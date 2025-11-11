18 историй о людях, которые просто хотели снять квартиру, а попали в переплет

Я, читая здесь истории, всегда удивлялась - какие странные люди бывают, что значит "Я вам сдаю квартиру, но буду иногда здесь жить". Поделилась с мужем историей, а он напомнил, как много лет назад мы смотрели квартиру в оренду, а нам хозяйка выкатила список "нельзя" (в том числе проводить интернет, который мужу необходим для работы) и сказала, что стиральная машина есть, но пользоваться ею нам запрещено, а вот она будет приходить стирать. Видимо, меня настолько шокировала ситуация, что мозг заблокировал воспоминание