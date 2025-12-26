15 веселых напоминаний о том, что дети впитывают все как губка — только воспринимают по-своему

Говорят, что устами младенца глаголет истина, но иногда эта истина заставляет родителей судорожно вспоминать, где же ребенок ее нахватался. То дите вам сепарироваться предложит, то к психологу отправит, а то и выдаст такую логику на собеседовании в школу, что впору в генеалогическом дереве Эйнштейна поискать. А в бонусе вас ждет история про такого папу, который своей логикой любую детскую затмит.