18 теплых историй о подарках, впечатления от которых остались на годы вперед

На 21 год по случаю моего поступления в университет на специальность археология мой отец подарил мне готовальню. Студентом он очень уважал хороший инструмент. Он же научил меня много раньше затачивать карандаши и подсказал по черчению. Сам в инженеры не вышел, остался бур мастером. Своему ребенку я тоже подарил готовальню -как символ. Мне немало пришлось чертить и рисовать пером и тушью -и все не прямыми линиями, а ему, архитектору, по мысли деда и подавно. Но нынешний архитектор не чертит на кульмане, все на мониторе. Где та готовальня сейчас? Что он подарит своему сыну?