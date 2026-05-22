15 историй о ремонте, от которых смеялись громче соседского перфоратора

22.05.2026
Ни для кого не секрет, что на ремонт тратится куча сил, времени и нервов. Но даже самые опытные люди не всегда могут предсказать, какие сюрпризы принесет эта затея. Но зато помимо свежего и красивого интерьера всегда остаются жизненные истории и веселые воспоминания. То про душевных рабочих, то про забывчивых мастеров, или про монтажников, которые очень ответственно отнеслись к просьбе хозяйки.

  • Делали ремонт и решили поставить кондиционер. Установщики долго возились, наконец, повесили. Смотрю, а под ним в стене огромная дыра, мол, так продолбили. Я говорю: «И что теперь делать?» Мастер смотрит на дыру, потом на меня, и вдруг сует в дыру пластиковый пакет. Короче, запихнул он пакет и говорит: «Сейчас шпаклевочкой и все!»
  • Поехали на монтаж сложной фасадной конструкции к частнику. Хозяйка дома позвонила и рассказала: как попасть в дом, где бутерброды, кофе, минералка и прочие вкусняшки. Но попросила следить за котом, не выпускать на улицу ни в коем разе. Кофе мы попили, бутеры слопали, но кота так и не увидели... В общем монтируем конструкцию, тут к дверям подходит кот. Ну точно хозяйский. Загнали домой... Через полчаса снова кот у дверей. И этого загнали... Через час еще один... В итоге вечером под смех заказчиков выгоняли из дома троих соседских котов. Перебдели.
  • Самая романтичная история, с которой я недавно столкнулась. Забарахлил котел. Мы срочно вызвали мастера. Тот смог лишь после работы, приехал в 10 вечера. Так как человек был голодный, не отказался от кофе. Я сделала ему бутерброды, положила конфеты и печенье, принесла. А он: «Нет-нет, спасибо, я ничего не ел и меня дома ждет жена с ужином, я только кофе глотну и все». Я ему: «Попробуйте хотя бы печенье. Оно вкусное и у нас такого нет, я недавно из Германии привезла, рождественское». Он: «Правда? Раз так, можно, я возьму его для своей жены?» Завернул заботливо в салфеточку те печеньки и конфетки, положил в карман. Голодный мужчина. Сам ничего даже не откусил, повез своей любимой. Чтобы принести гостинец и съесть с аппетитом ее ужин. Это было так мило! И очень меня растрогало! А мужчина, кстати, немолод, средних лет.
  • У нас один раз чинили кондиционер, так мастер был в восторге от того как его повесили. Сказал: «Можно я сфотографирую? Картинка как из каталога». Вот это было безумно приятно, потому что изначально кондиционер повесили в совсем другом месте и он был не пришей кобыле хвост. Было много дискуссии, чтобы перевесить, как мы хотели. Потолок под это переделывали.
  • Переехал в новую квартиру, естественно, первым делом начались ремонты. На второй день моего стучания-прибивания на пороге появилась соседка сверху с просьбой не стучать в обед, мол, у меня дочка спит. Я все понял и старался не шуметь. Спустя месяц, когда с ремонтами было покончено, я наконец-то забрал у родителей своего кота. Стою возле подъезда, в переноске кот, с соседом беседу веду, и тут выходит на прогулку эта соседка сверху, видит у меня кошачью переноску и выдает: «Ой, а это котик у вас? А он гулять во дворе будет? Да? Как здорово, будет моей Доченьке не скучно», — и уходит. Только тогда я узнал от соседа, что целый месяц я берег сон ее кошки с гордым именем Дочка!
  • Мы строили дом. Пока была черновая — забота была моя. Жена молчала. Как только дошло дело чистовой работы — это был ужас. Выбор кафеля в ванну — ругань и развод. Выбор обоев в детскую — ругань и развод. Потом я плюнул и сказал, мол, какие обои купишь в нашу комнату, в коридор, на кухню — те и наклею. Так я скинул с себя выбор этого всего. Она довольная целыми днями ездила выбирала. Молодец.

  • Вызвали сантехника, чтобы он поработал в нашей ванной. Вернулись домой, а там — огромная трещина посреди пола и царапины по всей ванне. Пол был просто в ужасном состоянии. Еще оставил записку: «Не смог закончить ванную из-за проблем». Пыталась дозвониться в их службу поддержки, никто не брал трубку. К счастью, соседи помогли. До сих пор в недоумении, что же там произошло в тот день, и с тех пор я никогда не выхожу из дома, когда у меня работают мастера.
  • Меняли мы окна в квартире. Дом старый, поэтому накопили деньги и поменяли сразу все. И так совпало, что в один день с нами меняли окна сосед сверху и человек из соседнего подъезда. А мой сосед снизу именно в тот день взял выходной на работе, чтобы поспать. Окна у всех выходят на одну сторону. Простите нас, Алексей Петрович.
  • Сразу оговорюсь, что про ремонтников ничего плохого не говорю, просто крик души. Моему ребенку было два месяца, когда начался ремонт снизу. Только ребенок спать, они штробят. Я сама до потолка подпрыгивала, ребенок в рев. Только угомонишь, они новую трель дают. Приходилось нам весь день торчать на улице. Но там бригада была нежнейшая, я их попросила давать днем хоть часовой перерыв, так эти святые люди еще и взяли мой номер телефона, и отписывались каждый раз, как собирались штробить.

  • Пришла принимать ванную и обнаружила, что там кто-то успел помыться и побриться. Отмывала с дезинфекцией. В другой раз зашла без предупреждения, а из моей кухни с тихим «ой» выглянула посторонняя женщина. В квартире было двое рабочих. Они с честными глазами говорят: «Это жена пришла мужа покормить». И да, в духовке в то время как раз запекалась курица. Как часто такое происходило, боялась и подумать.
  • Не знаю, о каких технических мастерах, которые делают все не так, говорят мои знакомые, но мне с этим повезло. Мой котел перестал работать и мне впервые в жизни пришлось вызывать мастера. Думала, это будет сложно, уже даже нервничать начала, а потом на каком-то более-менее адекватном сайте нашла Костю и позвонила ему. Он приехал на следующий день ровно в назначенное время, на входе надел бахилы, которые принес с собой, сделал все, что мог, и за работу взял ровно столько, сколько говорил по телефону. Я была просто в восторге от него! Оставила фирме позитивный отзыв о нем, а потом от этого мужчины получила сообщение с благодарностью, ибо ему выдали премию в конце месяца. Вау!
  • Сто лет не могла найти хорошего сантехника, который исправил бы мне проблему с краном. Он течет каждый день. Сколько его не чинили, а пройдет время и кран снова за свое. Бывало день держался, бывало два, а рекорд — целых 4 дня без протеков! Как-то мне позвонил незнакомый номер. Я взяла трубку, а там мужчина. Перепутал, извинился. Через пару дней я сама его набрала, тоже совершенно случайно из-за истории звонков. Он решил пошутить, скинул сообщение, предложил услуги. Оказалось, что он сантехник! Пообщались, он приехал ко мне, за час решил проблему с протекающим краном. Ни разу он после того раза не протекал! Видимо, сама Вселенная сжалилась надо мной и подослала такого волшебного специалиста.

  • Мне однажды стеклопакеты привезли, сообщают: «Сейчас будем устанавливать». Я в шоке говорю: «Я ничего не заказывала, устанавливайте, если хотите, но платить за это я не буду». У них были стеклопакеты для окон и для балкона, а у меня нет балкона. Они в непонятках начали звонить, выяснять. Оказалось, адрес перепутали — у меня дом 31, а у заказчика — 31А. Как же они ругались! А дело еще зимой было в 30-градусный мороз. И они тащили, бедолаги, свои стеклопакеты с моего третьего этажа в соседний дом. Так их было жалко.
  • Дали контакты сантехника, который в соседнем доме заведовал ремонтом, надо было перенести трубы водоснабжения. Так как у него были ключи от подвала, выходило дешевле. Пришел с хорошим инструментом, все сделал и свалил. Только через неделю заметили, что горячая вода еле идет. Звоним, а он уже в другом городе. В итоге мастер, который черновую отделку делал, сам решил порезать трубы и проверить. Оказалось, что первый сантехник там носок забыл.
  • У меня как-то сливной механизм в бачке сорвало посреди ночи. Надоело слушать шум воды, написала объявление в интернете. Через полчаса в дом заходит мужчина под два метра с идеальным лицом, телом и милым грузинским акцентом. Все поменял за 10 минут и так же тихо ушел. А я сидела и думала, что где-то не там я мужчину искала все эти годы.
