Ох и повеселились я с истории про "алло!" Представила эту ситуацию в живую. Я сначала удивилась бы, наверное, а потом бы ответила: "Да-да, я на связи". 😂 😂 😂
15+ неловких историй из кабинета врача, которые захочешь забыть, да не получится
Многим из нас время от времени приходится посещать поликлиники и больницы — куда уж без этого. Обычно это не самое приятное занятие: длинные очереди, ворчливые пациенты и вечное ожидание под дверью кабинета. В таких местах можно не только устать, но и оказаться в настолько неловкой ситуации, что остается только посмеяться.
- Работаю терапевтом. В последнее время совсем не высыпалась, да на работе еще задергали. В итоге усталость взяла свое: прикладываю фонендоскоп к груди пациента и говорю: «Алло». Не услышав ответа, говорю громче: «Алло?!» И тут до меня доходит. Ой, как же было неловко. © Подслушано / Ideer
- Мама, когда ей было 23 года, и она была беременна мной, пошла в женскую консультацию. Сидит в очереди, и тут заходит женщина лет 50 с животом и просится без очереди, потому что рожает. Все стали смеяться, даже проходящая по коридору врач засмеялась. В итоге реально оказалась беременная и родила через несколько часов. Мама говорит, что в шоке тогда была. В то время в 28 лет уже считали старородящими, а тут 50! © Жужа Лаптева / Dzen
- Пошла к гинекологу. Но моего врача не было, и его замещал другой врач — мужчина. Мне было неловко, но мы нашли общий язык и даже разговорились. Я сказала ему, что скоро выхожу замуж. И тут он как заорет: «Ох, класс-класс! Покажи кольцо». В этот момент мне было действительно неловко. © Fearless_Lab / Reddit
- Как-то раз ударилась мизинцем ноги о дверной косяк. Сделала рентген, оказался перелом. Месяц спустя я пришла на плановый прием к ортопеду, а мой палец распух, а ноготь потемнел. Я объяснила врачу всю ситуацию. Он внимательно осмотрел палец и серьезно сказал: «Да, ты останешься без него!» Я обалдела! В голове начали появляться нехорошие мысли. И тут врач выдает: «Извините, я имел в виду ноготь». Ну, спасибо! © DadsRGR8 / Reddit
- День здорового ребенка в поликлинике. Сидим с сыном в очереди, передо мной две девочки года по 3 познакомились и играют. Мамочки тоже начинают беседовать. Подходит очередь одной из них. Женщина хватает девочку и идет к кабинету. И тут ей вслед другой ребенок как выдаст: «Мама-а-а-а». Женщина не свою дочь взяла. © Мамдаринка / VK
- Была на приеме у врача. В кабинет вошел другой доктор, и врач, которая меня осматривала, стала поздравлять ее с прошедшим бракосочетанием. В конце добавила: «Чтоб все у вас было хорошо!» Та поблагодарила и ушла. И тут пожилая медсестра, присутствующая при разговоре и невозмутимо скручивающая ватные тампоны, произносит: «Не бывает все хорошо...» © Подслушано / Ideer
- Подхожу к регистратуре, говорю, что к гинекологу записана. Тетенька вдруг начинает глаза выпучивать. Спрашиваю, мол, пеленку надо покупать или у врача есть? И тут она как с цепи сорвалась: «Женщина! Какой гинеколог? Вам не стыдно, что тут вообще-то мужчина за вами стоит? Постеснялись бы, пропустили его и тогда про наборы спрашивали! Не могу с вас». Вот как это понимать, а?
- Как-то раз проходила медосмотр за пару недель до выхода в декрет. Зашла к гинекологу, села на стул. Врач что-то писала и на меня даже глаза не поднимала. И тут спрашивает: «Когда были последние месячные?» Ну а я что? Я выдала, что не помню! Надо было видеть глаза врача, когда она подняла голову и увидела меня. © Мамдаринка / VK
- Папа приболел, пошел в поликлинику, но в регистратуре его карты не оказалось. А знаете почему? Нет, не потому что она у врача. Просто ее уничтожили, так как решили, что раз человек 20 лет не болел и не приходил ни разу, то его больше нет! © Подслушано / Ideer
- Как-то раз пошел к стоматологу, и у нас состоялся эпичный диалог:
— Ого, у вас все 4 зуба мудрости!
— Да, я их не удалял.
— И не нужно, у вас там сзади много места. Кстати, у вас очень широкая челюсть!
— Ха-ха, спасибо!
— Хотя нет. Это просто вся голова большая! © AquaticOwl64 / Reddit
- Попал в аварию, поэтому попросил друга, чтобы он отвез меня в травмпункт. Пока я был у врача, друг уснул в коридоре, и у него затекли ноги. Когда я вышел, он с перекошенным и полным страдания лицом, опираясь на меня, поковылял к выходу. Надо было видеть, с каким сожалением на него смотрели другие пациенты. Один дедушка со сломанной рукой даже сказал: «Не переживай! До свадьбы заживет». © Подслушано / Ideer
Был неприятный момент про поход к гинекологу. Я девочка (школу закончила, проходила медосмотр). Мой участок вёл мужик. И когда сказала, что девственница, начал ржать. "Девственница? Да неужели? В таком-то возрасте?! Хи-хи" (старшеклассница). Так что знаю, бывают дебильные врачи.
- Самым большим моим страхом был страх стоматологов. Но жена меня просто заставила сходить на прием. Я зашел, сел в это кошмарное кресло. Потом зашла врач. Но из-за моего беспокойства и дерганья она не могла сделать ровным счетом ничего. И тут смотрю, а она приносит мне мягкие игрушки и начинает играть со мной. В итоге я, амбал, еле помещающийся в кресле, крепко сжимал в одной руке плюшевого зайца, в другой — резинового бегемота. Оказалось, не все так страшно. © Не все поймут / VK
- Я была на приеме у ревматолога. Смотрю, а в кабинете вместе с врачом студент молодой. Врач изучил мои анализы и спросил новичка: «Как думаешь, что у нее?» Возникла пауза, и я выпалила: «Это не волчанка!» Да, я считала это хорошей шуткой, но судя по выражению их лиц, они не смотрели сериал о докторе Хаусе и лишь косо на меня взглянули. © MeilleurChien / Reddit
- У моей бабушки заболел язык. Она пошла в больницу. Прописали уколы, потом делали перевязки, настоятельно рекомендовали вытащить металлические коронки и даже сменить работу. Но точного диагноза поставить так и не смогли. В итоге решили, что это реакция на большое количество железа в организме. Бабушка уже устала от всего этого, но каким-то образом оказалась у одного врача, который сразу с порога задал ей вопрос: «Дайте угадаю, книжки читаете, а как страницу перелистываете — палец облизываете?» Оказалось, что прям в точку попал. © Подслушано / Ideer
Про стоматолога вспомнила. Вырывали зуб, я маленькая (детсадовка), вцепилась ему в руку и он смеялся. Ну, много ли сил в слабой детской ручке?) Ему было смешно, а мне страшно)
- Муж пошел с дочкой к врачу. У кабинета педиатра очередь из мамочек с детьми. Пришло время мужу заходить. Вдруг бабулька за ним как заголосит: «Нет! Вам надо меня пропустить!» Он удивился: «С какой стати?» А она ему выдала гениальное: «Потому что вы мужчина и должны женщин вперед пропускать». Класс! По ее логике муж вообще никогда не попал бы на прием.
- Как-то раз захожу к стоматологу, а он увидел меня и как выдал: «Ура! Вы вернулись». © Soobobaloula / Reddit
- Когда сыну было два года, проходили мы с ним диспансеризацию перед детским садиком. Пошли по врачам. Долго, утомительно. Последним на очереди был невропатолог, который начал задавать ребенку вопросы, тот молчал, ничего не хотел говорить. Врач перевел общение на меня: «А почему он молчит?». Отвечаю: «Устал уже. В каждом кабинете его просят то рот открывать, то футболку задирать, то вставать, то ложиться». Врач после этого достает молоток и с улыбкой до ушей как выдаст сыну: «Не волнуйся. Я добрый. Я тебя не обижу!» © Мамдаринка / VK
- Мой врач ответил на телефонный звонок во время приема. На вид ему было около 50 лет. Он в трубку говорит: «Я не знаю! Что ты хочешь, чтобы я сделал? Я на работе. Слушай, у меня пациент, почитай в интернете». Он положил трубку и как выдал: «Извините, это была моя мама». © Unknown author / Reddit
Жизнь сама по себе полна казусных ситуаций, а поликлиники будто специально собирают их в одном месте. Главное — сохранять чувство юмора, ведь иногда смех лечит не хуже доктора.