А теперь деньги парню na жизнь будет давать мужчина из первой истории, который уговорил его бросить работу?
12 историй о попутчиках, которые сделали путь незабываемым — как в хорошем, так и в плохом смысле
Путешествия полны неожиданностей — особенно когда рядом оказываются незнакомцы. В этой подборке — истории о попутчиках из поездов, автобусов и самолетов, которые сделали поездку по-настоящему запоминающейся.
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- Недавно впервые пользовался услугами машин-попутчиков. Нужно было ехать на встречу по работе в другой город. Все произошло неожиданно, слишком внезапно, было поздно искать поезд или самолет. Я на нервах весь, начал паниковать, искать попутчиков. Благо нашел одного классного мужика. Рассказал ему всю историю, а он мне говорит: «Та зачем тебе это нужно? Ты молодой парень, а тебя уже так используют на работе. Беги оттуда!» Меня аж переклинило! Поехал с этим мужиком на шашлыки к его родителям. Познакомились, погуляли, пожарили шашлыки. Мне понравилось. 5 звезд! © Палата № 6 / VK
- Женщина рядом со мной — она в среднем кресле, я у прохода, — каким-то образом накопила мусор, равный как минимум двум большим кухонным пакетам. Каждые 5-10 минут она звала стюардессу и передавала ей огромную горсть мусора. Я понятия не имел, откуда у нее все это берется.
Она заказала горячий кофе, и через пять минут пролила его на себя. Началась настоящая паника — кофе был очень горячим. Она вскочила на сиденье и начала суетиться, прямо там сняла штаны. Хорошо, что у нее были запасные. © soil_nerd / Reddit
- Я живу в пригороде, каждый день езжу на электричке на работу и, естественно, обратно. Контингент в электричке разный — студенты, работяги, бабушки. Но однажды моими попутчиками оказались двое мальчишек лет по 11. На улице зима, холодно, а они сидят и пьют горячий чай из термоса, после чего убрали после себя упаковки от булочек. Я мысленно аплодирую им. Дальше один из мальчишек достает крючок из кармана и начинает вязать что-то. И при этом своему другу рассказывает нюансы вязки. Моему умилению нет предела. Я думала, нашей молодежи уже вообще ничего не нужно, кроме игр на телефоне, но как же приятно, что я ошиблась. © Палата № 6 / VK
- Срочно нужно было ехать в другой город, решил воспользоваться сервисом попутчиков. Все шло отлично, но через двадцать минут водителю позвонили, и после разговора он спокойно сказал: «Мы никуда не едем, меня вызвали на работу». Высадил нас на трассе у придорожного кафе со словами: «Ну, я сейчас позвоню, наверное, договорюсь, и вас кто-нибудь отвезет обратно в город, наверное». После этого сел в машину и уехал. А мы с двумя попутчиками остались на трассе. © Не все поймут / VK
- Подруга как-то познакомилась с парнем — он подвез ее на машине. На следующий день позвонил и сказал, что она забыла наушники. Встретились, пообщались, он отвез ее домой. Через пару дней снова звонок: она якобы забыла духи. Хотя ничего не забывала, но каждая новая встреча начиналась с такой шуточного повода. Так они встречались около шести месяцев, а потом он позвонил и сказал: «Ты у меня в машине забыла кольцо. Выйдешь за меня?» Без сюрприза и по телефону, но оба — счастливые! © Карамель / VK
- Летел как-то на самолете. Одна женщина меняла подгузник своему малышу прямо в кресле — была сильная турбулентность, и она не могла встать. Так во время всего этого самолет резко тряхнуло. Она удержала ребенка, а грязный подгузник взлетел прямо перед моим лицом и упал мне на колени. © Unknown author / Reddit
- Как-то ехала в электричке и сидела напротив мужичка, который быстро завел разговор, а потом буквально подсел на уши. Оказался очень интересным: строил храм в Китае, жил две недели в пещере на одних грибах, выжил после кораблекрушения. Дочка пишет сценарии для Голливуда, бывшая жена — с собственной страницей в Википедии, а дома у него целая комната под коллекцию игрушечных машинок. Он говорил часа два, а перед одной станцией встал, пожал руку и сказал: «А еще я обожаю выдумывать чушь и рассказывать ее незнакомцам в электричках. Спасибо за внимание». © Палата № 6 / VK
- Однажды летела недолгим рейсом, около часа, и мужчина рядом вдруг переоделся в пижаму, надел тапочки — все как дома. Потом спокойно почистил зубы и прополоскал рот, хотя было всего лишь два часа дня. © Hannahforsyth / Reddit
- Ехали с мамой на море поездом, два нижних места в плацкарте. Зашли попутчики — семейная пара. Раскладывают чемоданы, и женщина нам говорит, мол, когда поезд тронется — пересядьте на свои места и вещи заберите. После секундного ступора мама молча показывает ей билеты. У женщины аж лицо перекосило. Ехала она всю дорогу молча на своей верхней полке. © Подслушано / Ideer
- Ехала с трехлетней дочкой в поезде. Пора спать, а она все не могла угомониться и мешала соседу по купе. Я придумала ей страшилку про непослушных детей. Но дочка не унималась, и сосед просто вышел. А потом дверь вдруг открылась — а там большущий дядька страшным голосом прорычал: «Я Годзилла!» Дочка немедленно юркнула под одеяло и вскоре уснула. Попутчик же пожал руку «Годзилле» и радостно устроился на своем месте. © Подслушано / Ideer
- Однажды с девушкой летели долгим рейсом. Мы провели вместе все выходные, так что теперь наслаждались тишиной — я читал с телефона, она слушала музыку. Позади сидела женщина в возрасте — сначала она попросила меня открыть ее газировку, затем начала долго рассказывать, как раньше пары с радостью обнимались и говорили друг с другом. Я попытался читать дальше, но она продолжала стучать меня по плечу и говорить, что «молодежь сегодня слишком занята, чтобы общаться», а потом рассказала про своих детей. Каждый раз, когда я отворачивался, она снова стучала, и это длилось почти час. © Velkyn01 / Reddit
- Я сидела у окна в эконом-классе. Рядом — женщина, а крайнее место было свободно. Когда закрылись двери, я радовалась: целых 9 часов без соседки в среднем кресле — редкая удача.
Но не тут-то было. Пять минут она не шевелилась, может, ждала взлета. Взлет прошел, а она осталась на среднем месте, хотя крайнее сиденье свободно. Я улыбнулась и спросила: «Не хотите перейти на свободное? Нам обеим будет удобнее». Она спокойно ответила: «Нет, мне здесь удобно». И так прошли все девять часов. Она словно приросла к среднему креслу, а пустое место дразнило меня весь полет. © Tyshap / Reddit
Попутчики — как лотерея: никогда не знаешь, кто окажется рядом. Иногда это приятный бонус к поездке, а иногда — испытание на терпение. А если вам мало историй и хочется еще — вот большая подборка из случаев, когда попутчики тоже оставили яркое впечатление.
Комментарии
"Доченька, послушай меня. Мы с тобой не дома, а в поезде. Здесь надо вести себя так, чтобы не мешать другим людям. Уже ночь и пора спать. Если ты будешь шуметь, то другие пассажиры пожалуются машинисту, он остановит поезд и высадит нас. Мы останемся одни ночью в неизвестном месте. Посмотри в окно. Видишь, как там темно и нету ни машин, ни домов. Поэтому ложись, а я тихонечко почитаю тебе сказку. А утром мы приедем домой и ты сможешь бегать, шуметь и шалить сколько захочешь. Хорошо?"
Ребёнок в три года вполне вменяемый и в состоянии оценить ситуацию и контролировать своё поведение.
Ну и в любом случае, это лучше, чем Годзилла