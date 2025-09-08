15+ историй, после которых вам захочется угостить своих соседей пирогом

А прямо спросить: "Римма Александровна, а откуда у вас такие красивые камни? Что-то не похожи они на валуны. На море собирали?" и зверски посмотреть на соседку.
Как бы нам ни хотелось полного уединения и тишины, соседи всегда будут рядом — в многоквартирном доме, на даче или даже в самом тихом пригороде. Иногда это милейшие люди, с которыми приятно перекинуться парой слов и даже устроить дружеское чаепитие. Но порой попадаются такие персонажи, что скучать точно не приходится.
- Решила я себе устроить вечер отдыха. Набрала ванну с пеной, сделала маску на лицо. Лежу, балдею. Вдруг в дверь начинают неистово звонить и долбить. Ничего не поделаешь, смываю пену и маску, надеваю халат и иду открывать. За дверью женщина орет, что я ее заливаю. Вместе с ней заходим ко мне в ванную, все осматриваем — пол сухой. Я предлагаю посмотреть ее квартиру, ведь могло трубу где-то между этажами прорвать. Спускаемся на этаж ниже, и соседка ведет меня в противоположную сторону! Я говорю: «Вообще-то, моя квартира не над вами находится, даже углами не соприкасается». Так она мне как выдала: «Так у вас же у единственной вода включена была, у других-то тихо!» По факту оказалось, что протечка вообще двумя этажами выше. А случай с соседкой я еще долго рассказывала как анекдот. © Подслушано / Ideer
- Пришла уставшая с работы. 3 недели без выходных, сил нет. И тут стук в дверь, очень настойчиво. Хотелось спрятаться и зареветь. Но нашла силы, открыла, а там соседская бабушка. Я решила, что она снова жаловаться будет. Смотрю, а она протягивает кастрюльку, а внутри картошечка и котлетки. И говорит: «Доча, я заметила, что ты сама не своя последнее время: рано уходишь, поздно приходишь. Небось поесть даже не успеваешь. Решила тебе приготовить немного». Я смотрю на нее, а у самой аж слезы наворачиваются. Позвала на чай, но она отказалась, сказала, мол, кушай и отдыхай.
- Как-то раз ко мне пришли соседи жаловаться. Говорят: «Ваш забор мешает нам собирать малину на вашем участке!» Супер же. © MOGILS / Pikabu
- По работе мотался на море. Иногда привозил кучу красивых камней себе для ландшафта. Как-то раз захожу к соседке, а у нее альпийская горка. Ругаться не стал и сказал: «Какая же красивая конструкция, Римма Александровна!» А она как выдала: «Да, в поле камней насобирала». Но я-то вижу, что это не валуны, а настоящая горная порода, которую я таскал с моря. © JohnyZHK / Pikabu
- У меня сосед повез жену на работу и тут слышит, что в багажнике что-то шуршит и перекатывается. Приехал домой. Заглядывает, а там какие-то два пакета с продуктами. Через домовой чат начал разбираться. В итоге оказалось, что к другим соседям родственники приезжали и привезли продукты. Те попросили положить в машину, мол, багажник откроют. В итоге машины оказались похожи, а сосед приехал со смены и забыл закрыть машину. © Vitannn / Pikabu
- Как-то раз соседка-старушка вызвала полицию за то, что я вернулся домой в 23:00. Полицейский сказал, что соседка с мужем подали жалобу на то, что я шумлю, когда паркую машину и открываю дверь. На следующий день я пошел к соседям разбираться. Бабулька мне с порога выдала: «Никто не должен шляться в 11 вечера!». Я объяснил ей, что у меня работа вечерняя, поэтому я в любом случае буду возвращаться с работы в это время как минимум 5 раз в неделю. Тогда она сказала: «Так найди нормальную работу, чтобы не мешать нам! Мы ведь смотрим в это время телевизор» Ну, класс, бабуль. © Unknown author / Reddit
- У меня самым выгодным приобретением для дачи стали 3 муляжные камеры. Одну поставил на двор с домом, вторую на сад, третью на границу с соседкой. В итоге в саду стало больше яблок, малины и голубики. Стали лучше расти цветы вдоль границы с соседкой. Давно подозревал, что она чем-то их поливала. © Andruss / Pikabu
- Была соседка, которая поливала свои цветы каждый день! И в дождь, и в солнце. Она была убеждена, что именно благодаря тщательному поливу ее цветы были намного лучше, чем у всех остальных. Она всем вокруг хвасталась, что ее цветочки цветут всегда, даже зимой. Но никто ей так и не сказал, что она поливает искусственные цветы. © SaturdayBaconThief / Reddit
- Повадилась ходить соседка снизу, мол, наш 3-летний ребенок шумит. А у нее у самой годовалый. Ходила каждый день, грозилась полицией, вымотала все нервы. Мы задергали ребенка просьбами не топать, не прыгать, не ходить. В итоге соседка по уши влипла, потому что мы продали квартиру семье из 5 человек. Приветик соседке. © Подслушано / Ideer
- Помню случай, когда у нас во всем районе отключили электричество. Я завел генератор. И тут раздается звонок. Беру трубку, а там сосед отчебучивает: «Твой генератор забирает электричество у всего района!» © Unknown author / Reddit
- У отца был сосед, который весь день громко слушал радио, даже когда уходил из дома или уезжал в отпуск — всегда оставлял включенным радио. Пока его не было дома, мой отец вырубал рубильник. Как-то раз сосед подошел к отцу, инженеру-электрику, и спросил: «Не знаешь, почему у меня постоянно срабатывает выключатель? Может, дело в неисправной проводке?» Папа ему ответил: «Скорее всего, дело в громком радио. Чем громче слушаешь, тем больше нагрузка». Сосед послушал совета и... чудо! Выключатель перестал отключаться. Ох, как же он был благодарен за помощь в решении этой досадной проблемы с электричеством. © TheFeshy / Reddit
- Моя соседка играет на фортепиано. Сама обожаю этот инструмент и всегда хотела научиться на нем играть. И часов с 11 утра она начинает репетировать. Как же я люблю, когда она это делает! Как потрясающе просыпаться не от будильника, а от звуков фортепиано. Играет потрясающе. Прямо сейчас лежу и наслаждаюсь ее игрой. © Подслушано / Ideer
тоже сосед был еврейский мальчик, на скрипке играл, тож было классно. редко, правда, слушать получалось я в первую смену учился, а он во вторую
- Моей соседке по комнате не нравится, что кто-то трогает ее вещи, сидит на кровати и тому подобное. Она под подушкой записки оставляет, а на мыле следы от ногтей ставит, чтобы видеть, если кто-то из наших гостей им руки мыл. А недавно она выдала: «Почему мои продукты в холодильнике по-другому стоят?» © Подслушано / Ideer
- У нас с соседями раньше вообще забора не было. Потом я завел кур, а он поросят. Случались побеги живности, и мы поставили забор. Но в нем сделали калитку. Так и живем, ходим в гости через огород. © Slainnn / Pikabu
- Через коридор от меня живет парочка, которая часто и громко ссорится. Однажды ночью девушка нашла в телефоне парня что-то личное и выбросила телефон с балкона (второй этаж) на бетонную дорожку внизу. Разумеется, телефон разбился. И тут вылетает на балкон парень и делает то же самое с телефоном девушки. Очень весело проводят время. © napalm_****_emission / Reddit
- Живу в частном доме. Тут звонок в дверь. Подхожу, а там мужик: «Здравствуйте, хорошего дня! Я хотел бы вас предупредить, что с соседнего участка сбежала пума. Можете, пожалуйста, воздержаться от выхода на улицу, пока мы ее ищем? Спасибо!» Я немного обалдела, но закрыла все окна и двери. К вечеру кошечку вроде бы поймали. © Подслушано / Ideer
Согласитесь, что иногда жизнь с соседями превращается в нескончаемый сериал, где новые серии выходят каждый день. Иногда перекинешься с такими парой слов и тут же хочется перебраться куда-нибудь на необитаемый остров.
