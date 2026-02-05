14 историй о том, как сложилась жизнь школьных бунтарей, которым учителя сулили туманное будущее

Этим завсегдатаям последних парт и кабинета завуча твердили, что из них ничего не выйдет. Учителя давно махнули на них рукой, а зря. В этой статье истории о школьных бунтарях, которые были почти в каждом классе. Нет, не все они стали миллионерами и филантропами с собственным вертолетом, но давайте вместе убедимся, что зачастую жизнь складывается вопреки всем прогнозам.