15+ историй, после которых вам захочется угостить своих соседей пирогом

Как бы нам ни хотелось полного уединения и тишины, соседи всегда будут рядом — в многоквартирном доме, на даче или даже в самом тихом пригороде. Иногда это милейшие люди, с которыми приятно перекинуться парой слов и даже устроить дружеское чаепитие. Но порой попадаются такие персонажи, что скучать точно не приходится.