У нас при сдаче самыми нервными моментами было наше требование подписывать договор с чётким условиями. А самым экстримом была попытка продать нашу квартиру по договорам которые квартиранты сами сделали, сами подписали.
А вот найденный в квартире питон и пара больших пауков это было в общем мило.
16 историй о том, что сдавать или снимать квартиру — это всегда невероятный микс из впечатлений
Поиск идеального жилья или надежных квартирантов часто превращается в настоящий квест с непредсказуемым финалом. Этот жизненный этап дарит нам не только ключи от новой двери, но и море незабываемых эмоций от общения с самыми разными людьми. Отношения между собственниками и арендаторами порой складываются в готовые сценарии для комедийных фильмов.
- У меня жила пара. Не сказали, что будут с животным. Тут муж зашел к ним починить санузел, и увидел в зеркале отражение длинного хвоста. Пришел домой и как давай рассказывать, что у них там кто-то живет и по стенам прыгает! Оказалось, они жили с лемуром! И вот как реагировать на таких жильцов?! Хорошо, что он у них в памперсах ходил и не сильно активный был! © svetysik.si
- Искали с женой съемное жилье. Приходим смотреть однушку. По словам хозяев, недорогую. Нас встречает хозяйка и тут же ведет на кухню. На 8 м² стоит убитый диван, а пройти к окну или к раковине можно лишь «по стеночке». И тут выясняется, что хозяйка сдавала кухню в однушке, а сама собиралась жить в комнате в этой же квартире. © Вольдемар Вольдемарович / Dzen
- Сдавала дачу паре. Ну как сдавала, требовала лишь присмотр и оплату коммунальных услуг. Приезжаю через месяц огород вскопать и вижу невероятное. На клумбе с тюльпанами кострище, рядом валяется обгоревшее одеяло. В корыте замочено белье и, судя по запаху, уже не первый день. Всюду валяются обрезки свиной шкуры и прочий мусор. Через два часа квартиранты съехали. © Ольга Калугина / Dzen
- Знакомые сдавали квартиру. В объявлении указали, что парню или девушке. Приходит семейная пара, говорит, что все нравится, будем снимать. Через несколько дней хозяева пришли к своей подруге, которая жила в этом же доме, и увидели, что из их квартиры один за другим выходят пять человек. Звонят квартиросъемщикам, мол, что за дела. А они ответили, что, мол, да, мы пересдали другим людям. Выгнали их в этот же день. © himchistka_max_ast
- Много лет назад смотрели с мужем квартиру. Хозяйка нам выкатила список «нельзя». В нем значился и запрет на проведение интернета, который был нужен мужу для работы. Также хозяйка сказала, что стиральная машина есть, но пользоваться ею нам запрещено, а она будет приходить и стирать. © Morgana / ADME
- Снимаю квартиру. Вчера уснула рано. Около 9 вечера проснулась от того, что кто-то настойчиво долбился в дверь. Открыла, оказались предыдущие жильцы — отец и дочь. Пришли за кухонным столом, который им хозяйка квартиры не отдавала полгода, тупо игноря и не отвечая на телефонные звонки. Люди хорошие оказались, но арендатор даже словом не обмолвилась о возможных приключениях. В общем, теперь единственный горизонтальный предмет в квартире — гладильная доска. Притащила ее на кухню, ем теперь на доске. © Подслушано / Ideer
- Искали с подругой квартиру. Наткнулись на одну такую крошечную, что аж не верится. Агент все расхваливал, мол, надо брать, но там даже дверца духовки не открывалась, потому что упиралась в «барную стойку», которая была между духовкой и кроватью. Агент сказал, что нужно просто есть маленькими порциями. А еще там была заявлена вторая спальня. Которая на самом деле оказалась шкафом с детским матрасом внутри. Занавесочкой еще так все прикрыто было. Мы ржали так, что нас просто выгнали. © *****Spacecake / Reddit
- Снимали с мужем и с маленьким сыном квартиру. Как-то сильно поругались с супругом, даже разбежались на некоторое время, чтобы остудить пыл и все обдумать. Остались с сыном в квартире, а муж съехал. Только спустя два месяца я узнала, что муж полностью оплачивал нам квартиру во время этих выяснений отношений. А хозяйка брала деньги и с него, и с меня. Потом помирились и три месяца жили бесплатно. © Карамель / VK
- Подруге досталась в наследство квартира от тети, но в другом городе. Тетя лет за пять до своего ухода жила у подруги в столице, лечилась, домой не ездила. Ее квартира сдавалась, все средства уходили на лечение, так что особых сбережений у тети не было. Подруга ездила в тот город раз в год, чтобы проверить квартиру. Коммуналку квартиранты оплачивали сами. После похорон поехали в ту квартиру, предупредили квартиросъемщиков, что жилье больше сдаваться не будет. Сказали, чтобы в течение месяца нашли новую квартиру, про продажу ничего не говорили. В общем, приезжают они туда через месяц и видят, что практически все оттуда вывезено! Выкрутили даже лампочки, хотя казались такими культурными! И, да, они разбили чугунную ванну. © Мишка Фанси / Dzen
- Решил сдать квартиру коллеге. Работал с ней долго, знал ее семью, короче, решил, что кандидат достойный. Как итог: притащили с собой клопов, каким-то образом вытащили и продали 100-летний деревянный гарнитур, а еще продали центральный блок системы вентиляции. © I_am_a_Wookie_AMA / Reddit
- Снимала квартиру. Позвонила собственница, сообщила, что приедет с родней поминать бабушку, которая когда-то жила в этой квартире. Попросила сварить картошку к их приходу. А другая открыла как-то утром дверь и зашла на кухню с подружкой, чтобы показать, какой я сделала ремонт. В этот момент я мыла посуду и знатно офигела от происходящего. © havahavanagila
- Сдали дом. Жильцы решили в подвале устроить ферму по разведению черепах. Они просто залили бетонный пол водой. На стене, на минуточку, был гипсокартон. Как узнали, выселили в два дня. © Unknown author / Reddit
- Сдаем жилье на море. Наши квартиранты позвонили с претензией, что они попали в грозу, проезжая по перевалу, что погода была дождливая. Еще от них была претензия, что пчелы летают. Не знаю, что в головах у людей, но мы ни за погоду, ни за насекомых не отвечаем. © Из жизни пушистых / Dzen
- Снимаю квартиру у одной женщины. Первое время она выводила меня из себя своим поведением. Деньги присылаю вовремя, ничего тут не разрушила, котов не завела. Первые несколько месяцев она приезжала ко мне каждые выходные. Сначала звонила, а если я не отвечала, то просто открывала дверь своим ключом и проверяла, все ли нормально. В очередной ее приезд мы жестко поссорились. Я выгнала хозяйку из ее же квартиры. Самое интересное, она за это извинилась и пообещала больше не приходить. После этого мне стало стыдно, я пригласила ее в гости, мы помирились. Теперь она приходит чуть ли не каждые выходные, а я и не против. Играем в шахматы, пьем чай и смотрим фильмы. Вот так бытовая ссора подарила мне одну из лучших подруг! © Не все поймут / VK
- Сдавала квартиру молодой паре. Ребята творческие. Вся квартира была увешана картинами. Я даже радовалась: «Уют создают!» Через два года съехали. Пришла принимать квартиру, подхожу к одному такому «шедевру» поближе и дар речи теряю. Оказывается, внутри нет никакого рисунка! Они просто взяли трещину на стене и оформили ее в красивую раму! В другом месте — жирное пятно на обоях тоже в рамочку взяли, будто так и было задумано.
- Снимала квартиру, хозяйка жила в соседнем доме. Три года не появлялась, оплату на карту получала. А когда я купила новую мебель и вышла замуж, стала приходить ровно каждый месяц смотреть какая «у нее» теперь квартира красивая. И однажды мне говорит: «Я повышаю стоимость аренды». Я спрашиваю, мол, по какой же причине? А она такая: «Ну так все новое». Я сделала круглые глаза и промолвила: «А ничего, что это все мое?» В общем, я съехала и увезла всю свою новую мебель, оставив ей только то, что она мне и сдавала. © ks_no_sugar
Главное в квартирном вопросе — сохранять чувство юмора и здоровый оптимизм, ведь именно они помогают сберечь нервы даже в самых абсурдных обстоятельствах.
А в вашей копилке историй есть случаи странного или смешного взаимодействия с арендодателями или жильцами?
