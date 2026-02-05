16 ярких историй о попутчиках, которые запомнились лучше, чем сама дорога

Билет на поезд или автобус — это настоящий входной талон в импровизированный театр, где места в первом ряду достаются вам совершенно бесплатно. Никогда не знаешь, кто станет твоим соседом: суровые вахтовики с огромным запасом провизии, театральный костюмер или девушка, решившая поругаться с вашим пирожком.

Мы собрали 16 историй о попутчиках, которые превратили обычную дорогу в приключение, о котором хочется рассказывать годами.