда есть меню на английском.
- Приезжаю в отель в 2 ночи, с ног валюсь от усталости. Хозяин подбегает прямо к такси, открывает мне дверь, приветствует. А отель горит! Мужик пытается завести меня внутрь. Я упираюсь, говорю: «Отель горит!» Получаю в ответ: «Да это только одна половина горит, а мы-то вас в другую поселим». Сил не было вообще, и я пошел за ним, переступая через шланги с водой и уворачиваясь от бегающих туда-сюда пожарных, заселился куда-то и — о чудо — проснулся утром живой и невредимый. Позавтракал вместе с хозяином. Понравился мне отель, я туда через несколько лет снова приехал. © neverpennyless / Reddit
- Отдыхала на море одна. Каждое утро шла на пляж и по пути покупала шоколадный пончик. Где-то через неделю ко мне стал подкатывать сосед. Проснулась я однажды от стука в дверь, открыла, а там он с подносом в руках, а на подносе гора пончиков с шоколадом! Он их сам приготовил. Впустила, пообщались. С того утра мы каждый день были вместе, пока я не уехала. Но он меня и дома потом нашел! Скоро замуж, в общем. © Карамель / VK
- Поехали с мужем в прошлом году на море на три дня. В первый же день муж случайно уснул на пляже и обгорел так, что почти два дня двигаться толком не мог. Сына укусила пчела, меня ужалила медуза, а завершающим бонусом стало общее отравление креветками. Вернулись домой, отошли и просто поехали за город на грязную речку — и отлично провели время. © Мамдаринка / VK
