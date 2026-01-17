15+ человек переехали в новостройку, и у них в жизни появилось столько веселья, что только смеха за кадром не хватает

Мы собрали истории от новоселов, чьи будни превратились в бесконечный ситком. Вы узнаете, как сосед-футболист может стать счастливым билетом в высшее общество, зачем в ванной вас могут ждать незнакомые мужчины и почему шторами стоит обзавестись в первую очередь, даже если квартира ваша находится на высоком этаже. Впрочем, сюрпризы подкидывают не только новостройки: в конце статьи вас ждет очаровательная история о том, как муж с женой себе квартиру купили, а к ней, оказывается, жилец прилагался.