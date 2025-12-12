Мама, которая решила выгребать мусор за соседями, чем ее жертвенный вынос мусора (с сортировкой чужого дерьма) поможет, она собралась вечно за свиньями выгребать? Надо сначала решить вопрос с люком, который должен быть закрыт. Потом заставить управляющую компанию убрать.
18 историй из многоэтажек, после которых понимаешь: «Мы все живем в ситкоме»
Наверняка многие из вас слышали спор через стену или встречали в лифте соседа с необычным питомцем, а то и сталкивались с чем похуже. Особенно если вы живете в многоэтажках — этих уникальных социальных микрокосмах, где на квадратных метрах сконцентрированы драмы, комедии и персонажи, достойные отдельного сезона в популярном ситкоме.
В этой подборке мы собрали 18 подлинных историй, взятых из чатов соседей и личных дневников, которые лишний раз демонстрируют: мы все действительно живем в самом остроумном сериале под названием «жизнь». Листайте, чтобы узнать, что происходит за дверью ваших соседей!
- Сосед любил очень громко разговаривать. Подробно все рассказывал, так что я знала его жизнь лучше своей. Как-то пришла уставшая, а он снова затрещал. Я как заору: «Да замолчи уже!» — и тишина. А потом топот, стук в дверь — трясусь, открываю, а там он стоит, смотрит на меня и совершенно спокойно говорит: «Девушка, вы могли бы и поспокойнее сказать. Но ценю вашу дерзость».
- Недавно заехали в абсолютно новый дом, ясное дело, что все будут сверлить-стучать еще полгода после сдачи дома, а то и больше. Мы закончили за 1,5 месяца, тихо-мирно сидим с мужем днем.
Тут приходит чудик с обувной ложкой в руках, далее диалог:
— Вы сверлите?!
— Нет, не мы.
— А кто тогда сверлит?!
— Не знаю, не наше дело. Дом ведь новый, все делают ремонты.
— Да мне пофиг вообще, кто че делает там!
И закрывает нашу же входную дверь у нас перед носом.
Ну сорян, чувак... © anastassss / Pikabu
«Сосед вызвал столько проблем, что его не пускают обратно в квартиру. Поэтому была установлена стальная дверь. Затем ее обновили»
- Они заморозили соседа в карбоните? © Starwarsmusicanalyze / Reddit
- Вчера ко мне в дверь стала ломиться соседка. Я как раз в ванну залезала, испугалась, быстро оделась и открыла дверь. А она такая: «Пошли ко мне, есть дело». Я растерялась и поплелась за ней. Приходим, она плюхается в кресло и приказным тоном говорит: «Фамилия имя отчество!» Я называю, а потом спрашиваю, зачем ей эта информация? (она же не собственник квартиры). И вообще, она теперь каждый день будет так стучать в мою квартиру? «Пошла вон, хабалка!», говорит. Начала звонить собственнику и говорить ему, если он меня не выселит, она добреется до налоговых, будет писать президенту, у нее столько знакомых. Он мне звонит и говорит: «У тебя неделя, чтобы съехать». Я, говорит, не против тебя, просто не хочу проблем из-за нее. © moanaaa1801
- У нас в доме построили еще один этаж, на котором располагались 4 квартиры — двухэтажные, дорогие. Жильцы решили не утруждать себя выносить мусор на мусорку, которая была в минуте от подъезда, и кидали свои мешки в открытый квадратный люк, ведущий в подвал. Лето, пакеты начинали гнить, в подвале появились кошки, блохи и мухи. Моя мама психанула, взяла перчатки и пошла все это разгребать. Потратила весь день, сортируя, я помогала относить. Соседи назвали грязнулями, никто спасибо даже не сказал. © Подслушано / Ideer
«Сосед съехал, и теперь из его квартиры не прекращается поток тараканов. В управлении отказываются что-либо предпринимать»
- Наш странный сосед завел петуха. И не обычного, который орет утром и потом ходит по двору и чего-то там себе клюет, а охрипшего и с поехавшей кукухой. Он может орать целый час подряд. В 4 утра, потом в 8, потом в 11. Похоже, ему вообще пофиг, когда орать. И голос! Он так хрипит, что и на петуха-то не очень похоже. Только из окна видно, что это жирный белый петух. © patanjanechka
- Переехал в новый дом. Слышимость — просто трэш, но насколько трэш, понял только сегодня утром. Сосед сверху сморкался, а сосед снизу заорал: «Научись сморкаться! Весь дом слышит!» А тот в ответ послал, и у них началась перепалка. Во дают! © Подслушано / Ideer
«Только что переехал в новую квартиру. Признаюсь, соседи здесь интересные»
- Гулял с подругой. Было поздно, и я пошел проводить ее до дома. Возле подъезда сидела какая-то бабуська. После ухода девушки в подъезд бабуся подозвала меня к себе и сказала: «Ты, паренек, не водись с ней, ее ж каждый божий день новый хахаль домой провожает». После слов, сказанных бабкой, я сразу позвонил девушке, и на мой вопрос, что это было, она ответила следующее: эта бабка живет прямо под ней, и лет шесть назад родители девушки затопили ее. Теперь бабка решила отыграться таким вот способом. © Подслушано / Ideer
- У нас тут сосед в период с 13:00 до 15:00 сделал три удара молотком. Ну, может, чего отвалилось, мало ли. Что началось в общедомовом чате... это не передать словами! Согласна, о глобальных работах можно и предупредить, но так полоскать человека из-за нескольких ударов молотком — это перебор! © dariatru / Pikabu
«Соседи оставили свой мусор в общем коридоре на четыре дня во время сильной жары»
- Два года назад переехала от родителей. Вернулась в ту квартиру, где выросла. Прошло много времени с тех пор, как мы покинули ее, а бабушки у подъезда все те же, только вот меня они уже совсем не узнали. Весело было выслушивать от некогда приветливых с моей семьей бабулек, что на меня жалуются соседи снизу и что я им дико мешаю. И все бы ничего, только живу я на 1 этаже. © Подслушано / Ideer
- Помню, в середине двухтысячных на время к бабушке переселился (из частного дома в квартиру). Слышу, кто-то сверлит снизу.
Я: Сосед снизу?
Б: Да. Ремонт делает.
Я: Давно?
Б: Неее, недавно. Года с 1985-го.
Я посмеялся, думаю, бабуля жжет.
Прошло 15 лет — а он до сих пор его делает. © itsouchtime / Pikabu
«Наш сосед по площадке любит использовать коридор как продолжение своей квартиры»
- Мужик работал посменно и любил расслабиться, выполняя прыжки звездочкой, сальто и бегая по своей спальне... В квартире над моей... В 2 часа ночи. © Unknown author / Reddit
- Перебирала на днях испорченную картошку, попалась одна уже с опарышами. Я так орала от страха и отвращения, что прибежал муж и соседи из четырех соседних квартир! А говорят, что люди нынче черствые, и помощи не дождешься. © Подслушано / Ideer
- Лежала в больнице 3 недели, в это время кто-то должен был помогать мужу с ребенком. Сестра предложила помощь. По возвращении домой все жильцы начали на меня коситься и шептаться. Под сильным напором тетя Галя, дворник, раскололась. Оказалось, муж водил какую-то бабу к нам домой, так еще и с ребенком оставлял. Посмеялась, потому что длинноногая худенькая красотка оказалась моей сестрой. Соседи ее не знают. © Подслушано / Ideer
Что ж, мы вместе посмеялись, ужаснулись этим «соседским перлам» и, главное, убедились: скучать нам точно не приходится, пока над нами кто-то сверлит в 7 утра, а в лифте едет странный персонаж. А теперь наша очередь услышать вашу серию! Расскажите в комментариях: какой самый абсурдный или шокирующий инцидент произошел на вашей лестничной клетке?
С 13 до 15 тихий час, спят мелкие дети. И ваши "всего пару раз ударил" будят их и портят нервы мамам. Так что ещё легко отделался.
У нас есть какие-то дятлы, кто любит эти "всего три удара" в ночи произвести. Очень бодрит.