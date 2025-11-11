«Раз у нас нет детей, то нам придется жить с ее 15-летним сыном» - чтобы наверняка детей и не появилось?
18 историй о людях, которые просто хотели снять квартиру, а попали в переплет
Казалось бы, что может быть сложного в том, чтобы снять квартиру? Нашел объявление, посмотрел, подписал договор — и живи себе спокойно. Но реальность иногда подкидывает такие сюрпризы, что любой сценарист позавидует. Поиск «той самой» квартиры может обернуться настоящим квестом, где на каждом шагу ждут неадекватные хозяева, странные условия и открытия, от которых волосы дыбом встают.
- Не могли с мужем снять квартиру. То дорого, то бабушкин ремонт. Когда уже отчаялись, попался идеальный вариант. Приходим, договорились. И тут вскрылось неожиданное. Хозяйка поставила условие, раз у нас нет детей, то нам придется жить с ее 15-летним сыном. © Мамдаринка / VK
- Снимали с парнем квартиру. Завели собаку. Хозяйка начала чаще приходить, придираться ко всему. В итоге попросила нас выселиться. Мы переехали. Спустя два месяца звонит и приятным голоском предложила нам вернуться. Оказалось, что после нас поселилась пара, которая мешала всем соседям, поэтому наша собака ее больше устраивала. Конечно, мы никуда не переехали, но теперь будем знать, что в мире существуют такие интересные люди. © Карамель / VK
- Мой арендодатель заменил все наши детекторы дыма, а старые выбросил в мусорный контейнер прямо с батарейками. Среди ночи они все разом сработали, мне пришлось нырять в этот контейнер в переулке, чтобы самому вытащить батарейки. Этот же арендодатель постоянно заявлялся без предупреждения для «внезапных проверок», хотя никто ничего не нарушал. © InsectBusiness / Reddit
- Снимала квартиру. Соседка сверху была очень злобной, вечно меня доставала. Потом вдруг резко стала ласковая, даже однажды пирожки принесла, потом яблоки. Спустя время выяснилось, что ее в больницу кладут. Будут делать операцию на бедре. Лежать ей предстояло долго, а собаку — старую таксу, — девать было некуда. Она видела, как я во дворе собак гладила и подкармливала, попросила взять свою. Агаша жила у меня почти полгода. Привыкла к ней, отдавала со слезами! Так соседка подарила мне плюшевую таксу, сказала, чтобы скучно не было, а живую собаку я должна сама выбирать. © Клео Гри / Dzen
- Нашел дачу. Договорился завтра заехать. Нанял газель для кучи вещей. Четыре часа тряслись в дороге. Приехали. Хозяйка начала рассказывать про свою жизнь. Говорю, нам газель надо отпустить, будем выгружаться. Она помялась и выдала: «Тут такое дело, я еще месяц назад дачу-то продала соседям. И уже на этой неделе они начнут забор сносить и участки объединять». Сказать, что я офигел — это ничего не сказать. Я начал возмущаться и спрашивать, зачем она мне сегодня подтвердила, что сделка в силе. Она на это ответила: «Мне как-то неудобно было вам в мессенджере отказать, подумала, будет лучше, если я лично скажу. Чтобы было по-человечески и более деликатно». © Positive999 / Pikabu
- Арендодатель попыталась содрать с нас 5000 долларов за реставрацию своих паркетных полов. Она сказала, что пятна остались от наших собак. Я отправила ей фотографии из ее же оригинального объявления о сдаче, на которых эти пятна были видны, и видео, снятое при нашем въезде, где они также были. Но она все равно зачем-то довела дело до суда. © Apart_Atmosphere8358 / Reddit
- Как-то приехали на просмотр трехкомнатной квартиры. Одна из комнат была закрыта. Спросили, в чем причина, а хозяйка ответила: «Это моя комната. Когда мне будет нужно, я буду приезжать и жить здесь». В объявлении таких условий, конечно же, не было. © Derzkay Lady / VK
- Часто езжу на дальние расстояния. В очередной раз решила снять квартиру, переночевать. Забронировала в обед, арендодатель отреагировал лишь в 7 вечера. Я напряглась, но времени искать что-то другое уже не было. Далее сообщили, что есть депозит, скинула им четверть от запрашиваемой суммы, ибо не сталкивалась никогда с таким. Заселилась около 20.30. Включила телевизор, чтобы фоном болтал, а сама пошла в душ. Вдруг слышу как кто-то долго и настойчиво долбится в дверь. Я одна в незнакомом городе, логично, что в гости никого не жду. Потом просто вырубили свет. Как оказалось, это был сосед, который не любит громкие звуки. Написала арендодателю, что произошла такая ситуация, но ее, конечно же, никто не разрешил. Я легла спать без света, проснулась в 4 утра и отчалила. Написала арендодателю, что пора бы вернуть депозит. Лишь через трое суток ответили, что я запачкала постельное белье и депозит мне не вернут. Вообще-то я не знаю, что у них происходило в течение трех суток, пока они мне не отвечали. © elena_esilbaeva
Довела до суда - пусть заплатит судебные издержки ответчика)) таких только так и учить.
- Снимала квартиру. С хозяйкой были отличные отношения. Тут мне пришлось выехать за границу. Планировала на 2 недели, но получилось на 2,5 месяца. Прилетела домой. Захожу в квартиру. У меня сразу же глаз на лоб полезли. Там были чужие люди. Опешила сначала, подумала, что не к себе зашла. Оказалось, хозяйка решила воспользоваться моим длительным отсутствием и подселила на время своих родственников. Я была в шоке! Там ведь были все мои вещи, ценности, которыми они вполне могли пользоваться чужие люди. Разругалась с хозяйкой, собрала вещи и уехала. © Карамель / VK
- У нас был арендодатель, который просто забыл привести в порядок жилье до нашего въезда. Он укладывал ковролин на лестнице, пока наши грузчики пытались заносить вещи. Плитку в ванной клал на следующий день после нашего въезда. А когда мы съезжали, попытался содрать с нас деньги за все те недоделки, о которых мы даже не стали сообщать. Также хотел взять с нас 50 долларов, чтобы замазать шпаклевкой небольшую вмятину в стене. Тогда мы ему решили напомнить, сколько всего мы от него натерпелись. © Unknown author / Reddit
- Собрались с друзьями на футбольный матч в другой город. Решили за сутки забронировать квартиру. Искали именно с функцией бесконтактного заселения, нам так было удобнее. Только мы собрались выезжать, как получили сообщение от хозяйки: «А сколько вам всем лет?» Странно, но ладно. Ответили, что от 26 до 30. Прилетел следующий вопрос: «А вы не будете хулиганить?» Подробно объяснили, что едим на футбольный матч, в квартире практически не будем находиться, только переночуем. Выезжаем, надеясь, что уже не будет никаких приколов, ибо все это было очень странно. Главное, чтобы она не решили слить нас, когда мы будем стоять уже под дверью. Приехали. Только мы переступили порог квартиры, как раздался звонок от хозяйки: «А давайте созвонимся с вами по видеосвязи? Я хочу посмотреть, как вы выглядите». Ну вот зачем надо было ставить функцию бесконтактного заезда? Ну боишься ты, не доверяешь людям, встречайся с ними лично! Зачем устраивать такой цирк и уже по факту на месте запрашивать видеозвонок? Вот у нас друг полностью в татуировках, вдруг он по ее мнению выглядит как человек, который может хулиганить? Нас бы тогда точно выселили. Вопрос был закрыт удвоением суммы залога. © anastasizorina
Если бы вы видели, во что превращают съемные квартиры компании молодняка, вы бы меньше удивлялись.
- Снимала двушку у бабули. Однажды пришла домой, а там левый мужик кофе пьет. Вылетела во двор, как раз бабуля шла. Сказала, что в квартире мужик, надо вызвать полицию. На что она невозмутимо ответила: «Не надо никого вызывать. Это твой новый сосед. Я смотрю, ты уже больше года одна, а тебе замуж пора, вот и решила помочь. А еще за квартиру теперь меньше платить». Я кивнула, поднялась к себе, собрала вещи и съехала в тот же день. © Не все поймут / VK
- Сняла квартиру у 80-летней старушки. Она ночевала у дочери этажом выше, а готовила у себя. Мне выделила тумбочку, запретив прикасаться к ее столу. Переночевала. На второй день бабуля варила гороховый суп, мешала его деревянной ложкой. Тут она зачерпнула его и со звуком попробовала. А потом эту же ложку поднесла к моему рту со словами: «Попробуй, не пересолила ли?» Я ухожу, она за мной с этой ложкой. Удалось все же избежать дегустации.
Был еще один случай. В то время я была ведущей концертов. Меня ждали два автобуса артистов, а я все не появляюсь и не появляюсь. Никто не знает где я живу, а сотовых тогда не было. А меня в это время старушка-одуванчик, у которой я жила, заставила убираться в ее квартире! На мои слова, что не могу, меня ждут 70 человек — никакого внимания. Заперла изнутри ключом и встала у двери. Мыла полы, чуть ли не плача. Вроде бы убралась. Так бабка залезла под железную кровать и сказала, что я не протерла у нее ножки. По возвращении с гастролей мне была предоставлена комната в общежитии. © Пальмира / Dzen
- Сняли квартиру. При просмотре смутил специфический запах. Хозяйка пообещала, что он скоро выветрится. В первую ночь у меня начало чесаться лицо, у парня распух язык, у обоих головокружение. Тут же съехали. Позже хозяйка призналась, что вылила на диван 4 бутылки средства для ковров. Но мы так и не поняли зачем. © Подслушано / Ideer
/Она поворчала еще чуток, на три и закончили. Что это было?/
"На три" -что это было?
- Снимали квартиру. К нам ночью пришла бабка, начала собирать банки. Заявилась вновь, наорала, что не размораживаю холодильник. Решила жить с нами. Это была мать хозяина. Позвонила ему, он приехал. Думали, все разрулит. А бабка-то как начала его ругать, мол, ты кого в дом впустил. А он стоит, голову опустил, ну как ребенок прям. © Zharkushy / Pikabu
- Снимаю квартиру. Всегда плачу вовремя, гулянки не устраиваю, после работы залипаю в комп. Идеальный квартиросъемщик! И тут в один из дней хозяйка позвонила мне и с наездом выдала: «У вас в последние несколько месяцев вырос счет за электричество в 1,5 раза! Вы же раньше расходовали меньше! Чем вы там вообще занимаетесь?» А я в то время купил компьютер и аэрогриль. На мой вопрос, что ее не устраивает, если я все равно плачу за электричество и воду по счетчикам, ответа так и не получил. Она поворчала еще чуток, на три и закончили. Что это было? © rooffus / Pikabu
- Сняли квартиру. На четвертый день проснулись от запаха яичницы. Зашел на кухню, никого нет. Слиняли мы в тот же день. Решили почитать отзывы на квартиру и офигели. Оказалось туда может зайти сама хозяйка. А пробиралась она через дырку в стене, которая была заклеена картоном, к ней еще шкаф придвинут. Позвонили ей, начали выяснять, а она спокойным голосом выдала: «Ну я же не мешала вам, просто рядом жила. У меня там своя комната за стенкой, чтоб присматривать за порядком». То есть она реально ходила через эту дырку в стене, ела у нас, потом уходила обратно. © Не все поймут / VK
Читаешь — и не знаешь, плакать или смеяться. Удивительно, на какую изобретательность способны некоторые арендодатели, и каким терпением приходится запасаться жильцам. Расскажите в комментариях, с какими самыми странными «сюрпризами» от арендодателей сталкивались вы?
Комментарии
Коллега рассказывала как их хозяйка квартиры очень возмущалась почему они так много льют воды и мотают счётчик электрический?! Коллега не понимала претензий, ведь как говорится, за все уплачено!))
По последней истории, а если читать отзывы ДО въезда, то можно ряда интересных ситуаций избежать.
Я, читая здесь истории, всегда удивлялась - какие странные люди бывают, что значит "Я вам сдаю квартиру, но буду иногда здесь жить". Поделилась с мужем историей, а он напомнил, как много лет назад мы смотрели квартиру в оренду, а нам хозяйка выкатила список "нельзя" (в том числе проводить интернет, который мужу необходим для работы) и сказала, что стиральная машина есть, но пользоваться ею нам запрещено, а вот она будет приходить стирать. Видимо, меня настолько шокировала ситуация, что мозг заблокировал воспоминание