16 человек, для которых сдача квартиры обернулась тем еще приключением

Иногда кажется, что после таких историй решиться на сдачу квартиры — это настоящий подвиг. С другой стороны, именно такие случаи делают нашу жизнь ярче и оставляют в памяти забавные байки, которые потом годами пересказываются в кругу друзей.

А какие необычные сюрпризы оставляли в квартире ваши жильцы или, может быть, вы сами когда-то удивили хозяев своими интерьерными решениями?