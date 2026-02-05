А в чем проблема просто объяснить квартирантам как есть, мол очень громко репетируют, соседи жалуются на шум.
16 человек, для которых сдача квартиры обернулась тем еще приключением
Сдача квартиры в аренду только на первый взгляд кажется простым способом получить пассивный доход, но на деле это занятие напоминает настоящий квест. Никогда не знаешь, что ждет за закрытой дверью при проверке жилища: образцовый порядок или настоящий арт-объект из детского конструктора. Так, например, один арендодатель обнаружил под кроватью липкие «сокровища» от родителей жильца, а другой нашел в комнате настоящий газон, который прекрасно прижился на паркете. Фантазия квартирантов не знает границ, а каждый новый договор — это начало большого приключения.
- Сдала квартиру одной паре. Через неделю соседи стали жаловаться на крики. Не выдержала и поехала с проверкой. Поднимаюсь, открываю дверь своим ключом и обалдеваю: жена лежит на столе в простыне, а муж наворачивает круги вокруг нее и истошно кричит. Я вообще не понимаю, что происходит, прям с порога голошу: «Да что тут вообще творится?!» А они замерли, смотрят на меня удивленно и выдают: «Мы вообще-то сцену для спектакля репетируем, мы ж в театре работаем. А вы тут что делаете?» И вот стою я посреди комнаты и думаю: а реально, как теперь объяснить людям, зачем я к ним так бесцеремонно вломилась?
- Сдаю квартиру в Питере. После предыдущих жильцов пришлось менять душевую кабину. Горячая вода так и была перекрыта с июня. Летом заселился студент-кораблестроитель. Он почти два месяца прожил без горячей воды, так как думал, что летом у всех в Питере отключают горячую воду, и надо ходить в баню. О том, что надо было открутить вентиль, он узнал лишь только тогда, когда уезжал, а я приехала проверить счетчики. © Vasilevna68 / Pikabu
- Сдала квартиру айтишнику. Парень вежливый, но странный. Прихожу проверять счетчики, а он мне с порога: «Только, пожалуйста, не ругайте квартиру, она у меня обидчивая». Я подумала — шутит. Захожу в ванную, включаю воду, а кран вдруг начинает светиться красным, и приятный женский голос из ниоткуда говорит: «Осторожно, горячо!» Иду на кухню, открываю холодильник, а свет в кухне гаснет и загорается тусклая синяя подсветка, как в кинотеатре. Я в ступоре. Оказалось, парень напичкал всю квартиру датчиками и «умными» лампочками, настроив кучу сценариев. «Обидчивость» заключалась в том, что если хлопнуть входной дверью слишком сильно, свет в коридоре начинал мигать красным, изображая тревогу.
- Сдавала квартиру парню, но он решил съезжать. Убрался, ключи выслал курьером. Попала в квартиру через месяц. С порога почувствовала странный запах. Ходила-ходила, поняла, что запах из-под кровати. Я засунула туда руку, и она сразу же оказалось в чем-то липком, влажном, холодном и скользком. Минут десять настраивалась прежде, чем заглянуть туда. Под кроватью лежали сгнившие кабачки и две тыквы. Оказалось, родители привозили, и он их зачем-то складировал под кроватью, а потом просто забыл. © Мамдаринка / VK
- Сдала квартиру студентке. Через год она съезжает. Захожу проверить квартиру. Вижу, на паркете лежит огромный пушистый ковер. Думаю: «Ну, точно пол повредила и прикрыла!» Полезла проверять, трогаю ворс, а он влажный и холодный! Я ахнула. Оказалось, она так скучала по природе, что постелила в центре комнаты настоящий рулонный газон и полгода его поливала! Самое смешное, что паркет под пленкой выжил, а газон прижился так хорошо, что следующие жильцы умоляли его оставить.
газон на паркете 😳 и хозяйка оставила 😳😳 а следующие пруд пусть устроят
а соседи жаловались на газонокосилку?
- Сдаем квартиру. Однажды снимала молодая пара, не платили два месяца, показала им на дверь. А сейчас живет другая пара. Пишу женщине, мол, зайду к вам, сниму показания счетчиков. Она в ответ, мол, хорошо, только у нас немного грязно. Ладно, подумала я, не так уж это и страшно. Захожу, а там муcор не вынесен, постель не заправлена, дверцы холодильника грязнющие, выключатели сломаны. Вот как так? До них жил одинокий парень. Он оставил после себя идеальную чистоту. Устроила им нагоняй, ведь я только от тараканов избавилась, как раз с тем парнем их выводили. Через месяц снова приду, если будет все по-прежнему, то выгоню их. © Татьяна Н / Dzen
- Коллега искал квартиру. Сказала мужу, он все никак не решался сдать мамину квартиру, которая пустовала больше года. А тут решил, что пора. Коллеге не сказала, что это муж сдает квартиру, просто дала номер и все. Встретились они, всех все устроило. Коллега меня поблагодарил за такую находку, мол, и квартира хорошая, и цена адекватная, и от работы недалеко. Решила поинтересоваться, за сколько же он снял, коллега говорит, что за 20000 в месяц. Вечером подняла эту же тему с мужем, а он назвал мне сумму на 5000 меньше. Вот хитрец! © Рабочие истории / VK
- Квартиру снимала семейная пара. Съехали внезапно, бросив ключи в почтовый ящик. Захожу — внизу стены зияет дыра! Видимо, чем-то тяжелым ударили. Но странно: дыра не заделана, а будто застроена. Я наклонилась поближе и обомлела. Дыра была аккуратно, кирпичик к кирпичику, заложена деталями конструктора лего! Еще они сделали там крошечную открывающуюся дверцу, за которой сидел маленький лего-человечек и «пил чай». Это выглядело так круто, что я решила не делать ремонт и теперь показываю это всем гостям как арт-объект.
- Сдаю квартиру. На просмотр пришла пара. Сказала цену и про то, что все коммунальные услуги оплачиваются по квитанции. Далее у нас состоялся такой диалог:
— Почему мы должны платить за газ за троих?
— Вас же трое.
— Но мы почти дома не бываем и втроем уж точно столько газа не используем. Предыдущий жилец жил один, но мы часто видели (живут в одном подъезде), что там пожилая женщина жила с ним и молодая.
— Да, это его мама и сестра. Он предупреждал, что они из другого города будут иногда приезжать и у него останавливаться. За газ он платил за троих, а жил один.
— А можно мы поставим часть вашей мебели на балкон? А то у нас своя.
— Можете поставить часть своей мебели на балкон.
— А что вашей мебели будет, балкон же застеклен?
— Зимой там сыро, может отсыреть, а мне потом сдавать квартиру с этой же мебелью. Не у всех своя мебель.
— А мы вот все равно не понимаем, почему на предыдущей квартире мы за коммунальные услуги не платили, а тут должны.
— Потому что разные договоренности. Там так, у меня так. Квартиры разные, хозяева разные.
— А вы можете чуть-чуть скинуть за проживание? А то как-то очень дорого.
— Ок, немного скину, — а сама думаю, как уже им отказать.
— А вы можете месяц подождать? Пока мы выедем с прежней квартиры и к вам заселимся?
— Я подумаю. Дам знать завтра.
Стала говорить им про договор, что подпишем, но они хотят без договора. Сказала, что без договора не сдаю, и слилась. © vinenevine / Pikabu
- Сдавал квартиру. На просмотр пришел парень. Почти 5 часов смотрел, читал договор, проверял документы, торговался. Запросил ведро и швабру. Прожил месяц, сказал, что съезжает. Я вернула депозит. Но потом клининг обнаружил под кроватью 12 пар ношеных женских носков, постельное белье не было застелено, а матрас весь в волосах. Также сломали контейнер от пылесоса. © zhibek_ilyas
- Сдаю дом. Арендатор пожаловался на ос, которые заполонили сад. Я даю ему рекомендации, как избавиться от осиных гнезд. Добавила, что лучше всего заниматься этим в темноте — вечером или на рассвете. А он недоуменно спрашивает: «Это чтобы они мое лицо не видели? Чтобы не узнали?» © Палата № 6 / VK
Про оплату за газ ничего не поняла. Платится по счетчику, если он установлен или по количеству прописанных жильцов. Если никто не прописан - платится за одного. Где-то другие законы или хозяйка прописывала квартирантов в свою квартиру?
- Сдала квартиру парню, который сказал, что работает из дома. Через месяц соседка шепчет мне: «Твой-то жилец целыми днями с кем-то разговаривает разными голосами. То басом орет, то как ребенок пищит, то вообще старушкой прикидывается». Я напряглась. Прихожу с проверкой без предупреждения. Слышу из-за двери: жуткий злодейский смех, а потом писклявое: «Пощади меня!» Врываюсь в комнату, а он сидит в наушниках перед микрофоном с абсолютно красным лицом. Оказалось, он просто озвучивал аудиокниги и мультфильмы, а в тот момент записывал диалог дракона и принцессы!
- У бабули есть домик на первой пляжной линии. Она меня попросила сделать ремонт, а потом сдавать жилье. Сделали шикарный ремонт, хорошо вложились. Сразу же нашли первых клиентов на сдачу. Молодая пара сразу на месяц сняла. Через неделю после их проживания бабуля звонит и спрашивает, все ли у них было нормально с документами, не было ли проблем. Говорит, удивилась тому, что они так спокойно немаленькую сумму за месяц отдали, а когда спросила, кем работают, ответили, что айтишниками. Бабуля подумала, что это какая-то нехорошая профессия. Вот смешная! © Палата № 6 / VK
- Сдала квартиру студенту. Звонит соседка: «Твой жилец три дня стоит у окна и не шевелится!» Я в панике туда. В окне реально мужской силуэт. Звоню — тишина. Открываю своим ключом, влетаю в комнату с криком: «Вам помочь?!» А в ответ молчание. Оказалось, студент уехал на каникулы домой, а чтобы воры не залезли, поставил у окна картонную фигуру Дуэйна Джонсона в полный рост. Самое смешное, что Скала не только воров отпугивал, но и голубей, которые раньше гадили на подоконник.
- Жильцы съехали с фразой: «Мы там кое-что на потолке оставили. Не понравится — снимите». Я напряглась. Захожу и вижу: по всей квартире тянутся широкие прозрачные трубы. Выглядит как завод! Звоню им: «Что это за вентиляция?!» Они смеются и выдают: «Это не вентиляция, это персональное метро для нашего кота, чтобы он мог наблюдать за вами свысока и не путаться под ногами». Я хотела демонтировать, но новые жильцы с котом, увидев это чудо инженерной мысли, завизжали от восторга и предложили платить за аренду на 10% больше, лишь бы я это оставила.
- Сдала квартиру. Соседи жалуются: «Ваш жилец ночами шары для боулинга катает!» Звоню ему, он клянется, что в 22:00 спит. Устроила засаду: приехала, стою под дверью. В 22:00 свет погас, а потом — грохот. Открыла дверь — картина маслом: жилец спит, а по квартире носится его робот-пылесос, который мужчина, оказывается, запрограммировал на ночную уборку, но забыл снять с него транспортировочные наклейки, из-за чего тот не видел препятствий и с разгону таранил плинтусы!
Иногда кажется, что после таких историй решиться на сдачу квартиры — это настоящий подвиг. С другой стороны, именно такие случаи делают нашу жизнь ярче и оставляют в памяти забавные байки, которые потом годами пересказываются в кругу друзей.
А какие необычные сюрпризы оставляли в квартире ваши жильцы или, может быть, вы сами когда-то удивили хозяев своими интерьерными решениями?
Комментарии
Сну жильца из последней истории можно было позавидовать, если б то была не брехня)
Интересно, можно как-то проверить жильцов на адекватность до заселения? К сожалению, не все придурки сразу видно.
У нас на раЁне есть сообщество, там и про недобросовестных съёмников пишут. Иногда сразу понятно, что ебобо, но иногда - приличные с виду люди, а на деле...