14 историй о том, как сложилась жизнь школьных бунтарей, которым учителя сулили туманное будущее
Истории
1 час назад
Этим завсегдатаям последних парт и кабинета завуча твердили, что из них ничего не выйдет. Учителя давно махнули на них рукой, а зря. В этой статье истории о школьных бунтарях, которые были почти в каждом классе. Нет, не все они стали миллионерами и филантропами с собственным вертолетом, но давайте вместе убедимся, что зачастую жизнь складывается вопреки всем прогнозам.
- В школе я был троечником. Наша классная стабильно вызывала моего отца, лепила мне «неуды», отмечала все прогулы. А годы спустя я вернулся в родной город, позвонил ей да и пригласил в ресторан. Видели бы вы глаза моей учительницы, когда я заехал за ней с букетом цветов, а после ужина отвез домой, поблагодарив за все ее терпение ко мне. © aleksey.k1981
- Нашу Светку в школе считали несносной: спорила с учителями, вечно качала права и не боялась сорвать урок своим «Почему это так?» Ей пророчили чуть ли не вылет из школы и работу дворником. Недавно на встречу выпускников пришла дама в дорогом костюме, с модной стрижкой. Узнали в ней Свету, которая сейчас, оказывается, топовый адвокат по сложным делам. Тот самый «непростой характер» и умение мертвой хваткой вцепиться в несправедливость стали ее главным капиталом.
- У меня есть друг, бывший двоечник, так он действительно работает дворником, но в Швейцарии. Не только метет, но еще и за растениями следит. Жена дома воспитывает двоих детей. У них 2 автомобиля, съемная квартира в хорошем районе и арендованный летний домик. © chertovskee
- Моя дочь тогда только перевелась в новую школу. Я еще никого в ее классе не знала. Только слышала, что есть там один мальчик — двоечник, хулиган, «вечно виноват». Если что-то произошло значит, скорее всего, опять он. Накануне Нового года я вызвалась провести мастер-класс. Нужно было принести материалы, все организовать. Сумка была тяжелая. На проходной меня не пропустили. В этот момент мимо проходила моя дочь с одноклассниками. Мы перекинулись парой слов, ребята поняли, что происходит, и один из мальчиков вызвался помочь. Он забрал у меня сумку, отнес все в класс, по пути заглянул к секретарю и договорился о пропуске. Когда я зашла в класс, первым делом при всех поблагодарила его вслух. Сказала, как это было по-мужски. Все немного переглянулись, было какое-то замешательство, но я не придала этому значения. Уже потом дочь рассказала: это и был тот самый «хулиган». И знаете, что случилось? Нет, он не стал отличником, не перестал хулиганить. Но, как потом рассказывали и дочь, и классный руководитель, он начал стараться. Появился какой-то интерес, включенность. Словно что-то щелкнуло: «меня тоже можно видеть иначе». Иногда достаточно одного доброго слова. © _heart.healing_
- В начальной школе был один один хулиган, который постоянно ко мне цеплялся. Но недавно я случайно встретил его, и он оказался таким приятным парнем! Он искренне радовался моему появлению, хотел пообщаться и даже извинился за то как вел себя в школе. Я нашел его в социальных сетях, и, черт возьми, он так много занимается волонтерской и благотворительной деятельностью, и публикует много вдохновляющих вещей на своей странице. Отличный парень! Так держать, брат! © PrestigiousTurnip2 / Reddit
- Темыч вечно рисовал на задних партах каких-то монстров и непонятные здания вместо того чтобы зубрить правила. Классуха вздыхала: «Кому нужны твои каракули? В ларек пойдешь торговать!» Артем только виновато улыбался, но ничего не менял. Недавно видел его интервью — этот бывший двоечник теперь ведущий художник на киностудии и работает над фильмами, на которые мы ходим в кино. Его «каракули» приносят хороший доход. Жизнь расставила все по местам: пока одни учились соответствовать чужим ожиданиям, Артем развивал свой талант, который в итоге и обеспечил ему то самое «светлое будущее».
- У нас в школе был хулиган, с трудом окончил 8 классов, потом какое-то ПТУ. Остался жить в маленьком поселке. Начинал с мелких ремонтов , потом побольше, потом начал кредиты брать в банках. Теперь строит многоквартирники, летает на вертолете, зимует в своих хатах в Таиланде. Никогда бы не додумалась, что двоечник станет таким. © koynovalifestyle
- Парень, который вовсю хулиганил и цеплялся ко мне в школе, теперь мой самый близкий друг. Он помог мне устроиться на работу через пару лет после окончания школы, когда я переживал очень трудный период в жизни. В итоге он стал шафером на моей свадьбе и теперь является крестным отцом моего сына. © JaybieFromTheLB / Reddit
- Я учился в непрестижном государственном университете, мой средний балл 2,7. А теперь я профессор-преподаватель на полную ставку. Средний балл — это всего лишь цифра. © actively****ing/ Reddit
- Когда работала в школе, был мальчишка в 8 классе, на которого все учителя рукой махнули. Троечник и троечник. И вот однажды я дала практическое задание по выращиванию кристаллов из соли или медного купороса. Всем детям было интересно, но меня поразил этот мальчишка. Насколько у него тогда глаза загорелись! Он стал приходить ко мне, рассказывать о результатах. Он стал интересоваться химией, пытался отвечать. Классный руководитель была очень удивлена, когда увидела у него в журнале оценки 4 и даже 5, сказала, что быть такого не может, что это я завысила. © svetlana_avesta
- Учителя ругали нашего Димку: плохо учится, неграмотно пишет, только на галерке в телефоне в игры шпилит. Когда к нам приставали с тестами по профориентации, отвечал, что будет сидеть дома, а деньги начнут сыпаться с неба. Прошло 10 лет. Все наши медалисты работают на скучных работах с заурядными зарплатами. А Дима взял и стал крутым разработчиком игр. © ШКогвартс / VK
- Я плохо успевала почти по всем предметам, кроме английского (как третьего языка), где я была на высоте. Сейчас я работаю переводчиком и зарабатываю больше, чем мои одноклассники, которые хорошо учились в школе. Я в основном изучаю французский и китайский языки, а сейчас хочу добавить в учебный план еще и японский.
© Lara_0925 / Reddit
- У меня все отлично! Я бросила колледж и зарабатываю $ 90 тыс. в год. Но не обманывайтесь, я вкалывала как проклятая, чтобы достичь того, чего достигла в 33 года. © Glad-Map-5702 / Reddit
- Был у меня одноклассник Витька — шпана чистой воды. Срывал уроки, доводил учителей. На встречу выпускников заявился последним. Шмыг в угол и молчит. Мы между собой такие, мол, ясно, жизнь не задалась. А потом ведущая вдруг попросила его на сцену и поблагодарила за взнос на ремонт школьной библиотеки. Зал притих, кто-то даже прыснул со смеху. А он почесал в затылке и сказал: «Я тут, конечно, учился так себе, но вот решил школе немножко помочь, чтоб другие дети учились лучше». Короче, у всех челюсти на полу, а Витька — красавчик.
А вот еще больше статей про то как могут измениться наши одноклассники, которых мы, кажется, знали как облупленных:
