18 историй из многоэтажек, после которых понимаешь: «Мы все живем в ситкоме»

Наверняка многие из вас слышали спор через стену или встречали в лифте соседа с необычным питомцем, а то и сталкивались с чем похуже. Особенно если вы живете в многоэтажках — этих уникальных социальных микрокосмах, где на квадратных метрах сконцентрированы драмы, комедии и персонажи, достойные отдельного сезона в популярном ситкоме.

В этой подборке мы собрали 18 подлинных историй, взятых из чатов соседей и личных дневников, которые лишний раз демонстрируют: мы все действительно живем в самом остроумном сериале под названием «жизнь». Листайте, чтобы узнать, что происходит за дверью ваших соседей!