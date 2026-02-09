На плите "шквЫрчит"?
Если не знаете, как писать слово, то забейте в Яндекс " как пишется.....".
20 душевных историй, которые согреют лучше любого пледа
Часто именно мелочи, сделанные от чистого сердца, запоминаются нам на всю жизнь. Мы собрали истории о людях, для которых помощь другим — это естественный порыв души, а не обязанность. Они наглядно показывают: доброта никуда не исчезла, она прячется в простых повседневных поступках.
- У соседа захлопнулась дверь, когда он выскочил к курьеру. А в квартире на плите что-то шквырчит! Я вызвал слесаря и позвал соседа к себе чай попить. Тут он вдруг схватил мой нож, скривился и начал готовить. Я в непонятках. Оказалось, он топовый шеф-повар. В итоге он не только спас свой ужин, но и в тот же вечер устроил мне мастер-класс по идеальным стейкам. Теперь мы раз в месяц проводим «соседские дегустации». Кайфую от того, что живу среди друзей, а не просто в бетонной коробке.
- Работала в пиццерии, одна из постоянных клиенток забыла коробочку Tiffany. Ждала, но она так и не объявилась. Две недели хранили, потом решили вскрыть, чтобы найти хоть какие-то зацепки. Открываем, а внутри записка и золотой кулон с моим именем. На записке текст: «Этот ключ откроет тебе любые двери. Перестань прятать глаза, ты красавица». Я носила этот кулон как талисман. И двери правда открылись — теперь я управляющая этой пиццерии.
- У нас на площадке живет один человек. Недавно он опросил соседей, не будут ли они против, если он украсит лифтовый холл и коридор между квартирами гипсовыми барельефами. И платить за это не нужно — он все сделает за свой счет. Соседи были не против. Примерно месяц мы наблюдали, как этот человек работал на лифтовой площадке, аккуратно убирая за собой весь мусор каждый день. В итоге на стене появились три больших гипсовых барельефа. Когда человека спросили, зачем он это делает, ведь никаких денег за свою работу он не получит, он ответил: «Просто так!» Самое интересное — человек этот с семьей временно снимает квартиру в нашем доме (пока ему делают ремонт в его собственном). То есть жить здесь постоянно он не будет и скоро уедет. Но вот захотел сделать доброе дело просто так, на радость окружающим. © velivok / Pikabu
- Вчера ехал после работы домой. Напротив ехали две сестренки лет девяти—десяти с отцом. Отец в телефоне залипает, девочки между собой общаются — жестами рук. Отец тоже несколько раз жестами с ними объяснялся. Очень прикольные девчонки: смеются, оживленно что-то обсуждают. И тут одна отворачивается от отца и начинает что-то осторожно «рассказывать» сестре, закрывая ладошкой рот, чтобы отец не «услышал». Отец покосился, посмотрел и рассмеялся. Понял, про что дочка «говорит». Улыбнулся, поцеловал и кивнул. Девочки обрадовались и давай еще больше что-то обсуждать. Такая приятная семья, и они такие светлые, счастливые. © Unknown author / Pikabu
- Еду в метро. Напротив, спит мужик. На коленях портмоне и телефон. Вдруг встает приличная с виду девушка. Подходит, спокойно забирает у него все имущество и кладет в пакет! Я уже набрал воздуха, чтобы крикнуть на воровку, но тут она взяла и засунула этот пакет ему под руку и начала привязывать за ручки к верёвке от шорт этого мужика... он же в свою очередь даже не прервал свой сладкий сон. © Tirevidual / Pikabu
- Встретила на холоде очень талантливого человека, от которого веет домашним теплом... Ее зовут Алла Харитоновна. Я не смогла пройти мимо и не познакомиться. Я подошла. Бабушка застеснялась — и я от этого застеснялась тоже. Это ее единственный способ заработать себе дополнительных денег. Все ее вышитые картины — настоящие произведения искусства! Я влюбилась в этих снегирей! Вы представляете, какой труд — все это вышить? Я восхищаюсь такими людьми. Мне больно смотреть на такие картины, которые стоят на холоде, а все проходят мимо. Я стала обладательницей самой большой и красивой картины! Я очень-очень рада, что встретила ее сегодня. А я еще точно заеду к ней в гости. © Unknown author / Pikabu
У меня папа после ночной уснул в метро, хотя не позволял себе уснуть вот как раз из-за воришек. Проснулся без телефона. Кошелёк был во внутреннем кармане куртки, его не тронули.
- Я девушка-курьер. Сегодня доставляла продукты в частный дом. По пути позвонил мужчина и сразу извинился. Сказал, что там живет его пожилая мама — ей 89 лет, а он сам в командировке на неделю. Дом сильно засыпало снегом, и она уже второй день не может открыть калитку. Он попросил обойти дом с задней стороны — там оказался низкий забор-решетка — и передать пакеты через него. Сразу перевел оплату на тысячу больше, хотя я об этом даже не просила. Когда я протягивала пакет, бабушка так долго и искренне благодарила меня, что я решила помочь по-настоящему. Попросила у нее лопату и расчистила снег так, чтобы калитка открывалась и можно было пройти по дорожке. Пока я убирала снег, она не переставала говорить «спасибо» и расспрашивала, почему я работаю на такой работе. Я ответила честно: нужны деньги, кредиты и все такое. А она очень искренне сказала: «Главное — береги себя, близких и свое доброе сердце. А проблемы с деньгами всегда решатся. Поверь мне...» © yul.life11
- Закупил мяса впрок, а дома выяснилось, что двух больших кусков индейки в пакетах нет. В машине и на тротуаре рядом с авто птица тоже не нашлась. «Значит, в магазине оставил, а магазин уже закрыт», — подумал я и мысленно смирился с потерей. Но утром я был приятно удивлен: на лобовом стекле я обнаружил записку: «Вы потеряли два пакета мяса, позвоните». Оказалось, что, вытаскивая из багажника пакеты, я не заметил, как эти два куска индейки выпали. А соседка из соседнего подъезда вечером, выгуливая собак, обнаружила мою потерю и подобрала, а на следующий день вернула мне. Всем бы таких хороших и неравнодушных соседей! © AceAce6 / Pikabu
- Живет по соседству у нас дедушка Саша. Дедушка не потому, что внуки у него, а по возрасту. Нет у него внуков. Есть сын, но у него нет детей. Мы с Сашей ездим на рыбалку, одалживаем друг у друга инструменты — короче, дружим. В этот Новый год он впервые позвонил в полночь, долго поздравлял, плакал. Грустно ему от того, что на старости лет он один. Внуков у него нет, а так хочется малышню понянчить. Смотрит он на наш детский сад — радуется, а в душе грустит. Сегодня позвонил. Выйди, говорит, дело есть. Думаю: «Блин, небось опять свой дешевый навигатор обновить попросит». Немного обозлился даже, но вышел. А он принес подарки. Никого не забыл: детям, жене и мне... Посторонний по сути человек нашел время, купил, подарил. Как родным. И знаете, дороже этого подарка не было у нас в эти праздники ничего. © siluyanov / Pikabu
- Приятель-пенсионер устроился охранником в круглосуточную ветклинику. Сидит, никого не трогает. Вдруг в 3 часа ночи звонок в дверь. На пороге — два гаишника. Приятель напрягся, спрашивает: «Случилось чего?» Те протягивают фуражку, а там еж, головой залез в стеклянную банку, и там застрял. По словам гаишников: стоим на трассе, за городом, вдруг слышим что-то звякает, а никого вокруг нет, фонариком посветили, бежит этот бедолага, сил уже почти нет... Ежика спасли, отдали гаишникам, они его опять в фуражку и поехали выпускать. © agv7490 / Pikabu
- Купила себе дорогущий крем. Экономила, мазала по капельке. Начала замечать, что банка понемногу пустеет. Ну, думаю, дочка в бьюти-блогера играет, пока я на работе. Разозлилась жутко. Решила поймать с поличным. Вечером захожу в комнату и вижу дочь сидит на полу и густо намазывает мой люксовый крем на старые папины ботинки. Я дар речи потеряла. А она поднимает глаза и говорит: «Мам, ты же сказала, крем делает кожу новой. Я хочу, чтобы папины туфли омолодились, а то ему в старых на работе стыдно».
- У моего молодого человека в деревне живут две бабушки — родные сестры. Приятные во всех отношениях женщины: трудолюбивые и очень добрые. Однажды к ним приблудилась глубоко беременная кошка. Ну куда ее? Не выгонишь — жалко. Выкормили, кошка благополучно родила. Стерилизовали, обработали от всего и даже толпу котят пристроили. Кроме одного. Степа родился довольно крупным, крепким, но слепым. Глаза его до конца так и не открылись. Куда такого? Конечно, оставляем себе! Живет Степа в доме, спит у печки, гуляет по двору на поводке. Отсутствие зрения не мешает ему играть, ловить насекомых, громко петь песни и, в принципе, вполне неплохо существовать. © Bryoukva / Pikabu
- Ко мне недавно подошел дедуля возле магазина у трассы со словами: «Извините, пожалуйста, вы не довезете меня до дачи? Тут недалеко, три километра. А я вам денежку дам». Время — десять вечера, автобус уже не ходит, на улице −20, и дед с такой весомой сумкой на тележке. Как оказалось, дед ехал с пересадкой, а последний автобус тупо не пришел. Думаю: подвезу уж, хоть и не по пути. Довез до места, деньги брать отказался. Но дедуля был очень настойчив, и в итоге от него я уехал с двумя банками по три литра вкуснейшего домашнего сока и банкой огурцов. © EvTroo / Pikabu
- Были времена, когда с деньгами был напряг. Как-то на рынке увидела я лотки с разнообразным печеньем. Денег мало, хочется купить лакомство детям. Прошу взвесить 300 граммов, чтоб всем по две штуки. Продавец говорит: «Может, хоть 500?» Нет, говорю, не уложусь. И тут эта добрая женщина вытаскивает из-под прилавка целый пакет крошек от разнообразного печенья и протягивает мне! Говорит: «Вы берите, не бойтесь, это в упаковках остается, я себе собирала. Возьмите пачку маргарина, муку и приготовьте тесто, в тесто положите крошки от печенья и выпекайте, я всегда так делаю. Будет вкусно». Я так и сделала. Крошек хватило на три выпечки. И действительно, было очень вкусно. Детки были рады. Прошло много лет, а я до сих пор вспоминаю эту добрую женщину, огромное ей спасибо. © zhenimama2 / Pikabu
- Жена с детьми в прошлом году поехали загород. На полпути пробило колесо, до ближайшей шиномонтажки — км 30. Докатилась до более-менее широкой обочины, включила аварийку и вышла из машины подальше, вглубь обочины. Пока я звонил и искал хоть какой-нибудь мобильный шиномонтаж, мимо ехал экипаж ДПС. Заприметив мою мелкую жену с детьми, сначала проехали мимо, потом развернулись и подъехали к ней. Представитель ГИБДД вышел из машины, поинтересовался, в чем проблема. Узнав, молча закатал рукава и сам махнул колесо на запаску (благо она была). Денежную благодарность наотрез отказался брать. Сказал супруге запомнить номер экипажа и оставить благодарность на общую линию. Она мне когда рассказала — прям так тепло на душе стало, что есть еще люди, которые не пройдут мимо, а протянут руку помощи. © RRR88 / Pikabu
- Жили в общаге. У соседки было тяжело с деньгами. Я покупала ей еду за свои, но врала, что это «списанка с работы». Прошли годы. У меня развод, долги. И тут падает перевод от той самой соседки с короткой подписью: «На подарок детям». Через общих знакомых она случайно узнала о моей ситуации, позвонила мне, а потом перевела на карту денег. Про то, что я ей когда-то помогала я уже забыла и давно не вспоминала и уж тем более не ждала каких-то дивидендов. И моей благодарности нет границ. © Kanat7791 / Pikabu
- Живем на первом этаже. Ночью слышу возню в подъезде. Лежу, прислушиваюсь: там наша коляска стоит! Думаю, сейчас подростки все испортят. На цыпочках крадусь к двери, смотрю в глазок. А там два подростка стоят и третьего с днем рождения поздравляют. Желают ему всякого доброго, снимают тихонечко все это на видео, а подросток, поздравляемый на них, шикает, чтоб не шумели сильно. Поздравили они его и разошлись себе. И так что-то тепло стало на душе, вот так сразу думаешь, хулиганы, а там просто хорошие друзья. © napilates / Pikabu
- Обратился ко мне однажды мальчишка. Я снимал для их класса мероприятие, вот он и вспомнил дядю-фотографа. Спросил стоимость часа работы, офигел от суммы и расстроился. Оказалось, что у его мамы день рождения, она мечтает о семейных фотографиях. Вот он и придумал такой подарок, но денег не хватает. Желание ребенка растрогало, поэтому я согласился приехать и поснимать. В назначенный день приезжаю по адресу, созваниваемся с пацаном, и он бежит открывать дверь подъезда. Заходим в квартиру — видно, что живут обычной жизнью. Пацан объявляет, что я подарок для мамы. Взгляды становятся напряженными, и по самому напряженному мне удалось определить отца ребенка. Благо выручил заказчик, который дополнил, что мама мечтала о фотосъемке, вот он и решил подарить ей фотосессию. Женщина растрогалась, остальные начали хвалить пацана. После эмоций мы решили отправиться в сквер у дома — там я и отснял всю семью. Мальчишка сдержал слово: в конце съемки протянул мне деньги. Брать не стал. © fayruzov / Pikabu
- Был февраль, метель. Иду на работу и тут краем глаза замечаю, что на углу мужчина облокотился о стеночку и стоит. Прохожу мимо и думаю: «Гуляют, а потом до дома дойти не могут». Иду дальше. А потом в голову приходит картинка: его ноги — их нехило так замело снегом, по щиколотку точно. И начал как-то волноваться. Развернулся и к нему:
— Мужик, ну чего ты тут стоишь в 6:45 утра? Уже все ноги снегом замело!
А он мне:
— Сынок, проведи меня до дома, я заблудился, я слепой.
Дает мне руку, а она просто ледяная. И до дома-то не дошел всего 50 метров. Как оказалось, вчера он вышел из дома, а на обратном пути потерялся и шел домой всю ночь! Завел его в подъезд, он попросил меня положить руку на перила лестницы и сказал, что дальше сам. Я побежал на остановку и как раз успел на автобус. © MetodProb / Pikabu
- Стоял сегодня утром в очереди на кассу. Вижу: от кассы отходит очень пожилая бабушка. Делает пару шагов, на ходу что-то поправляет в сумке — и вдруг из нее выпадает пакет молока. Пакет разбивается, молоко разливается по полу. Бабушка охает, извиняется. Тут же подходит сотрудница магазина, успокаивает ее: мол, ничего страшного, сейчас все уберем. Бабушка еще раз извиняется, несколько секунд смотрит на разлитое молоко и медленно идет к выходу. И тут появляется администратор. Громко окликает:
— Бабушка, постойте, пожалуйста!
Догоняет ее и кладет в сумку бутылку молока — вместо разбитого пакета — и еще какой-то сырок или творожок. Бабушка растерянно говорит, что сейчас заплатит. А администратор улыбается и отвечает:
— Нет-нет, это бесплатно. От нашего магазина.
И в очереди как-то сразу стало теплее. Люди заулыбались, атмосфера изменилась. Вроде бы мелочь, а от простого доброго поступка всем вдруг стало немного светлее на душе. © deniskamchatka / Pikabu
Комментарии
когда же про нас , злых писать начнут здесь , стихи слагают , песни поют , а тут о нас не рассказывают .
Я с сыном ехала домой на каникулы, дорога оч тяжкая: самолет-автобус, на котором с учетом границы можно вместо трех часов ехать двенадцать - снова самолет. Сын с особенностями и приколами, а этот путь мы первый раз проделывали. На КПП на границе сказали вылезать и взять только документы. Кто же знал, что там долго стоять будем (и это летом минувшим как раз было, когда аномальная жара стояла)? Сын разнылся, а потом начал истерить, что хочет пить и одна добрая женщина из нашего автобуса, которая ехала уже не первый раз, дала ему бутылку воды. Я потом постаралась запустить дальше круговорот добра и давала соседям по автобусу свой телефон, чтобы позвонить встречающим родственникам. И на обратном пути затарилась водой и тоже кому-то (уже даже и не помню) пару бутылок дала. Короче, делай добро и бросай его в воду )))