20 душевных историй, которые согреют лучше любого пледа

Я с сыном ехала домой на каникулы, дорога оч тяжкая: самолет-автобус, на котором с учетом границы можно вместо трех часов ехать двенадцать - снова самолет. Сын с особенностями и приколами, а этот путь мы первый раз проделывали. На КПП на границе сказали вылезать и взять только документы. Кто же знал, что там долго стоять будем (и это летом минувшим как раз было, когда аномальная жара стояла)? Сын разнылся, а потом начал истерить, что хочет пить и одна добрая женщина из нашего автобуса, которая ехала уже не первый раз, дала ему бутылку воды. Я потом постаралась запустить дальше круговорот добра и давала соседям по автобусу свой телефон, чтобы позвонить встречающим родственникам. И на обратном пути затарилась водой и тоже кому-то (уже даже и не помню) пару бутылок дала. Короче, делай добро и бросай его в воду )))