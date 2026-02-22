Как всегда АдМе запутывает читателей. Родители получили не видео с ребёнком, а снимок УЗИ с будущим дитя.
18 теплых историй о подарках, впечатления от которых остались на годы вперед
В современном мире нам все чаще не хватает простых, искренних эмоций. Но иногда один правильно подобранный сюрприз способен создать уютную атмосферу, рассмешить компанию и согреть душу. Мы собрали 18 подарков с характером, которые стали источником радости и незабываемых впечатлений как для их владельцев, так и для всех вокруг.
- Дочь поздравила жену с днем матери. На все праздники или цветы, или тортики всегда нам присылает. Вчера звонит домофон — доставка. Курьер вручил пакетик с тортиком. Жена смотрит на тортик, вдруг несется на кухню к окну. Начинает кричать: «Молодой человек! Молодой человек! А вы ничего не перепутали? Там написано «Любимой бабушке!» Парень в замешательстве, куда-то звонит. Вдруг жена начинает формулировать мысль, которая у меня в голове только начинает формироваться: «А вдруг это не ошибка...». Говорю: «Чего гадать? Спроси у дочери». Она фотает тортик, отправляет с вопросом: «Интересно?» В ответ получаем видео с ребенком! Ну тут началось! Кричит парню на улицу на весь двор: «Все нормально! Спасибо! Я — бабушка!» В общем, вот такой подарок матери на день матери — от будущей матери. © Evgeny2020 / Pikabu
- Пару дней назад ходили с парнем в магазин. Мне приглянулась сумочка, но я не купила ее — решила обдумать эту покупку. Сегодня с парнем пришли в этот же магазин, но уже за другой вещью. Я подхожу к кассе, рассчитываюсь за кофточку, а продавщица протягивает мне эту сумку и говорит: «Это вам подарок за покупку». Я вообще не сообразила, что происходит. Оказывается, пока я была в примерочной, парень купил мне эту сумку и попросил продавщицу так мне ее передать. © kali.brows
- Как-то раз чаевничала я с мамой на кухне, вспоминали детство, и разговор плавно перешел на тему несбывшихся детских хотелок. И между делом мама вспомнила, как в 7 лет хотела такую же игрушку как у подружки. Конкретным предметом зависти были привезенные ей из-за границы игрушки в виде ежиков. Так они и оставались несбыточной детской мечтой. Думала, чем порадовать маму, и вспомнила эту историю. Решила разыскать ей мечту детства. И вот мама, придя с работы, увидела на столе те самые игрушки, о которых мечтала 49 лет назад. Сначала было непонимание, потом — большая радость. А я еще раз убедилась, что мы все в душе немножко дети, даже если по паспорту совсем взрослые. © torbova / Pikabu
- Папа подарил мне на 30-летие пачку соли в подарочной бумаге. Сказал серьезно: «Сладкой жизни тебе и так нажелали, пускай будет немного соленой». Я подумала: «Ну, великий шутник у меня папа». Разрезаю пачку, чтобы пересыпать в солонку, а оттуда выпадает сертификат на проживание и полет на воздушном шаре в Каппадокии.
- На моей свадьбе случилось то, что я запомню навсегда. Когда сваты уже собрались, вдруг вышла родная сестра моего дедушки. Ей тогда было восемьдесят лет. Она выхватила микрофон у моего свекра и начала говорить. Сказала, что много лет назад мой дедушка позвонил ее мужу и попросил, чтобы, когда я выйду замуж, они от его имени подарили мне подарок. Когда его не стало, мне было всего тринадцать лет. И она все эти годы, целых тринадцать лет, хранила этот завет, никому не говоря ни слова. Когда она рассказала об этом, зал замер. Потом достала свертки и каждому из сватов подарила по золотому украшению — и мужчинам, и женщинам, всего двадцати людям. А мне подарила отдельный набор, моему мужу — часы и печатку от дедушки. © kelinmodeonkpi
- Сыну 9 лет, дочке 4 года. Сын получает карманные деньги — небольшие, зато его. Месяц назад накопил 5 000 и попросил свозить его в ТЦ. Спрашивает: «Я могу купить все, что захочу?» Говорю, что в пределах этой суммы да. Набрал всякого разного: куклу для сестры и набор Lego для себя. Я понимаю, что сумма уже перевалила за 5 000, но молчу. Подходим к кассе, продавец называет сумму: «6 800». Сын, недолго думая, убирает свой набор и спрашивает: «А так?» Получилось 4 800. Жду, когда попросит добавить денег, но нет. Покупает и идет к нашим девчонкам вручать подарки. Я покупаю ему этот набор, убираю в черный пакет и иду к ним. Говорю: «Мог бы купить куклу подешевле, не покупать ничего нам с мамой и взять себе набор». А он мне: «Я себе еще накоплю, а сестренка маленькая, она на эту куклу долго смотрела!» © MrKreivin2000 / Pikabu
«Подарок от отца на 21-летие»
На 21 год по случаю моего поступления в университет на специальность археология мой отец подарил мне готовальню. Студентом он очень уважал хороший инструмент. Он же научил меня много раньше затачивать карандаши и подсказал по черчению. Сам в инженеры не вышел, остался бур мастером. Своему ребенку я тоже подарил готовальню -как символ. Мне немало пришлось чертить и рисовать пером и тушью -и все не прямыми линиями, а ему, архитектору, по мысли деда и подавно. Но нынешний архитектор не чертит на кульмане, все на мониторе. Где та готовальня сейчас? Что он подарит своему сыну?
- Сегодня у меня был клиент, который сначала так разозлил меня, что я уже хотела не брать заказ. Написал в 23:40: «Можно шары? На завтра. Очень срочно». Я уже закрыла телефон, но потом увидела второе сообщение: «Извините, просто это единственное, что я успею сделать для дочки. Я весь день на работе...» И все. Внутри сразу что-то сработало. Собрала набор ночью. В 00:30 он приехал — усталый, но с такими глазами, как у человека, который правда хочет порадовать ребенка. А утром он прислал фото: девочка обнимает шары и улыбается. И я снова поняла, почему я этим занимаюсь. © qazaq_shar_01
- Жена подарила мне на 23 февраля набор носков — упаковку с 7 парами носков, по логике — одну пару на каждый день недели. Я решил не отставать и подарил ей на 8 марта 7 пар чулок. Наборами не нашел в продаже, только отдельно. И теперь она сидит, дуется на меня, что я ее не люблю. Но я не понимаю, что я сделал не так. Отмечу: одна пара чулок стоит в 5 раз дороже, чем весь набор носков! © Unknown author / Pikabu
- На днях был случай в цветочной студии, который до сих пор не выходит из головы. Заходит мальчик лет 6–7 и говорит: «У меня есть 2630. Можно собрать букет для мамы? У нее день рождения». Это было настолько искренне, что хотелось отдать ему вообще все цветы, которые были в студии. Мы начали собирать букет и между собой решили: тихонько добавим сумму, ничего ему не говоря. Очень хотелось, чтобы букет получился особенным. Ведь ее сын уже такой мужчина. В какой-то момент я отошла за цветами, и коллега заметила, как он начал пересчитывать мелочь — буквально каждую монету. Я называю ему сумму — 2500, а он сразу говорит: «Нет, я буду оплачивать 2630». Это был самый тихий, самый мужской и самый трогательный поступок, который я видела за долгое время. Он протягивает мелочь и добавляет: «Тут еще 285». И вот тут у меня реально перехватило дыхание. Он не воспользовался тем, что можно было заплатить меньше. Он отдал все, что у него было. © yourartksuu
«У друга день рождения. Он увлечен рыбалкой, даже моторная лодка у него есть, участвует в соревнованиях по рыбной ловле»
- Пару лет назад проводил съемку корпоратива. В ходе мероприятия ведущий устроил конкурс. Главным призом за конкурс он объявил новый телефон. Все сотрудники с энтузиазмом принялись участвовать, и вот спустя полчаса победила одна сотрудница. Ведущий под аплодисменты вручил ей коробку с телефоном, но с улыбкой объявил, что он шоколадный. Она восприняла это с юмором, но было видно, что немного подрасстроилась. Тут генеральный директор вмешался, взял микрофон и говорит:
— Вы знаете, я тут подумал: Светлана работает с нами уже много лет и является одним из лучших сотрудников, поэтому считаю, что будет правильно подарить ей настоящий телефон. Эмоции девушки в тот момент трудно передать словами. Телефон действительно подарили. © Alexograf / Pikabu
- Свекровь на годовщину подарила сахарницу. Цветочки, позолота — все, как я «люблю». Я улыбнулась, поблагодарила и убрала ее подальше. Через несколько лет затеяли с мужем ремонт, перебирала кухню. Думаю: выброшу уже эту красоту. Открываю крышку, а внутри конверт. В конверте — деньги и записка: «Не люблю показуху. Пусть будет твой личный запас».
- В 15 лет мне отец подарил видеокамеру. Я схватил ее и полетел на улицу. Сел на скамейку и стал ждать чуда. И вот оно явилось в качестве наших новых соседей. Молодая пара с ребенком возвращалась домой. Вдруг маленькая девочка оторвалась от родителей и села в большую лужу. Папа девочки сел рядом, а мама стала громко смеяться. Кассета с этой записью лежала у меня в коробке. Шли годы. И однажды, вернувшись с работы, я увидел на стене подъезда свадебный плакат. От соседей узнал что 19-летняя Лиза выходит замуж. Кинулся к антресоли, где хранилась коробка с кассетами. Оцифровать не составило труда. Красиво упаковал и отнес. Где-то через неделю вдруг раздается настойчивый стук в дверь. Открываю. Стоит Лиза со своим отцом. Она смогла сдержать слез. Пригласил к себе. В итоге, узнал что ее мамы не стало, когда она еще была маленькой. И вот, когда распаковывали подарки, решила с супругом посмотреть, что на диске. Уходя, еще раз крепко обняла и сказала, что это самый лучший подарок в ее жизни. Дарите правильные подарки! © MonoLIKE / Pikabu
«Подарил жене дверь для колки орехов»
- Сыграли свадьбу. Была у нас в друзьях молодая семейная пара — они влюбились и поженились. Пара жила как могла, снимали комнату, девушка была беременна вторым уже. Парень был другом детства мужа, и, естественно, они были приглашены. Их подарок — ковшик и молоток с гвоздодером. Мы прекрасно понимали их ситуацию и даже умилились: мол, что могли — то и подарили. Прошло время — я родила. И этот самый ковшик стал предметом номер один дома. Я в нем кипятила, подогревала бутылочки, варила. В то же время у нас был ремонт, и муж кайфовал от молотка: удобный, да еще и с гвоздодером. Нынче та семья уже с тремя детьми, оба отлично зарабатывают. А когда я им сказала, что, мол, как же нам пригодились ваши подарки — они усмехнулись: «Мы же знали, что дарить». © Jasmyne75 / Pikabu
- Обсуждаем с младшей дочкой подарки на 8 марта (дочке 5 лет). Стоит с утра, чистит зубы, я ей заплетаю волосы, она рассуждает о подарках: «Вот Настя (старшая сестра) попросила гантели на праздник девочек. Они ей, конечно, очень нужны — она будет взрослая и сильная. А я, мам, знаешь, что хочу?» Я: «Чего?» Дочка: «Подарите мне Доширак, я всю жизнь о нем мечтала!» © Alja / Pikabu
- Я в прошлом году получила премию от шефа. Все думала, куда ее потратить: может, купить себе новенькие наушники или отложить на новую технику для дома. И тут как раз мне позвонила бабушка, очень мило поздравила с премией. Сказала, что они всегда в меня с дедушкой верили, я большая молодец и умничка. Так растрогала меня — казалось бы, премия мелочь, а наговорила мне приятностей, как на день рождения. И я подумала, почему бы не разделить свою радость с ними. Взяла премию, добавила еще денег с зарплаты и подарила дедушке с бабушкой путевку в санаторий. В детстве они для меня многое сделали, пора и отблагодарить. Они были очень приятно удивлены — лет 30 нигде не были. © Не все поймут / VK
«Свекровь раскрасила вручную этот подарок на нашу с мужем 7-ю годовщину свадьбы»
- На днях ко мне пришла маленькая племяшка. Подарила подарок и извинилась, что так долго (день рождения был у меня неделю назад). Она сказала, что очень долго его делала и много трудилась. Открываю подарочную коробочку, а там — куча маленьких бумажечек, на которых написаны слова-причины, почему она меня любит. © Не все поймут / VK
- У меня со свекровью полная идиллия. Перед 8 марта она спросила, что подарить. Я, долго не думая, заказала помаду Dior. И вот праздник, свекровь вручает мне блинницу. Я вздохнула и отложила подарок. На выходных решила нажарить блинов, и до меня дошло, что свекровь провернула гениальный план. Открыла я свой подарок, а внутри — деньги и записка: «Твой муж заставил купить блинницу, мол, давно хотел твоих фирменных блинчиков, а у тебя все времени нет. Отдай ее ему, пусть сам у плиты стоит, а тебе не надо маникюр портить. А деньги спрячь на помаду». Обожаю ее.
- Мой любимый на мой ДР решил сделать подарок, о котором я вовсе не догадывалась. Шли дни, но очень часто он куда-то пропадал, постоянно были какие-то дела, придумывал всякие причины, и для меня это было немного странно. Но тут я просыпаюсь утром в свой ДР, а его нет, но лежит большая коробка с бантом. Открыла ее, а там — платье! И, как выяснилось, он ходил в мастерскую Текстильной Академии и сам шил платье для меня, сам выбирал ткань. Получилось реально круто! Когда надевала его — рассказывала всем, что он сам сделал, многие не могли поверить. Горжусь им до сих пор. © Подслушано / Ideer
