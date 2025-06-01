12 историй о попутчиках, которые сделали путь незабываемым — как в хорошем, так и в плохом смысле

"Доченька, послушай меня. Мы с тобой не дома, а в поезде. Здесь надо вести себя так, чтобы не мешать другим людям. Уже ночь и пора спать. Если ты будешь шуметь, то другие пассажиры пожалуются машинисту, он остановит поезд и высадит нас. Мы останемся одни ночью в неизвестном месте. Посмотри в окно. Видишь, как там темно и нету ни машин, ни домов. Поэтому ложись, а я тихонечко почитаю тебе сказку. А утром мы приедем домой и ты сможешь бегать, шуметь и шалить сколько захочешь. Хорошо?"

Ребёнок в три года вполне вменяемый и в состоянии оценить ситуацию и контролировать своё поведение.

Ну и в любом случае, это лучше, чем Годзилла