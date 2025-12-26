"кровать, кошка, диван и картина"
Лишняя кошка, т.к. она одушевленная.
Лишний диван, т.к. начинается на Д , а не на К.
Лишняя картина, т.к. у остального есть 4 ноги.
Лишняя кровать, .т.к. не имеет очевидных исключающих признаков.
15 веселых напоминаний о том, что дети впитывают все как губка — только воспринимают по-своему
Говорят, что устами младенца глаголет истина, но иногда эта истина заставляет родителей судорожно вспоминать, где же ребенок ее нахватался. То дите вам сепарироваться предложит, то к психологу отправит, а то и выдаст такую логику на собеседовании в школу, что впору в генеалогическом дереве Эйнштейна поискать. А в бонусе вас ждет история про такого папу, который своей логикой любую детскую затмит.
- Подруга рассказала. В школе у сына проходили суффиксы. Палка — палочка. Кошка — кошечка. А сын — ... И никак ребенок не мог ответить. Учительница говорит: «Вот как тебя мама дома называет? Только ласково». Он подумал, подумал и выдал: «Дубинушка!» © Злая Сибирская Зая / Dzen
- Говорю дочке (ей 13 лет): «Давай сходим в магазин вместе, а то одной мне скучно». Она подумала и отвечает: «Мама, сходи одна, тебе надо сепарироваться». Ох, уж эти дети психологов! © marta_yarenchuk
- Сына (2 года) спрашивают:
— Как тебя бабушка зовет?
— Солнышко!
— А дедушка?
— Кисулька!
— А мама?
После секундного замешательства:
— Кушать! © ice249 / Dzen
- Объясняла ребенку насколько важно чистить зубки, иначе будет невкусно пахнуть. Приехали в гости. Утром смотрю, а он бегает с широко открытым ртом и интенсивно дышит.
— Что случилось?
— Я рот проветриваю. Щетку дома забыл. © threads__kz
- Исполнилось дочке 7 лет — пора в школу. На комиссии психолог показывает ей картинки: кровать, кошка, диван и картина. Что тут лишнее? Ребенок, подумав, говорит: «Диван». Психолог с недовольным видом начинает что-то писать в карточке. В этот момент я спрашиваю: «А почему диван?» У психолога аж рот открылся от удивления, когда дочка сказала: «А он на букву „д“ начинается...» © Ольга Мамонта / Dzen
- Было мне лет 5, когда меня к бабушке на выходные отправили. И был у нас с ней один ритуал: мы пили, как бабуля выражалась, коктейль (виноградный сок с имбирной газировкой), а потом ложились вздремнуть. Ну, и в садике, когда меня спросили, что я делала в выходные, я — невинная душа — сказала: «Пила коктейль с бабушкой, а потом мы обе очень долго спали». © ***_SPACEMAN / Reddit
"кровать, кошка, диван и картина"
- Как-то дочка, а ей 5 лет, в машине на меня кричала за то, что я «пью за рулем». Где-то услышала, что это очень опасно. А пила я холодный чаек из бутылки, если что. © QuinnMallory / Reddit
- Сын в магазине смотрит на бананы и говорит: «Давай купим, я в жизни их не ел». К слову, бананы ест постоянно! В другой раз тоже сморозил: «Ма, тут доширак дорогой, пошли в другой магазин, там дешевле», — я со стыда чуть не сгорела. © Инкогнито 5648 / Dzen
- Младший сын проходил собеседование при поступлении в гимназию в первый класс. Одно из испытаний — прочитать текст вслух и пересказать. Выполнил разборчиво и подробно. Учитель начинает задавать уточняющие вопросы, а мой сынок молчит. Вышли из кабинета, и я спрашиваю: «Почему не отвечал-то?» А он с обидой в голосе: «Я ей вслух читал, я ей подробно все рассказал — почему она меня не слушала?!» В гимназию его приняли, кстати. © Alex Bali / Dzen
- Работаю репетитором в частной школе. Одна девочка (ей 6 лет) поворачивается к непоседливой однокласснице и спокойно говорит: «Дорогая, кажется, тебе не помешает помощь специалиста». © rocketscientology / Reddit
- Захожу я на кухню, а там жена с 3-летней дочкой спорят, да не на шутку, а всерьез. Мелкая аж покраснела от натуги. Ну, я зачем-то взял и влез в их спор. Дочь мгновенно остановилась, обернулась ко мне и совершенно спокойным голосом сказала: «Папа, ты что лезешь? Не видишь, что ли, я с мамой спорю?» Действительно, чего это я. © Воблер / Dzen
- Пошел сына-первоклашку со школы забирать. Учительница бежит ко мне и строго так: «Чем у вас ребенок на выходных занимался, а?» Я обалдел. Ну, «Барбоскиных» смотрел, «Фиксиков», играл в телефоне во что-то. Вдруг учитель как заржет и такая: «Не волнуйтесь особо. Просто ваш сын, пока вся группа сидела и играла, собрал себе команду и они идеи для стартапов друг другу презентовали. Ваш играл роль СЕО и командовал всеми».
- Еле разбудил сына в садик. Прибегаем, а там уже зарядка вовсю идет. Я с виноватым видом воспитательнице говорю, мол, извините, опоздали немного. Тут этот мелкий перец на серьезных щах выдает, да еще громко так, чтоб все слышали: «А ты, папа, что так долго спал?» Я от неожиданности аж завис. Воспитатель ржет. Я вот мотивацию его понимаю, но все равно был сильно возмущен! © Воблер / Dzen
- Я больше тридцати лет проработала воспитателем. Был у меня один очень шустрый воспитанник, который нас с коллегой доводил до белого каления, но был добрым мальчишкой, поэтому мы ему многое прощали. Но однажды я не выдержала и сказала ему: «Сережа, когда ты себя так ведешь, я тебя не люблю». А он возьми да ответь: «А я вас, Наталья Петровна, всегда люблю!» Это был для меня хороший урок. © Инкогнито 4285 / Dzen
- Захожу домой, меня встречает доча:
— Папочка, любимый как дела? Что ты мне принес?
— Ничего не принес, хорошая моя.
Дочь пафосно уходит в комнату со словами:
— Мама, твой муж пришел! © baigulzhayev
Бонус
- Сыну и его товарищу в садике достались персонажи оленей в новогодней постановке. Папа другого мальчика был против, но других ролей не осталось. Я своему купила ободок с рожками и мишуру. Увидела второго олененка и ахнула — его папаша удумал нацепить ребенку на голову огромнейшие искусственные рога, прямо больше его головы. А одежда такая была — максимально разбойничья. Настолько, что остальные детки, глядя на него, просто терялись в пространстве и времени. © Fyyf / Dzen
Еще больше доказательств того, что дети — это неиссякаемый источник смеха и веселья, можно найти в других наших материалах:
Комментарии
Я, маленькая, маме говорила - Начинай меня будить в пол восьмого, чтобы в восемь я уже встала.