15+ человек переехали в новостройку, и у них в жизни появилось столько веселья, что только смеха за кадром не хватает
Мы собрали истории от новоселов, чьи будни превратились в бесконечный ситком. Вы узнаете, как сосед-футболист может стать счастливым билетом в высшее общество, зачем в ванной вас могут ждать незнакомые мужчины и почему шторами стоит обзавестись в первую очередь, даже если квартира ваша находится на высоком этаже. Впрочем, сюрпризы подкидывают не только новостройки: в конце статьи вас ждет очаровательная история о том, как муж с женой себе квартиру купили, а к ней, оказывается, жилец прилагался.
- Переехала я в новостройку. 8 этаж. Штор не было, мебели тоже почти не было. Работала я тогда администратором в ресторане и домой приходила под утро. Так вот, пришла я с работы, стянула форму и рухнула на диван. Проснулась от яркого солнца и от того, что двое мужчин на меня глазеют! Завернулась в одеяло и с красным лицом вышла из комнаты под улыбки и махания руками. Это были маляры, которые красили дом. С тех пор я сплю всегда в белье, а на окнах у меня плотные шторы. © Не все поймут / VK
- У нас в доме очень «хорошая» звукоизоляция. Вчера собирался выходить, не мог найти телефон и вслух в сердцах сказал: «Да блинский блин, ну куда я этот дурацкий телефон положил?» И тут сосед из-за стены глухо так, как из преисподней: «В ванной посмотри, там тебе вроде СМС пришло». © sergeipd2022
- Пepeexaли в нoвocтpoйку. Hикaк нe мoгли пoнять, пoчeму coceдeй в вaннoй и туaлeтe cлышнo, дaжe ecли paзгoвapивaют шeпoтoм. Oкaзывaeтcя, гope-cтpoитeли ocтaвили зaзop у cливнoй тpубы. И cквoзь эту щeль виднo вaнную кoмнaту coceдeй cнизу... © Сокровенные истории / VK
- Делали ремонт в квартире. Возвращаюсь я с работы и слышу какие-то звуки в ванной. Осторожно открываю дверь, а там стоит незнакомый мужчина. Я оторопела и шепотом спрашиваю: «Кто вы? Что вы здесь делаете?» А он мне и отвечает: «Да я же тут кранчик поправил. А вы-то кто?» Оказалось, мужчина ошибся этажом и пришел к мне ремонт делать вместо другой квартиры выше. Закрывайте двери, друзья! © СИТУАЦИЯ / VK
- У подруги была свадьба в новостройке. День икс — я помогаю у нее дома. Пришлось идти в магазин — я сходила, возвращаюсь, захожу в квартиру, а меня встречают мужчина и женщина. Я подумала, что гости подходят, и сказала: «А, вы уже пришли?» Они круглыми глазами смотрели, как я разуваюсь, прохожу в комнату и сажусь на диван. В этот момент меня и осенило... Я перепутала этажи и пришла к чужим людям. © Карамель / VK
- Весной въехали новые соседи, которые купили самую дорогую квартиру в доме. В конце ноября кто-то украсил свою террасу желтыми гирляндами. Я решила, что тоже пора, и повесила свои разноцветные. А через полчаса в общий чат прилетает сообщение от той соседки из самой дорогой квартиры, мол, украшайте балконы и террасы в теплых тонах, а яркие разноцветные гирлянды не используйте. Естественно, я поняла, что речь шла о нас, так как было украшено всего две квартиры, а яркие гирлянды были только у нас... © an_beckyy
Я бы в ответ на чужие эстетические хотелки еще бы и диско шар на балконе поставил. И Дедмороза со Снегуркой картонных бы.
- Клиентка купила квартиру в новостройке с видом на лес, а потом узнала, что ее сосед сверху — известный футболист. Он выкупил весь этаж и сделал там одну квартиру. Испекла она пирог и пошла знакомиться, а через пару часов вернулась с автографом и билетами на матч. Через полгода позвонила мне и сказала: «Я продаю квартиру, потому что мой сосед переезжает. Он предложил мне купить его дом за городом, со скидкой. По дружбе». Благодаря ему, она познакомилась с людьми, которые помогли ей открыть свой бизнес, и даже спортом занялась. © aleksey_vasilev_krd
- Въехала в новостройку. Сколько себя помню, всегда любила петь в душе. Ну, а тут собственная квартира, как же без этого. Наслаждалась ровно неделю, пока не увидела на своей двери записку: «Уважаемые соседи, стерилизуйте свою кошку. Мы понимаем, что весна на дворе, но нервы уже на пределе». К слову, кошки у меня не было. © Не все поймут / VK
- Переехала в новостройку. Все шикарно, только вот с соседкой не повезло. Бабуле за 60 — ворчливая, прозорливая, на каждый звук выпрыгивает из своей квартиры аки цербер. Я жила только с кошкой, а потому в особо жаркие вечера рассекала по квартире в труселях. Как-то приоткрыла дверь мусор выставить. Высунула только руку, а котяра в щель шмыгнула. Я — за ней. Дверь за мной от сквозняка возьми и захлопнись. Стою в подъезде, прикрываюсь кошкой. И тут высовывается та самая бабуля. Ну все, думаю. Приплыли. Слава легкомысленной дамочки мне точно обеспечена. Ан нет! Бабуля пустила меня к себе. Дала мне свитер, налила чай, кошке дала молоко и колбаску. Сидели, говорили, ели пироженки и ждали ее мужа-слесаря, чтобы открыл мне дверь. Забегала я потом к бабуле на чай частенько. © Подслушано / Ideer
- Купил себе квартиру в новостройке, и одним утром у меня перестала работать единственная розетка на кухне. Я не помнил, работала ли она вообще, и вызвал электрика. Половину стены разобрали, чтобы обнаружить, что провода от розетки не идут вообще никуда — они просто заканчиваются возле нее. © Не все поймут / VK
- Новостройка, у всех ремонт полным ходом идет. Одними из последних заехала семейная пара лет так 50. Обошли они все квартиры в подъезде и каждому соседу лично в руки вручили шоколадку. Распаковываю свою, а внутри записка: «Мой муж плохо слышит и громко смотрит телевизор. Если он будет вам мешать, пишите мне на телефон».
- Заселились в новый дом. По всему подъезду стук молотков, жужжание дрелей, лифт целыми днями возит ящики с мебелью. Через месяц как-то успокоилось, но в одной квартире день и вечер стук молотка. Неделя, вторая, третья! Не выдержал я и пошел к соседу узнать, что он там такое делает. Оказалось, что он делает отверстия под полки, карнизы и прочее. Но делает он это шлямбуром! Это кусок трубы с пропилами, заточенными под коронку. По кирпичу более или менее сойдет, но о бетон этот инструмент затупливается на раз-два. Предложил я ему перфоратор, а он отказался, мол, перфоратором кто угодно сможет, а вот по старинке — нет. Так и стучал с месяц еще! © Виталий Венгер / Dzen
- Недавно переехали в новую квартиру. И все было бы хорошо, если бы не было так хлипко. Только я открыла воду — кран остался в руке, закрыла дверь — ручка осталась в руке. Теперь муж зовет меня женщина-Халк. © Подслушано / Ideer
- Несколько лет ужиманий себя во всем — и наконец покупка собственной двушки. Но в силу обстоятельств свекровь переехала к нам. Еще год экономии, и мы покупаем ей однушку, делаем ремонт и перевозим вещи. А через неделю она на нашем пороге! Радостно кричит: «А я уже нашла квартирантов, час назад въехали!» Хорошо, меня муж порадовал: «Пусть выезжают. Я хочу, чтобы моя жена тоже наконец улыбалась! » © threads__kz
- Попросила знакомая помочь принять пару квартир от застройщика. Ну, поехали. Дом считается элитным. Четырехкомнатная квартира, 160 квадратов. Два санузла. Один на месте. А второй... Даже стояка нет. Мастер объясняет: «Ну, забыли, ну и чего? Сделаете кладовку». Чем закончилось у них разбирательство, я не знаю. Но ор стоял знатный. © Svetoyar / Pikabu
- Живу в новостройке с маленькими квартирами и тонкими стенами. Пару месяцев назад начал по ночам слышать, как кто-то за стенкой смотрит мой любимый сериал «Как я встретил вашу маму». Напридумывал, что его смотрит красивая девушка с очаровательной улыбкой. Долго решался, но купил тортик и постучал, надеясь на незабываемую историю любви. Открывается дверь, а там — двухметровый парень. Он посмеялся над моим рассказом о воображаемой милой девушке, но мы подружились. Через месяц он познакомил меня со своей сестрой, и сестра его оказалась точно такая же, как девушка в моих фантазиях. Теперь у меня есть лучший друг и любимая девушка. © Палата № 6 / VK
- Мы с сестренкой живем в новостройке. Полгода назад, когда заселялись, пригласили дядю, тетю и бабушку на новоселье. Представьте себе: ночь, гости собираются домой, и тут раздается душераздирающий крик о помощи. Мы бегом к соседу, стучим в дверь. Открывает нам заспанный мужик и спокойненько объясняет, что у него лунатизм и он с помощью ужастиков борется с ним. Вот такие дела. Лучше бы у него был бесконечный ремонт... © Палата № 6 / VK
Бонус
- Купили квартиру во вторичке, переехали. Днем раньше съехали прежние хозяева. На следующее утро после переезда меня будет требовательное «мяу!» Открываю глаза, смотрю на толстую серую морду, на автомате иду на кухню, открываю холодильник, кормлю животинку. И только после этого просыпаюсь. Кот был у родителей, а у нас с мужем кота еще нет. Более того, тот был рыжий, а этот серый. В прострации звоню прежним хозяевам квартиры: «А у нас серый кот пришел, не ваш часом?» Разбуженный человек на том конце выдает гениальную фразу: «Ну, раз пришел, пусть живет». Потом кота опознали, и он точно их. Они за три квартала от нас переехали, и кот отправился «домой». Отнесла я животинку владельцам, а на следующее утро снова проснулась от требовательного «мяу». В общем, котик решил не съезжать. © katerina_blacksi
Где бы вы ни жили — в новостройке, старом фонде или частном доме — от соседей вам никуда не деться. Доказательства? Да вот, пожалуйста, истории из первых уст: