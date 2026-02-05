Александра, зачем? Зачем коверкать оригинальный текст? Откуда вы взяли это "ляпнуть"? Хватит уже ляпать.
16 ярких историй о попутчиках, которые запомнились лучше, чем сама дорога
Билет на поезд или автобус — это настоящий входной талон в импровизированный театр, где места в первом ряду достаются вам совершенно бесплатно. Никогда не знаешь, кто станет твоим соседом: суровые вахтовики с огромным запасом провизии, театральный костюмер или девушка, решившая поругаться с вашим пирожком.
Мы собрали 16 историй о попутчиках, которые превратили обычную дорогу в приключение, о котором хочется рассказывать годами.
- Стоим перед поездом, ехать 3 суток. Спрашиваю провожающих: «Вы пакет с едой взяли?», а они такие: «Ой, дома забыли». С собой у меня только вода и помидоры. И все. Рядом стояла бригада вахтовиков. Они это услышали. Подошли и без спроса как ляпнут моим провожающим, мол, не беспокойтесь, все будет хорошо. Три дня они кормили меня как не в себя. Хорошие дядьки! © speclexx / Pikabu
- Ехала сегодня в маршрутке. Заходит женщина лет сорока, блондинка в ярко-красном пальто, и с порога заявляет: «У меня день рождения, за проезд сегодня плачу я!» На каждой остановке она радостно зазывала пассажиров: «Заходите, я плачу!» Когда была моя остановка, она и мне в руку сунула деньги за проезд. В общем, с Днем рождения ее! © Подслушано / Ideer
- Сегодня была лучшая поездка в моей жизни. В автобусе какой-то парень рядом со мной ехал с огромной банкой спортивного питания и почему-то предложил мне тоже. Я отказалась, мол, такое не употребляю. А он сказал: да не переживай, там пирожки от бабули моей.
- Будучи студенткой я приехала в деревню к родителям провести летние каникулы дома. Обратно меня отправили с каким-то батиным знакомым, симпатичным молодым парнем на иномарке. И тут мне захотелось повыпендриваться, ведь нас явно свести пытались. Взяла я и прямо в машине сняла летнюю обувь, а ноги положила на переднюю панель — насмотрелась девочка фильмов, размечталась, что я такая понравлюсь водителю. Какая стыдоба. © bakulyalucky
- Сажусь в плацкарт. Дед с верхней полки мне говорит: «Внучка, я храплю жутко, ты ночью за ногу меня подергай, я и перестану». Думаю, вот же добрый человек. И вот час ночи, от храпа уже дурно стало. Решилась-таки дернуть деда за ногу. А он лягает меня, как сивый мерин, и орет: «Ты что, сдурела?!» И ложится спать. А я сидела до конца поездки и думала, что это было. © heilinnen / Pikabu
- Еду на работу, вяжу, кайфую, музыку слушаю. Рядом бабулька сидит, дремлет. И тут я слышу сквозь наушники крик, парень впереди аж подпрыгнул. Вытаскиваю один наушник и спрашиваю: «Бабуль, что такое?» Она мне отвечает, громко так, на весь автобус: «Сынок, проймы не забудь, проймы!» Я улыбаюсь старушке, объясняя, что у меня кардиган будет низкий, до колена, мол, рано еще проймы делать. © kurochkinandrei / Pikabu
- Всю дорогу в поезде сосед сверху молчал и подозрительно быстро что-то черкал в блокноте, постоянно поглядывая на меня. Я уже начала переживать. Когда вышли на перрон, он вдруг оборачивается и сует мне мой портрет в костюме 18 века. Оказалось, он костюмер в театре и таким образом подбирает типажи.
- Сажусь в автобус и чую жуткий запах аммиака из-за угла. Смотрю, а там женщина сидит и красит волосы. Без зеркала, без перчаток. Она вышла из автобуса, продолжая втирать краску в волосы. © tashasei / Reddit
- У меня в попутчицах была женщина, которая, по ее словам, «забыла кроссворд взять». Так она всю дорогу смотрела даже не в окно, а почему-то на меня. Когда я собралась поесть, у меня от ее взгляда кусок поперек горла встал. Я жую, она смотрит. Я тоже на нее уставилась, думала, она смутится. Ничего подобного. Она с улыбкой спросила: «Вкусно, да?» © Вероника / ADME
- Едем в поезде с мамой. И тут к нам в купе заходит амбал. Мы насторожились, а тот сидит, молчит. Минут через 5 встал и вышел. Так и не поняли, что он хотел. И вот, мы уже спать собираемся, а этот шкаф снова заходит. Смотрит на нас и вдруг как выдаст басом: «Извините, пожалуйста, я еду с тремя бабушками, они то что-то зашивали, просили меня выйти, а теперь ко сну готовятся, переодеваются. Я сейчас же уйду». Так он несчастно об этом заявил, что нас чуть смех не пробрал. Мы, конечно, сказали, мол, ничего страшного, мог бы и сразу сказать, что в этом такого.
- Возле меня в автобусе сидела женщина с клетчатой сумкой в ногах. Сумка периодически шевелилась. Пассажирка открывала ее, проверяла что-то рукой и закрывала обратно. Но потом она ойкнула, вскочила и со словами «простите, извините!» начала заглядывать под сидения. Оказалось, в сумке было двое маленьких котят. Видно, в какой-то момент они выбрались из сумки и разбежались по салону. Транспорт был забит, поэтому отыскать их оказалось нелегко. Помогали всем автобусом. Один забился под сидение, а второй добрался до водителя и уселся возле него. Такой вот квест. © Палата № 6 / VK
- Лето, жара. Еду в переполненном автобусе. Рядом девушка, очень красивая, а за мной хмырь какой-то все ворчит, что его давят и дышать ему нечем. И тут автобус как тряхнет: я чуть в сторону, а девушку прямо к этому хмырю прижало. Он как начал кричать, что его сейчас раздавят. И эта девушка так спокойно ему говорит: «Мужчина, вам повезло, к вам такую девушку прижало, а вы орете на весь автобус». И тут мужской голос из салона: «Где эта девушка? Прижмитесь ко мне, я не буду возмущаться». Смеялись все. © Лариса Игнатенко
- Как-то ехала в автобусе вечером и спокойно ела пирожок с мясом. Рядом со мной села, видимо, девушка-вегетарианка. Что она только не вытворяла: нос затыкала, кривилась. Потом ей позвонили, и она показательно начала кричать о вреде мяса в трубку. Ну я просто молча смотрела на эту комедию и смеялась про себя. © Подслушано / Ideer
Вспомилось, в 90-х на маршрутках была табличка "С беляшами не садиться".
- Еду в метро. Вдруг девушка достает бутерброд с колбасой и черным хлебом и давай уплетать. Через пару дней опять же в метро я заметила парня, который достал контейнер с крабовым салатом, ложку большую и полбатона. Потом аккуратненько сложил все это и вышел. Рассказываю об этом на работе, а мне коллега: «Это что!» — и показывает фотку парня с куриной ножкой и горой риса. Тоже в метро ужинал по дороге куда-то. © Подслушано / VK
- В метро я уже привыкла видеть самых разных зверей — кошек в переносках, собак на поводках, однажды даже попугайчика на плече у парня. Но сегодня меня удивили так удивили. Захожу на станцию и вдруг вижу парня, а на руке у него сидит сова. Настоящая. Огромные глаза, серьезное выражение лица, и парниша такой спокойный с ней, будто это обычная история для него. © Карамель / VK
- Ехала беременная в электричке, месяце на седьмом. Подсел ко мне парень знакомиться. Говорю ему: «Да я же беременна, мне рожать через пару месяцев!» Он меня оглядел c ног до головы и выдал: «Ну ничего, вырастим!»
В конце концов, километры пути стираются из памяти, а вот бабушка, кричащая на весь автобус про «проймы», или незнакомый парень, готовый растить вашего ребенка как своего, остаются с нами навсегда. А какие незабываемые попутчики встречались вам? Расскажите свои истории в комментариях!
Комментарии
"на руке у него сидит сова. Настоящая. Огромные глаза, серьезное выражение лица, и парниша такой спокойный с ней, будто это обычная история для него." - Да нет, ему тоже странно с женой шефа, Ольгой, на руке ходить! Но Гессер велел,чего уж )))
😉 Кто знает, тот знает 🙂
И что такого что сова...или удивил геря тот факт что фото не предлагают за денюшку?
я как-то в парке парня с лимуром видела - точнее сначала это был длинный полосатый хвост и я обернулась в попытке понять что увидела и тут как раз выглянула мордашка) потом ещё пару раз их видела. Несколькими годами ранее - с енотом ребята гуляли, потом видимо мода прошла...
Как-то я села в электричку из Петербурга домой, это было то ли осенью 2000 года, то ли весной 2001 года. Рядом со мной оказался парень совсем навеселе, который пил пиво. Тут он мне предложил... бутылку пива, "потому что пожадничал и купил две". Я посмотрела на него и подумала, мол, была - не была. Пятница к тому же была, почему бы и нет) В общем, я не отказалась, он меня ещё угостил фисташками к пиву)) А потом ещё и мороженое мне купил)) Каждый раз, как вспоминаю, мне одновременно становится и стрёмно, и приятно)